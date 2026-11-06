ETV Bharat / bharat

এইবাৰ অযোধ্যাত কি হ'ব দীপাৱলীৰ মূল আকৰ্ষণ ?

আযোধ্যাৰ ৫০০ বছৰীয়া ইতিহাসৰ লগতে ৰাম মন্দিৰ আন্দোলনে দীপাৱলীত বিশেষ তাৎপৰ্য লাভ কৰিব ।

Diwali preparation in Ayodhya
অযোধ্যাত দীপাৱলীৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 6, 2026 at 12:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

অযোধ্যা (উত্তৰ প্ৰদেশ): প্ৰতিবছৰে দীপাৱলীত ৰাম জন্মভূমি অযোধ্যাৰ ওপৰত দেশবাসীৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ থাকে । এইবাৰো অযোধ্যাই দেশবাসীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সাজু হৈছে । মহানগৰখনত ইতিমধ্যে দীপাৱলীৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছে । এইবছৰ আযোধ্যাৰ ৫০০ বছৰীয়া ইতিহাস, ৰাম মন্দিৰ আন্দোলন আৰু মহানগৰীৰ ৰূপান্তৰক বিশেষভাৱে উপস্থাপন কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে ।

মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথৰ নেতৃত্বত চৰকাৰে দীপোৎসৱৰ দশম সংস্কৰণত ৰাম কথা উদ্যানত এক প্ৰদৰ্শনীৰ জৰিয়তে এই বিষয়সমূহ প্ৰদৰ্শন কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ।

(null)

সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগে আয়োজন কৰিবলগীয়া এই প্ৰদৰ্শনীত ১৫০০ খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে হোৱা উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন দেখুওৱা হ'ব । য'ত দৰ্শনাৰ্থীসকলে অযোধ্যাৰ ঐতিহাসিক, ধৰ্মীয়, সাংস্কৃতিক আৰু সামাজিক যাত্ৰাৰ আভাস পাব । মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথেও প্ৰদৰ্শনীখন পৰিদৰ্শন কৰি ঐতিহাসিক সম্পদ আৰু সাংস্কৃতিক উপস্থাপনৰ সাক্ষী হ'ব ।

এই অনুষ্ঠানৰ মূল আকৰ্ষণ হ'ব ৰাম মন্দিৰ আন্দোলনৰ সৈতে জড়িত বিশিষ্ট লোকসকলৰ অৱদানক স্মৰণ । এই প্ৰদৰ্শনৰ জৰিয়তে দৰ্শকে আন্দোলনৰ প্ৰধান মাইলৰ খুঁটি, ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ দিশত কৰা যাত্ৰা আৰু ইয়াৰ ভৱিষ্যৎ আন্তঃগাঁথনিৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব ।

এই প্ৰদৰ্শনীত ৰাম মন্দিৰ চৌহদৰ উন্নয়ন আৰু অযোধ্যাৰ আন্তঃগাঁথনিৰ ৰূপান্তৰৰ বিষয়েও আলোকপাত কৰা হ'ব । মহানগৰীৰ ঐতিহাসিক আৰু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ সমান্তৰালভাৱে পথ, পৰ্যটনৰ সুবিধা, ৰাজহুৱা সুবিধা আৰু নগৰ আন্তঃগাঁথনিৰ সম্প্ৰসাৰণবোৰো প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব ।

১৫০০ খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা আধুনিক অযোধ্যালৈকে গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিঘটনাসমূহ সামৰি এক উপস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব । ইয়াৰ জৰিয়তে দৰ্শনাৰ্থীসকলক চহৰখনৰ ঐতিহাসিক তাৎপৰ্যৰ লগতে ৰাম মন্দিৰ আন্দোলনৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ বিষয়ে অৱগত কৰাৰ চেষ্টা চলোৱা হ'ব ।

এই প্ৰদৰ্শনীখন দীপোৎসৱৰ সময়ত সাংস্কৃতিক উদযাপনৰ অন্যতম প্ৰধান আকৰ্ষণ হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে । ভাৰত আৰু বিদেশৰ ভক্ত, পৰ্যটক আৰু দৰ্শনাৰ্থী বিশেষকৈ নৱ প্ৰজন্মই অযোধ্যাৰ ইতিহাস আৰু ৰাম মন্দিৰ আন্দোলনৰ সৈতে জড়িত পৰিঘটনাসমূহৰ বিষয়ে জানিবলৈ সুযোগ পাব ।

অযোধ্যা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰামায়ণ আৰু বৈদিক গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানৰ উপদেষ্টা তথা বিশেষ কৰ্তব্যৰত বিষয়া আশুতোষ দ্বিবেদীয়ে এই সন্দৰ্ভত কয় যে অযোধ্যাৰ ঐতিহাসিক যাত্ৰাক বহল পৰিসৰত উপস্থাপন কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে ।

তেওঁ কয় যে এই প্ৰদৰ্শনীত ১৫০০ খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে উল্লেখযোগ্য পৰিঘটনাসমূহ সামৰি লোৱা হ'ব । আনহাতে ৰাম মন্দিৰ আন্দোলনৰ বিশিষ্ট নেতাসকলৰ অৱদানক নাটকৰ জৰিয়তে সজীৱ কৰি তোলা হ'ব ।

দ্বিবেদীয়ে লগতে কয় যে এই পদক্ষেপে মন্দিৰ নিৰ্মাণ, ইয়াৰ চৌহদৰ উন্নয়ন আৰু অযোধ্যাৰ পৰিৱৰ্তিত নগৰীয়া পৰিৱেশৰ কাহিনীক উপস্থাপন কৰিব । তেওঁ উল্লেখ কৰা মতে নৱ প্ৰজন্মক দেশৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ সৈতে সংযোগ কৰা আৰু সমগ্ৰ বিশ্বৰ দৰ্শনাৰ্থীক পবিত্ৰ নগৰখনৰ ইতিহাস আৰু উন্নয়নৰ সৈতে পৰিচিত কৰাই এই অনুষ্ঠানৰ লক্ষ্য হ'ব ।

লগতে পঢ়ক :

পোহৰৰ চাকিগছি জ্বলাবলৈ নেহা কুমাৰীয়ে সাজু কৰিছে হস্তনিৰ্মিত মমবাতিৰ ষ্টেণ্ড

TAGGED:

DIWALI 2026
DIWALI PREPARATION IN AYODHYA
ৰাম মন্দিৰৰ ইতিহাস
ৰাম জন্মভূমি
ৰাম মন্দিৰ আন্দোলন

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.