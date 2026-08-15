সন্ত্ৰাসৰ পৰা শান্তিলৈ : ছত্তীশগড়ৰ স্বাধীনতা দিৱসত অনন্য দৃশ্য
আৰক্ষীৰ সৈতে একেলগে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন আত্মসমৰ্পণকাৰী মাওবাদীৰ । সকলোকে সততা আৰু নিষ্ঠাৰে কৰ্তব্য পালনৰ আহ্বান মন্ত্ৰী টংকৰাম বাৰ্মাৰ ।
Published : August 15, 2026 at 8:12 PM IST
কাংকেৰ (ছত্তীশগড়) : মাওবাদী অধ্যুষিত ছত্তীশগড়ৰ কাংকেল জিলাত স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ সময়ত এক বিশেষ দৃশ্য দেখা গ'ল । জিলাখনৰ মুল্লা কেম্পত প্ৰায় ২৭ গৰাকী আত্মসমৰ্পণকাৰী মাওবাদীয়ে আৰক্ষীৰ সৈতে একেলগে জাতীয় পতাকা উত্তোলনেৰে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিলে । ইজনে সিজনক স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছাও জনালে ।
এসময়ত মাওবাদীৰ অন্যতম ঘাটি হিচাপে পৰিচিত আছিল ছত্তীশগড়ৰ এই কাংকেল অঞ্চল । চৰকাৰীভাৱে উত্তৰ বস্তাৰ কাংকেৰ হিচাপে পৰিচিত এই অঞ্চল দীৰ্ঘদিন ধৰি মাওবাদীৰ নিয়ন্ত্ৰণত আছিল । কিন্তু শেহতীয়াকৈ নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে মাওবাদী বিৰোধী অভিযান চলোৱাৰ ফলত অঞ্চলটো সন্ত্ৰাসমুক্ত হৈ পৰে । ফলত বহু মাওবাদী মূলসুঁতিলৈ ঘূৰি আহে আৰু আত্মসমৰ্পণ কৰে ।
প্ৰশাসনৰ মতে আত্মসমৰ্পণ কৰি মূলসুঁতিলৈ ঘূৰি অহা মাওবাদীসকলৰ স্বাধীনতা দিৱসত অংশগ্ৰহণে স্বাধীনতা দিৱসৰ এই অনুষ্ঠানটোক অনন্য আৰু ব্যতিক্ৰম কৰি তুলিছে । পূৰ্বৰ হিংসাৰ পথ এৰি এতিয়া তেওঁলোক সাধাৰণ জীৱনলৈ ঘূৰি আহিছে ।
কাংকেৰ জিলা সদৰৰ চৰকাৰী নৰহৰদেৱ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত মূল জিলা পৰ্যায়ৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা, পুনৰ সংস্থাপন আৰু উচ্চ শিক্ষা মন্ত্ৰী টংকৰাম বাৰ্মা । পুৱা ৯ বজাত জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পেৰেডৰ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰে ।
পতাকা উত্তোলনৰ অন্তত বাৰ্মাই উপস্থিত ৰাইজ সন্মুখত মুখ্যমন্ত্ৰী বিষ্ণু দেও সাইৰ বাৰ্তা পাঠ কৰে । অনুষ্ঠানত আৰক্ষী, বনকৰ্মী, গৃহৰক্ষী বাহিনী আৰু এনচিচিৰ বিভিন্ন দলে কুচকাৱাজত অংশগ্ৰহণ কৰে । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাষণ প্ৰসংগত কয়, "প্ৰত্যেকেই সততা আৰু নিষ্ঠাৰে নিজৰ নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰিলে ৰাজ্য তথা দেশৰ উন্নয়নৰ গতি অধিক ত্বৰান্বিত হ'ব ।"
স্বাধীনতা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে দেশপ্ৰেমমূলক নৃত্য আৰু সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী পৰিৱেশন কৰে । এই অনুষ্ঠানতে জিলাখনত উল্লেখযোগ্য কাম কৰা বিষয়া-কৰ্মচাৰীসকলকো সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় । এই অনুষ্ঠানত চাইবাৰ অপৰাধ সন্দৰ্ভত সজাগতা সৃষ্টি কৰা হয় । মন্ত্ৰী টংকৰাম বাৰ্মাই ছত্তীশগড় আৰক্ষীৰ চাইবাৰ সজাগতা অভিযানত উৎসাহিত কৰিবলৈ এখন ছেলফি তুলি জনসাধাৰণক এই অভিযানত অংশ ল'বলৈ আহ্বান জনায় ।
কাংকেৰ জিলাৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ এই কাৰ্যসূচীত আত্মসমৰ্পণকাৰী মাওবাদীৰ অংশগ্ৰহণে হিংসাৰ পথ এৰি শান্তি আৰু মূলসুঁতিলৈ ঘূৰি অহাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰে ।
লগতে পঢ়ক :
বন্দে মাতৰমৰ মাত্ৰ দুটা স্তৱকহে গোৱা উচিত: এইবাৰ জাতীয় গীত বিতৰ্কত নতুন ইন্ধন চিপিআই(এম) নেতাৰ