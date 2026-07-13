অৰুণাচল প্ৰদেশত অব্যাহত ধাৰাসাৰ বৰষুণ, ঠায়ে ঠায়ে ভূমিস্খলন

অৰুণাচল প্ৰদেশত অব্যাহত ধাৰাসাৰ বৰষুণ, ঠায়ে ঠায়ে ভূমিস্খলন
টাৱাঙত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা ৷ জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতি নহ'লে টাৱাং পথেৰে যাত্ৰা নকৰিবলৈ যাত্ৰীক আহ্বান প্ৰশাসনৰ ৷
Published : July 13, 2026 at 5:23 PM IST
তেজপুৰ: অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত অব্যাহত আছে ধাৰাসাৰ বৰষুণ ৷ যাৰ বাবে ৰাজ্যখনৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷ ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ বাবে বিশেষকৈ টাৱাং সংযোগী পথৰ একাধিক স্থানত ভূমিস্খলন হৈছে ৷ ফলত যাতায়ত ব্যাহত হোৱাৰ লগতে পথছোৱাত আবদ্ধ হৈ পৰিছে কেইবাখনো বাহন ৷ সেয়ে অতি প্ৰয়োজনীয় নহ'লে সেই পথেৰে যাত্ৰা নকৰিবলৈ সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে ৷
শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি, ভূমিস্খলনৰ বাবে পদ্মা–ছেপাৰ কেম্প সংযোগী পথত ভূমিস্খলন হোৱাত পথ অৱৰোধ হৈ পৰিছে । ইফালে ব'ৰ্ডাৰ ৰোডছ অৰ্গেনাইজেশ্বন চমুকৈ বিআৰঅ'ই যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে পথ মুকলি কৰাৰ কামত ব্যস্ত হৈ আছে । কিন্তু বৰষুণৰ বাবে অঞ্চলটো স্পৰ্শকাতৰ হৈ পৰিছে ৷ সেয়ে বৰষুণৰ বাবে পুনৰ ভূমিস্খলন হোৱাৰ আশংকা কৰিছে প্ৰশাসনে ৷
একেদৰে টাৱাং পথত কেইবাটাও স্পৰ্শকাতৰ স্থান চিনাক্ত কৰি অতি বিপদজনক হিচাপে চিহ্নিত কৰা হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত আছে পদ্মা–ছেপাৰ কেম্প, পশ্চিম কামেং দিশৰ চেলা টানেল সংযোগী পথ, ছাংগে ট্ৰানজিট কেম্প আৰু এছএছবি কেম্পৰ ওচৰৰ এলপি হোটেল অঞ্চল । প্ৰশাসনৰ এক সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, সেই স্থানসমূহত যিকোনো সময়তে নতুনকৈ ভূমিস্খলনৰ বাবে পথ বন্ধ হ'ব পাৰে ।
জিলা প্ৰশাসন আৰু বিআৰঅ'ই পৰিস্থিতিৰ ওপৰত চোকা দৃষ্টি ৰাখিছে আৰু বোকা, শিল আৰু গছেৰে অৱৰোধ হৈ থকা পথ মুকলি কৰি ৰাখিবলৈ প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । তথাপিও বতৰৰ অনিশ্চয়তাৰ বাবে পাহাৰীয়া অঞ্চল ভ্ৰমণকাৰীসকলক অতি প্ৰয়োজন নহ'লে টাৱাং অভিমুখে যাত্ৰা নকৰিবলৈ জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা আহ্বান জনোৱা হৈছে । লগতে যিসকলৰ যাত্ৰা একান্তই জৰুৰী, তেওঁলোকক যাত্ৰা আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে শেহতীয়া পথ পৰিস্থিতিৰ তথ্য নিশ্চিত কৰি সম্পূৰ্ণ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক : ৰাম মন্দিৰৰ ধন আত্মসাতৰ গোচৰ: এছআইটিক তদন্তৰ খতিয়ান বিচাৰিলে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে