ETV Bharat / bharat

বাঁহগাজৰ পৰা পাতত দিয়া কুকুৰাৰ মঙহলৈ... তথ্যচিত্ৰৰ জৰিয়তে উত্তৰ-পূবৰ খাদ্যসম্ভাৰ

‘The Enchanting 8: A Culinary Journey Through the Northeast’ শীৰ্ষক তথ্যচিত্ৰখনে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ চহকী পৰম্পৰাক প্ৰতিফলিত কৰিছে ৷

NORTH EAST DOCUMENTARY ​
উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ কেন্দ্ৰীয় উন্নয়ন মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 30, 2026 at 4:59 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ আঠখন ৰাজ্যৰে একোটা সুকীয়া পৰিচয় আছে ৷ বিশেষকৈ সোৱাদৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিখন ৰাজ্যৰে নিজাববীয়া ৰন্ধন প্ৰণালী আছে ৷ এনে ৰন্ধন প্ৰণালীক এক উন্নত পৰিচয় প্ৰদান কৰাৰ উদ্দেশ্যে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এখন তথ্যচিত্ৰ ৷

উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ চহকী তথা বৈচিত্ৰময় খাদ্য সম্ভাৰ, থলুৱা উপাদান আৰু পাকঘৰৰ পৰম্পৰাৰ ঐতিহ্যক আলোকপাত কৰি এই তথ্যচিত্ৰখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৷ মঙলবাৰে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ কেন্দ্ৰীয় উন্নয়ন মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াই ইয়াক আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে ৷

‘The Enchanting 8: A Culinary Journey Through the Northeast’ শীৰ্ষক তথ্যচিত্ৰখনে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ চহকী পৰম্পৰাক প্ৰতিফলিত কৰিছে ৷

এই তথ্যচিত্ৰখনত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ আঠখন ৰাজ্যক সামৰি তেওঁলোকৰ অনন্য খাদ্য সম্ভাৰৰ জৰিয়তে খাদ্য সংস্কৃতি প্ৰদৰ্শন কৰাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে । ইয়াত খাদ্যক কেৱল পাকঘৰৰ অভিজ্ঞতা হিচাপে নহয়, বৰং অঞ্চলটোৰ ইতিহাস, সম্প্ৰদায় আৰু পৰিচয়ৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিচাপে উপস্থাপন কৰা হৈছে ।

মন্ত্ৰী সিন্ধিয়াই কয়, ‘‘মই আশা কৰিছো যে ‘এনচাণ্টিং ৮’ এ দেশৰ বাকী অংশৰ লোকসকলক এই অঞ্চলৰ সুস্বাদু খাদ্যৰ বিষয়ে সচেতন আৰু সজাগ কৰি তুলিব ।’’ এই পদক্ষেপ উত্তৰ-পূবক পৰ্যটন, সংস্কৃতি, বিনিয়োগৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা এক দীৰ্ঘম্যাদী প্ৰচেষ্টাৰ অংশ । অঞ্চলটোৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰে নিজস্ব তথা সুকীয়া খাদ্য পৰম্পৰা আছে, যিটো ৰাজ্য়খনৰ ভৌগোলিক অৱস্থিতি, খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ লগতে স্থানীয় কৃষি পদ্ধতিৰ দ্বাৰা গঢ়ি উঠে ।

এইক্ষেত্ৰত ড’নাৰ মন্ত্ৰালয়ৰ এজন বিষয়াই ইটিভি ভাৰতক কয়, ‘‘এই তথ্যচিত্ৰৰ জৰিয়তে দৰ্শকে অঞ্চলটোৰ ৰান্ধনিশালৰ বৈচিত্ৰ্য পোনপটীয়াকৈ প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ সুযোগ পাব ৷ য’ত পৰম্পৰাগত ৰন্ধন পদ্ধতি, স্থানীয় উৎসৰ পৰা আহৰণ কৰা উপাদান,আৰু প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম ধৰি চলি অহা খাদ্য সম্ভাৰসমূহ উপস্থাপন কৰা হৈছে ।’’

এই তথ্যচিত্ৰখনে খাদ্য আৰু অঞ্চলটোৰ জনগোষ্ঠীসমূহৰ মাজত থকা সুদৃঢ় বন্ধনৰ ওপৰতো আলোকপাত কৰে ৷ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘স্থানীয় বনৌষধি আৰু উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ ব্যৱহাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰন্ধা-বঢ়া আৰু সংৰক্ষণৰ পৰম্পৰাগত পদ্ধতিলৈকে এই তথ্যচিত্ৰখনে উত্তৰ-পূবৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ সৈতে গভীৰভাৱে জড়িত ৰান্ধনিশালৰ পদ্ধতিসমূহ প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ বিচাৰে ।’’

ইয়াৰ পূৰ্বে সিন্ধিয়াই এই অঞ্চলৰ সাংস্কৃতিক আৰু প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ সহায়ত পৰ্যটন আৰু অৰ্থনৈতিক সুযোগ বৃদ্ধি কৰাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল । এই তথ্যচিত্ৰখনে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণটো প্ৰদৰ্শনৰে ইয়াৰ ৰান্ধনিশালৰ ঐতিহ্যৰ প্ৰতি অধিক সজাগতা সৃষ্টি কৰি এনে প্ৰচেষ্টাক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

বিষয়াগৰাকীয়ে লগতে কয়, ‘‘এই পদক্ষেপে স্থানীয় উদ্যোগী, কৃষক, খাদ্য উৎপাদক আৰু পৰ্যটনৰ সৈতে জড়িত লোকসকলকো প্ৰভাৱিত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ কিয়নো থলুৱা খাদ্যৰ অধিক স্বীকৃতিয়ে ৰান্ধনিশালৰ পৰ্যটনৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰিব পাৰে আৰু স্থানীয়ভাৱে উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহক বিশ্বত চিনাকি কৰাই দিয়াত সহায়ক হ’ব পাৰে ৷’’

সময়ৰ লগে লগে উত্তৰ-পূবে অভিজ্ঞতাভিত্তিক পৰ্যটনৰ মূল গন্তব্যস্থান হিচাপে নিজৰ পৰিচয় তুলি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । ইয়াৰ বৈচিত্ৰ্যময় প্ৰাকৃতিক দৃশ্য, জনজাতীয় পৰম্পৰা, উৎসৱ, হস্তশিল্প আৰু খাদ্যই সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতাৰ সন্ধান বিচৰা পৰ্যটকসকলৰ বাবে একাধিক সুযোগ প্ৰদান কৰে ।

বিষয়াগৰাকীয়ে কয় যে ‘দ্য এনচাণ্টি ৮’-এ খাদ্যৰ জৰিয়তে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ চহকী পৰম্পৰাক ঐক্যবদ্ধ কৰিবলৈ বিচাৰে ৷ ই আঠখন ৰাজ্যৰ স্থানীয় লোকসকলৰ জীৱন আৰু পৰম্পৰাক নিচেই ওচৰৰ পৰা বুজিবলৈ খাদ্যক মাধ্যম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে ।

স্থানীয় ৰান্ধনীসকলৰ জ্ঞান বিশেষকৈ পৰম্পৰাগত খাদ্যসম্ভাৰ আৰু ৰন্ধন পদ্ধতি, যিবোৰ ঐতিহাসিকভাৱে পৰিয়াল আৰু সম্প্ৰদায়সমূহৰ মাজতে প্ৰচলিত হৈ আহিছে, সেইবোৰ সংৰক্ষণ আৰু প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰতো তথ্যচিত্ৰখনে অৰিহণা যোগোৱাৰ আশা কৰা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক: বৃহৎ সংখ্যক ফ'ল'ৱাৰেৰে প্ৰচাৰত আগবাঢ়ি আছে কুট্টা সিং : দিল্লীত এক আজৱ নিৰ্বাচনী ব্যস্ততা

TAGGED:

JYOTIRADITYA SCINDIA
NORTHEASTS CULINARY STORY
ENCHANTING 8
উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ খাদ্য সম্ভাৰ
NORTH EAST DOCUMENTARY ​

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.