বিষৰ পৰা শিখৰলৈ: কৰ্কট ৰোগক জয় কৰি পালেগৈ মাউণ্ট এভাৰেষ্ট

বিষৰ পৰা শিখৰলৈ: কৰ্কট ৰোগক জয় কৰি পালেগৈ মাউণ্ট এভাৰেষ্ট
৫৮ বছৰীয়া মুন্নী কাইছাৰে মাউণ্ট এভাৰেষ্টত আৰোহণ কৰি প্ৰমাণ কৰিলে যে সাহস আৰু দৃঢ় মনোভাৱে জীৱনৰ সৰ্বোচ্চ শিখৰত উপনীত হোৱাত সহায় কৰে ।
Published : November 10, 2025 at 11:06 PM IST
বিশাখাপট্টনম: মাউণ্ট এভাৰেষ্টত আৰোহণ কৰাটো বহু পৰ্বতাৰোহীৰ বাবে এক সপোন, যিটোৰ বাবে শাৰীৰিক শক্তি আৰু মনোবল দুয়োটাৰে প্ৰয়োজন । কিন্তু বিশাখাপট্টনমৰ ৫৮ বছৰীয়া মুন্নী কৈছাৰেৰ বাবে এই প্ৰত্যাহ্বান আহিছিল বহুত বেছি কঠিন ৷ তাৰ কাৰণ আছিল মুন্নী এগৰাকী কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত ৰোগী ৷
শৰীৰ দুৰ্বল হ’লেও মুন্নীৰ আত্মবিশ্বাস আছিল দৃঢ় ৷ এক শক্তিশালী সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি এভাৰেষ্টত আৰোহণ কৰাৰ সপোন দেখা মুন্নীয়ে শেষত প্ৰমাণ কৰিলে যে কোনো পাহাৰেই নিজৰ মনোবলতকৈ অধিক ওখ নহয় ৷
২০১৭ চনত যেতিয়া মুন্নীৰ শৰীৰত কৰ্কট ৰোগ ধৰা পৰে, তেতিয়া বহুতে তেওঁক সুধিছিল, ‘‘আপুনি খেলা-ধূলা কৰেনে ? আপুনি মাৰাথন দৌৰে নেকি ? আপুনি ব্যায়াম কৰেনে ? আপোনাৰ কেনেকৈ কেন্সাৰ হ'ব পাৰে ?’’ ইত্যাদি ইত্যাদি ৷
‘‘মোৰ মা-দেউতা দুয়োজনেই চিকিৎসক আছিল । সৰুৰে পৰাই মোৰ স্তনত সৰু টেমুনা এটা আছিল । মায়ে কৈছিল, ‘ই বাঢ়িব নোৱাৰে, চিন্তা নকৰিবি’, গতিকে মই কেতিয়াও বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া নাছিলো’’ - মুন্নীয়ে কয় ৷
সৰুৰে পৰাই মুন্নী খেলা-ধূলাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী আছিল । পঢ়া-শুনাত মধ্যমীয়া মুন্নীয়ে সফলতাৰে শিক্ষা সমাপ্ত কৰি বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় ৷ তেওঁ ১৬ বছৰ ধৰি শিক্ষকতা কৰে ৷ তেওঁৰ স্বামী উমেশে নৌসেনাত সেৱা আগবঢ়াই কেপ্তেইন হিচাপে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে । পুত্ৰ আশীষ মাৰ্চেণ্ট সম্প্ৰতি ভাৰতীয় নৌসেনাত কৰ্মৰত ।
২০১৭ চনত মুন্নীয়ে গৰ্ভৱতী বোৱাৰীক সহায় কৰিবলৈ চাকৰি বাদ দিয়ে । কিন্তু সেই সময়ছোৱাত লক্ষ্য কৰিলে যে তেওঁৰ স্তনৰ টেমুনাটো ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ি আহিছে । ‘‘যেতিয়া মই চেক আপ কৰিবলৈ গৈছিলো, তেতিয়া ৰোগটো ধৰা পৰে ৷ চিকিৎসকে কৈছিল যে এয়া স্তনৰ কৰ্কট ৰোগ । যদি ই বিয়পি পৰিলেহেঁতেন, তেন্তে মোৰ স্তনটো আঁতৰাবলৈ অস্ত্ৰোপচাৰৰ সহায় ল’বলগীয়া হ’লহেঁতেন’’ - তেওঁ কয় ৷
তেওঁ কয়, ‘‘কৰ্কট ৰোগ শব্দটো শুনাৰ লগে লগে মই নিৰাশাত ভূগিছিলো ৷ ভাবিছিলো - মোৰ কিয় হ'ব লাগে ? তথাপিও মই পৰিয়ালক শক্তিশালী হৈ থাকিবলৈ ক’লো । অস্ত্ৰোপচাৰৰ পিছত মোৰ শৰীৰৰ সোঁফালটো ৰেডিয়চনৰ ফলত ক’লা হৈ পৰিল । কেম’থেৰাপিটো অসহ্যকৰ আছিল, কেতিয়াবা মৃত্যু কামনা কৰিছিলোঁ । কিন্তু মই নিজকে সোঁৱৰাই দিলোঁ, মই ইমান দূৰলৈ আহিছো; এতিয়া পিছলৈ ঘূৰি যোৱাৰ কোনো উপায় নাই ৷’’
ডেৰ বছৰৰ অন্তত সুস্থ হোৱাৰ পিছত ৰন্ধা-বঢ়া, বাগিচা আৰু চিত্ৰকলাই মুন্নীৰ জীৱনৰ মহৌষধ হৈ পৰিল আৰু লাহে লাহে হেৰুওৱা আত্মবিশ্বাস আৰু শক্তি - দুয়োটাই ঘূৰি আহিল । মুন্নীয়ে ক’লে, ‘‘এদিন ডিস্কভাৰী চেনেলত এভাৰেষ্ট ট্ৰেকিঙৰ বিষয়ত নিৰ্মিত এখন তথ্যচিত্ৰ উপভোগ কৰাৰ সুযোগ পালোঁ । ভাল লাগিল । ভাবিলোঁ, এবাৰ চেষ্টা নকৰো কিয় ?’’
এই কথা শুনি পৰিয়ালটো স্তম্ভিত হৈ পৰে ৷ কাৰণ মুন্নীৰ বয়স ৫৬ বছৰ ৷ পৰিয়ালৰ লোকে তেওঁক সুধিলে, ‘‘এই বয়সত স্বাস্থ্যৰ বাবে বিপদ মাতি কিয় আনিব লাগে ?’’ কিন্তু মুন্নী দৃঢ়প্ৰতিজ্ঞ আছিল । ‘‘চিকিৎসকে কৈছিল যে মই দুবছৰৰ পিছত সাজু হ’ব পাৰিম । গতিকে মই প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিলোঁ” - তেওঁ কয় ।
পাঁচ মাহৰ কঠোৰ অনুশীলনৰ অন্তত মুন্নীয়ে ১২ হাজাৰ ফুট উচ্চতাত অৱস্থিত উত্তৰাখণ্ডৰ দয়াৰা বুগিয়ালত সফলতাৰে আৰোহণ কৰে । সেইটোৱে তেওঁক এভাৰেষ্টত আৰোহণ কৰাৰ লক্ষ্য দৃঢ় কৰি তোলাৰ লগতে আত্মবিশ্বাসৰ জন্ম দিয়ে । মুন্নীয়ে কয়, ‘‘যেতিয়া মই অভ্যাস আৰম্ভ কৰিছিলো, সেই সময়ত মোৰ প্ৰচণ্ড কাঁহ হৈছিল ।চিকিৎসকে কৈছিল যে পাহাৰত জন্তুৰ মলত্যাগৰ বাবেই এনে হৈছে । সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি পুনৰ আৰম্ভ কৰিছিলো আৰু ২০ অক্টোবৰত লক্ষ্যত উপনীত নোহোৱালৈকে দিনটোত ৯ ঘণ্টাকৈ পাহাৰ বগাইছিলো ।’’
এই অভিযানৰ সময়ত তেওঁ ৮৫-৯০ বছৰীয়া ট্ৰেকাৰসকলক লগ পাইছিল, যাৰ সাহসে তেওঁক অধিক অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল । ‘‘এইটোৱে মোক উপলব্ধি কৰালে যে বয়স সঁচাকৈয়ে মাথোঁ এটা সংখ্যাহে” - তেওঁ হাঁহি হাঁহি কয় ।
চিকিৎসাৰ সময়ত চুলি সৰাৰ পিছত মুন্নীয়ে নিসংকোচে আঁকোৱালি লৈছিল নিজৰ চেহেৰাটো । তেওঁ কয়, ‘‘মোৰ বন্ধুসকলে মোক আইতাকৰ বাবে আয়োজন কৰা প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰিছিল আৰু মোৰ চুলি সৰি যোৱাৰ পিছতো মই দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰিছিলোঁ ৷ এতিয়া, সেই একেখিনি বন্ধুৱে মোক কয় আপোনাৰ এভাৰেষ্ট, আমাৰো ।’’
তেওঁ লগতে দৃঢ়তাৰে কয়, ‘‘বহুতে কৰ্কট ৰোগক ভয় কৰে । তেওঁলোকে ভাবে যে ইয়াৰ লগে লগে জীৱনটো শেষ হয়, কিন্তু সেয়া আচলতে নহয় ৷ আপুনি যদি আপোনাৰ শৰীৰত সৰু টেমুনা এটাও লক্ষ্য কৰে, তেন্তে তৎক্ষণাত চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ যাওক । ৪০ বছৰৰ ওপৰৰ লোকে প্ৰতি বছৰে নিয়মীয়াকৈ মেডিকেল চেকআপ কৰিব লাগে । উপযুক্ত চিকিৎসাৰ লগতে পুষ্টি, ব্যায়াম, যোগাসনেও আৰোগ্য লাভ কৰাত সহায় কৰে । জীৱনটো বহুমূলীয়া; হাৰ নামানিব ।’’
