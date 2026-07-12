ETV Bharat / bharat

২৪ বছৰ বয়সতে বিশ্ব জয় কৰিলে বিহাৰৰ শুভমে

প্ৰায় ১০ বছৰত বিশ্বৰ ১৯৭ খন দেশ ভ্ৰমণ কৰি বিশেষ কৃতিত্বৰ গৰাকী হ'ল বিহাৰৰ এখন সৰু গাঁৱৰ যুৱক ।

Shubham Kumar Panjiara
মাত্ৰ ২৪ বছৰ বয়সতে বিশ্ব জয় কৰিলে বিহাৰৰ শুভমে (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 12, 2026 at 8:42 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

মুংগেৰ : যি বয়সত বহু যুৱক-যুৱতী চাকৰি আশাত থাকে বা কেৰিয়াত সফলতা লাভ কৰাৰ বাবে সপোন দেখে । সেই বয়সত বিহাৰৰ এখন সৰু গাঁৱৰ এজন যুৱকে বিশ্ব জয় কৰিছে । কোনেও ভাবিব নোৱাৰা এক কৃতিত্ব লাভ কৰিছে যুৱকজনে । সামাজিক মাধ্যমত নমাদ শুভম নামেৰে পৰিচিত বিহাৰৰ যুৱক শুভম কুমাৰ পাঞ্জিয়াৰাই ভ্ৰমণ কৰিলে ১৯৭ খন স্বতন্ত্ৰ ৰাষ্ট্ৰ । শুভমে প্ৰায়ভাগ সময়তে আনৰ সহায় লৈ বা লিফ্ট লৈ দশকজোৰা এই ভ্ৰমণ ব্ৰাজিলত সামৰিছে ।

শুভমৰ কাহিনী কেৱল ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত এক ডাঙৰ কৃতিত্ব নহয়, অধ্যৱসায়, মিতব্যয়িতা, ভিন্ন সংস্কৃতিক জনাৰ হেঁপাহ আৰু সৰু আৰম্ভণিয়ে ডাঙৰ সপোন পূৰণত বাধা নিদিয়ে বুলি বিশ্বাসৰ কাহিনীও । তেওঁৰ সফলতাই তেওঁক বিশ্ব ভ্ৰমণকাৰী মাজত এক চৰ্চাৰ বিষয় কৰি তুলিছে আৰু তেওঁৰ দুঃসাহসিক ভ্ৰমণসমূহ সামাজিক মাধ্যমতো লাখ লাখ লোকক অনুপ্ৰাণিত কৰিছে ।

Shubham Kumar Panjiara
ব্ৰাজিলত দশজোৰা বিশ্ব ভ্ৰমণৰ সামৰণি শুভমৰ (ETV Bharat)

শেহতীয়াকৈ সামাজিক মাধ্যমত এই কৃতিত্ব শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁ লিখিছে, "আজি ১৯৭ সংখ্যক দেশখন সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু ব্ৰাজিল মোৰ চূড়ান্ত গন্তব্যস্থান । মোৰ প্ৰথম লিফ্ট লোৱাৰ পৰা যোৱা ১০ বছৰলৈকে ১৯৭ খন দেশ ।"

বিহাৰৰ মুংগেৰ জিলাৰ মাকৱা গাঁৱত জন্মগ্ৰহণ কৰা শুভমে এটা সাধাৰণ পৰিয়ালত ডাঙৰ-দীঘল হৈছিল । তেওঁৰ পিতৃ সতীশ কুমাৰ সত্য অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক, মাতৃ গৌৰী দেৱী এগৰাকী গৃহিণী । ৩ গৰাকী ভাই-ভনীৰ ভিতৰত শুভম ডাঙৰ ।

Shubham Kumar Panjiara
শুভমে কম বাজেটত ভ্ৰমণ কৰিছিল বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশ (ETV Bharat)

বহল পৃথিৱীখনৰ প্ৰতি থকা কৌতুহলে তেওঁক জীৱনৰ আৰম্ভণিতে উৎসাহিত কৰি তুলিছিল । তেওঁ উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি সুস্থিৰ কেৰিয়াৰ নিশ্চিত কৰিব বুলি পৰিয়ালে আশা কৰিছিল যদিও ভ্ৰমণ আৰু অন্বেষণৰ প্ৰতি শুভম আকৰ্ষিত হৈছিল । প্ৰায় ১৩ বা ১৪ বছৰ বয়সতে তেওঁ ভ্ৰমণ আৰম্ভ কৰিছিল যদিও ২০১৮ চনত লাডাখ ভ্ৰমণ এটা টাৰ্নিং পইণ্ট হিচাপে প্ৰমাণিত হৈছিল । তেতিয়াই তেওঁ সিদ্ধান্ত লৈছিল যে তেওঁ পৃথিৱীৰ প্ৰতিখন দেশ ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰে । সীমিত সামৰ্থ্যৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰা আৰু সেই সময়ত কথিত ইংৰাজীৰ ওপৰত কম অভিজ্ঞতা থকা পৰিয়ালৰ পৰা অহা শুভমৰ বাবে এই লক্ষ্যটো আচৰিত যেন লাগিছিল । কিন্তু সেইটোৱে তেওঁৰ ভ্ৰমণ পৰিকল্পনাত কেতিয়াও প্ৰভাৱ পেলাবলৈ নিদিলে ।

Shubham Kumar Panjiara
১৯৭ খন দেশ ভ্ৰমণ কৰি বিশেষ কৃতিত্বৰ গৰাকী হ'ল বিহাৰৰ শুভম (ETV Bharat)

নেপালৰ পৰা শুভমৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ভ্ৰমণ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ ৰাছিয়া, চীন, থাইলেণ্ড, লাওছ আৰু মধ্য এছিয়াৰ কেইবাখনো ৰাষ্ট্ৰ ভ্ৰমণ কৰে ।

দুঃসাহসিক অভিযানৰ প্ৰথম দিনবোৰৰ কথা মনত পেলাই তেওঁ কয়, "ভ্ৰমণ আৰু পৃথিৱী অন্বেষণ কৰাৰ হেঁপাহ আৰম্ভ হৈছিল যেতিয়া মই দশম বা দ্বাদশ শ্ৰেণীত পঢ়ি আছিলো । মই মোৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ নেপালৰ পৰা । মই প্ৰথম অৱস্থাত কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিলো, কিন্তু শেষত মই অভ্যস্ত হৈ পৰিছিলো ।"

তেওঁৰ প্ৰাৰম্ভিক ভ্ৰমণৰ এক মুহূৰ্ত আহিছিল ৰাছিয়াত, য'ত তেওঁ প্ৰায় ৩,০০০ কিলোমিটাৰ পথত আনৰ সহায় লৈ যাত্ৰা কৰিছিল । তেওঁ বুজাই দিয়ে যে অচিনাকি মানুহৰ পৰা লিফ্ট লোৱাটো ক্ৰমান্বয়ে তেওঁৰ ভ্ৰমণৰ স্বাক্ষৰ শৈলী হৈ পৰিল আৰু মহাদেশৰ মাজেৰে যাত্ৰা কৰিবলৈ তেওঁৰ অভিযান সম্পূৰ্ণ কৰাৰ এটা ডাঙৰ কাৰণ হৈ পৰিল ।

Shubham Kumar Panjiara
১০ বছৰত ১৯৭ খন দেশ ভ্ৰমণ শুভমৰ (ETV Bharat)

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দুঃসাহসিক অভিযানৰ বিষয়ে এটা আমোদজনক কাহিনী শ্বেয়াৰ কৰি শুভমে কয় যে তেওঁ এবাৰ পৰিয়ালক জনাইছিল যে তেওঁ অসামৰিক সেৱা পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাবলৈ দিল্লীলৈ ৰাওনা হৈছে । বৰঞ্চ মালয়েছিয়ালৈ যোৱা বিমানত উঠিল । তেওঁ ধেমালিতে ক'লে, "মই ইয়াক আই এ এছ ক'ভাৰ ষ্ট'ৰী বুলিয়ে মনত ৰাখিছো ।"

যিহেতু তেওঁৰ ভ্ৰমণ সাধাৰণ আছিল সেয়েহে তেওঁ অতি কম আৰু নিৰ্দিষ্ট বাজেটেৰে ভ্ৰমণ কৰিছিল । হোটেলতকৈ স্থানীয় লোকৰ ঘৰত থাকি ৰাজহুৱা পৰিবহণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছিল, সম্ভৱ হ'লে পথেৰে সীমান্ত পাৰ হৈছিল আৰু সঘনাই কাউচচাৰ্ফিং আৰু স্বেচ্ছাসেৱকৰ সহায় লৈছিল ।

তেওঁ কয়, "মহাদেশৰ বিভিন্ন ঠাইৰ মানুহে মোক নিজৰ ঘৰত আদৰণি জনাইছিল, খাদ্যৰ যোগান ধৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ সংস্কৃতিৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিছিল । এই অভিজ্ঞতাবোৰে মোৰ বিশ্বৰ দৃষ্টিভংগীক প্ৰভাৱিত কৰিছিল আৰু মোৰ সমগ্ৰ যাত্ৰাৰ ফলত মানৱতা আৰু সাংস্কৃতিক বৈচিত্ৰ্যৰ গভীৰ অন্বেষণ হৈছিল ।"

প্ৰথম বছৰবোৰত তেওঁ প্ৰায় ১০,০০০–১২,০০০ টকাৰ মাহিলী বাজেটেৰে যাত্ৰা কৰিছিল । কেইবাখনো দেশত তেওঁৰ দৈনিক খৰচ প্ৰায় ৫০০ টকাতে সীমাবদ্ধ আছিল ।

তেওঁ কয়, "১০ বছৰত মই সমগ্ৰ বিশ্ব ভ্ৰমণ কৰিলোঁ আৰু মোৰ পাছপ'ৰ্টৰ ছটা পৃষ্ঠা ভৰি পৰিল । মোৰ অন্তিম গন্তব্যস্থান আছিল ব্ৰাজিল য'ত মোৰ ১৯৭ খন দেশ ভ্ৰমণৰ সপোন পূৰণ হ'ল । মোৰ বেছিভাগ যাত্ৰাৰ পৰিকল্পনা আছিল অতি কম বাজেটত, মূলতঃ আনৰ সহায়ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল আছিল ।"

ভিছাৰ নিয়ম, অনুপ্ৰৱেশ পদ্ধতি, ৰাজনৈতিক অস্থিৰতা আৰু সীমান্তৰ নিষেধাজ্ঞাই প্ৰায়ে তেওঁৰ যাত্ৰাত পৰীক্ষা লৈছিল । শুভমে জনোৱা মতে ইকুৱেডৰ ভ্ৰমণৰ এটা সময়ত তেওঁ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিল কাৰণ তেওঁৰ পাছপ'ৰ্টত ভিছা ষ্টাম্পৰ বাবে খালী পৃষ্ঠা শেষ হৈছিল ।

যি সময়ত ক'ভিড-১৯ মহামাৰীয়ে বিশ্বত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছিল সেই সময়ত শুভম আফগানিস্তানত আবদ্ধ হৈ পৰিছিল । কিন্তু তেওঁ নিজৰ লক্ষ্য সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈ থাকিল ।

ভিডিঅ', ফটো আৰু ভ্ৰমণ কাহিনী নথিভুক্ত কৰি শুভমে নিজৰ সমগ্ৰ যাত্ৰাটো বৰ্ণনা কৰিছে । তেওঁৰ ইউটিউব আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম প্লেটফৰ্মত হাজাৰ হাজাৰ পোষ্ট আৰু ভিডিঅ'ই তেওঁৰ মহাদেশৰ যাত্ৰাৰ বিষয়ে কয় । তেওঁৰ প্ৰামাণিক, কম বাজেটৰ ভ্ৰমণ শৈলীয়ে দৰ্শকৰ মাজত ইমানেই চৰ্চা লাভ কৰিলে যে তেওঁৰ অনুগামী লাখ লাখ হ'ল । সময়ৰ লগে লগে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা আহৰণ কৰা আয়েৰে তেওঁ পৰৱৰ্তী ভ্ৰমণবোৰ কৰিবলৈ ল'লে ।

আজি শুভমৰ এই সাফল্য কেৱল তেওঁৰ পৰিয়াল বা বিহাৰ বাবেই নহয় অগণন ভাৰতীয় যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবেও গৌৰৱৰ বিষয় । বহুতে তেওঁৰ কাহিনীক সীমিত সম্পদৰ মাজতো অসাধাৰণ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পৰা যায় বুলি প্ৰমাণ হিচাপে লৈছে ।

তেওঁৰ পিতৃ সতীশ কুমাৰ সত্যই কয়, "শৈশৱৰ পৰাই শুভমে বেলেগ কিবা এটা কৰিব বিচাৰিছিল । তেওঁ কেতিয়াও সপোন দেখিবলৈ এৰি দিয়া নাছিল । আজি সমগ্ৰ পৰিয়াল, বিহাৰ এই কৃতিত্বৰ বাবে গৌৰৱান্বিত ।"

মাতৃ গৌৰী দেৱীয়ে কয়, "শুভমে অতি কম বয়সৰ পৰাই ব্যতিক্ৰমী কাম এটা কৰিবলৈ দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ আছিল । প্ৰথম অৱস্থাত যেতিয়াই তেওঁ ঘৰৰ পৰা আঁতৰত দীঘলীয়া যাত্ৰা কৰিবলৈ ওলাইছিল, তেতিয়াই তেওঁৰ বাবে মই সদায় চিন্তিত আছিলো । তথাপিও মোৰ বিশ্বাস আছিল যে তেওঁ নিশ্চয় নিজৰ সপোন পূৰণ কৰিব । আজি মই যথেষ্ট গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছো ।"

প্ৰতিখন দেশ ভ্ৰমণ কৰা আটাইতকৈ কম বয়সীয়া ব্যক্তি হিচাপে শুভমৰ এই কৃতিত্বই সামাজিক মাধ্যমত বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে । অৱশ্যে ইয়াৰ সৈতে জড়িত যিকোনো অভিলেখৰ আনুষ্ঠানিক পৰীক্ষণ বাকী আছে ।

শুভমে কয় যে এনে স্বীকৃতিৰ বাবে সাধাৰণতে বিস্তৃত নথিপত্ৰ আৰু পৰ্যালোচনাৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু ইয়াৰ বাবে যথেষ্ট সময় লাগিব পাৰে । তেতিয়ালৈকে অন্ততঃ তেওঁ নিজৰ প্ৰতিটো সপোন সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ সাহস কৰা যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে আদৰ্শ আৰু প্ৰেৰণা হিচাপে থিয় দিছে ।

লগতে পঢ়ক :

লক্ষ্য ৫ মিলিয়ন গছপুলি ৰোপণ; আহমেদাবাদত মহৎ কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ

TAGGED:

HITCHHIKING WORLD TOUR
ভ্ৰমণকাৰী
শুভম কুমাৰ পাঞ্জিয়াৰা
বিশ্ব ভ্ৰমণ
NOMAD SHUBHAM

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.