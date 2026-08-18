পুচকাৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় কিউএছআৰলৈ: সাগৰ দৰিয়ানীৰ 'ৱাহ ! ফুডছ'ৰ লক্ষ্য ২৫০ কোটি ৰাজহ সংগ্ৰহ
চিইঅ' দীপক আৰু চিএমঅ’ অংকিতাই প্ৰতিষ্ঠা কৰা ৱাহ! ফুডছে পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা, স্থায়িত্ব আৰু সুবিধাৰ সৈতে আঞ্চলিক সোৱাদক একত্ৰিত কৰি ভাৰতৰ সংগঠিত ষ্ট্ৰীট-ফুড অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰিছে ।
By ANI
Published : August 18, 2026 at 5:40 PM IST
কলকাতা : পদপথৰ খাদ্যৰ দোকানৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ 'কুইক ছাৰ্ভিচ ৰেষ্টুৰেণ্ট'লৈ (Quick Service Restaurant, QSR) এক উৰ্ধ্বমুখী যাত্ৰা । এই যাত্ৰাৰে এগৰাকী ব্যক্তিয়ে ষ্ট্ৰীট ফুডৰ ব্যৱসায়ৰ এক নতুন পৰিভাষাৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
'ৱাহ ! পুচকা' (Wah! Puchka) আৰু 'ৱাহ ! লিট্টী' (Wah! Litti) প্ৰস্তুত কৰা কোম্পানী 'ৱাহ ! ফুডছ'ৰ (Wah! Foods) বৰ্তমান লক্ষ্য হৈছে ২০৩০ বিত্তীয় বৰ্ষত ২৫০ কোটি টকাৰ ৰাজহ আহৰণ । ইয়াৰ বাবে কোম্পানীটোৱে পৰিকল্পনা যুগুত কৰিছে । কোম্পানীটোৱে এনে এক ভাৰতীয় ষ্ট্ৰীট-ফুড কিউএছআৰ (street-food QSR) প্লেটফৰ্ম তৈয়াৰ কৰি আছে, যিয়ে সমগ্ৰ দেশজুৰি এক পৰিচয় লাভ কৰিছে ।
বৰ্তমান সমগ্ৰ কলকাতা আৰু পুনেত কাম কৰি থকা এই কোম্পানীটোৱে ক্লাষ্টাৰ ভিত্তিক কৌশলৰ জৰিয়তে ক্ৰমান্বয়ে নতুন চহৰলৈ ব্যৱসায় সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ পূৰ্বে বৰ্তমানৰ বজাৰসমূহত নিজৰ উপস্থিতি শক্তিশালী কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ।
মানক অপাৰেটিং পদ্ধতি, কেন্দ্ৰীভূত যোগান শৃংখল আৰু প্ৰযুক্তি-সক্ষম ব্যৱস্থাৰ সৈতে আউটলেট স্তৰত লাভজনকতা স্থাপন কৰাৰ পিছত ৱাহ! ফুডছে এতিয়া এক সমৰ্পিত চহৰ পৰ্যায়ৰ দলৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত কমপেক্ট হাই-ষ্ট্ৰীট আউটলেটৰ জৰিয়তে ইয়াৰ বিস্তাৰ কৰিবলৈ সাজু হৈছে ।
"মই সদায় বিশ্বাস কৰি আহিছো যে ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সুযোগসমূহ উক্ত কেটেগৰিসমূহ সংগঠিত কৰাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা, যিবোৰ লাখ লাখ গ্ৰাহকে ইতিমধ্যে পছন্দ কৰে । ষ্ট্ৰীট ফুড ইয়াৰ ভিতৰত অন্যতম । যিয়ে ব্ৰেণ্ড মূল্য, পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা, একে ধৰণৰ গুণমান আৰু বৃহৎ পৰিসৰত কাম কৰাৰ বাবে ক্ষমতাক একত্ৰিত কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ এক আইকনিক গ্ৰাহক ব্যৱসায় সৃষ্টি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । ৱাহ! ফুডছে সেই দৃষ্টিভংগীৰে আগবাঢ়ি আছে আৰু মই ইয়াৰ প্ৰতিষ্ঠাপকসকলক সমৰ্থন কৰিবলৈ আৰু মোৰ ব্যক্তিগত বিনিয়োগকাৰী হিচাপে তেওঁলোকৰ যাত্ৰাক সমৰ্থন কৰিবলৈ পাই উৎসাহিত হৈছো ।" 'বাহ! মমো'ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সাগৰ দৰানীয়ে কয় ।
কোম্পানীটোৰ বিকাশৰ পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি ৱাহ! ফুডছৰ সহ-প্ৰতিষ্ঠাপক অংকিতাই কয়, "গ্ৰাহকসকল হৈছে আমাৰ প্ৰকৃত বিনিয়োগকাৰী । যেতিয়া গ্ৰাহকে ৰেহাই নোলোৱাকৈ ঘূৰি যায়, তেতিয়া ই আমাৰ সামগ্ৰী আৰু অভিজ্ঞতা দুয়োটাকে বৈধতা প্ৰদান কৰে । শক্তিশালী পুনৰাবৃত্তিমূলক আচৰণ আৰু উন্নত বিপণন আৰঅ'আইয়ে আমাক বিগত ১২ মাহত প্ৰায় তিনিগুণ বিকাশ কৰাত সহায় কৰিছে । আমি এতিয়া এটা শক্তিশালী দল, উন্নত ব্যৱস্থা, আৰু এক স্পষ্ট বিকাশৰ পৰিকল্পনাৰ সৈতে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছোঁ ।"
ইয়াৰ কিউএছআৰ সম্প্ৰসাৰণৰ সমান্তৰালভাৱে, ৱাহ! ফুডছে জনপ্ৰিয় ভাৰতীয় ষ্ট্ৰীট ফুডছৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত সামগ্ৰীৰে পেকেজড-ফুড শিতানত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ সাজু হৈছে । ৱাহ! পুচকা আৰু ৱাহ! লিট্টি কোম্পানীটোৱে উন্নত পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা, সামঞ্জস্যতা, সুবিধা আৰু সুলভ মূল্যৰ সৈতে অধিক গ্ৰাহকৰ মাজলৈ প্ৰামাণিক ভাৰতীয় ষ্ট্ৰীট ফুড লৈ অহাৰ লক্ষ্য ৰাখিছে ।
ৱাহ ! ফুডছ কি
চিইঅ' দীপক আৰু চিএমঅ’ অংকিতাই প্ৰতিষ্ঠা কৰা ৱাহ! ফুডছে পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা, স্থায়িত্ব আৰু সুবিধাৰ সৈতে প্ৰামাণিক আঞ্চলিক সোৱাদক একত্ৰিত কৰি ভাৰতৰ সংগঠিত ষ্ট্ৰীট-ফুড অভিজ্ঞতা গঢ়ি তুলিছে । কলকাতা আৰু পুনেৰ একাধিক আউটলেটত গ্ৰাহকক সেৱা আগবঢ়াই ই বিশ্বাসযোগ্য ষ্ট্ৰীট ফুডক সকলোৰে বাবে অধিক সুলভ কৰি তুলিছে । ইয়াৰ লক্ষ্য হৈছে মানুহে গুণগত মান বা পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ সৈতে আপোচ নকৰাকৈ তেওঁলোকে ভালপোৱা সোৱাদ উপভোগ কৰিবলৈ দিয়া ।