এখন সৰু চহৰৰ অধিবক্তাৰ পৰা ন্যায়পালিকাৰ শিখৰলৈ; সূৰ্যকান্তে কৰিছে বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান
উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ হিচাপে তেওঁৰ কাৰ্যকালত ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল, বাক স্বাধীনতা আৰু নাগৰিকত্বৰ অধিকাৰৰ ৰায়দান হয় ।
By PTI
Published : November 24, 2025 at 2:20 PM IST
নতুন দিল্লী : সোমবাৰে দেশৰ ৫৩ সংখ্যক মুখ্য ন্যায়াধীশ হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰে ন্যায়াধীশ সূৰ্যকান্তে । বি আৰ গাভাইৰ স্থলাভিষিক্ত হোৱা সূৰ্যকান্তে ইতিমধ্যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ হিচাপে কৰিছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান । ৰাজ্যপালৰ বাবে সময়সীমা আঁতৰোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ৰেফাৰেন্সৰ নিৰ্দেশ, ৩৭০ নং অনুচ্ছেদ বাতিল, বিহাৰৰ নিৰ্বাচনী তালিকা পুনৰীক্ষণ, পেগাছাছ স্পাইৱেৰ গোচৰ, বাক স্বাধীনতা, নাগৰিকত্বৰ অধিকাৰ আদি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দানত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিছে ।
হাৰিয়ানাৰ হিছাৰ জিলাৰ এটা মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ পৰা অহা চি জে আই সূৰ্যকান্তে ভাৰতীয় ন্যায়পালিকাৰ শিখৰত উপনীত হোৱাৰ পূৰ্বে এখন সৰু চহৰৰ অধিবক্তা হিচাপে নিজৰ পেছাদাৰী যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল ।
তেওঁ ভগৱানৰ নামত হিন্দীতে শপত গ্ৰহণ কৰে । তেওঁ দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ হিচাপে প্ৰায় ১৫ মাহ দায়িত্বত থাকিব । ২০২৭ চনৰ ৯ ফেব্ৰুৱাৰীত ৬৫ বছৰ বয়সত তেওঁ অৱসৰ গ্ৰহণ নকৰালৈকে এই কাৰ্যভাৰত থাকিব ।
ন্যায়পালিকাৰ মুৰব্বী হিচাপে নিজৰ শীৰ্ষ দুটা অগ্ৰাধিকাৰৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি চি জে আই কান্তে শেহতীয়াকৈ সংবাদ মাধ্যমক জনাইছে যে আদালতত দীৰ্ঘ সময় ধৰি পৰি থকা পাঁচ কোটিতকৈ অধিক গোচৰৰ সমাধান কৰা আৰু বিবাদ নিষ্পত্তিৰ বিকল্প পদ্ধতি হিচাপে 'গেম চেঞ্জাৰ' মধ্যস্থতাক আগবঢ়াই নিয়াটো তেওঁৰ দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ লক্ষ্য হ’ব ।
উল্লেখ্য যে চি জে আই কান্ত পূৰ্বৰ ন্যায়াধীশ বি আৰ গাভাইৰ নেতৃত্বত শেহতীয়াভাৱে গঠিত পাঁচজনীয়া সংবিধান বিচাৰপীঠৰ অংশ আছিল, যি বিচাৰপীঠে ৰায় দিছিল যে আদালতে ৰাজ্যিক বিধানসভাত গৃহীত বিধেয়কসমূহত সন্মতি প্ৰদানৰ বাবে ৰাজ্যপাল বা ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ সময়সীমা আৰোপ কৰিব নোৱাৰে । কিন্তু একে সময়তে কয় যে ৰাজ্যপালসকলৰ ওচৰত বিধেয়কসমূহ 'চিৰদিনৰ বাবে' ৰখাই থোৱাৰ 'অনিয়ন্ত্ৰিত' ক্ষমতাও নাই ।
চি জে আই কান্তে পঞ্জাব আৰু হাৰিয়ানা উচ্চ ন্যায়ালয়তো কেইবাটাও উল্লেখযোগ্য ৰায়দান কৰিছিল । তেওঁ ২০১৮ চনৰ ৫ অক্টোবৰত হিমাচল প্ৰদেশ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ হিচাপেও নিযুক্তি লাভ কৰিছিল ।
উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ হিচাপে তেওঁৰ কাৰ্যকালত ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল, বাক স্বাধীনতা আৰু নাগৰিকত্বৰ অধিকাৰৰ ৰায়দান কৰা হয় ।
তেওঁ উক্ত বিচাৰপীঠৰো অংশ আছিল যিয়ে ঔপনিৱেশিক যুগৰ দেশদ্ৰোহ আইন স্থগিত ৰাখিছিল, লগতে আদেশ দিছিল যে চৰকাৰী পৰ্যালোচনা নোহোৱালৈকে ইয়াৰ অধীনত কোনো নতুন এফ আই আৰ পঞ্জীয়ন কৰিব নোৱাৰিব ।
আনহাতে, নিৰ্বাচনমুখী ৰাজ্য বিহাৰত ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এছ আই আৰ) গ্ৰহণৰ বাবে নিৰ্বাচন আয়োগৰ সিদ্ধান্তক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা এটা দলৰ আবেদনৰ শুনানিৰ সময়ত খচৰা ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা বাদ পৰা ৬৫ লাখ ভোটাৰৰ সবিশেষ প্ৰকাশ কৰিবলৈও চি জে আই কান্তে নিৰ্বাচন আয়োগক নিৰ্দেশ দিছিল ।
তৃণমূল পৰ্যায়ৰ গণতন্ত্ৰ আৰু লিংগ ন্যায়ৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা আদেশত তেওঁ অবৈধভাৱে কাৰ্যভাৰৰ পৰা অপসাৰণ কৰা এগৰাকী মহিলা পঞ্চায়ত সভাপতিক পুনৰ নিযুক্তি দিয়া বিচাৰপীঠৰ নেতৃত্ব দিয়ে আৰু বিষয়টোত লিংগ পক্ষপাতিত্বক নস্যাৎ কৰে ।
উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বাৰ এছোচিয়েচনকে ধৰি বাৰ এছ’চিয়েচনসমূহৰ এক তৃতীয়াংশ আসন মহিলাৰ বাবে সংৰক্ষিত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়াৰ বাবেও তেওঁক কৃতিত্ব দিয়া হয় ।
২০২২ চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পঞ্জাব ভ্ৰমণৰ সময়ত সংঘটিত নিৰাপত্তা ভংগৰ তদন্তৰ বাবে শীৰ্ষ আদালতৰ প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশ ইন্দু মালহোত্ৰাৰ নেতৃত্বত নিযুক্তি দিয়া পাঁচজনীয়া সদস্য সমিতিৰো অংশ আছিল চি জে আই কান্ত । তেওঁ কয় যে এনে বিষয়ৰ বাবে 'এটা ন্যায়িকভাৱে প্ৰশিক্ষিত মন'ৰ প্ৰয়োজন ।
তেওঁ প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীৰ বাবে ‘এক ৰেংক একে পেঞ্চন’ আঁচনিখনকো সমৰ্থন কৰি সাংবিধানিকভাৱে বৈধ বুলি অভিহিত কৰে আৰু স্থায়ী কমিছনত সমতা বিচৰা সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ মহিলা বিষয়াসকলৰ আবেদনৰ শুনানি অব্যাহত ৰাখিছে ।
আন এটা উল্লেখযোগ্য গোচৰত তেওঁ উত্তৰাখণ্ডৰ চাৰ ধাম প্ৰকল্পক সমৰ্থন কৰে আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ বাবে ইয়াৰ কৌশলগত গুৰুত্বৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । একে সময়তে তেওঁ পাৰিৱেশিক চিন্তাৰ ক্ষেত্ৰতো ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰে ।
তেওঁৰ বিচাৰপীঠে প’ডকাষ্টাৰ ৰণবীৰ আল্লাহবাদিয়াক তেওঁৰ 'অপমানজনক' মন্তব্যৰ বাবে সতৰ্ক কৰি দিয়াৰ লগতে “বাক স্বাধীনতা সমাজৰ নীতি-নিয়ম উলংঘা কৰাৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ নহয়” বুলিও পৰ্যবেক্ষণ কৰে ।
‘ইণ্ডিয়াজ গট লেটেণ্ট’ৰ আয়োজক সময় ৰাইনাকে ধৰি কেইবাজনো জনপ্ৰিয় কমেডিয়ানক তেওঁলোকৰ অনুষ্ঠানত অক্ষম লোকক উপহাস কৰাৰ বাবে চি জে আই কান্তৰ নেতৃত্বত একক বিচাৰপীঠে কঠোৰ সমালোচনা কৰিছিল আৰু কেন্দ্ৰক অনলাইন কণ্টেণ্ট নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে নিৰ্দেশনা উলিয়াবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল ।
বাক স্বাধীনতা নিৰপেক্ষ নহয় বুলি উল্লেখ কৰি চি জে আই কান্তৰ নেতৃত্বাধীন বিচাৰপীঠে মধ্যপ্ৰদেশৰ মন্ত্ৰী বিজয় শ্বাহক ‘অপাৰেশ্যন সেন্দূৰ’ৰ ওপৰত সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধনৰ বাবে দেশজুৰি খ্যাতি অৰ্জন কৰা কৰ্ণেল ছফিয়া কুৰেশ্বীক লক্ষ্য কৰি কৰা মন্তব্যৰ বাবে সৰৱ হৈ কয় যে এজন মন্ত্ৰীয়ে উচ্চাৰণ কৰা প্ৰতিটো শব্দয়ে দায়িত্ববোধৰ সৈতে কৰিব লাগে ।
দুৰ্নীতিয়ে শাসন ব্যৱস্থা আৰু জনসাধাৰণৰ আস্থাক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰে বুলি তেওঁ বাৰে বাৰে আলোকপাত কৰি আহিছে ।
২০২৩ চনৰ ৰায়দানত তেওঁ ইয়াক 'গুৰুতৰ সামাজিক ভাবুকি' বুলি অভিহিত কৰি ঘৰ ক্ৰেতাক প্ৰতাৰণা কৰা “বেংক আৰু ডেভেলপাৰৰ মাজত অপবিত্ৰ সম্পৰ্ক” উন্মোচন কৰা ২৮টা গোচৰৰ তদন্ত কৰিবলৈ চি বি আইক নিৰ্দেশ দিয়ে ।
ইয়াৰ উপৰি তেওঁ চি বি আইৰ আবকাৰী নীতিৰ গোচৰত দিল্লীৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক জামিন প্ৰদান কৰা বিচাৰপীঠৰ নেতৃত্ব দিয়ে আৰু কয় যে সংস্থাটোৱে 'পিঞ্জৰাবদ্ধ ভাটো' হোৱাৰ ধাৰণাটো দূৰ কৰিবলৈ কাম কৰিব লাগিব ।
তেওঁৰ বিচাৰপীঠে ঘৰুৱা শ্ৰমিকৰ বাবে আইনী ব্যৱস্থাৰ অভাৱৰ বাবে চিন্তা ব্যক্ত কৰে । লগতে দুৰ্বল কৰ্মশক্তিৰ বাবে সুৰক্ষামূলক ব্যৱস্থাৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াবলৈ বিশেষজ্ঞ সমিতি গঠন কৰিবলৈ কেন্দ্ৰক নিৰ্দেশ দিয়ে ।
উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ পদোন্নতি হোৱাৰ পিছৰে পৰা তেওঁ ৩ শতাধিক বিচাৰপীঠৰ অংশ হিচাপে কাম কৰি আহিছে ।
১৯৬৭ চনৰ আলিগড় মুছলিম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰায়দানক বাতিল কৰা সাতজনীয়া বিচাৰপীঠতো চি জে আই কান্ত আছিল, যাৰ ফলত ইয়াৰ সংখ্যালঘুৰ মৰ্যাদাৰ পুনৰ বিবেচনাৰ পথ মুকলি হৈছিল ।
ভাৰতত কিছুমান বিশেষ লোকৰ ওপৰত চোৰাংচোৱাগিৰিৰ বাবে ইজৰাইলী স্পাইৱেৰ পেগাছাছৰ ব্যৱহাৰৰ অভিযোগৰ তদন্তৰ বাবে ২০২১ চনত চাইবাৰ বিশেষজ্ঞৰ তিনিজনীয়া পেনেল নিযুক্তি দিয়া বিচাৰপীঠৰো তেওঁ অংশ আছিল ।