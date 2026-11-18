ফিলিপাইনছত মোদীয়ে কাক কি কি দিলে ? বিশ্বনেতাক ভাৰতীয় ঐতিহ্যৰ অনন্য উপহাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কাশ্মীৰী ৰেচম কাৰ্পেটৰ পৰা কৰ্ণাটকৰ বিদ্ৰীৱেৰ শিল্পকৰ্মক উপহাৰ হিচাপে প্ৰদান কৰে ।
By ANI
Published : November 18, 2026 at 5:23 PM IST
নতুন দিল্লী : দুদিনীয়া ফিলিপাইনছ ভ্ৰমণ সামৰি বুধবাৰে নতুন দিল্লীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী উপস্থিত হয় । এই ভ্ৰমণৰ সময়ত মেনিলাত অনুষ্ঠিত ২৩ সংখ্যক আছিয়ান-ভাৰত সন্মিলন, ২১ সংখ্যক পূব এছিয়া সন্মিলন আৰু কোৱাড নেতাসকলৰ বৈঠকত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত আছিল ।
এই ভ্ৰমণ সমগ্ৰ দেশত বিশেষভাৱে চৰ্চিত হৈছে কাৰণ বিশ্বৰ কেইবাগৰাকীও নেতাক প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাৰতৰ চহকী কলা-কৃষ্টি, ঐতিহ্য আৰু পৰম্পৰাগত হস্তশিল্পৰ নিদৰ্শন উপহাৰ হিচাপে প্ৰদান কৰে ।
ভাৰতৰ বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ কাৰুশিল্পক বিশ্ব দৰবাৰত উপস্থাপন কৰাৰ লক্ষ্যৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বিভিন্ন দেশৰ শীৰ্ষ নেতাসকলক কাশ্মীৰী ৰেচম কাৰ্পেট, ৰাজস্থানৰ পিচৱাই চিত্ৰকলা, গুজৰাটৰ ৰোগান আৰ্ট, কৰ্ণাটকৰ বিদ্ৰীৱেৰকে ধৰি একাধিক ৰাজ্যৰ পৰম্পৰাগত শিল্পকৰ্ম উপহাৰ দিয়ে ।
আয়োজক দেশ ফিলিপাইনছৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ফাৰ্ডিনাণ্ড আৰ মাৰ্কছ জুনিয়ৰক প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কাশ্মীৰী ৰেচম কাৰ্পেট উপহাৰ দিয়ে । উজ্জ্বল জিলিকনি, কোমল, জটিল ডিজাইন আৰু স্থায়িত্বৰ বাবে জনাজাত এই কাৰ্পেট সূক্ষ্ম ৰেচম সূতাৰে দক্ষ কাৰিকৰৰ হাতত নিৰ্মাণ হয় । যিবোৰ সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ মাহ বা বছৰ পৰ্যন্ত লাগে ।
ফুলৰ আৰ্হি, চিনাৰ পাত আৰু জ্যামিতিক ডিজাইনকে ধৰি কাশ্মীৰৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ এই কাৰ্পেটখনে অঞ্চলটোৰ কলাত্মক পৰিচয় প্ৰতিফলিত কৰে । ই আতিথ্য আৰু চিৰস্থায়ী বন্ধুত্বৰ প্ৰতীক হিচাপে এক বহুমূলীয়া শিল্পকৰ্ম হিচাপে থিয় দিছে ।
ফিলিপাইনছৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পত্নী ফাৰ্ষ্ট লেডী লিজা আৰানেটা-মাৰ্কছক প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পেপিয়াৰ মেচে বাকচত সজোৱা পশ্মিনা চাদৰ উপহাৰ দিয়ে । কাশ্মীৰৰ দুবিধ পৰম্পৰাগত হস্তশিল্পৰ সমন্বয়ৰে প্ৰস্তুত কৰা এই উপহাৰে ভাৰতীয় কাৰিকৰসকলৰ নিপুণতা আৰু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যক প্ৰতিফলিত কৰিছে ।
চাংথাংগী ছাগলীৰ নোমৰ পৰা আহৰণ কৰা মিহি কাশ্মীৰী সূতাৰে নিৰ্মিত এই পশ্মিনা চাদৰ কোমল, উষ্ণতা, লঘু টেক্সচাৰ আৰু মাৰ্জিত ড্ৰেপৰ বাবে বিখ্যাত । একেদৰে পেপিয়াৰ-মেচে বাকচটোৱে কাশ্মীৰী শিপিনীসকলৰ দক্ষতা প্ৰদৰ্শন কৰে আৰু ই উষ্ণতা, পৰিশোধন আৰু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ প্ৰতীক ।
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পক এখন সোণালী পিচৱাই ফটো উপহাৰ দিয়ে । ৰাজস্থানৰ নাথদ্বাৰাৰ পৰম্পৰাগত বস্ত্ৰ-চিত্ৰশিল্পৰ নিদৰ্শন এই চিত্ৰখনত সোণৰ কাৰুকাৰ্য, পদুম ফুল, গৰু আৰু বিভিন্ন অলংকাৰিক আৰ্হিৰে ভাৰতীয় শিল্পকলাৰ সমৃদ্ধি প্ৰকাশ পাইছে ।
ভাৰতৰ স্থায়ী বন্ধুত্ব আৰু সাংস্কৃতিক সম্পৰ্কৰ প্ৰতীক হিচাপে জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ছানাই তাকাইচিক সাধেলী বাকচত ৰয়েল ব্লু বেনাৰসী কাটান ছিল্ক ষ্ট'ল প্ৰদান কৰা হয় । এই ষ্ট'ল বেনাৰসৰ শতিকা পুৰণি বয়নশিল্প ।
অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী এণ্টনি আলবানিজক প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে জয়পুৰৰ ব্লু পটাৰী শিল্পকৰ্ম উপহাৰ দিয়ে । সাধাৰণ মাটিৰ পৰিৱৰ্তে কোৱাৰ্টজভিত্তিক মিশ্ৰণেৰে প্ৰস্তুত কৰা এই শিল্পকৰ্মৰ নীলা আৰু বগা ৰঙাৰ আকৰ্ষণীয় নক্সাই ৰাজস্থানৰ পৰম্পৰাগত কাৰুশিল্পৰ পৰিচয় বহন কৰে ।
থাইলেণ্ডৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী অনুটিন চাৰ্নভিৰকুলক প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে গুজৰাটৰ কচ্ছ অঞ্চলৰ বিৰল ৰোগান আৰ্টৰ চিত্ৰকলা উপহাৰ দিয়ে । নিৰোনা গাঁৱৰ মুষ্টিমেয় শিল্পী পৰিয়ালে বছৰ বছৰ ধৰি জীয়াই ৰখা এই প্ৰাচীন শিল্পকলাত এৰা গুটিৰ তেল আৰু প্ৰাকৃতিক ৰঙৰ সহায়ত কাপোৰৰ ওপৰত সূক্ষ্ম নক্সা অংকন কৰা হয় ।
ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভিয়েটনামৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী লে মিন হাঙক পৰম্পৰাগত হস্তনিৰ্মিত চামৰাৰ ৱাল হেংগিং (দেৱালত ওলোমাই ৰখা) উপহাৰ দিয়ে । এই বিশেষ উপহাৰটো থলুৱা শিল্পীসকলে অতি কষ্টেৰে নিৰ্মাণ কৰে য'ত ফুল, জ্যামিতিক আৰ্হি আৰু বন্যপ্ৰাণীৰ ছবি খোদিত কৰা হয় আৰু প্ৰায়ে প্ৰাকৃতিক ৰং ব্যৱহাৰ কৰা হয় ।
কম্বোডিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হুন মানেটক ৪০০০ বছৰতকৈও অধিক পুৰণি লষ্ট-ৱেক্স কাষ্টিং কৌশল ব্যৱহাৰ কৰি নিৰ্মিত পৰম্পৰাগত ভাৰতীয় ধাতুৰ শিল্প ডোক্ৰা আৰ্টৱৰ্ক নাও প্ৰদান কৰা হয় । হস্তনিৰ্মিত এই শিল্পকৰ্মত মানুহ, নাও আৰু চৰাইৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ জৰিয়তে ঐক্য, সহযোগিতা আৰু প্ৰকৃতিৰ সৈতে সহাৱস্থানৰ বাৰ্তা প্ৰকাশ পাইছে ।
টিমৰ-লেষ্টেৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ছানানা গুছমাওক শতিকা পুৰণি আৰু শিলত খোদিত কৰা গুজৰাটৰ খাম্ভাটৰ পৰা এগেট বাটি প্ৰদান কৰা হয় । ২০১৭ চনত জিআই টেগ লাভ কৰা এই শিল্পকৰ্ম খাম্ভাটৰ শতিকা পুৰণি শিল্পকৰ্মৰ অন্যতম নিদৰ্শন ।
ইফালে ম্যানমাৰ আৰু ব্ৰুনেইৰ চুলতান হাজী হাছানাল বলকিয়াক বিদ্ৰীৱেৰ ৰূপৰ কাৰুকাৰ্য ফুলদানি প্ৰদান কৰা হয় । জিংক আৰু তামৰ সংমিশ্ৰণেৰে প্ৰস্তুত কৰা কৰ্ণাটকৰ বিদৰৰ পৰম্পৰাগত বিদ্ৰীৱেৰ শিল্পকৰ্মৰ এই ফুলদানিত বিশুদ্ধ ৰূপৰ সূক্ষ্ম কাৰুকাৰ্য অন্তৰ্ভুক্ত আছে ।
এই উপহাৰসমূহৰ জৰিয়তে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰম্পৰাগত শিল্পকৰ্ম, শিল্পীসকলৰ সৃষ্টিশীলতা আৰু দেশৰ সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত উপস্থাপনৰ প্ৰয়াস কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক :
মেনিলাত একেখন মঞ্চত মোদী-ট্ৰাম্প: ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক ‘অতি কঠোৰ ব্যক্তি’ আখ্যা ট্ৰাম্পৰ