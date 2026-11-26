চোৰাং চিকাৰৰ পৰা সংৰক্ষণলৈ: মণিপুৰৰ টামেংলং কেনেদৰে হৈ পৰিল আমুৰ ফেলকনৰ নিৰাপদ আশ্ৰয়স্থলী
উপগ্ৰহৰ জৰিয়তে টেগ কৰা তিনিটা পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ অসাধাৰণ যাত্ৰাই মণিপুৰত বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ, জনসাধাৰণৰ অংশগ্ৰহণ আৰু পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ প্ৰতি দৃষ্টিভংগীৰ সলনি প্ৰকাশ কৰিছে ।
Published : November 26, 2026 at 6:06 PM IST
তেজপুৰ : প্ৰতি বছৰে হাজাৰ হাজাৰ আমুৰ ফেলকনে ছাইবেৰিয়া, উত্তৰ-পূব চীন আৰু মংগোলিয়াৰ প্ৰজননস্থলীৰ পৰা দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ শীতকালীন বিচৰণস্থলীলৈ হাজাৰ হাজাৰ কিলোমিটাৰ দূৰৈৰ এক অসাধাৰণ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে । এই দীঘলীয়া যাত্ৰাৰ মাজতে মণিপুৰৰ টামেংলং জিলাৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলসমূহে এই পৰিভ্ৰমী চিকাৰী চৰাইবোৰক কিছু সময়ৰ বাবে জিৰণি ল’বলৈ আৰু পুনৰ শক্তি সঞ্চয় কৰিবলৈ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আশ্ৰয়স্থলী প্ৰদান কৰে । কিন্তু এই যাত্ৰা সদায় নিৰাপদ নাছিল ।
এটা সময়ত মণিপুৰত আমুৰ ফেলকনৰ আগমনৰ সৈতে জড়িত হৈ আছিল ব্যাপক হাৰত চৰাই নিধনৰ ঘটনা । পৰিভ্ৰমণৰ সময়ত স্থানীয় লোকসকলে বৃহৎ জাল পাতি হাজাৰ হাজাৰ চৰাই ধৰি নিধন কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল । এসময়ত পৰম্পৰাগত ঋতুভিত্তিক চিকাৰ হিচাপে পৰিচিত এই কাৰ্যই ক্ৰমাৎ এক গুৰুতৰ বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণৰ সমস্যাৰ ৰূপ লৈছিল । ফলত এই বিষয়টোৱে বন বিভাগৰ বিষয়া আৰু বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণৰ সৈতে জড়িত লোকসকলৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল ।
সেই দিনবোৰৰ কথা স্মৰণ কৰি অৱসৰপ্ৰাপ্ত ভাৰতীয় বন সেৱাৰ বিষয়া তথা টামেংলং বন সংমণ্ডলৰ প্ৰাক্তন সংমণ্ডল বন বিষয়া খাৰিবাম হিটলাৰ সিঙে কয় যে আমুৰ ফেলকনৰ আগমনৰ সময়ত স্থানীয় লোকসকলে বৃহৎ জাল পাতি চৰাইবোৰ ধৰিছিল ।
তেওঁ কয়, “আগতে যেতিয়া এই চৰাইবোৰ বৃহৎ সংখ্যাত আহিছিল, তেতিয়া মানুহে জাল পাতি চৰাইবোৰ ধৰিছিল । স্থানীয় লোকসকলৰ মাজত চিকাৰৰ প্ৰৱণতা যথেষ্ট বেছি আছিল । কিন্তু ধাৰাবাহিক সজাগতা অভিযান আৰু সংৰক্ষণমূলক পদক্ষেপৰ ফলত লাহে লাহে এই পৰিভ্ৰমী চৰাইবোৰৰ প্ৰতি মানুহৰ দৃষ্টিভংগীৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিল ।”
আজি টামেংলঙত দেখা গৈছে এক উল্লেখযোগ্য পৰিৱৰ্তন । এসময়ত চিকাৰৰ বাবে বিপজ্জনক বুলি পৰিচিত এই অঞ্চলটো ক্ৰমাৎ আমুৰ ফেলকনৰ নিৰাপদ আশ্ৰয়স্থলী হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । এই পৰিৱৰ্তনৰ আঁৰত আছে স্থানীয় জনসাধাৰণৰ সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ ।
এই সংৰক্ষণ অভিযানৰ মূলতে আছে মণিপুৰ বন বিভাগৰ টামেংলং বন সংমণ্ডলে ভাৰত চৰকাৰৰ অধীনস্থ ৱাইল্ডলাইফ ইনষ্টিটিউট অব ইণ্ডিয়া (WII), স্থানীয় জনগোষ্ঠী আৰু বিভিন্ন সংৰক্ষণমূলক সংগঠনৰ সহযোগত গ্ৰহণ কৰা ধাৰাবাহিক পদক্ষেপ ।
উপগ্ৰহৰ জৰিয়তে টেগ কৰা তিনিটা আমুৰ ফেলকন আহু, আলাং আৰু আপাপাঙৰ অসাধাৰণ যাত্ৰাই এই সংৰক্ষণৰ কাহিনীত নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে ।
চিকাৰৰ ক্ষেত্ৰৰ পৰা সংৰক্ষণৰ পৰিৱেশলৈ
এই পৰিৱৰ্তন এদিনতে সম্ভৱ হোৱা নাছিল । চিকাৰৰ পৰম্পৰাৰ পৰিৱৰ্তে সজাগতা আৰু সংৰক্ষণৰ মানসিকতা গঢ়ি তুলিবলৈ বন বিভাগৰ বিষয়া, গৱেষক, স্থানীয় সংগঠন আৰু গাঁওবাসীয়ে ধাৰাবাহিক প্ৰচেষ্টা চলাবলগীয়া হৈছিল ।
বৈজ্ঞানিকভাৱে Falco amurensis নামেৰে পৰিচিত আমুৰ ফেলকন এবিধ পাৰ চৰাইৰ সমান আকাৰৰ চিকাৰী চৰাই । ইয়াৰ ওজন প্ৰায় ১৫০ গ্ৰাম । চিকাৰী চৰাইৰ ভিতৰত ই অন্যতম দীঘলীয়া পৰিভ্ৰমণ সম্পন্ন কৰে । মণিপুৰী ভাষাত ইয়াক ‘খুনুখ্ৰাং খোংগাংবি’ আৰু ৰংমেই জনগোষ্ঠীৰ মাজত ‘তামৌনপুই/আখোইপুইনা’ বুলি জনা যায় ।
এই চৰাইবিধৰ পৰিৱেশতান্ত্ৰিক গুৰুত্ব আৰু পৰিভ্ৰমণৰ পথ সম্পৰ্কে অধিক তথ্য সংগ্ৰহৰ উদ্দেশ্যে ২০১৮ চনত টামেংলং বন সংমণ্ডল আৰু ৱাইল্ডলাইফ ইনষ্টিটিউট অব ইণ্ডিয়াই উপগ্ৰহ সংকেত প্ৰেৰণ কৰিব পৰা ট্ৰেন্সমিটাৰ সংযুক্ত কৰাৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰে ।
প্ৰথম পৰ্যায়ত ২০১৮ আৰু ২০১৯ চনত সাতটা আমুৰ ফেলকন ধৰি সিহঁতৰ শৰীৰত উপগ্ৰহ ট্ৰেন্সমিটাৰ সংযুক্ত কৰি পুনৰ মুকলি কৰি দিয়া হৈছিল । চৰাইবোৰৰ নাম ৰখা হৈছিল টামেংলং, মণিপুৰ, চিউলুৱান, বৰাক, ইৰাং, ফালং আৰু পুচিং ।
ইয়াৰ ভিতৰত চিউলুৱান আৰু ইৰাঙে প্ৰায় দুবছৰ ধৰি মূল্যৱান উপগ্ৰহ সংকেত প্ৰেৰণ কৰিছিল । ইয়াৰ জৰিয়তে গৱেষকসকলে চৰাইবোৰৰ পৰিভ্ৰমণৰ পথ আৰু বিভিন্ন মহাদেশত সিহঁতৰ চলাচলৰ বিষয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য লাভ কৰিছিল ।
২০২৪ চনৰ নৱেম্বৰ মাহত উপগ্ৰহ টেগিং অভিযানৰ দ্বিতীয় পৰ্যায় আৰম্ভ হয় । সেই সময়ত ৮ নৱেম্বৰত চিউলুৱান গাঁৱৰ পৰা চিউলুৱান-২ আৰু গুয়াংগ্ৰাম নামৰ আন দুটা আমুৰ ফেলকনক ট্ৰেন্সমিটাৰ সংযুক্ত কৰি মুকলি কৰি দিয়া হয় ।
ইয়াৰ ধাৰাবাহিকতাত ২০২৫ চনৰ নৱেম্বৰ মাহত চিউলুৱানৰ চৰাইৰ জিৰণি লোৱা স্থানত ১১ নৱেম্বৰত আহু, আলাং আৰু আপাপাং নামৰ তিনিটা আমুৰ ফেলকনক উপগ্ৰহ ট্ৰেন্সমিটাৰ সংযুক্ত কৰা হয় ।
আহু, আলাং আৰু আপাপাং: তিনিটা নাম, এটা সংৰক্ষণৰ লক্ষ্য
তদানীন্তন মণিপুৰৰ প্ৰধান মুখ্য বন সংৰক্ষক তথা বন বাহিনীৰ মুৰব্বী আৰু মুখ্য বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষক অনুৰাগ বাজপেয়ীৰ নিৰ্দেশনাত চিউলুৱান গাঁৱৰ কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে আলোচনা কৰি চৰাই তিনিটাৰ নাম নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল । এই নামকেইটাৰ সৈতে স্থানীয় ভূগোল আৰু জনজীৱনৰ গভীৰ সম্পৰ্ক আছে ।
‘আহু’ নামটো শক্তিশালী বৰাক নদীৰ সৈতে সম্পৰ্কিত । ‘আলাং’ হৈছে ইৰাং নদীৰ স্থানীয় নাম । আনহাতে, ‘আপাপাং’ হৈছে বৰাক নদীৰ সমীপৰ এটা সৰু পাহাৰীয়া টিলা, যিটো আমুৰ ফেলকনৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ জিৰণিস্থলী ।
স্থানীয় নদী আৰু ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যৰ নামৰ সৈতে চৰাইবোৰক সংযুক্ত কৰাৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল টামেংলঙৰ জনসাধাৰণৰ মাজত আত্মীয়তাৰ অনুভূতি সৃষ্টি কৰা আৰু পৰিভ্ৰমী চৰাইবোৰৰ সৈতে তেওঁলোকৰ আৱেগিক সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰা ।
প্ৰতিটো ট্ৰেন্সমিটাৰৰ ওজন আছিল মাত্ৰ ৩.৫ গ্ৰাম । টেফলন ৰিবনৰ সহায়ত চৰাইবোৰৰ শৰীৰত এই যন্ত্ৰ সংযুক্ত কৰা হৈছিল । এই বৈজ্ঞানিক প্ৰক্ৰিয়াত সুস্থ চৰাই নিৰ্বাচন, আঘাত নকৰাকৈ ধৰা, ওজন, ডেউকাৰ বিস্তৃতি আৰু বয়সকে ধৰি বিভিন্ন জৈৱিক তথ্য সংগ্ৰহ কৰা আৰু যিমান পাৰি সোনকালে চৰাইবোৰক পুনৰ মুকলি কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল ।
এই অভিযানত ৱাইল্ডলাইফ ইনষ্টিটিউট অব ইণ্ডিয়াৰ বিজ্ঞানী ড০ আৰ সুৰেশ কুমাৰ, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দেৱব্ৰত মৰি আৰু ৰেপ্টৰ সংৰক্ষণৰ সৈতে জড়িত কৰ্মী, বৰ্তমানৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত আইএফএছ বিষয়া খাৰিবাম হিটলাৰ সিং, টামেংলঙৰ ৰেঞ্জ বন বিষয়া জোৱেল গাংমেই, টামেইৰ ৰেঞ্জ বন বিষয়া জনছন খুন্দ্ৰাকপাম, চিউলুৱান গাঁৱৰ স্বেচ্ছাসেৱক আৰু ৰেইনফৰেষ্ট ক্লাব টামেংলঙৰ সঞ্চালক মৰ্ডেকাই পানমেই আৰু সম্পাদক ৰামহিয়ামাং গনমেইৰ লগতে বন বিভাগৰ কৰ্মচাৰীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ।
২০২৫ চনৰ ৯ৰ পৰা ১১ নৱেম্বৰলৈ কঠিন প্ৰাকৃতিক পৰিস্থিতিৰ মাজত চলোৱা এই অভিযানত দলটোৱে সফলতাৰে তিনিওটা চৰাইৰ শৰীৰত উপগ্ৰহ ট্ৰেন্সমিটাৰ সংযুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
মহাদেশ অতিক্ৰম কৰা এক অসাধাৰণ যাত্ৰা
আহু, আলাং আৰু আপাপাঙৰ পৰা লাভ কৰা উপগ্ৰহৰ তথ্যই আমুৰ ফেলকনৰ অসাধাৰণ পৰিভ্ৰমণৰ বিষয়ে বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য পোহৰলৈ আনিছিল । পূৰ্বে টেগ কৰা কিছুমান চৰাইৰ তুলনাত এই তিনিওটা চৰায়ে মুকলি কৰি দিয়াৰ মাত্ৰ দুই-তিনি দিনৰ ভিতৰতে ২০২৫ চনৰ নৱেম্বৰ মাহত টামেংলং এৰি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল ।
১৪ নৱেম্বৰৰ ভিতৰত আপাপাং তেলেংগানাত, আহু ওড়িশাত আৰু আলাং বাংলাদেশত উপস্থিত হৈছিল । ১৫ নৱেম্বৰত তিনিওটা চৰায়ে আৰব সাগৰত প্ৰৱেশ কৰি আফ্ৰিকাৰ পূব উপকূলৰ দিশে এক অসাধাৰণ অবিৰত উৰণ আৰম্ভ কৰে । ১৭ নৱেম্বৰত আপাপাং প্ৰথমে আফ্ৰিকা মহাদেশত উপস্থিত হয় । ইয়াৰ পিছদিনা অৰ্থাৎ ১৮ নৱেম্বৰত আহু আৰু আলাং আফ্ৰিকাত উপস্থিত হয় ।
ইয়াৰ পিছৰ যাত্ৰাও আছিল সমানেই আশ্চৰ্যকৰ । ২১ নৱেম্বৰৰ ভিতৰত আপাপাং তাঞ্জানিয়াত আৰু আলাং কেনিয়াত উপস্থিত হৈছিল । ২৭ নৱেম্বৰৰ ভিতৰত আপাপাং জাম্বিয়ালৈ আৰু আলাং তাঞ্জানিয়ালৈ আগবাঢ়ি যায় । আনহাতে, আহু হৰ্ণ অব আফ্ৰিকা অঞ্চলৰ ওচৰত অৱস্থান কৰি আছিল যদিও ইয়াৰ উপগ্ৰহ ট্ৰেন্সমিটাৰৰ সংকেত সক্ৰিয় হৈ আছিল । আন দুটা চৰায়ে দক্ষিণ দিশে যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখে ।
২০২৫ চনৰ ২৫ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত আপাপাং জিম্বাব'ৱে আৰু আলাং বটছৱানাত উপস্থিত হৈছিল । তাতেই সিহঁতে শীতকালৰ কেইটামান মাহ অতিবাহিত কৰে ।
২০২৬ চনৰ এপ্ৰিল মাহত সিহঁতৰ ওভতনি যাত্ৰা আৰম্ভ হয় । ৮ এপ্ৰিলত আপাপাং কেনিয়া আৰু আলাং জাম্বিয়াত অৱস্থান কৰাৰ তথ্য লাভ কৰা হৈছিল । আৰব সাগৰ অতিক্ৰম কৰি ৬ মে'ত আপাপাং মেঘালয়ত উপস্থিত হয় । আনহাতে, ১৪ মে'ত আলাঙে সাগৰ অতিক্ৰম কৰি ভাৰতৰ দিশে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে ।
২০২৬ চনৰ ২১ জুনৰ ভিতৰত দুয়োটা চৰায়ে নিজ নিজ প্ৰজননস্থলীত উপস্থিত হয় । আপাপাং উপস্থিত হৈছিল ইণ্টাৰ মংগোলিয়াত আৰু আলাং উত্তৰ-পূব চীনত । প্ৰজননকালৰ পিছতো উপগ্ৰহ সংকেতে চৰাই দুটাৰ চলাচলৰ বিষয়ে মূল্যৱান তথ্য প্ৰদান কৰি থাকে ।
টামেংলঙলৈ পুনৰ উভতি অহা: আন এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়
শেহতীয়া উপগ্ৰহ সংকেতে সংৰক্ষণবিদ আৰু গৱেষকসকলৰ মাজত পুনৰ উৎসাহৰ সৃষ্টি কৰে । ২০২৬ চনৰ ২২ অক্টোবৰত আলাং আৰু আপাপাং দুয়োটা চৰাইকে পুনৰ টামেংলং জিলাত দেখা পোৱা যায় । ইয়াৰ ফলত সিহঁতৰ বাৰ্ষিক পৰিভ্ৰমণত টামেংলঙৰ গুৰুত্ব পুনৰ প্ৰমাণিত হয় ।
অৱসৰপ্ৰাপ্ত ডিএফঅ' খাৰিবাম হিটলাৰ সিঙৰ মতে, চৰাই দুটাই বৰাক নদীৰ সমীপৰ চিনাকি জিৰণিস্থলী চিউলুৱানত প্ৰায় ২৫ দিন অতিবাহিত কৰিছিল । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে ২০০৮ চনতে তেওঁৰ টামেংলং সংমণ্ডলত ৰেঞ্জাৰ হিচাপে কৰ্মৰত হৈ থকা সময়তে এই প্ৰক্ৰিয়াৰ আৰম্ভণি হৈছিল ।
এই সময়ছোৱাত চৰাই দুটাৰ চলাচলৰ মাজতো পাৰ্থক্য দেখা গৈছিল । আপাপাঙে বেছিভাগ সময় বৰাক নদীৰ সমীপৰ জিৰণিস্থলীৰ আশে-পাশে অৱস্থান কৰিছিল । আনহাতে, আলাঙে প্ৰতিদিনে জিৰণিস্থলীৰ পৰা গড়ে প্ৰায় ২৫ কিলোমিটাৰ দূৰত্বলৈ বিচৰণ কৰিছিল ।
বংগোপ সাগৰৰ ওপৰত আন এটা ঘূৰ্ণীবতাহৰ সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনাৰ মাজতে চৰাই দুটাই আৰু কিছুদিন অঞ্চলটোত অৱস্থান কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছিল । কিন্তু প্ৰায় ২৫ দিন চিউলুৱানত অতিবাহিত কৰাৰ পিছত দুয়োটা চৰায়ে পুনৰ আফ্ৰিকাৰ দিশে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে ।
পুনৰবাৰ সিহঁতৰ বাবে আটাইতকৈ প্ৰত্যাহ্বানজনক অংশ হৈ পৰে আৰব সাগৰ অতিক্ৰম কৰা যাত্ৰা । শেহতীয়া উপগ্ৰহৰ তথ্য অনুসৰি, আলাঙে ৮৭ ঘণ্টা ধৰি একেৰাহে উৰণ কৰি প্ৰায় ৪,৫০০ কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰে । এই সময়ত চৰাইটোৱে ছোমালিয়াৰ উপকূলৰ পৰা প্ৰায় ৫০০ কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থান কৰিছিল ।
আনহাতে, আপাপাঙে ৭৯ ঘণ্টা ধৰি অবিৰত উৰণ কৰি প্ৰায় ৩,৪০০ কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত আলাঙে ১০১ ঘণ্টা ধৰি একেৰাহে উৰণ কৰি প্ৰায় ৫,৭০০ কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰি ছোমালিয়াত উপস্থিত হয় ।
আপাপাঙেও নিজৰ অসাধাৰণ যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখি অৱশেষত টামেংলঙৰ পৰা প্ৰায় ৫,৪০০ কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অবিৰতভাৱে উৰি ছোমালিয়াত উপস্থিত হয় ।
গৱেষক আৰু সংৰক্ষণবিদসকলৰ বাবে এই উপগ্ৰহ সংকেত কেৱল ভৌগোলিক অৱস্থানৰ তথ্য নহয় । ই ক্ষুদ্ৰ আকাৰৰ এই পৰিভ্ৰমী চিকাৰী চৰাইবোৰৰ অসাধাৰণ সহনশীলতাৰ প্ৰমাণ দিয়াৰ লগতে সিহঁতৰ জিৰণিস্থলীসমূহ সংৰক্ষণৰ প্ৰয়োজনীয়তাও স্পষ্ট কৰি তুলিছে ।
উপগ্ৰহ প্ৰযুক্তিৰ ঊৰ্ধ্বত: জনসাধাৰণৰ অংশগ্ৰহণেই সংৰক্ষণৰ প্ৰকৃত শক্তি
আমুৰ ফেলকনৰ পৰিভ্ৰমণৰ পথ বুজিবলৈ উপগ্ৰহ প্ৰযুক্তিয়ে গৱেষকসকলক সহায় কৰিছে যদিও টামেংলঙৰ আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য সফলতা হৈছে বন্যপ্ৰাণীৰ প্ৰতি স্থানীয় জনসাধাৰণৰ দৃষ্টিভংগীৰ পৰিৱৰ্তন । চিকাৰৰ পৰা সংৰক্ষণলৈ হোৱা এই পৰিৱৰ্তনে প্ৰমাণ কৰিছে যে ধাৰাবাহিক সজাগতা, জনসাধাৰণৰ অংশগ্ৰহণ আৰু বৈজ্ঞানিক পদক্ষেপৰ জৰিয়তে সমাজত এক অৰ্থপূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰি ।
এসময়ত জাল পাতি চৰাই ধৰা প্ৰথা লাহে লাহে হ্ৰাস পাইছে । ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে স্থানীয় গাঁওবাসীয়ে এতিয়া চৰাইবোৰৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অংশীদাৰ হিচাপে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে ।
চিউলুৱান গাঁৱৰ বাসিন্দা, স্থানীয় ক্লাব, স্বেচ্ছাসেৱক আৰু ৰেইনফৰেষ্ট ক্লাব টামেংলঙৰ সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণে এই প্ৰচেষ্টাক অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিছে । আহু, আলাং আৰু আপাপাং নামকেইটা স্থানীয় নদী আৰু ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যৰ সৈতে সংযুক্ত কৰাটোও চৰাইবোৰক স্থানীয় সমাজৰ পৰিচয়ৰ অংশ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ এক প্ৰচেষ্টা ।
আমুৰ ফেলকনৰ আগমনক কেৱল বছৰি হোৱা এক ঋতুভিত্তিক পৰিঘটনা হিচাপে গণ্য কৰাৰ পৰিৱৰ্তে স্থানীয় লোকসকলে এতিয়া এই চৰাইবোৰৰ পৰিৱেশতান্ত্ৰিক গুৰুত্ব আৰু সুৰক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তা উপলব্ধি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ।
উপগ্ৰহ টেগিং কাৰ্যসূচীয়ে টামেংলঙক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বৈজ্ঞানিক গৱেষণা ক্ষেত্ৰৰ সৈতেও সংযোগ কৰিছে । ইয়াৰ জৰিয়তে পৰিভ্ৰমণৰ পথ, উৰণৰ সময়সীমা, জিৰণিস্থলী আৰু প্ৰজননস্থলী সম্পৰ্কে মূল্যৱান তথ্য লাভ কৰা সম্ভৱ হৈছে ।
এতিয়াও অব্যাহত থকা এক সংৰক্ষণৰ সফল কাহিনী
২০২৬ চনৰ ১১ অক্টোবৰত গুয়াংগ্ৰাম গাঁৱত আমুৰ ফেলকনৰ প্ৰথম জাক উপস্থিত হোৱাৰ ঘটনাই পুনৰবাৰ মণিপুৰৰ এই অঞ্চলটোৰ গুৰুত্ব প্ৰতিফলিত কৰে । আলাং আৰু আপাপাঙৰ টামেংলঙলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন আৰু তাৰ পিছত আফ্ৰিকাৰ দিশে পুনৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰাটোৱে চলি থকা সংৰক্ষণ অভিযানত আন এক নতুন অধ্যায় সংযোজন কৰিছে ।
চৰাইবোৰে দূৰৈৰ শীতকালীন বিচৰণস্থলীলৈ যাত্ৰা অব্যাহত ৰখাৰ সময়তে সংৰক্ষণবিদসকলে আশা কৰিছে যে সিহঁতৰ শৰীৰত সংযুক্ত উপগ্ৰহ ট্ৰেন্সমিটাৰসমূহ আৰু এবছৰ বা দুবছৰলৈ সক্ৰিয় হৈ থাকিব । ইয়াৰ জৰিয়তে আমুৰ ফেলকনৰ পৰিভ্ৰমণৰ আচৰণ সম্পৰ্কে অধিক তথ্য লাভ কৰিব পৰা যাব ।
আহু, আলাং আৰু আপাপাঙৰ কাহিনী কেৱল তিনিটা চৰায়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা অতিক্ৰম কৰাৰ কাহিনী নহয় । ই হৈছে কেনেদৰে এসময়ত চিকাৰৰ সৈতে জড়িত এখন ভূখণ্ড বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, জনসজাগতা আৰু জনসাধাৰণৰ অংশগ্ৰহণৰ জৰিয়তে বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণৰ প্ৰতীকলৈ ৰূপান্তৰিত হ’ব পাৰে, তাৰ এক জীৱন্ত উদাহৰণ ।
টামেংলঙৰ পাহাৰৰ পৰা ছোমালিয়াৰ উপকূল আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ দূৰ-দূৰণিৰ ভূখণ্ডলৈকে এই ক্ষুদ্ৰ পৰিভ্ৰমী চৰাইবোৰে এক শক্তিশালী বাৰ্তা কঢ়িয়াই লৈ গৈছে— স্থানীয় জনসাধাৰণ যেতিয়া সংৰক্ষণৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী অংশীদাৰ হৈ পৰে, তেতিয়াহে প্ৰকৃত সংৰক্ষণ সফল হয় ।
২০২৬ চনত ভাৰতে ৭২ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় বন্যপ্ৰাণী সপ্তাহ উদযাপন কৰাৰ সময়ত টামেংলঙৰ আমুৰ ফেলকন সংৰক্ষণ অভিযান এক গুৰুত্বপূৰ্ণ উদাহৰণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে । বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ কেৱল বন বিভাগ বা গৱেষকৰ দায়িত্ব নহয় । ই এক সামূহিক দায়বদ্ধতা, যাৰ আৰম্ভণি স্থানীয় জনসাধাৰণৰ পৰাই হয় ।
আলাং আৰু আপাপাঙে যেতিয়া মহাদেশ অতিক্ৰম কৰি নিজৰ যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখি পুনৰ ঘূৰি যায়, তেতিয়া টামেংলঙে সিহঁতৰ প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ বাবে অপেক্ষা কৰিছে— চিকাৰৰ লক্ষ্য হিচাপে নহয়, বৰং আদৰণি জনোৱা অতিথি হিচাপে ।