এইবাৰ অযোধ্যাত কি হ'ব দীপাৱলীৰ মূল আকৰ্ষণ ?
আযোধ্যাৰ ৫০০ বছৰীয়া ইতিহাসৰ লগতে ৰাম মন্দিৰ আন্দোলনে দীপাৱলীত বিশেষ তাৎপৰ্য লাভ কৰিব ।
Published : November 6, 2026 at 12:44 PM IST
অযোধ্যা (উত্তৰ প্ৰদেশ): প্ৰতিবছৰে দীপাৱলীত ৰাম জন্মভূমি অযোধ্যাৰ ওপৰত দেশবাসীৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ থাকে । এইবাৰো অযোধ্যাই দেশবাসীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সাজু হৈছে । মহানগৰখনত ইতিমধ্যে দীপাৱলীৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছে । এইবছৰ আযোধ্যাৰ ৫০০ বছৰীয়া ইতিহাস, ৰাম মন্দিৰ আন্দোলন আৰু মহানগৰীৰ ৰূপান্তৰক বিশেষভাৱে উপস্থাপন কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে ।
মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথৰ নেতৃত্বত চৰকাৰে দীপোৎসৱৰ দশম সংস্কৰণত ৰাম কথা উদ্যানত এক প্ৰদৰ্শনীৰ জৰিয়তে এই বিষয়সমূহ প্ৰদৰ্শন কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ।
সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগে আয়োজন কৰিবলগীয়া এই প্ৰদৰ্শনীত ১৫০০ খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে হোৱা উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন দেখুওৱা হ'ব । য'ত দৰ্শনাৰ্থীসকলে অযোধ্যাৰ ঐতিহাসিক, ধৰ্মীয়, সাংস্কৃতিক আৰু সামাজিক যাত্ৰাৰ আভাস পাব । মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথেও প্ৰদৰ্শনীখন পৰিদৰ্শন কৰি ঐতিহাসিক সম্পদ আৰু সাংস্কৃতিক উপস্থাপনৰ সাক্ষী হ'ব ।
VIDEO | Uttar Pradesh: Ayodhya gears up for a grand celebration as it prepares for the 10th Deepotsav, aiming to set a historic world record by lighting over 3 million diyas along the banks of the Saryu River and Ram Ki Paidi. Preparations are in full swing across the holy city to mark the auspicious occasion. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) November 5, 2026
এই অনুষ্ঠানৰ মূল আকৰ্ষণ হ'ব ৰাম মন্দিৰ আন্দোলনৰ সৈতে জড়িত বিশিষ্ট লোকসকলৰ অৱদানক স্মৰণ । এই প্ৰদৰ্শনৰ জৰিয়তে দৰ্শকে আন্দোলনৰ প্ৰধান মাইলৰ খুঁটি, ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ দিশত কৰা যাত্ৰা আৰু ইয়াৰ ভৱিষ্যৎ আন্তঃগাঁথনিৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব ।
এই প্ৰদৰ্শনীত ৰাম মন্দিৰ চৌহদৰ উন্নয়ন আৰু অযোধ্যাৰ আন্তঃগাঁথনিৰ ৰূপান্তৰৰ বিষয়েও আলোকপাত কৰা হ'ব । মহানগৰীৰ ঐতিহাসিক আৰু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ সমান্তৰালভাৱে পথ, পৰ্যটনৰ সুবিধা, ৰাজহুৱা সুবিধা আৰু নগৰ আন্তঃগাঁথনিৰ সম্প্ৰসাৰণবোৰো প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব ।
১৫০০ খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা আধুনিক অযোধ্যালৈকে গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিঘটনাসমূহ সামৰি এক উপস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব । ইয়াৰ জৰিয়তে দৰ্শনাৰ্থীসকলক চহৰখনৰ ঐতিহাসিক তাৎপৰ্যৰ লগতে ৰাম মন্দিৰ আন্দোলনৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ বিষয়ে অৱগত কৰাৰ চেষ্টা চলোৱা হ'ব ।
এই প্ৰদৰ্শনীখন দীপোৎসৱৰ সময়ত সাংস্কৃতিক উদযাপনৰ অন্যতম প্ৰধান আকৰ্ষণ হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে । ভাৰত আৰু বিদেশৰ ভক্ত, পৰ্যটক আৰু দৰ্শনাৰ্থী বিশেষকৈ নৱ প্ৰজন্মই অযোধ্যাৰ ইতিহাস আৰু ৰাম মন্দিৰ আন্দোলনৰ সৈতে জড়িত পৰিঘটনাসমূহৰ বিষয়ে জানিবলৈ সুযোগ পাব ।
#WATCH || Ayodhya, Uttar Pradesh: Preparations are underway for Diwali celebrations in the city. Visuals from Ram Ki Paidi. #Diwali #Ayodhya #UttarPradesh https://t.co/C1yAq3XWdl— All India Radio News (@airnewsalerts) November 6, 2026
অযোধ্যা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰামায়ণ আৰু বৈদিক গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানৰ উপদেষ্টা তথা বিশেষ কৰ্তব্যৰত বিষয়া আশুতোষ দ্বিবেদীয়ে এই সন্দৰ্ভত কয় যে অযোধ্যাৰ ঐতিহাসিক যাত্ৰাক বহল পৰিসৰত উপস্থাপন কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে ।
তেওঁ কয় যে এই প্ৰদৰ্শনীত ১৫০০ খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে উল্লেখযোগ্য পৰিঘটনাসমূহ সামৰি লোৱা হ'ব । আনহাতে ৰাম মন্দিৰ আন্দোলনৰ বিশিষ্ট নেতাসকলৰ অৱদানক নাটকৰ জৰিয়তে সজীৱ কৰি তোলা হ'ব ।
দ্বিবেদীয়ে লগতে কয় যে এই পদক্ষেপে মন্দিৰ নিৰ্মাণ, ইয়াৰ চৌহদৰ উন্নয়ন আৰু অযোধ্যাৰ পৰিৱৰ্তিত নগৰীয়া পৰিৱেশৰ কাহিনীক উপস্থাপন কৰিব । তেওঁ উল্লেখ কৰা মতে নৱ প্ৰজন্মক দেশৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ সৈতে সংযোগ কৰা আৰু সমগ্ৰ বিশ্বৰ দৰ্শনাৰ্থীক পবিত্ৰ নগৰখনৰ ইতিহাস আৰু উন্নয়নৰ সৈতে পৰিচিত কৰাই এই অনুষ্ঠানৰ লক্ষ্য হ'ব ।
লগতে পঢ়ক :
পোহৰৰ চাকিগছি জ্বলাবলৈ নেহা কুমাৰীয়ে সাজু কৰিছে হস্তনিৰ্মিত মমবাতিৰ ষ্টেণ্ড