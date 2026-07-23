দিনহাজিৰা কৰা ঘৰৰ পৰা বিশ্বৰ প্ৰথম ফৰেনছিক বিশ্ববিদ্যালয়লৈ: অন্ধ্ৰৰ এগৰাকী ছাত্ৰীৰ প্ৰেৰণামূলক যাত্ৰা
অঞ্জনা প্ৰিয়াই শেহতীয়াভাৱে বিশ্বৰ একমাত্ৰ ফৰেনছিক বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ত এলএলএম (ফৌজদাৰী আইন) পাঠ্যসূচীত নামভৰ্তি কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰে ।
Published : July 23, 2026 at 5:18 PM IST
অংগোলে (অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ) : এটা অসমীয়া ফঁকৰা যোজনা আছে, 'পঢ়ায়, পঢ়ে, ৰুৱে পাণ, এই তিনিয়ে নিচিন্তে আন' । অৰ্থাৎ কোনো এটা কামত সিদ্ধি লাভৰ বাবে একাগ্ৰতা, আত্মবিশ্বাস, সততা, মানসিক দৃঢ়তা আদি গুণৰ অতি প্ৰয়োজন । অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ অংগোলেৰ সমীপৰ এখন সৰু গাঁৱৰ দিনহাজিৰা কৰা এগৰাকী শ্ৰমিকৰ কন্যা সত্যলা অঞ্জনা প্ৰিয়াৰ জীৱন কাহিনীয়ে এই কথাৰে সত্যতা প্ৰমাণিত কৰে ।
অন্ধ্ৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা আইনৰ স্নাতক ডিগ্ৰীধাৰী অঞ্জনা প্ৰিয়াই গান্ধীনগৰৰ নেশ্ব'নেল ফৰেনছিক বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ত (National Forensic Sciences University, NFSU) এলএলএম (ফৌজদাৰী আইন) পাঠ্যসূচীত নামভৰ্তিৰ সুবিধা লাভ কৰিছে । উল্লেখ্য যে এই বিশ্ববিদ্যালয়খন হৈছে ফৰেনছিক বিজ্ঞান, তদন্ত বিজ্ঞান আৰু অপৰাধ বিজ্ঞানৰ পাঠ্যক্ৰম প্ৰদান কৰা বিশ্বৰ প্ৰথম আৰু একমাত্ৰ বিশ্ববিদ্যালয় ।
যদিও শৈশৱৰ পৰায়ে তেওঁৰ সপোন আছিল আইন বিষয়ত অধ্যয়ন কৰা, কিন্তু তেওঁৰ এই যাত্ৰা ইমান সহজ নাছিল । তেওঁৰ যাত্ৰাপথ আছিল প্ৰত্যাহ্বানৰে ভৰা । নিজৰ এই কঠিন যত্ৰাৰ কথা স্মৰণ কৰি ছাত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "মোৰ দেউতাই দিনহাজিৰা কৰা শ্ৰমিক হিচাপে কাম কৰাটো প্ৰত্যক্ষ কৰিয়ে মই ডাঙৰ হৈছোঁ । তেওঁৰ সংগ্ৰাম আৰু সমাজৰ প্ৰচলিত বৈষম্য দেখি মোক আইন অধ্যয়ন কৰিবলৈ প্ৰেৰণা যোগায় । আমি অংগোলেৰ ওচৰৰ কাৰাভাড়ি গাঁৱৰ নিবাসী আৰু এটা নিম্ন মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ লোক । মোৰ মা এগৰাকী সাধাৰণ গৃহিণী ।"
তেওঁ নিজৰ গাঁওখনতে থকা এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ পৰা স্কুলীয়া শিক্ষা সমাপ্ত কৰে । আনহাতে, একমাত্ৰ শিক্ষাইহে যে তেওঁৰ জীৱনটোক এক গতি দিব পাৰে আৰু ইয়াক নতুন দিগন্তলৈ আগবঢ়াই নিব পাৰে সেই কথা উপলব্ধি কৰিয়ে তেওঁ নিজকে শৈক্ষিক দিশত মনোনিবেশ কৰায় । "এবাৰ যেতিয়া বুজি উঠিলোঁ যে মোৰ ভৱিষ্যত সলনি কৰাৰ একমাত্ৰ চাবিকাঠি হৈছে শিক্ষা, তেতিয়াই মই সফল হ'বলৈ দৃঢ়প্ৰতিজ্ঞ হৈ পৰিলোঁ ।" তেওঁ স্মৰণ কৰে ।
অঞ্জনা প্ৰিয়াই এপি ল’চেটত (AP LAWCET) ৮৮ সংখ্যক ৰেংক লাভ কৰি বিশাখাপট্টনমৰ ডঃ বি আৰ আম্বেদকাৰ আইন মহাবিদ্যালয়ত বিএ এলএলবি (২০২১–২০২৫) পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তি কৰে ।
তেওঁৰ শিক্ষাগ্ৰহণৰ চতুৰ্থ বৰ্ষত ১৪ খন বিশ্ববিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰা এগৰাকী জ্যেষ্ঠ ছাত্ৰৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হৈছিল । তেওঁৰ এই কৃতিত্বৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ কমন ল এডমিছন টেষ্টৰ (Common Law Admission Test, CLAT) বাবে প্ৰস্তুতি চলাই ১২০ নম্বৰৰ ভিতৰত ৭০ নম্বৰ লাভ কৰে আৰু নেচনেল ফৰেনছিক ছায়েন্স ইউনিভাৰ্চিটীত (National Forensic Sciences University) ক্রিমিনেল ল এণ্ড ক্রিমিনেল জাষ্টিচ এডমিনিষ্ট্ৰেচনত (Criminal Law and Criminal Justice Administration) এলএলএমৰ বাবে আবেদন কৰে ।
"এই পাঠ্যক্ৰমত অধ্যয়নৰ বাবে মাত্ৰ ২০ খন আসন আছিল । কিন্তু সৌভাগ্যৰ কথা যে দক্ষিণ ভাৰতৰ পৰা বাছনি লাভ কৰা ময়ে একমাত্ৰ শিক্ষাৰ্থী । ফৰেনছিক বিজ্ঞানৰ প্ৰতি উৎসৰ্গিত বিশ্বৰ প্ৰথম আৰু একমাত্ৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়নৰ সুযোগ পোৱাটো এটা সপোন বাস্তৱায়ি হোৱাৰ দৰে । তাৰ বাবে মই নিজকে সৌভাগ্যৱান বুলি গণ্য কৰোঁ ।"
এতিয়া নিজৰ শিক্ষা সফলতাৰে সমাপ্ত কৰি ভৱিষ্যতে এগৰাকী ন্যায়িক বিষয়া হোৱাৰ সপোন পুহি ৰাখিছে অঞ্জনা প্ৰিয়াই ।
"আইনৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰাৰ বাবে পঢ়ি থকাৰ সময়তো মই সমাজক প্ৰভাৱিত কৰা বিষয়সমূহৰ ওপৰত কেইবাখনো জনস্বাৰ্থ জড়িত আবেদন (পিআইএল) দাখিল কৰিছিলোঁ । মই জনসাধাৰণৰ বাবে কাম কৰি যাব বিচাৰোঁ আৰু ন্যায় ব্যৱস্থাত অৰিহণা যোগাব বিচাৰোঁ ।" তেওঁ কয় ।
উল্লেখ্য যে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ গান্ধীনগৰস্থিত এনএফএছইউ হৈছে কেন্দ্ৰীয় গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ৰ অধীনস্থ । এনএফএছইউ হৈছে ফৰেনছিক বিজ্ঞান আৰু ইয়াৰ সৈতে জড়িত শাখাসমূহৰ পাঠ্যক্ৰম প্ৰদান কৰা বিশ্বৰ প্ৰথমখন আৰু এতিয়ালৈকে একমাত্ৰ বিশ্ববিদ্যালয় ।
গান্ধীনগৰ কেম্পাছত এলএলএম (ফৌজদাৰী আইন) পাঠ্যক্ৰমত প্ৰতিবছৰে মাত্ৰ ২০ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়েহে নামভৰ্তিৰ সুবিধা লাভ কৰে ।