গোলাপী অটোৰ পৰা বিশ্ব উদ্যোগ ক্ষেত্ৰলৈ: মহিলাৰ উত্তৰণৰ প্ৰেৰণামূলক কাহিনী
উদয়পুৰত মহিলাসকলে ৰাজপথত কেৱল ষ্টিয়াৰিঙৰ নিয়ন্ত্ৰণ লোৱাই নহয়, ব্যৱসায়িক জগতখনতো নিজৰ শক্তিশালী পৰিচয় খোদিত কৰিছে ।
By ANI
Published : April 30, 2026 at 4:36 PM IST
উদয়পুৰ (ৰাজস্থান) : 'লাও যিমানে ডাঙৰ নহওক সদায় পাতৰ তল'- এয়া আছিল এটা সময়ত মহিলাৰ অভিধা । আনহাতে, নাৰীক অৰ্ধ আকাশ, শক্তিৰ প্ৰতীক, সৃজনীশীলতাৰ উদাহৰণ বুলি বিভিন্ন বিভূষণেৰে বিভূষিত কৰা হয় যদিও সেইগৰাকী নাৰীকে আকৌ দুৰ্বল বুলিও উলাই কৰা হৈছিল । কিন্তু এতিয়া পৰিৱেশ সলনি হৈছে, সলনি হৈছে নাৰীৰ বিকাশ আৰু উত্তৰণৰ সংজ্ঞাও । আজিৰ নাৰী পুৰুষৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল নহয়, বৰঞ্চ হাতত হাত ধৰি সমানে আকাশ চুবৰ মন মেলিব পৰাকৈ সক্ষম ।
বৰ্তমানৰ দ্ৰুত বিকশিত বিশ্বত মহিলাসকলে এতিয়া সুযোগৰ বাবে অপেক্ষা কৰি থাকিবলগা নাই; তেওঁলোকে নিজৰ সুযোগ নিজে সৃষ্টি কৰি আছে । উদয়পুৰত তাৰ এক নীৰৱ অথচ শক্তিশালী ৰূপান্তৰৰ উদাহৰণ পোহৰলৈ আহিছে । ইয়াত মহিলাসকলে ৰাজপথত কেৱল ষ্টিয়াৰিঙৰ নিয়ন্ত্ৰণ লোৱাই নহয় ব্যৱসায়িক জগতখনতো নিজৰ শক্তিশালী পৰিচয় খোদিত কৰিছে ।
উদয়পুৰত মহিলাৰ স্বাৱলম্বিতাৰ অনন্য নিদৰ্শন
উদয়পুৰৰ ৰাজপথত এক আকৰ্ষণীয় তথা নতুন দৃশ্য হৈছে মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত গোলাপী ৰঙৰ অটোৰ বহুল প্ৰচলন । এই বাহনবোৰে কিন্তু কেৱল পৰিবহণৰ ধাৰাটোৱে প্ৰতিফলিত কৰা নাই; ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে স্বাধীনতা, স্থিতিস্থাপকতা আৰু নতুন আৰম্ভণিৰ প্ৰতীক হিচাপে উদ্ভাসিত হৈছে ।
এসময়ত ঘৰৰ চাৰিবেৰৰ মাজতে গৃহস্থি চম্ভালি থকা গৃহিণী কিৰণ এতিয়া এই চালকসকলৰ ভিতৰত অন্যতম হৈ পৰিছে । তেওঁৰ এই যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল যেতিয়া তেওঁ চৰকাৰৰ গোলাপী অটো আঁচনিৰ কথা জানিব পাৰিছিল । ইয়াৰ পিছত উপযুক্ত প্ৰশিক্ষণ আৰু দৃঢ়তাৰ সৈতে তেওঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাজপথলৈ ওলাই আহে ।
গোলাপী অটোৰে নিজৰ জীৱনক নতুন দিশলৈ লৈ গৈছে কিৰণে
"আৰম্ভণিটো ইমান সহজ নাছিল ।" কিৰণে নিজৰ আৰম্ভণিৰ সময়ছোৱাৰ কথা স্মৰণ কৰি কয়, "কিন্তু দিন বাগৰাৰ লগে লগে মোৰ ভয় কমি আহিল আৰু মোৰ আত্মবিশ্বাস বাঢ়ি আহিল ।"
বৰ্তমান তেওঁ কেৱল অটো চলোৱাই নহয় নিজৰ জীৱনটোকো এক নতুন দিশলৈ লৈ গৈছে ।
"মহিলাসকল প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে আগবাঢ়ি আহিব লাগে । তেওঁলোকে যিকোনো কাম কৰিব পাৰে । অটো, বাছ আনকি বিমানো চলাব পাৰে । কোনো ক্ষেত্ৰতে মহিলাসকল দুৰ্বল নহয় ।" তেওঁ দৃঢ়তাৰে কয় ।
এই পদক্ষেপ যে কেৱল স্বনিয়োজনহে সেইটো নহয়, তাতোকৈ অধিক; ই ড্ৰাইভিং প্ৰশিক্ষণ, অনুজ্ঞাপত্ৰ গ্ৰহণত সহায় আৰু আৰ্থিক সহায় আগবঢ়ায়, মহিলাসকলক নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত থিয় হোৱাত সহায় কৰে । যাত্ৰীসকলৰ বাবে বিশেষকৈ মহিলাসকলৰ বাবে এই অটোসমূহে নিৰাপত্তা আৰু বিশ্বাসৰ অনুভূতিও প্ৰদান কৰে ।
এগৰাকী স্থানীয় বাসিন্দা অঞ্জলিয়ে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ দৃষ্টিভংগী প্ৰকাশ কৰি কয়, "এগৰাকী মহিলাই অটো চলোৱা দেখি আশ্বস্ত অনুভৱ হয় । ছোৱালী হিচাপে আমি প্ৰায়ে ভ্ৰমণৰ সময়ত নিৰাপত্তাৰ কথা চিন্তা কৰোঁ । কিন্তু যেতিয়া এগৰাকী মহিলাই গাড়ী চলাই থাকে, তেতিয়া ই অধিক নিৰাপদ আৰু সম্পৰ্কীয় যেন অনুভৱ হয় ।"
উদয়পুৰৰ এই বিকাশৰ কাহিনী কেৱল ইয়াৰ ৰাজপথতে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই । উদ্যোগীকৰণৰ ক্ষেত্ৰতো মহিলাসকলে উল্লেখযোগ্য অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে ।
অপেক্ষা সিংভী : কৰ্প'ৰেট কেৰিয়াৰ এৰি লণ্ড্ৰীৰ ব্যৱসায়েৰে প্ৰতিষ্ঠিত এগৰাকী মহিলা
তেনে এক উদাহৰণ হ’ল অপেক্ষা সিংভী । এগৰাকী চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট অপেক্ষা সিংভীয়ে ২০২১ চনত কৰ্প'ৰেট কেৰিয়াৰ এৰি নিজাকৈ কাপোৰ ধোৱাৰ ব্যৱসায় (লণ্ড্ৰী) আৰম্ভ কৰিছিল । অতি সীমিত সম্পদেৰে এটা সৰু উদ্যোগ হিচাপে আৰম্ভ হোৱা এই ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে এতিয়া চহৰখনৰ ৫০ খনতকৈও অধিক হোটেলত সেৱা আগবঢ়োৱা বৃহৎ পৰিসৰৰ ব্যৱসায়লৈ পৰিণত হৈছে ।
অপেক্ষাই কয়, "প্ৰথম অৱস্থাত সকলোৰে বাবে এইটো যথেষ্ট আচৰিতজনক আছিল । কিন্তু মোৰ কাম আগবাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে মোৰ পৰিয়াল, বন্ধু-বান্ধৱী আৰু সহকৰ্মীসকলৰ পৰা পোৱা সমৰ্থনে মোক আত্মবিশ্বাসী কৰি তুলিছিল । তেওঁলোকে কৈছিল, 'আমি কৰিব নোৱাৰিলেও অন্ততঃ আমাৰ মাজৰ কোনোবাই তেওঁলোকৰ উচ্চাকাংক্ষা আৰু আবেগক অনুসৰণ কৰি আছে ।'"
তেওঁৰ ব্যৱসায়ত এতিয়া তিনিটা শ্বিফটত ৪০ জনতকৈ অধিক লোকে কৰ্মসংস্থাপন লাভ কৰিছে । ইয়াৰে গৰিষ্ঠসংখ্যক মহিলা । যিটো ব্যৱসায় এক সাধাৰণ ধাৰণা হিচাপে আৰম্ভ হৈছিল, সেয়া এতিয়া আন বহুতৰে বাবে জীৱিকাৰ উৎস হৈ পৰিছে ।
ছুপাৰভাইজাৰ তৰা পালিৱালে নিজৰ অভিজ্ঞতা বৰ্ণনা কৰি কয়, "ইয়াত কাম কৰাৰ পিছত মোক এইটো বিশ্বাস কৰাৰ বাবে প্ৰেৰণা দিলে যে ময়ো এই কাম কৰিব পাৰোঁ । কোনো কামেই সৰু বা ডাঙৰ নহয় । যদি কোনোবাই কয় যে আপুনি কিবা এটা কৰিব নোৱাৰে, তেন্তে আপুনি সাহস হেৰুৱাব নালাগে, বৰং আপুনি কাম কৰি গৈ থাকিব লাগে ।"
অৰ্চনা গ্ৰুপ অব ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰে নেহা পালিৱালৰ জয়যাত্ৰা
অৰ্চনা গ্ৰুপ অব ইণ্ডাষ্ট্ৰীজৰ সহ-প্ৰতিষ্ঠাপক নেহা পালিৱাল হৈছে আন এক প্ৰেৰণাদায়ক উদাহৰণ । পৰিয়ালৰ শতিকা পুৰণি ধূপৰ ব্যৱসায়ক বিশ্বজনীন স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ব্ৰেণ্ডলৈ তেওঁ ৰূপান্তৰিত কৰিছে ।
বৰ্তমান কোম্পানীটোৱে আৰ্জেণ্টিনা, মৰিচাছ, শ্ৰীলংকা, কেনিয়া, উগাণ্ডা, তাঞ্জানিয়া, কুৱেইট, ডুবাই আদি দেশলৈ নিজৰ উৎপাদিত ধূপকাঠি ৰপ্তানি কৰে ।
নেহাই কয়, "মোৰ ককাৰ এটা সপোন আছিল যে তেওঁ এনেকুৱা কিবা এটা সৃষ্টি কৰিব য’ৰ পৰা কোনো মহিলাই খালী হাতে ঘূৰি নাহে । আজিও আমি মহিলাসকলক তেওঁলোকৰ দক্ষতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কাম প্ৰদান কৰোঁ ।"
তেওঁৰ উদ্যোগটোত প্ৰায় ৭৫০ কৰ্মচাৰী নিয়োজিত হৈ আছে । গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে ইয়াৰে অধিকাংশয়ে স্থানীয় অঞ্চলৰ মহিলা । কৰ্মসংস্থাপনৰ বাহিৰেও এই পদক্ষেপে এইসকল মহিলাক আৰ্থিক আৰু সামাজিকভাৱেও সবল কৰি তুলিছে ।
এগৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে তেওঁৰ অভিজ্ঞতা এনেদৰে বৰ্ণনা কৰে, "এই কামে মোক আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'বলৈ আত্মবিশ্বাস দিছে । মই অতি সুখী । ইয়াত মোৰ দৰে বহু মহিলা আছে আৰু সকলো কৰ্মচাৰীৰ পৰা পোৱা সমৰ্থন অতি উৎসাহজনক ।"
গোলাপী ৰঙৰ অটো চলোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিশ্বজনীন ব্যৱসায় পৰিচালনা কৰালৈকে উদয়পুৰৰ মহিলাসকলে কেৱল নিজৰ জীৱনকে নহয়, সমাজৰ ধাৰণাকো এক নতুন সংজ্ঞা প্ৰদান কৰিছে । তেওঁলোকৰ যাত্ৰাপথ যদিও পৃথক, তথাপিও এক উমৈহতীয়া লক্ষ্যই তেওঁলোকক একত্ৰিত কৰিছে আৰু সেয়া হৈছে আত্মনিৰ্ভৰশীলতা ।
মহিলাসকলৰ জীৱনৰ এই পৰিৱৰ্তনে ভাৰতৰ এক বৃহৎ পৰিৱৰ্তনো প্ৰতিফলিত কৰে, য’ত মহিলাসকল কেৱল অংশগ্ৰহণকাৰীয়ে নহয়, কোনো পৰিৱৰ্তনৰ নেত্ৰীও । এই আন্দোলনৰ প্ৰকৃত সফলতা কেৱল অৰ্থনৈতিক বিকাশতেই সীমাবদ্ধ নহয়, এই মহিলাসকলে লাভ কৰা আত্মবিশ্বাস, মৰ্যাদা, পৰিচয়ৰ ওপৰতো ই নিহিত হৈ আছে ।
উদয়পুৰৰ এই বিৱৰ্তনশীল কাহিনীয়ে বহু দিশত এক নতুন ভাৰতৰ প্ৰতিফলন কৰিছে, য’ত মহিলাসকলে পৰিৱৰ্তনৰ বাবে অপেক্ষা কৰি থকা নাই । বৰঞ্চ ইয়াক নিজে নেতৃত্ব দি আগবঢ়াই লৈ গৈছে ।