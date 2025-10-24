মাংগালুৰুত মঙলদৈৰ জেহেৰুলৰ জনপ্ৰিয়তা দেখিলে আপুনিও আচৰিত হ'ব !

মাংগালুৰুত মঙলদৈৰ জেহেৰুলৰ জনপ্ৰিয়তা দেখিলে আপুনিও আচৰিত হ'ব !
স্থানীয় লোক, ভাষা আৰু পৰম্পৰাক আদৰি লৈ জেহেৰুলে সমাজলৈ অনন্য বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে ।
Published : October 24, 2025 at 1:26 PM IST
মাংগালুৰু : কামৰ সন্ধানত কৰ্ণাটকৰ মাংগালুৰুলৈ যোৱা অসমৰ এজন যুৱক আজি স্থানীয় চেলিব্ৰিটী । সমগ্ৰ মাংগালুৰুত তেওঁৰ জনপ্ৰিয়তা স্থানীয় নাগৰিকতকৈও বেছি । সকলোৰে মাজত জেমছ বুলি পৰিচিত তেওঁ । তেওঁ চাকৰি বা কামৰ বাবে জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰা নাই । স্থানীয় তুলু ভাষাৰ ওপৰত থকা দক্ষতাৰ বাবেহে এই জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছে দৰং জিলাৰ মঙলদৈৰ যুৱকজনে । অসমৰ পৰা মাংগালুৰুলৈ গৈ প্ৰথম অৱস্থাত ৰে'লৱেৰ ঠিকাভিত্তিত কাম কৰা যুৱকজন কেনেদৰে জনপ্ৰিয় হ'ল ?
যুৱকজন হৈছে অসমৰ দৰং জিলাৰ মঙলদৈৰ জেহেৰুল । জেহেৰুলৰ মাতৃভাষা অসমীয়া ৷ কিন্তু তেওঁ যিদৰে সাৱলীলভাৱে মাংগালুৰুৰ স্থানীয় তুলু ভাষা কয় আপুনি শুনি আচৰিত হ'ব । তেওঁৰ লগত কথা পাতিলে কোনেও ক'ব নোৱাৰিব যে তেওঁৰ আচলতে তুলু নহয় অসমীয়াহে মাতৃভাষা । তুলু ভাষাত তেওঁৰ দখল আৰু ভাষাটোৰ প্ৰতি থকা প্ৰেমে সমগ্ৰ দক্ষিণ কানাড়া, উডুপি আৰু কাছাৰগোড জিলাৰ স্থানীয়া তুলুভাষীসকলক আচৰিত কৰি তুলিছে ।
আজি জেহেৰুল কেৱল এজন সাধাৰণ কৰ্মচাৰীয়ে নহয়, ইউটিউবাৰো । ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰাম আদিত সম্পূৰ্ণৰূপে তুলু ভাষাত কণ্টেণ্ট প্ৰস্তুত কৰা জনপ্ৰিয় ব্ল'গাৰ । তেওঁৰ ভিডিঅ'বোৰ তুলু অনুৰাগীসকলৰ মাজত অতি জনপ্ৰিয় । যাৰ বাবে তুলুভাষী লোকসকলে তেওঁলোকৰ ভাষাক আঁকোৱালি লোৱা আৰু প্ৰচাৰৰ বাবে কৰা তেওঁৰ প্ৰচেষ্টাক শলাগ লৈছে ।
মাংগালুৰুলৈ গৈ জেহেৰুলে প্ৰথমে ৰে'লৱেৰ ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰী হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰিছিল । তেতিয়া তেওঁ সমস্যাত পৰিছিল । কাৰণ তেওঁৰ বহু সহকৰ্মীয়ে বিশেষকৈ মহিলাসকলে কেৱল তুলু ভাষাহে কয় আৰু হিন্দী বুজি নাপায় । তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যথেষ্ট অসুবিধা হয় । সেয়ে তেওঁ যিকোনো প্ৰকাৰে তুলু ভাষা শিকিবলৈ সিদ্ধান্ত ল'লে । তেওঁ ভালদৰে শুনি আৰু সাধাৰণভাৱে ব্যৱহৃত শব্দৰ অৰ্থ বুজি তুলু শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে । লাহে লাহে তেওঁ ভাষাটো শিকিলে আৰু সাৱলীলভাৱে ক'বলৈও ধৰিলে ।
জেহেৰুলে তুলু ভাষা শিকাৰ এই যাত্ৰাক স্মৰণ কৰি কয়, "যেতিয়া মই প্ৰথম ইয়ালৈ আহিছিলো, তেতিয়া মোৰ সহকৰ্মীসকলে কি কৈছে সেয়া বুজিব পৰা নাছিলো । যিহেতু তেওঁলোকে হিন্দী নাজানিছিল ৷ গতিকে মোৰ হাতত তুলু শিকাৰ বাহিৰে আন কোনো বিকল্প নাছিল । শব্দ আৰু অভিব্যক্তিবোৰৰ লগত এবাৰ অভ্যস্ত হৈ পৰাৰ পিছত মই যথেষ্ট সহজ পাইছিলোঁ । এতিয়া স্থানীয় লোকৰ লগত তেওঁলোকৰ নিজৰ ভাষাত আৰামত কথা পাতিব পাৰো ।"
তুলু ভাষাত ভিডিঅ' পোষ্ট কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ পিছত জেহেৰুল সামাজিক মাধ্যমত অধিক ব্যস্ত হৈ পৰিল । তেওঁৰ উচ্চাৰণ আৰু ভাষাটোৰ প্ৰতি থকা উৎসাহে স্থানীয় আৰু নেটিজেনৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ কৰিছে ।
তেওঁৰ ভিডিঅ' ভালপোৱা এজন স্থানীয় যুৱক কিৰথানে কয়, "মই জেমছৰ তুলু ভিডিঅ' চাও । আমাৰ ভাষাৰ প্ৰতি তেওঁৰ প্ৰেম দেখি মোৰ সঁচাকৈয়ে আনন্দ লাগে । আমি সকলোৱে তেওঁক সমৰ্থন কৰা উচিত ।"
ৰে'লৱেৰ কামৰ উপৰিও জেহেৰুলে আজৰি সময়ত চুইগি ডেলিভাৰী পাৰ্টনাৰ হিচাপেও কাম কৰে । তেওঁৰ তুলু ভাষা কোৱা দক্ষতাই তেওঁক গ্ৰাহক আৰু বাসিন্দাসকলৰ সৈতে অধিক সহজে সংযোগ স্থাপন কৰাত সহায় কৰিছে ।
তেওঁ এই যাত্ৰাৰ বিষয়ে কয়, "মই তুলু কওঁ বুলি ক'লে অসমৰ মানুহ আচৰিত হয় । তেওঁলোকে মোক সোধে যে মই কেনেকৈ শিকিলোঁ । মই তেওঁলোকক কওঁ যে স্থানীয় ভাষা এটা শিকিলে আপুনি বাস কৰা ঠাইৰ অংশ হ'বলৈ সহায় হয় ।"
ভাষাই যে সাংস্কৃতিক দূৰত্বক সংযোগ কৰিব পাৰে তাৰ উৎকৃষ্ট উদাহৰণ জেহেৰুলৰ এই কাহিনী । স্থানীয় পৰম্পৰাৰ প্ৰতি প্ৰকৃত কৌতুহল আৰু সন্মানে কেনেকৈ এজন প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিকক সমাজৰ প্ৰিয় সদস্যলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰে তাৰো এক সতেজ উদাহৰণ জেহেৰুল ।
