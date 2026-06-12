টিভিৰ পৰা ৰেডিঅ’লৈকে সাধাৰণ সম্প্ৰচাৰৰ নিয়মৰ প্ৰস্তাৱ কেন্দ্ৰৰ
ব্যক্তিগত খণ্ডৰ ৰেডিঅ’ সেৱাই প্ৰতিদিনে এঘণ্টাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু সামাজিক প্ৰাসংগিক বিষয়সমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি অনুষ্ঠান সম্প্ৰচাৰ কৰিব বুলি খচৰাখনত উল্লেখ কৰা হৈছে৷
Published : June 12, 2026 at 11:58 PM IST
নতুন দিল্লী: কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে টেলিভিছন আৰু ৰেডিঅ’ সম্প্ৰচাৰ সেৱাৰ বাবে এক ঐক্যবদ্ধ নিয়ন্ত্ৰণ কাঠামোৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে । ইয়াৰ অধীনত ৰাষ্ট্ৰীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু সামাজিক প্ৰাসংগিক বিষয়ৰ ওপৰত অনুষ্ঠান সম্প্ৰচাৰ কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে ৷ বৰ্তমান টিভি চেনেলৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য এই নীতি ব্যক্তিগত খণ্ডৰ ৰেডিঅ' সেৱাসমূহলৈও সম্প্ৰসাৰিত কৰা হ'ব ।
শুকুৰবাৰে তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰালয়ে টেলিকমিউনিকেশ্যন(টেলিভিছন, ৰেডিঅ’ আৰু আনুষংগিক সেৱা) নিয়ম, ২০২৬ ৰ খচৰা প্ৰকাশ কৰে । এই নিয়ম অনুসৰি টিভি চেনেলসমূহে এই বিষয়সমূহৰ ওপৰত দৈনিক কমেও ৩০ মিনিটৰ বাবে পুৱা ৬ বজাৰ পৰা নিশা ১১ বজাৰ ভিতৰত তথ্য সম্প্ৰচাৰ কৰিব লাগিব ৷ আনহাতে, ৰেডিঅ’ ষ্টেচনসমূহে একেটা বিষয়তে দৈনিক এঘণ্টা সময় উৎসৰ্গা কৰিব লাগিব ।
The I&B Ministry has published the draft Telecommunications (Television, Radio and Associated Services) Rules, 2026 for public consultation.— Ministry of Information and Broadcasting (@MIB_India) June 12, 2026
Framed under the Telecommunications Act, 2023, the proposed rules aim to consolidate existing guidelines governing television, radio, and…
আজিৰ পৰা চাৰি বছৰ পূৰ্বে ভাৰতত টেলিভিছন চেনেলসমূহৰ আপলিংকিং আৰু ডাউনলিংকিংৰ নিৰ্দেশনা ২০২২ ৰ অধীনত এনে বিষয়বস্তু সম্প্ৰচাৰ কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰা হৈছিল ৷ তথাপিও এই নিয়মত কোনো নিৰ্দিষ্ট সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা হোৱা নাছিল । এই খচৰাৰ জৰিয়তে কেন্দ্ৰই এই ব্যৱধান দূৰ কৰিব বিচাৰিছে ।
তদুপৰি, এফএম নীতি অনুসৰি তৃতীয় পৰ্যায়ত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ ৰেডিঅ’ ষ্টেচনসমূহে পূৰ্বতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বা ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি দৈনিক এঘণ্টাৰ বাবে জনস্বাৰ্থৰ ঘোষণা শীৰ্ষক বিষয়বস্তু প্ৰকাশ কৰিব লাগিছিল ।
কিন্তু খচৰাৰ নিয়মত উল্লেখ আছে যে প্ৰতিটো অনুমোদিত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ ৰেডিঅ’ সেৱাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰা ধৰণে দৈনিক কমেও এঘণ্টা ধৰি ৰাষ্ট্ৰীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু সামাজিক প্ৰাসংগিক বিষয়ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি অনুষ্ঠান সম্প্ৰচাৰ কৰিব লাগিব । যাৰ ফলত চৰকাৰে আশা কৰা ধৰণে জনস্বাৰ্থৰ ঘোষণাসমূহৰ প্ৰকৃতি অধিক স্পষ্ট হ’ব ।
তদুপৰি, বৰ্তমানৰ নিৰ্দেশনাত কোৱা হৈছে যে টিভি চেনেলসমূহে জনস্বাৰ্থৰ সেৱাৰ সৈতে জড়িত বিষয়বস্তু সম্প্ৰচাৰ কৰিব পাৰে ৷ খচৰাত ইয়াক ‘‘সম্প্ৰচাৰ কৰিব লাগিব’’ নীতিলৈ সলনি কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে ৷ যাৰ ফলত এই বাধ্যবাধকতা অধিক কঠোৰ হৈ পৰিছে ।
বিষয়বস্তুৰ পৰামৰ্শ দিয়া বিষয়বস্তু, যেনে - শিক্ষা আৰু সাক্ষৰতাৰ প্ৰসাৰ, কৃষি আৰু গ্ৰাম্য উন্নয়ন, স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ, বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি, মহিলাৰ কল্যাণ, সমাজৰ দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ কল্যাণ, পৰিৱেশ আৰু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ সুৰক্ষা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সংহতি – বৰ্তমানৰ বিষয়সমূহ খচৰাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
খচৰাখনত কোৱা হৈছে যে এই বাধ্যবাধকতাই একাংশ বিশেষ শ্ৰেণীক ৰেহাই দিব ৷ যাৰ বাবে এই নিয়ম মানি চলাটো অসম্ভৱ ৷
ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে যে ভাৰতৰ পৰা কেৱল বিদেশী দৰ্শকৰ বাবে আপলিংক কৰা চেনেলসমূহকহে এই নীতিৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হ’ব ৷ যদিহে চৰকাৰী অনুমোদন লাভ কৰাৰ লগতে এনে বিষয়বস্তুৱে ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্ব, অখণ্ডতা, ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা বা বৈদেশিক সম্পৰ্কত কোনো প্ৰভাৱ নেপেলাই, তেতিয়াহে ইয়াক ৰেহাই দিয়া হ’ব ।
প্ৰসংগক্ৰমে বৰ্তমানৰ নিৰ্দেশনাত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাৰ্থৰ বিষয়বস্তু সম্প্ৰচাৰৰ সন্দৰ্ভত চেনেলসমূহক সাধাৰণ পৰামৰ্শ জাৰি কৰাৰ অনুমতি দিয়া এক বিধান অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে ৷ যি পৰামৰ্শসমূহ চেনেলসমূহে মানি চলিব লাগিব, সেয়া খচৰাৰ নিয়মত উল্লেখ নাই ।
মন্ত্ৰালয়ে এক বিবৃতিত কয়, ‘‘টেলিকমিউনিকেশ্যন আইন, ২০২৩ ৰ অধীনত টেলিভিছন আৰু ৰেডিঅ’ সেৱাৰ বাবে জাৰি কৰা পৃথক নিৰ্দেশনাসমূহ একত্ৰিত কৰিবলৈ খচৰা নিয়ম প্ৰস্তুত কৰা হৈছে । এই নিৰ্দেশনাসমূহ পূৰ্বে টেলিগ্ৰাফ আইন, ১৮৮৫ ৰ অধীনত জাৰি কৰা হৈছিল ।’’
‘‘এই নিয়মৰ দ্বাৰা উদ্যোগটোৰ হাতত এতিয়া এক ঐক্যবদ্ধ আৰু যথেষ্ট সৰলীকৃত নিয়ম লিপিবদ্ধ থাকিব । এই নিয়মসমূহৰ উদ্দেশ্য হৈছে বৰ্তমানৰ ব্যৱস্থাটোক সুশৃংখলিত আৰু প্ৰামাণিককৰণ কৰাৰ লগতে টেলিভিছন আৰু ৰেডিঅ’ সম্প্ৰচাৰ খণ্ডত ব্যৱসায় কৰাত সহজে সহায় কৰা পৰিৱেশ গঢ়ি তোলা’’ বুলি বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰা হৈছে ৷ ইয়াৰোপৰি ২৭ জুলাইৰ ভিতৰত পৰামৰ্শ আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া বিচৰা হৈছে ।
খচৰাৰ নিয়ম অনুমোদন হ’লে দীৰ্ঘদিনীয়া এফএম উদ্যোগত বাতৰি সম্প্ৰচাৰৰ দাবী পূৰণ নোহোৱাকৈয়ে থাকি যাব । এই খচৰাত যাৰ অধীনত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ ৰেডিঅ’ কৰ্মীসকলে কেৱল অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ'ৰ পৰা অপৰিৱৰ্তিত বাতৰি বুলেটিনহে সম্প্ৰচাৰ কৰিব পাৰিব । তেওঁলোকক কিছুমান বাতৰিৰ বাহিৰৰ বিষয়ৰ তথ্য সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ অনুমতি দিয়া হৈছে, যেনে - ক্ৰীড়া অনুষ্ঠান, যাতায়াত আৰু বতৰৰ আপডেট আৰু পৰীক্ষা আৰু ফলাফল সম্পৰ্কীয় বিৱৰণ ইত্যাদি ।
লগতে পঢ়ক: জেনেৰেটৰৰ লগতে ঠাইতে নোহোৱা হ’ল ১৩২ ফুট ওখ ম’বাইল টাৱাৰ