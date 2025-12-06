ETV Bharat / bharat

বন্ধুত্ব আৰু ব্যৱসায়: ভাৰত-ৰাছিয়াই শক্তিশালী কৰিলে কৌশলগত আৰু অৰ্থনৈতিক বন্ধন

নতুন দিল্লীত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু পুটিনৰ মাজত প্ৰতিনিধি পৰ্যায়ৰ আলোচনাৰ অন্তত দুয়োপক্ষই ১৬ খন চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰে ।

MOUS BETWEEN INDIA AND RUSSIA
নতুন দিল্লীত ভাৰত-ৰাছিয়া বাণিজ্য মঞ্চৰ পূৰ্ণাংগ অধিবেশনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিন (AP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 6, 2025 at 12:47 PM IST

12 Min Read
Choose ETV Bharat

সৌৰভ শুক্লা

নতুন দিল্লী : ভাৰত আৰু ৰাছিয়াই শুকুৰবাৰে বিশ্বজনীন সংহতিৰ পৰিৱৰ্তনৰ মাজতে অৰ্থনৈতিক আৰু কৌশলগত সহযোগিতা পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ সংকেত প্ৰদান কৰা চুক্তিৰ এক বিস্তৃত পেকেজত মোহৰ মাৰে ।

শ্ৰমিক গতিশীলতা আৰু স্বাস্থ্যসেৱাৰ পৰা জাহাজলৈকে, শুল্ক স্বচ্ছতা আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ সহযোগিতালৈকে নতুন দিল্লীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিনৰ মাজত প্ৰতিনিধি পৰ্যায়ৰ আলোচনাৰ পিছত দুয়োপক্ষই ১৬ খন বুজাবুজি চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰে । চৰকাৰী সূত্ৰই এই ফলাফলক "ব্যৱহাৰিক, খণ্ড-চালিত আৰু ভৱিষ্যমুখী" বুলি বৰ্ণনা কৰিছে আৰু প্ৰতিৰক্ষা চুক্তিৰ শিৰোনামতকৈ দীৰ্ঘম্যাদী প্ৰতিষ্ঠানিক সংযোগৰ ওপৰত স্পষ্ট গুৰুত্ব দিয়া হৈছে ।

বাণিজ্যিক ট্ৰেকটোও সমানেই বহল পৰিসৰৰ আছিল । জে এছ চি উৰালকেম আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় কেমিকেলছ এণ্ড ফাৰ্টিলাইজাৰ লিমিটেড আৰু নেচনেল ফাৰ্টিলাইজাৰ লিমিটেড আৰু ইণ্ডিয়ান পটাছ লিমিটেডৰ মাজত বুজাবুজিৰ চুক্তিয়ে যোগান শৃংখল সুস্থিৰ কৰি তুলিব আৰু বিশ্বজনীন সাৰৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ পৰা ভাৰতক সকাহ দিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

শুল্কৰ ক্ষেত্ৰত পণ্য আৰু বাহনৰ বাবে আগমন-পূৰ্ব তথ্য বিনিময়ৰ লক্ষ্য হৈছে ক্লিয়াৰেন্সৰ সময় কমোৱা আৰু লেনদেনৰ খৰচ হ্ৰাস কৰা । ইয়াৰ বিপৰীতে ডাক চুক্তিয়ে প্ৰত্যক্ষ ই-কমাৰ্চ চেনেল মুকলি কৰিব পাৰে । বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ মাজত শৈক্ষিক সম্পৰ্কৰ লগতে প্ৰসাৰ ভাৰতীৰ সৈতে সম্প্ৰচাৰ বুজাবুজিৰ ক্লাষ্টাৰে শক্তি আৰু প্ৰতিৰক্ষাৰ পৰিধি ভেদি বিস্তৃত এক সম্প্ৰসাৰিত 'ছফ্ট পাৱাৰ গেম'ৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে ।

২০৩০ চনৰ বাবে এজেণ্ডা

২৩ সংখ্যক ভাৰত ৰাছিয়া বাৰ্ষিক সন্মিলনৰ পিছত প্ৰকাশ কৰা যৌথ বিবৃতি অনুসৰি, ভাৰত আৰু ৰাছিয়াই ২০৩০ চনৰ ভিতৰত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ১০০ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰলৈ সম্প্ৰসাৰণৰ এক অভিলাষী লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিন দুয়োগৰাকী নেতাই ভাৰতীয় ৰপ্তানি বৃদ্ধি কৰা আৰু ঔদ্যোগিক আৰু প্ৰযুক্তিগত অংশীদাৰিত্ব গভীৰ কৰা সুষম, বহনক্ষম পন্থাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে ।

ইউৰেছিয়ান অৰ্থনৈতিক সংঘৰ সৈতে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি আৰু দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ সুৰক্ষা চুক্তিৰ বাবে আলোচনা আগবঢ়াই নিয়াৰ সমান্তৰালভাৱে দুয়োপক্ষই কৌশলগত অৰ্থনৈতিক সহযোগিতাৰ পথ প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ ২০৩০ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে ।

এটা ডাঙৰ গুৰুত্ব হৈছে ব্যৱহাৰিক বাধাসমূহ সমাধান কৰা, শুল্ক আৰু অনা শুল্ক বাধাসমূহ আঁতৰোৱা, লজিষ্টিক আৰু সংযোগ উন্নত কৰা, নিৰ্ভৰযোগ্য পেমেণ্ট ব্যৱস্থা সুৰক্ষিত কৰা আৰু বীমা আৰু পুনৰ বীমাৰ প্ৰত্যাহ্বানসমূহ সমাধান কৰা ।

ৰাষ্ট্ৰীয় মুদ্ৰাত নিষ্পত্তি ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰাৰ লগতে বিত্তীয় বাৰ্তা প্ৰেৰণ আৰু ডিজিটেল মুদ্ৰাৰ মঞ্চৰ মাজত আন্তঃকাৰ্যক্ষমতা অন্বেষণ কৰিবলৈও দুয়োখন দেশে সন্মতি প্ৰকাশ কৰে । জটিল ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা অব্যাহত থাকিব— সাৰ, খনিজ সম্পদ, শক্তি, বহুমূলীয়া ধাতু আৰু জটিল কেঁচামালকে ধৰি যৌথ উদ্যোগৰ বিষয়ে আলোচনা চলি আছে । দুয়োপক্ষই দক্ষ শ্ৰমিকৰ ঘনিষ্ঠ গতিশীলতাক সমৰ্থন কৰে আৰু ২০২৫ চনত ডাঙৰ ডাঙৰ অৰ্থনৈতিক মঞ্চত সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণৰ কথাও দৃঢ় কৰে ।

পাৰমাণৱিক আৰু মহাকাশৰ সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰা ভাৰত আৰু ৰাছিয়াই অসামৰিক পাৰমাণৱিক শক্তিৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা গভীৰ কৰিবলৈ সন্মত হৈছে, য’ত সম্পূৰ্ণ ইন্ধনচক্ৰ, কুড়ানকুলাম পাৰমাণৱিক শক্তি কেন্দ্ৰ (কে কে এন পি পি)ৰ জীৱনচক্ৰৰ সমৰ্থন আৰু অনা বিদ্যুৎ প্ৰয়োগ সামৰি লোৱা হৈছে । ২০৪৭ চনৰ ভিতৰত ভাৰতৰ পাৰমাণৱিক ক্ষমতা ১০০ গিগাৱাটলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ পৰিকল্পনাত দুয়োপক্ষই পাৰমাণৱিক সহযোগিতাৰ কৌশলগত গুৰুত্বৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।

কে কে এন পি পি নিৰ্মাণ আৰু ইন্ধন যোগানৰ সময়সীমাৰ অগ্ৰগতিক আদৰণি জনোৱাৰ বিপৰীতে ভাৰতত দ্বিতীয়টো পাৰমাণৱিক স্থানৰ ওপৰত আলোচনা অব্যাহত থাকিব । ৰাছিয়াই ডিজাইন কৰা ভি ভি আৰ ৰিয়েক্টৰ, যৌথ গৱেষণা, স্থানীয়কৰণ আৰু পাৰমাণৱিক সঁজুলি আৰু ইন্ধন এছেম্বল নিৰ্মাণৰ ওপৰত কাৰিকৰী আৰু বাণিজ্যিক আলোচনা পাৰস্পৰিকভাৱে চুক্তিবদ্ধ চৰ্তত ত্বৰান্বিত কৰা হ’ব বুলি যৌথ বিবৃতিত ​​লগতে কোৱা হৈছে ।

মহাকাশ সহযোগিতাত ইছৰো আৰু ৰস্ক'ছমছৰ মাজৰ অংশীদাৰিত্বৰ ওপৰত আলোকপাত কৰা হয়, য’ত মানৱ মহাকাশ উৰণ, উপগ্ৰহ নেভিগেচন, গ্ৰহ অন্বেষণ আৰু ৰকেট ইঞ্জিন বিকাশকে ধৰি শান্তিপূৰ্ণ ব্যৱহাৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় । দুয়োপক্ষই মহাকাশ খণ্ডত যৌথ প্ৰকল্প আৰু প্ৰযুক্তিগত সহযোগিতাৰ অবিৰত উন্নতিৰ কথা উল্লেখ কৰে ।

সামৰিক, বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি সহযোগিতা

নিয়মীয়া অনুশীলন আৰু সম্প্ৰসাৰিত প্ৰতিনিধি বিনিময়ৰ সমান্তৰালভাৱে যৌথ অনুসন্ধান আৰু বিকাশ, সহ-উৎপাদন আৰু মে'ক-ইন-ইণ্ডিয়া প্ৰতিৰক্ষা পদক্ষেপৰ জৰিয়তে দুয়োখন দেশৰ সামৰিক সম্পৰ্ক শক্তিশালী হয় । ভাৰত আৰু ৰাছিয়াই তেওঁলোকৰ বিজ্ঞান, প্ৰযুক্তি আৰু উদ্ভাৱন ৰোডমেপৰ অধীনত শৈক্ষিক আৰু বৈজ্ঞানিক বিনিময় সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ লগতে জটিল আৰু উদীয়মান প্ৰযুক্তি, যৌথ গৱেষণা, ষ্টাৰ্ট-আপ আৰু ডিজিটেল সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ সন্মত হয় ।

সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰোধিতা

এইবোৰৰ উপৰি ভাৰত আৰু ৰাছিয়াই সন্ত্ৰাসবাদ, উগ্ৰবাদ, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অপৰাধ, ধন সৰবৰাহ আৰু অবৈধ বিত্তীয় সাহায্যৰ বিৰুদ্ধে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিও পুনৰ দৃঢ় কৰে । দুয়োগৰাকী নেতাই ভাৰত আৰু ৰাছিয়াত শেহতীয়াকৈ সংঘটিত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণক গৰিহণা দি ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ তালিকাভুক্ত সন্ত্ৰাসবাদী গোট, নিৰাপদ আশ্ৰয়স্থল আৰু সন্ত্ৰাসবাদীৰ সীমা অতিক্ৰম কৰি গতিবিধিৰ বিৰুদ্ধে সমন্বিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । তেওঁলোকে শূন্য সহনশীলতাৰ দৃষ্টিভংগী, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আইন আৰু ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰস্তাৱৰ প্ৰতি আনুগত্য আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্ত্ৰাসবাদৰ বিস্তৃত চুক্তি চূড়ান্ত কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।

যৌথ বিবৃতিত এইটোও প্ৰকাশ কৰা হৈছে যে দুয়োখন দেশে ছ’চিয়েল মিডিয়া, পেমেণ্ট ছিষ্টেম আৰু ড্ৰ’ণকে ধৰি প্ৰযুক্তিৰ অপব্যৱহাৰৰ পৰা উদীয়মান ভাবুকিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰতো আলোকপাত কৰে আৰু অনলাইনত উগ্ৰবাদ আৰু সন্ত্ৰাসবাদ অপপ্ৰচাৰ ৰোধ কৰাৰ ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে । ৰাষ্ট্ৰসংঘ, এছ চি অ’ আৰু ব্ৰিকছৰ দৰে বহুপক্ষীয় আন্তঃগাঁথনিৰ ভিতৰত সহযোগিতা অব্যাহত থাকিব, যাতে সন্ত্ৰাসবাদৰ সকলো প্ৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে এক স্থায়ী আৰু সুষম পন্থা নিশ্চিত কৰিব পৰা যায় ।

যৌথ বিবৃতি অনুসৰি, ভাৰত আৰু ৰাছিয়াই বিশেষকৈ আফগানিস্তানত আঞ্চলিক আৰু বিশ্বজনীন প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ ওপৰত ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । আইছিছ, আই এছ কে পি আৰু সেইবোৰৰ সংযুক্ত প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ বিৰুদ্ধে সন্ত্ৰাসবাদবিৰোধী ব্যৱস্থাক আদৰণি জনায় আৰু নিৰৱচ্ছিন্ন মানৱীয় সাহায্যৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । দুয়োপক্ষই মধ্যপ্ৰাচ্যত শান্তি আৰু স্থিতিশীলতাৰ আহ্বান জনাই অসামৰিক সুৰক্ষা, ইৰাণ পাৰমাণৱিক বিষয়ত আলোচনা আৰু গাজাত যুদ্ধবিৰতি চুক্তিসমূহ মানি চলাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে ।

জলবায়ু ব্যৱস্থা সন্দৰ্ভত দুয়োখন দেশে ইউ এন এফ চি চি চি আৰু পেৰিছ চুক্তিৰ অধীনত সহযোগিতা সম্প্ৰসাৰণ, কম কাৰ্বনযুক্ত প্ৰযুক্তি, বহনক্ষম বিত্ত আৰু জি-২০, ব্ৰিকছ আৰু এছ চি অ’ৰ জৰিয়তে বহুপক্ষীয় সংযোগ শক্তিশালী কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে । ব্ৰিকছ জলবায়ু গৱেষণা মঞ্চ আৰু বাণিজ্য, জলবায়ু আৰু বহনক্ষম উন্নয়নৰ বাবে পৰীক্ষাগাৰ মুকলি কৰাটোকো আদৰণি জনায় । সেইবোৰৰ বিশেষ আৰু অতি বিশেষ সুবিধাপ্ৰাপ্ত কৌশলগত অংশীদাৰিত্বৰ স্থিতিস্থাপকতাক আলোকপাত কৰি দুয়োগৰাকী নেতাই বিশ্ব শান্তি আৰু স্থিতিশীলতাক প্ৰসাৰিত কৰাৰ প্ৰচেষ্টাৰ কথা পুনৰ দৃঢ় কৰে ।

শীৰ্ষ সন্মিলনৰ শেষত ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিনে নতুন দিল্লীত তেওঁক আৰু তেওঁৰ প্ৰতিনিধি দলৰ প্ৰতি আগবঢ়োৱা ৰাজকীয় আতিথ্যৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক ধন্যবাদ জনায় আৰু ২০২৬ চনত ২৪ সংখ্যক ভাৰত-ৰাছিয়া বাৰ্ষিক সন্মিলনৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক ৰাছিয়া ভ্ৰমণলৈ আমন্ত্ৰণ জনায় ।

বিশেষজ্ঞৰ মতামত

ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভ্ৰমণৰ সময়ত ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত ফেডাৰেচন অব ইণ্ডিয়ান এক্সপ’ৰ্ট অৰ্গেনাইজেচনৰ (এফ আই ই অ’) জেনেৰেল তথা চি ই অ’ ড০ অজয় ​​সাহায়ে কয়, "আমি দুয়োখন দেশৰ নেতৃত্বই দিয়া যৌথ বিবৃতিক আদৰণি জনাইছোঁ আৰু আমি দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যক নতুন উচ্চতালৈ লৈ যাবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ । আমি নিশ্চিত যে ২০৩০ চনৰ ভিতৰত ১০০ বিলিয়ন ডলাৰৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব আৰু সেই সময়লৈকে ৰাছিয়াৰ সৈতে ভাৰতৰ বাণিজ্য বহু বেছি সুষম আৰু বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ হ'ব ।"

তেওঁ কয়, "আমি ৰপ্তানিৰ লগতে ৰপ্তানিৰ শ্ৰম নিবিড় খণ্ডকে ধৰি সুযোগসমূহৰ ওপৰত চকু ৰাখিব লাগিব । দুয়োগৰাকী নেতাই প্ৰত্যাহ্বানসমূহ সঠিকভাৱে চিনাক্ত কৰিছে আৰু দুয়োখন দেশৰ মাজত বাণিজ্যক নিৰৱচ্ছিন্ন কৰি তুলিবলৈ আমি সেই প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ আগ্ৰহী । মূলতঃ আমাৰ পৰা অধিক ক্ৰয় কৰিবলৈ ভাৰতলৈ অহা বৃহৎ প্ৰতিনিধি দলটোৱে আমাক উৎসাহিত কৰিছে ।"

ড° সাহায়ে লগতে কয়, "মই মোটামুটি নিশ্চিত যে আগন্তুক সময়ত আৰু বহু প্ৰতিনিধি দলে ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিব আৰু ভাৰতীয় প্ৰতিনিধি দলেও ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব ।"

তেওঁ কয় যে শুল্ক প্ৰত্যাহ্বানসমূহ সোনকালে বা পিছত হ'লেও নিশ্চিতভাৱে সমাধান কৰা হ’ব । তেওঁ লগতে কয়, "ইয়াত আমি আমাৰ দীৰ্ঘম্যাদী অংশীদাৰিত্বৰ কথা কৈছোঁ আৰু সম্ভৱতঃ যিহেতু আমি ২০৩০ চনৰ লক্ষ্যৰ কথা কৈছোঁ, তেনেক্ষেত্ৰত আমি ৰাছিয়াৰ সৈতে আমাৰ বাণিজ্য ত্বৰান্বিত কৰাৰ কথা ভাবিছোঁ ।"

ড০ সাহাইৰ মতে, ৰাছিয়াৰ প্ৰতিনিধি দলটোৰ সৈতে বহু লজিষ্টিক কোম্পানীও আহি উপস্থিত হৈছে আৰু লজিষ্টিক প্ৰত্যাহ্বান নহ’ব বুলি আশ্বাস দিছে । "তেওঁলোকে ভাৰতৰ পৰা ৰাছিয়াৰ বিভিন্ন অঞ্চললৈ ২৫ৰ পৰা ৩০ দিনৰ ভিতৰত সামগ্ৰী স্থানান্তৰ কৰি আছে আৰু মই ভাবোঁ যে ভাৰতীয় ৰপ্তানিকাৰকসকলৰ বাবে সেয়া অত্যন্ত নিশ্চিত । মালবাহী ব্যৱসায় এটা বিষয়, কিন্তু ই মূলতঃ কুকুৰা আৰু কণী । যদি আপুনি ৰপ্তানিকাৰকসকলৰ সৈতে কথা পাতে তেন্তে তেওঁলোকে মালবাহীৰ কথা কয় । কিন্তু যেতিয়া আপুনি লজিষ্টিক কোম্পানীসমূহৰ সৈতে কথা পাতে তেওঁলোকে যথেষ্ট অভিযোগ কৰে । কিন্তু মই মোটামুটি নিশ্চিত যে আমি আমাৰ ১০০ বিলিয়ন ডলাৰৰ লক্ষ্যৰ দিশত আগবাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে, এই হাৰকো কম কৰিবলৈ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণ থাকিব ।"

আনহাতে, ভাৰতীয় ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগ ফ'ৰামৰ সভাপতি বিনোদ কুমাৰে ইটিভি ভাৰতক কয় যে পুটিনৰ ভ্ৰমণৰ সময়ত বাণিজ্যক প্ৰায় ১০০ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰলৈ লৈ যোৱাৰ বিনিময় লক্ষ্যই শক্তিৰ বৈচিত্ৰ্যৰ বাহিৰেও প্ৰতিৰক্ষা আৰু ভাৰতীয় ৰপ্তানি বৃদ্ধি কৰাত স্পষ্টভাৱে গুৰুত্ব আৰোপ কৰে, যিটোৱে গাড়ী, ইলেক্ট্ৰ'নিকছ, ঔদ্যোগিক যন্ত্ৰপাতি, বস্ত্ৰশিল্প, খাদ্যসামগ্ৰী আৰু অধিক ক্ষেত্ৰত এম এছ এম ই পৰ্যায়ৰ যোগানকাৰীসকলৰ বাবে এক স্থানলৈ ৰূপান্তৰিত কৰে ।

ভাৰতীয় ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগ ফ'ৰামে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভ্ৰমণৰ বহু পূৰ্বেই অক্টোবৰৰ তৃতীয় সপ্তাহত মস্কোলৈ এটা প্ৰতিনিধি দল প্ৰেৰণ কৰিছিল আৰু ঔষধ আৰু স্বাস্থ্যসেৱা, খাদ্য আৰু কৃষি প্ৰক্ৰিয়াকৰণ, আই টি আৰু ডিজিটেল সেৱা আৰু শিক্ষা-মানৱ সম্পদৰ ক্ষেত্ৰত ৰাছিয়াৰ চাহিদা আৰু ব্যৱসায়ৰ পৰা ব্যৱসায়িক কাৰ্যকলাপৰ লেখ-জোখ কৰিছিল বুলি তেওঁ কয় ।

কুমাৰে কয় যে ভাৰতে একে সময়তে ৰাছিয়াৰ নেতৃত্বত ইউৰেছিয়ান ইকন'মিক ইউনিয়নৰ সৈতে বাণিজ্যিক চুক্তিক আগবঢ়াই নিছে যাতে ঔষধ, অভিযান্ত্ৰিক সামগ্ৰী, ৰাসায়নিক পদাৰ্থ, বস্ত্ৰশিল্প আৰু সেৱাৰ ৰপ্তানি সম্প্ৰসাৰণ কৰিব পাৰে । এই সকলোবোৰ খণ্ডতে এম এছ এম ইৰ শক্তিশালী উপস্থিতি আছে । তেওঁ কয়, "আমি ভাৰত ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগ ফ'ৰামে এই ভ্ৰমণৰ সময়ত ঘোষণা কৰা ভাৰত-ৰাছিয়াৰ ব্যৱসায়িক ফ'ৰাম আৰু খণ্ডগত ৰোডশ্ব’তো অংশগ্ৰহণক অগ্ৰাধিকাৰ দিম, য’ত গাঁথনিগত B2B বৈঠক, ভাৰতীয় প্ৰদৰ্শক আৰু ৰাছিয়াৰ ক্ৰেতা প্ৰতিনিধি দলক সংগঠিত কৰা হ’ব ।"

কুমাৰে কয় যে ইতিমধ্যে ৰপ্তানিৰ বাবে সাজু হোৱা সামগ্ৰী থকা এম এছ এম ইসমূহৰ বাবে, “আমি সক্ৰিয়ভাৱে ৰাছিয়াৰ বাণিজ্যমেলা আৰু প্ৰদৰ্শনীত অংশগ্ৰহণ বিচাৰিম, যিবোৰে এতিয়া পশ্চিমীয়া কোম্পানীসমূহে এৰি থৈ যোৱা ব্যৱধান পূৰণৰ বাবে ভাৰতীয় এম এছ এম ইসমূহৰ সৈতে আন্তৰিক সম্পৰ্ক ৰাখিছে ।”

অৰ্থনীতিবিদ যোগেন্দ্ৰ কাপুৰৰ মতে, ভাৰত আৰু ৰাছিয়াই বন্ধুত্ব আৰু পাৰস্পৰিক বিশ্বাসক অগ্ৰাধিকাৰ দি নিজৰ সম্পৰ্ক পুনৰ দৃঢ় কৰিছে, ব্যৱসায়িক অংশীদাৰিত্ব নিবিড়ভাৱে অনুসৰণ কৰিছে ।

"দুয়োখন দেশে অসামৰিক পাৰমাণৱিক শক্তিৰ ক্ষেত্ৰত আগন্তুক দৃষ্টিভংগীৰে চুক্তিত উপনীত হৈছে । আনহাতে, ভাৰতে ৰাছিয়াৰ নাগৰিকক ৩০ দিনৰ বিনামূলীয়া ই-ভিছা প্ৰদান কৰিছে আৰু ৰাছিয়াই নিজৰ পৰ্যটনক প্ৰসাৰিত কৰাৰ বাবে চলচ্চিত্ৰ সহযোগিতা বৃদ্ধিৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে । যুৱ নিয়োগৰ বাবে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিচাপে ৰাছিয়াই মেৰু জলসীমাত ভাৰতীয় নাৱিকসকলক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিব । দুয়োখন ৰাষ্ট্ৰই ভৱিষ্যতৰ প্ৰত্যাহ্বানসমূহ মোকাবিলা কৰিবলৈ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতাও প্ৰসাৰিত কৰাৰ মনস্থ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে এক বিনিময়ৰ লক্ষ্য প্ৰকাশ কৰিছে । আগন্তুক পাঁচ বছৰৰ ভিতৰত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য দুগুণ কৰা হ’ব ।"

লগতে পঢ়ক :মুৰুংগেলাই চাৰু চূপৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বাদামৰ হালৱালৈকে... ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত আৰু কি কি খুৱাই বিদায় দিয়া হ'ল পুটিনক
লগতে পঢ়ক :ভাৰত-ৰাছিয়াই প্ৰস্তুত কৰিছে ৫ বছৰৰ অৰ্থনৈতিক ৰোডমেপ, ইউক্ৰেইনৰ সংঘাতৰ শান্তিপূৰ্ণ সমাধানৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দেখুৱালে পথ

TAGGED:

PM NARENDRA MODI
RUSSIAN PRESIDENT VLADIMIR PUTIN
RUSSIA INDIA PARTNERSHIP
ইটিভি ভাৰত অসম
MOUS BETWEEN INDIA AND RUSSIA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.