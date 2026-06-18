চিআইএছএফ নহয়, এইবাৰ শৰীৰ স্কেনাৰ; ভাৰতীয় বিমানবন্দৰবোৰত নতুন সংযোজন

চিআইএছএফ নহয়, এইবাৰ শৰীৰ স্কেনাৰ; ভাৰতীয় বিমানবন্দৰবোৰত নতুন সংযোজন
দেশজুৰি প্ৰৱৰ্তনৰ পূৰ্বে বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষই নিৰাপত্তা, গোপনীয়তা আৰু যাত্ৰীৰ সুবিধাৰ মূল্যায়ন কৰি আছে । আনহাতে, দিল্লী, বেংগালুৰু, হায়দৰাবাদ আৰু কোচিন বিমানবন্দৰত পৰীক্ষা চলি আছে ।
Published : June 18, 2026 at 8:19 PM IST
নতুন দিল্লী : ভাৰতৰ বিমান সুৰক্ষা ব্যৱস্থা বৰ্তমান প্ৰযুক্তিগত পৰিৱৰ্তনৰ মাজেৰে গতি কৰি আছে । এই ব্যৱস্থাত 'সম্পূৰ্ণ শৰীৰ স্কেনাৰ' (Full Body Scanners, FBS) প্ৰৱৰ্তনৰ বাবে আগবাঢ়িছে । আশা কৰা হৈছে যে এই ব্যৱস্থাত হাতেৰে তালাচী চলোৱাৰ (manual frisking) ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস পাব আৰু গোপন ভাবুকি ধৰা পেলোৱাৰ ক্ষমতাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট উন্নতি সাধন হ'ব ।
ইটিভি ভাৰতৰ হাতত পৰা তথ্য অনুসৰি, অসামৰিক বিমান সুৰক্ষা ব্যুৰোৱে (Bureau of Civil Aviation Security, BCAS) ২ এপ্ৰিলত যাত্ৰীৰ প্ৰৱেশ সুৰক্ষা পৰীক্ষা (Passenger Entry Security Check, PESC) স্থানত সম্পূৰ্ণ শৰীৰ স্কেনাৰ স্থাপন আৰু পৰিচালনাৰ বাবে ষ্টেণ্ডাৰ্ড অপাৰেটিং প্ৰচিডিউৰ (এছঅ’পি) জাৰি কৰি বিমানবন্দৰৰ নিৰাপত্তা আধুনিকীকৰণৰ দিশত এক বৃহৎ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ।
বেছিভাগ ভাৰতীয় বিমানবন্দৰতে যাত্ৰীৰ পৰীক্ষাৰ দায়িত্বত আছে কেন্দ্ৰীয় ঔদ্যোগিক সুৰক্ষা বাহিনী (চিআইএছএফ) । নিৰাপত্তা আৰু যাত্ৰীৰ সুবিধা দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে উন্নয়ন সাধনৰ বাবে উন্নত পৰীক্ষা প্ৰযুক্তি গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি আহিছে । মে’ মাহৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা তিনিমহীয়া পৰীক্ষাত বৰ্তমান এই প্ৰযুক্তিৰ কাৰ্যকৰী ফলপ্ৰসূতা, গোপনীয়তা সুৰক্ষা আৰু বৰ্তমানৰ বিমানবন্দৰৰ পদ্ধতিৰ সৈতে সামঞ্জস্যতা মূল্যায়ন কৰি আছে ।
চিআইএছএফৰ মুখ্য জনসংযোগ বিষয়া অজয় দহিয়াই ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত কয়, "বিমানবন্দৰত সম্পূৰ্ণ শৰীৰ স্কেনাৰ (এফবিএছ) স্থাপন কৰিলে বিমান সুৰক্ষা ব্যৱস্থা যথেষ্ট উন্নত হয় । এই স্কেনাৰৰ ব্যৱহাৰে ধাতু আৰু অনা ধাতু উভয় নিষিদ্ধ সামগ্ৰী চিনাক্তকৰণৰ বাবে উন্নত ক্ষমতা প্ৰদান কৰে, যিটো হয়তো গতানুগতিক স্ক্ৰীনিং পদ্ধতিৰ জৰিয়তে ধৰা নপৰাকৈ থাকিব পাৰে । এই প্ৰযুক্তি কোনো ধৰণৰ সমস্যা নোহোৱাকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি আৰু ই দ্ৰুততাৰে স্কেনিং সুবিধা প্ৰদান কৰে । ইয়াৰ ফলত যাত্ৰীসকলৰ গোপনীয়তা আৰু আৰাম বজাই ৰখাৰ লগতে বিমানবন্দৰৰ সামগ্ৰিক সুৰক্ষা ব্যৱস্থা শক্তিশালী হয় ।"
দহিয়াৰ মতে, নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা অধিক উন্নত কৰাৰ উপৰি এফবিএছ প্ৰৱৰ্তনে যাত্ৰীসকলৰ তালাচী ব্যৱস্থা সহজ হৈ পৰে । ইয়াৰ ফলত হাতৰ দ্বাৰা তালাচীৰ প্ৰয়োজনীয়তা হ্ৰাস কৰি নিৰাপত্তা চেকপইণ্টত অপেক্ষাৰ সময় কম কৰে আৰু ভ্ৰমণৰ শীৰ্ষ সময়ত অধিক যাত্ৰীৰ তালাচী প্ৰক্ৰিয়া মসৃণ হোৱাত অৰিহণা যোগায় ।
তেওঁ কয়, "এই প্ৰযুক্তি গ্ৰহণে কাৰ্যকৰী দক্ষতা উন্নত কৰে, উদ্ভৱ হোৱা ভাবুকিৰ বিৰুদ্ধে নিৰাপত্তাৰ প্ৰস্তুতি বৃদ্ধি কৰে আৰু বিমানবন্দৰৰ নিৰাপত্তা আন্তঃগাঁথনি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় উত্তম পদ্ধতি আৰু বিশ্ব বিমান সুৰক্ষা মানৰ সৈতে সমান হয় ।"
বৰ্তমান দিল্লী, বেংগালুৰু, হায়দৰাবাদ আৰু কোচিন বিমানবন্দৰত এই সম্পূৰ্ণ শৰীৰ স্কেনাৰ স্থাপন কৰা হৈছে । পৰীক্ষামূলক আৰু নিয়ন্ত্ৰণমূলক অনুমোদনৰ পিছত কৰ্তৃপক্ষই পৰ্যায়ক্ৰমে ইয়াক দেশজুৰি ৰূপায়ণৰ পৰিকল্পনা কৰিছে । অন্যান্য প্ৰধান বিমানবন্দৰলৈ এই ব্যৱস্থা সম্প্ৰসাৰণৰ পূৰ্বে অতি সংবেদনশীল বিমানবন্দৰসমূহক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ আশা কৰা হৈছে । শ্ৰীনগৰ, জম্মু আৰু অযোধ্যা বিমানবন্দৰৰ লগতে বছৰি পাঁচ নিযুততকৈ অধিক যাত্ৰীক পৰিচালনা কৰা বিমানবন্দৰসমূহক সম্পূৰ্ণ শৰীৰ স্কেনাৰ স্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰাধিকাৰ দিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।
সম্পূৰ্ণ শৰীৰ স্কেনাৰে কেনেদৰে কাম কৰে ?
সামগ্ৰী তালাচী চলোৱা গতানুগতিক বেগেজ এক্সৰে মেচিনৰ বিপৰীতে, সম্পূৰ্ণ শৰীৰ স্কেনাৰ যাত্ৰীসকলে নিজেই পৰীক্ষা কৰিব পৰাকে ডিজাইন কৰা হৈছে । যাত্ৰীয়ে এক বুথৰ দৰে স্কেনাৰত ভৰি দিয়ে, বাহু দুটা অলপ ওপৰলৈ তুলি বা নিৰ্দেশনা অনুসৰি কিছু সময়ৰ বাবে থিয় হৈ থাকে আৰু মেচিনে শৰীৰৰ বাহিৰৰ অংশ স্কেন কৰি কাপোৰৰ তলত লুকুৱাই ৰখা বস্তুবোৰ চিনাক্ত কৰে ।
এই ব্যৱস্থাটো সন্দৰ্ভত জ্ঞান থকা অন্য এগৰাকী বিষয়াই ইটিভি ভাৰতৰ আগত কয়, "আধুনিক বিমান পৰিবহণৰ সম্পূৰ্ণ শৰীৰ স্কেনাৰত সাধাৰণতে আয়নাইজিং এক্স-ৰেৰ পৰিৱৰ্তে কম শক্তিৰ মিলিমিটাৰ-তৰংগ প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰা হয় । স্কেনাৰে নিৰাপদ ৰেডিঅ'-ফ্ৰিকুৱেন্সি তৰংগ নিৰ্গত কৰে, যি শৰীৰ আৰু যিকোনো গোপন বস্তুত খুন্দা মাৰি পুনৰ উভতি আহে । অত্যাধুনিক ছফ্টৱেৰে এই প্ৰতিফলিত সংকেত বিশ্লেষণ কৰে আৰু সন্দেহজনক বস্তু ধৰা পৰিলে নিৰাপত্তাৰক্ষীক সতৰ্ক কৰি দিয়ে ।"
তেওঁ কয় যে নতুন প্ৰজন্মৰ এই ব্যৱস্থাই বিশদ শাৰীৰিক ছবি প্ৰদৰ্শন কৰাৰ পৰিৱৰ্তে সাধাৰণতে অধিক পৰিদৰ্শনৰ প্ৰয়োজন হোৱা নিৰ্দিষ্ট অঞ্চলসমূহৰ সৈতে সাধাৰণ মানৱ ৰূপৰেখা সৃষ্টি কৰে । বিষয়াগৰাকীয়ে কয় যে এই ডিজাইনৰ লক্ষ্য হৈছে যাত্ৰীৰ গোপনীয়তা সুৰক্ষিত কৰাৰ লগতে নিৰাপত্তা বিষয়াসকলে লুকাই থকা ভাবুকিসমূহ দ্ৰুতভাৱে চিনাক্ত কৰিবলৈ সক্ষম কৰা ।
বৰ্তমানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰা ই কেনেদৰে পৃথক ?
ভাৰতত বৰ্তমান যাত্ৰীসকলক সাধাৰণতে 'ড’ৰ ফ্ৰেম মেটেল' ডিটেক্টৰ (Door Frame Metal Detector, DFMD) বা ৱাক-থ্ৰু মেটেল ডিটেক্টৰৰ (Walk-Through Metal Detector) জৰিয়তে স্ক্ৰীনিং কৰা হয় । তাৰ পিছত হেণ্ডহেল্ড মেটেল ডিটেক্টৰ (handheld metal detector) পৰীক্ষা কৰা হয় আৰু প্ৰয়োজন সাপেক্ষে চিআইএছএফৰ জোৱানে শাৰীৰিক তালাচীয়ে জলায় । কেবিনৰ সামগ্ৰীবোৰে এক্স-ৰে মেচিনৰ জৰিয়তে পৃথকে পৃথকে পৰীক্ষা কৰা হয় ।
বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, "মেটেল ডিটেক্টৰৰ প্ৰধান সীমাবদ্ধতা হ’ল ইয়াক মূলতঃ ধাতুৰ বস্তু ধৰা পেলাবলৈ ডিজাইন কৰা হৈছে । চেৰামিক অস্ত্ৰ, প্লাষ্টিকৰ বিস্ফোৰক বা কিছুমান নিষিদ্ধ সামগ্ৰীৰ দৰে অনা ধাতুৰ ভাবুকি ধৰা পেলাবলৈ অতিৰিক্ত ব্যৱস্থাৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে ।" সম্পূৰ্ণ শৰীৰ স্কেনাৰৰ উদ্দেশ্য হৈছে কাপোৰৰ তলত লুকুৱাই থোৱা ধাতু আৰু অনা ধাতুৰ দুয়োটা বস্তু ধৰা পেলাই এই ব্যৱধান দূৰ কৰা । এই বিস্তৃত ক্ষমতাই অত্যাধুনিক ভাবুকি চিনাক্ত কৰাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে হাতেৰে পেট-ডাউনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস কৰিব পাৰে।
অৱশ্যে সামগ্ৰীৰ তালাচীৰ বাবে এতিয়াও এক্স-ৰে স্কেনাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ থাকিব আৰু যাত্ৰীসকলৰ তালাচীৰ বাবে নিজৰ কেবিন বেগ, লেপটপ আৰু অন্যান্য অনুমোদিত সামগ্ৰী কনভেয়ৰ বেল্টত ৰাখিব লাগিব । সম্পূৰ্ণ শৰীৰ স্কেনাৰৰ প্ৰৱৰ্তনে আচলতে সামগ্ৰী তালাচী চলোৱা এক্স-ৰে ব্যৱস্থাৰ ঠাই লোৱা নাই, বৰঞ্চ স্তৰযুক্ত সুৰক্ষা পদ্ধতিৰ অংশ হিচাপে ইয়াৰ পৰিপূৰক হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।
যাত্ৰীৰ অভিজ্ঞতা কি হ’ব ?
বেছিভাগ যাত্ৰীৰ বাবে এই প্ৰক্ৰিয়াটো পৰম্পৰাগত তালাচী পদ্ধতিতকৈ দ্ৰুত হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে । এক্স-ৰে স্ক্ৰীনিঙৰ বাবে সামগ্ৰী ৰখাৰ পিছত যাত্ৰীজনে সম্পূৰ্ণ শৰীৰ স্কেনাৰত প্ৰৱেশ কৰি অপাৰেটৰৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰণ কৰি কেইছেকেণ্ডমানৰ ভিতৰতে স্কেন সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব । যদি কোনো বিজুতি ধৰা নপৰে তেন্তে যাত্ৰীজনে অতিৰিক্ত পৰীক্ষা নকৰাকৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰিব ।
যদি ব্যৱস্থাটোৱে কোনো সন্দেহজনক অঞ্চলক চিহ্নিত কৰে, তেন্তে চিআইএছএফৰ কৰ্মীসকলে বিচিএএছ পদ্ধতি অনুসৰি লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা গৌণ পৰীক্ষণ বা শাৰীৰিক পৰীক্ষণ কৰিব পাৰে । এই পদ্ধতিয়ে অপ্ৰয়োজনীয় তালাচী হ্ৰাস কৰাৰ লগতে নিৰাপত্তাৰ চিন্তাসমূহ সমাধান কৰাটো নিশ্চিত কৰিব পাৰে ।
পৰীক্ষা কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ ?
তিনিমাহৰ মূল্যায়নৰ সময়ছোৱাত কৰ্তৃপক্ষই কেইবাটাও দিশৰ মূল্যায়ন কৰি আছে । ইয়াত সন্নিৱিষ্ট আছে ধৰা পেলোৱাৰ সঠিকতা, যাত্ৰীৰ অহা-যোৱাৰ ক্ষমতা, কাৰ্যকৰী নিৰ্ভৰযোগ্যতা আৰু গোপনীয়তা সুৰক্ষা । এই পৰীক্ষাই ভাৰতৰ বৰ্তমানৰ বিমানবন্দৰৰ নিৰাপত্তা আন্তঃগাঁথনিৰ সৈতে কিমান নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে একত্ৰিত হয় সেয়াও নিৰ্ণয় কৰিব । বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, "এই তথ্যই দেশজোৰা ৰূপায়ণ আৰু এছঅ’পিত প্ৰয়োজনীয় যিকোনো পৰিশোধনৰ সন্দৰ্ভত ভৱিষ্যতৰ নীতিগত সিদ্ধান্তসমূহৰ বিষয়ে অৱগত কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।"
কৌশলগত অগ্ৰাধিকাৰৰ সৈতে এক পৰ্যায়ক্ৰমিক ব্যৱস্থাৰে ৰূপায়ণ কৰা
বিষয়াগৰাকীয়ে লগতে কয়, “পৰীক্ষাৰ সফল সমাপন আৰু নিয়ন্ত্ৰণ অনুমোদন হোৱাৰ পিছত, অতি সংবেদনশীল বিমানবন্দৰসমূহত প্ৰথমে ইয়াৰ স্থাপন আৰম্ভ হোৱাৰ আশা কৰা হৈছে, য’ত বৰ্ধিত ভাবুকি ধৰা পেলোৱা ক্ষমতাক বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি বিবেচিত কৰা হয় ।” নিৰাপত্তা বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, সম্পূৰ্ণ শৰীৰ স্কেনাৰ গ্ৰহণে অত্যধিক মানৱ শক্তি জড়িত পৰীক্ষাৰ পৰা প্ৰযুক্তিৰ সহায়ত বিপদ ধৰা পেলোৱালৈ পৰিৱৰ্তনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে ।
ব্ৰিগেডিয়াৰ (অৱসৰপ্ৰাপ্ত) বি কে খান্নাই ইটিভি ভাৰতক কয়, “সামগ্ৰী এক্স-ৰে, উন্নত যাত্ৰী স্কেনিং আৰু চোৰাংচোৱাৰ নেতৃত্বত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ সংমিশ্ৰণেৰে ভাৰতৰ বিমান পৰিৱেশতন্ত্ৰই বৰ্ধিত ভাবুকিৰ বিৰুদ্ধে অধিক কাৰ্যক্ষম আৰু শক্তিশালী প্ৰতিৰক্ষা সৃষ্টি কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে ।”
যদিহে পৰীক্ষামূলক পৰ্যায়ৰ পিছত দেশজুৰি ইয়াক কাৰ্যকৰী কৰা হয়, তেন্তে সম্পূৰ্ণ শৰীৰ স্কেনাৰ শেহতীয়া বছৰবোৰত বিমানবন্দৰৰ নিৰাপত্তা পদ্ধতিৰ অন্যতম দৃশ্যমান পৰিৱৰ্তন হ’ব পাৰে । ই যাত্ৰীৰ পৰীক্ষা কৰাটো দ্ৰুত, অধিক লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ আৰু নিয়মীয়া শাৰীৰিক তালাচীৰ ওপৰত কম নিৰ্ভৰশীল কৰাৰ লগতে গোপন বস্তুৰ ধৰা পেলোৱাৰ বৰ্ধিত সুবিধা প্ৰদান কৰিব ।