পূৰ্বে মাওবাদীৰ লোক আদালতৰ অন্যতম স্থান, গাঁওখনত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বৰ পৰিৱেশ...
গাঁওখনৰ প্ৰায় প্ৰতিটো পৰিয়ালে এটা সময়ত মাওবাদীক আশ্ৰয় দিছিল । বিহাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত গাঁওখনত ই টিভি ভাৰতৰ সাংবাদিকৰ দল ।
By Bilal Bhat
Published : October 23, 2025 at 3:23 PM IST
(দেৱ ৰাজ আৰু ব্ৰীজম পাণ্ডেৰ সহযোগত)
ধনগাই (বৰাচট্টী, গয়া) : ধনগাই গাঁৱত সম্ভৱতঃ এনেকুৱা এটাও পৰিয়াল নাই যিয়ে কোনোবা এটা সময়ত নক্সালক (মাওবাদী) সহায় কৰা নাই । বছৰ বছৰ ধৰি মধ্য বিহাৰৰ গয়া জিলাৰ গভীৰ হাবিত সোমাই থকা এই গাঁওখনৰ বাসিন্দাসকলে বিদ্ৰোহীসকলক খাদ্য আৰু বাসস্থানৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আৰু তেওঁলোকৰ লোক আদালতত থাকিবলৈ বাধ্য হৈছিল । কিন্তু এতিয়া সেই পৰিৱেশ নাই ।
এটা সময়ত কেনেদৰে মাওবাদীয়ে গাঁওখনত ভিৰ কৰি আছিল সেই কথা আজি ডেকাৰ পৰা বুঢ়ালৈ সকলোৱে স্মৰণ কৰিছে । ঝাৰখণ্ডৰ সীমান্তৰ এই গাঁওখনলৈ পাহাৰৰ পৰা নামি আহিছিল মাওবাদী । সৰু পকী পথটো এই গাঁৱতেই শেষ হয় । সেয়াই উন্নয়নৰ নমুনা । ৰাজ্যৰ ৰাজধানী পাটনাৰ পৰা প্ৰায় ১৫০ কিলোমিটাৰ দক্ষিণে অৱস্থিত এই গাঁওখনক আগুৰি থকা পাহাৰবোৰক এটা কেঁচা ৰাস্তাই সংযোগ কৰিছে ।
মাওবাদীয়ে কেতিয়াবা যদি খাদ্য বিচাৰি আহে, কেতিয়াবা আকৌ প্ৰতিটো পৰিয়ালতে এজনকৈ মাওবাদী থকাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে । কেতিয়াবা লোক আদালতৰ আদেশ জাৰি কৰে, বিদ্যালয়সমূহ দখল কৰে । স্বাধীনতা আৰু গণৰাজ্য দিৱসত ক'লা পতাকা উৰুৱাই তেওঁলোকে এটা বাৰ্তা দিব বিচাৰে যে গাঁওখন মাওবাদীৰ নিয়ন্ত্ৰণত আছে ।
কিন্তু এতিয়া পৰিস্থিতি সলনি হৈছে । নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ২০২৬ চনৰ মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰত ভাৰতক মাওবাদী মুক্ত কৰাৰ বাবে এক বৃহৎ অভিযান চলাইছে । যাৰ বাবে সেই সন্ত্রাসৰ পৰা যেন মুক্ত হৈছে ধনগাই ।
ইয়াৰ বাসিন্দাসকলে অতীতৰ কথা ক'বলৈ সাহস গোটাইছে । নিজৰ ইতিবাচক ভৱিষ্যতৰ প্ৰতিও আশা ৰাখিছে । বিশেষকৈ ৰাজ্যখনত বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ মাত্ৰ কেইদিনমান থকা সময়ত । বৰাচট্টি সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ধনগাই গাঁৱত অহা ১১ নৱেম্বৰত দ্বিতীয় পৰ্যায়ত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব ।
গাঁওখনত থকা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়খন অন্যতম চৰকাৰী সম্পত্তি । পথাৰত দিনটো কষ্ট কৰি বাসিন্দাসকলে ইয়াতেই একত্ৰিত হয় । বিদ্যালয় চৌহদে মাওবাদীৰ কেংগাৰু ক'ৰ্টৰ স্মৃতিও বহন কৰে । মাওবাদীৰ আদেশ অমান্য কৰাৰ বাবে জন আদালতত তেওঁলোকক কেনেদৰে অত্যাচাৰ কৰা হৈছিল সেই কথা আজি মনত পেলাইছে গাঁৱৰ ৰাইজে । নিৰ্যাতিত হোৱাৰ ভয়ত আনকি তেওঁলোকে সন্তানক শিক্ষাৰ পৰাও আঁতৰাই ৰাখিছিল ।
গাঁওখনৰ চি পি আই (এম এল)ৰ বিশিষ্ট নেতা শ্যাম বিহাৰী সিঙে দাবী কৰে যে তেওঁ মাওবাদীয়ে আহ্বান কৰা এনে কেইবাখনো আদালতৰ সভাপতিত্ব কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল । ইটিভি ভাৰতৰ সন্মুখত তেওঁ কয়, "মই পাহৰিছোঁ যে মই অনিচ্ছা স্বত্বেও কিমান লোক আদালতৰ সভাপতিত্ব কৰিছিলোঁ । তাত অভিযুক্তক মৃত্যুদণ্ডকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ শাস্তি দিয়া হৈছিল । মই এই প্ৰথাৰ বিৰোধিতা কৰিছিলোঁ আৰু গাঁওবাসীক মাত মাতিবলৈ উৎসাহিত কৰিছিলোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে গধুৰ অস্ত্ৰধাৰী মাওবাদীৰ সন্মুখত মাত মাতিবলৈ তেওঁলোকে ভয় কৰিছিল ।"
তেওঁ স্মৰণ কৰে যে কেনেকৈ এজন নিৰ্দোষী ব্যক্তিক প্ৰমাণ থকাৰ পিছতো মাওবাদীৰ নেতাসকলে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি শাস্তিৰ নিৰ্দেশ দিয়ে ।
শ্যামে দৃঢ়তাৰে কয় যে মাওবাদীয়ে ভয়াৱহ সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু ধনগাইত এতিয়া ইয়াৰ প্ৰভাৱ নাই । তেওঁ দাবী কৰে যে মাওবাদীৰ অনুগামী সীমিত, যিয়ে তেওঁলোকৰ মতাদৰ্শৰ কথা কয় । কিন্তু ব্যক্তিগত শত্ৰুতা, প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা বা পৰিয়াল আৰু ঘৰৰ পৰা পলাই যোৱাৰ পিছত বেছিভাগ মানুহেই অস্ত্ৰ তুলি লয় ।
শ্যাম বিহাৰীয়ে বাওঁপন্থী বিদ্ৰোহী আন্দোলনৰ অন্যতম শীৰ্ষ নেতা বুলি গণ্য কৰা ৬৪ বছৰীয়া মাওবাদী মতাদৰ্শবিদ বিজয় কুমাৰ আৰ্য্যৰ কথা প্ৰকাশ কৰে । অৰ্থনীতি বিষয়ত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰীধাৰী আৰ্য্যই ভাৰতৰ মাওবাদী কমিউনিষ্ট চেণ্টাৰ (MCCI)ত যোগদান কৰাৰ পূৰ্বে কিছু সময়ৰ বাবে সহকাৰী অধ্যাপক হিচাপে কাম কৰিছিল ।
আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড হোৱাৰ পূৰ্বে আৰ্য্য কেইবাটাও মাওবাদী গোটৰ এটা বৃহৎ সংগঠন চি পি আই (মাওবাদী)ৰ অংশ হৈ পৰে । ২০২২ চনত ৰোহতাছ জিলাৰ সমহুতা গাঁৱত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱালৈকে বিহাৰ, ঝাৰখণ্ড, উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু অবিভক্ত অন্ধ্ৰ প্ৰদেশত সক্ৰিয় আছিল । বৰ্তমান আৰ্য্য পাটনাৰ বেউৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত আছে আৰু বিহাৰৰ বিভিন্ন হিংসা আৰু বিধ্বংসী কাৰ্যকলাপৰ সৈতে জড়িত প্ৰায় ১৪ টা গোচৰৰ সন্মুখীন হৈছে । তেওঁৰ বিৰুদ্ধে উত্তৰ প্ৰদেশ, ঝাৰখণ্ড আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশতো আন কেইবাটাও গোচৰ ৰুজু হৈছে ।
নিশা হৈ অহাৰ লগে লগে গাঁৱৰ অধিক লোক একত্ৰিত হয় আৰু শ্যামে মাওবাদীৰ গণ আত্মসমৰ্পণৰ পোষকতা কৰি অতীতৰ কাহিনীবোৰ কৈ গ'ল । তেওঁ কয়, "তেওঁলোকৰ (মাওবাদী) বাবে অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ এৰা ভাল হ'ব । নহ'লে মানুহৰ অপ্ৰয়োজনীয় মৃত্যু হৈ থাকিব আৰু সমাজ সলনি নহ'ব ।"
বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনক লৈ শ্যাম কম আশাবাদী যেন লাগিল । কিয়নো তেওঁ কেইবছৰমানৰ মূৰে মূৰে নতুন মুখ আনিবলৈ চৰকাৰ সলনি হোৱাৰ পোষকতা কৰে । তেওঁ কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰে ৰাজ্যখনৰ কিছু উন্নয়ন কৰিছে, কিন্তু তেওঁক দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত, শক্তিশালী আৰু গুণ্ডাবোৰে আগুৰি ধৰিছে । প্ৰশান্ত কিশোৰৰ নতুন দলটোৱেও বিশেষ সফলতা লাভ কৰিব বুলি মই নাভাবো, কিন্তু পৰিৱৰ্তন প্ৰয়োজনীয় ।"
পূৰ্বৰ কঠিন পৰিস্থিতিৰ কথা স্মৰণ কৰিলে গাঁওখনৰ যুৱক তথা স্নাতক অৰবিন্দ কুমাৰে । অৰবিন্দ কুমাৰে কয়, "প্ৰায় ৬ বছৰ আগলৈকে আমি স্বাধীনতা দিৱস আৰু গণৰাজ্য দিৱস উদযাপন কৰিব পৰা নাছিলো । স্কুলতো কোনো ধৰণৰ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হোৱা নাছিল কাৰণ তাত মাওবাদীয়ে ক'লা পতাকা উত্তোলন কৰিছিল । এতিয়া পৰিস্থিতি সলনি হৈছে । ওচৰতে এখন আৰক্ষী থানা আৰু এটা নিৰাপত্তা শিবিৰ স্থাপন কৰা হৈছে ।"
ৰাইজে আশা কৰিছে যে ২০২৪ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত আগন্তুক নিৰ্বাচনত তেওঁলোকৰ এনে দ্বিতীয়টো স্বাভাৱিক ভোটদানৰ অনুশীলন হ'ব ।
দশক দশক ধৰি বন্দুকৰ ভয়ত নিৰ্বাচন চলোৱা আৰু ভোটদান কৰাটো অঞ্চলটোৰ সকলোৰে বাবে এক ক'লা অধ্যায় হৈ আহিছে । ইয়াৰ পূৰ্বে মাওবাদীয়ে নিৰ্বাচন বৰ্জনৰ আহ্বান জনাইছিল, নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে বাহিৰৰ লোকক প্ৰৱেশ কৰাত বাধা দিছিল, ভোটকেন্দ্ৰসমূহ অতি সংবেদনশীল বুলি ঘোষণা কৰিছিল আৰু ভোটদান ৩ বজাত সমাপ্ত কৰি নিৰ্বাচনী কৰ্মীসকলক নিৰাপদে অঞ্চলটো এৰি যাবলৈ অনুমতি দিয়া হৈছিল ।
এইবাৰ নিৰ্বাচন আয়োগে সিদ্ধান্ত লৈছে যে গাঁৱৰ এটা বুথকে ধৰি বৰাচট্টিৰ ৩৬ টা ভোটকেন্দ্ৰত পুৱা ৭ বজাৰ পৰা বিয়লি ৪ বজালৈ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব, আনহাতে আন স্থানত পুৱা ৭ বজাৰ পৰা সন্ধিয়া ৬ বজালৈ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব ।
প্ৰসংগক্ৰমে মাওবাদীয়ে গাঁওখনৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ এটা অংশ বোমাৰে উৰুৱাই দিছিল, যিটো এটা ভোটকেন্দ্ৰ আছিল আৰু নিৰ্বাচনৰ সময়ত নিৰাপত্তা বাহিনীয়েও আৱাস হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল ।
বিস্ফোৰণৰ পিছত সিঁচৰতি হৈ থকা ইটা-কংক্ৰিটৰ অংশবোৰ মাওবাদী সন্ত্ৰাসৰ সোঁৱৰণী । যিয়ে স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত আতংকিত কৰি ৰাখিছিল ।
ইফালে নির্বাচনৰ পাছত উন্নয়ন বা উন্নত ভৱিষ্যতৰ আলোচনাত স্বাভাৱিকতে মাওবাদী ভাবুকি আৰু ৰাজনীতিবিদসকলৰ অপূর্ণ প্রতিশ্রুতি জড়িত হৈ থাকে ৷ যদিও ভাবুকি কমোৱাৰ বাবে বহু কাম কৰা হৈছে, তথাপিও গাঁওখন বিদ্ৰোহীৰ দুৰ্গ হৈয়েই আছে । ইয়াৰ মানুহে জানে যে ওচৰতে এতিয়াও বিপদ লুকাই আছে ।
গাঁওখনৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নাগৰিক তুলসী চাওৱে কয়,"তেওঁলোক (মাওবাদী) এতিয়াও পাহাৰত আছে । আমি নাজানো তেওঁলোকে কি ভাবিছে বা কৰিছে, কিন্তু তেওঁলোক তাত আছে । আমি তেওঁলোকক কেতিয়াও একো সুধিব নোৱাৰো, তেওঁলোকৰ কাৰ্যকলাপৰ প্ৰতিও আগ্ৰহী নহয় ।"
ঘৰ আৰু খেতি দুয়োটা পৰিচালনা কৰা লক্ষিনী দেৱীয়ে স্মৰণ কৰে যে কেনেকৈ প্ৰায়ে মাওবাদীয়ে গাঁৱলৈ আহি খাদ্য বিচাৰিছিল । তেওঁ কয়, "প্ৰতিটো ঘৰে এজন মানুহৰ বাবে (মাওবাদী) খাদ্য ৰান্ধিছিল । তেওঁলোকে খাই আঁতৰি গৈছিল । কেতিয়াবা আনকি আৰক্ষীক তথ্য দিয়া বা আন কোনো অন্যায়ৰ সন্দেহত মানুহক অপহৰণো কৰিছিল ।"
অৱশ্যে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ তুলসী আৰু লক্ষিনী দুয়োগৰাকীয়ে উৎসাহী নহয় । তুলসীয়ে কয়, "সুযোগ পালে ভোট দিম, কিন্তু ইয়াৰ প্ৰতি আমাৰ বিশেষ আগ্ৰহ নাই । ইয়াৰ পৰা আমি একো নাপাওঁ । যোৱা ৫ বছৰত আমাৰ বিধায়কজন এই গাঁৱলৈ এবাৰো অহা নাই ।"
ইটিভি ভাৰতে উন্নয়ন আৰু গাঁওবাসীৰ সমস্যাৰ বিষয়ে সোধাত এজন লোকে মুখত হাঁহি লৈ ক'লে, "যোৱা নিৰ্বাচনৰ পিছত ইয়ালৈ কোনো বিধায়ক অহা নাই । তেওঁলোকে ভোট বিচাৰিছিল, আমি ভোট দিলোঁ আৰু সেয়াই হ'ল ।"
গাঁওখন অন্তৰ্ভুক্ত থকা বৰাচট্টি বিধানসভা সমষ্টি অনুসূচিত জাতি (SC)ৰ বাবে সংৰক্ষিত । হিন্দুস্তানী আৱাম মৰ্চাৰ (চেকুলাৰ) জ্যোতি দেৱী বৰাচট্টিৰ বৰ্তমানৰ বিধায়ক । দলটোৰ প্ৰতিষ্ঠাপক তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জিতন ৰাম মাঁঝিৰ আত্মীয় হিচাপে এই নিৰ্বাচনত ৰাষ্ট্ৰীয় গণতান্ত্ৰিক মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে ।
গাঁওবাসীয়ে কেতিয়াও তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যোৱা নাই বুলি কৰা অভিযোগৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি জ্যোতিয়ে কয়, "মই কেইবাবাৰো অনুষ্ঠানত অংশ ল'বলৈ অঞ্চলটো ভ্ৰমণ কৰিছো । মোৰ 'বড়া চাহেবো' (জিতন ৰাম মাঁঝি) তালৈ গৈছিল । তেখেতৰ নিমন্ত্ৰণত ধনগাইৰ কিছুমান অনুষ্ঠানতো অংশ লৈছিলোঁ । সঁচা কথাটো হ'ল মোৰ অঞ্চলত যিমান ভাল কাম কৰিছোঁ তাৰ পিছতো কিছুমান মানুহে মোৰ ওপৰত সদায় দোষ বিচাৰি পায় ।"
মাওবাদী সন্দৰ্ভত বিধায়কগৰাকীয়ে কয় যে তেওঁলোকৰ সময় শেষ হৈ গৈছে আৰু তেওঁলোক শেষ হৈ গ'ল । জ্যোতিয়ে কয় যে যদি তেওঁ নিৰ্বাচনত জয়ী হয় তেন্তে তেওঁ নিজৰ সমষ্টিৰ পথ আৰু সৰু সৰু দলঙকে ধৰি আন্তঃগাঁথনি উন্নত কৰাত মনোনিৱেশ কৰিব ।
গৃহ মন্ত্ৰালয়ে নিৰ্ধাৰণ কৰা অনুসৰি বিহাৰত আনুষ্ঠানিকভাৱে কোনো মাওবাদী প্ৰভাৱিত জিলা নিৰ্ধাৰণ কৰা হোৱা নাই । অৱশ্যে গয়া আৰু মাওবাদী প্ৰভাৱিত অন্যান্য জিলাত বিধানসভা নিৰ্বাচন সুচাৰুৰূপে চলাই নিয়াৰ বাবে আৰক্ষীয়ে কোনো সুৰুঙা এৰি দিয়া নাই ।
গয়া, নৱাড়া, ঔৰংগবাদ, জেহানাবাদ আৰু আৰৱাল সামৰি লোৱা মগধ ৰেঞ্জৰ আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শক (আই জি) ক্ষত্ৰনীল সিঙে কয় যে ২০২৪ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত কৰা ধৰণে ব্যাপকভাৱে প্ৰস্তুতি চলি আছে ।
ক্ষত্ৰনীলে কয়, "এইবাৰ অতিৰিক্ত ভোটকেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে আৰু বহু গাঁৱৰ ভোটাৰে দুৰ্গম অঞ্চললৈ গৈ ভোটদান কৰিব নালাগে ।
শেহতীয়াকৈ কোনো ধৰণৰ মাওবাদীৰ হিংসা সংঘটিত হোৱা নাই, কিন্তু আমি কোনো সুযোগ দিয়া নাই । বৰাচট্টিকে ধৰি প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিত কেন্দ্ৰীয় সশস্ত্ৰ আৰক্ষী বাহিনী (CAPF)ৰ দুটা কোম্পানী মোতায়েন কৰা হৈছে ।
ধনগাইৰ প্ৰাক-নিৰ্বাচনৰ পৰিৱেশ এয়া । অতীতৰ স্মৃতিয়ে এতিয়াও জনসাধাৰণক খেদি ফুৰে, উন্নয়নৰ যিকোনো প্ৰতিশ্ৰুতি যেন বহু দূৰৈত । মাওবাদী দুৰ্গ হোৱাৰ কলংক ঢালিবলৈ গাঁৱৰ ৰাইজে যিমান পাৰে সিমান চেষ্টা কৰিব । তেওঁলোকে ভোট দিব, নিজৰ নেতাক বাছি ল'ব, নিজৰ আশা জীয়াই ৰাখিব আৰু তাৰ পিছত তেওঁলোকৰ আশা পুনৰবাৰ বাস্তৱত পৰিণত হ'বলৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিব ।
