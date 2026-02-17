ETV Bharat / bharat

মুম্বাইত উপস্থিত ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মেক্ৰন; প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সৈতে বহিব এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত

চতুৰ্থবাৰৰ বাবে ভাৰত ভ্ৰমণ কৰে ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মেক্ৰনে ৷ মঙলবাৰে মুম্বাইত উপস্থিত হয় ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী ৷

French President Macron Arrives In India For Bilateral Talks, AI Impact Summit
চতুৰ্থবাৰৰ বাবে ভাৰত ভ্ৰমণ কৰে ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মেক্ৰনে (X@Dev_Fadnavis)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 17, 2026 at 12:07 PM IST

মুম্বাই : মঙলবাৰে মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুম্বাইত উপস্থিত হয় ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইমানুৱেল মেক্ৰন আৰু ফাৰ্ষ্ট লেডী ব্ৰীজিট মেক্ৰন ৷ মুম্বাই বিমানবন্দৰত ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু প্ৰথম মহিলা ব্ৰীজিট মেক্ৰনক উষ্ম আদৰণি জনায় মহাৰাষ্ট্ৰৰ গৱৰ্ণৰ আচাৰ্য দেৱব্ৰত আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফাডনভিছে । ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু ফাৰ্ষ্ট লেডী ব্ৰীজিট মেক্ৰনে ১৯ ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে ভাৰততে থাকিব বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

এই ভ্ৰমণৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাষ্ট্ৰপতি ইমানুৱেল মেক্ৰনৰ সৈতে এক দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত মিলিত হ’ব । দুয়োগৰাকী নেতাই "উদ্ভাৱনৰ বছৰ ২০২৬" (Year of Innovation 2026) লঞ্চ কৰিব । এই ভ্ৰমণে ভাৰত-ফ্ৰান্সৰ কৌশলগত অংশীদাৰিত্বক আৰু অধিক ত্বৰান্বিত কৰিব বুলি বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ মুখপাত্ৰ ৰন্ধীৰ জয়ছৱালে এক্সত পোষ্টত উল্লেখ কৰিছে ।

উল্লেখ্য যে, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আমন্ত্ৰণ মৰ্মে মেক্ৰনৰ এয়া চতুৰ্থটো ভাৰত ভ্ৰমণ । এই ভ্ৰমণৰ জৰিয়তে ভাৰত-ফ্ৰান্সৰ কৌশলগত অংশীদাৰিত্বৰ ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত ৰখা হৈছে, য’ত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা (AI) সহযোগিতা আৰু নতুন প্ৰযুক্তিৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে ।

ফ্ৰান্সৰ দূতাবাসৰ মতে, এই বৈঠকে নতুন দিল্লী আৰু পেৰিছৰ মাজত ক্ৰমবৰ্ধমান সম্পৰ্কৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অধ্যায় হিচাপে চিহ্নিত কৰিছে । প্ৰতিৰক্ষা, মহাকাশ, নাগৰিক পাৰমাণৱিক শক্তি, জলবায়ু কাৰ্য আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অংশীদাৰিত্ব গভীৰ হোৱাৰ সময়তে তেওঁলোকে এই ভ্ৰমণ কৰে ।

২০১৮ চনত মেক্ৰনে প্ৰথম ভাৰত ভ্ৰমণ কৰে ৷ তাৰ পিছত ২০২৩ চনৰ জি-২০ শীৰ্ষ সন্মিলনত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ ২০২৪ চনত ৭৫ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসৰ বাবে মুখ্য অতিথি হিচাপে ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে ভাৰত ভ্ৰমণ কৰে । এই মাইলৰ খুঁটিৰ সময়ছোৱাত দুয়োগৰাকী নেতাই ২০২৬ চনক ভাৰত-ফ্ৰান্স উদ্ভাৱন বছৰ বুলি ঘোষণা কৰে, যিটো এই ভ্ৰমণৰ সময়ত তেওঁলোকে যৌথভাৱে মুম্বাইত উদ্বোধন কৰিব এক ভৱিষ্যতমুখী পদক্ষেপ ।

বৰ্তমানৰ ভ্ৰমণসূচীৰ অংশ হিচাপে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি মেক্ৰনে হৰাইজন ২০৪৭ ৰ’ডমেপৰ অধীনত পাৰস্পৰিক সহযোগিতা আৰু অধিক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে ১৭ ফেব্ৰুৱাৰীত মুম্বাইত বিস্তৃত আলোচনাত মিলিত হ’ব । ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলত সহযোগিতাকে ধৰি আঞ্চলিক আৰু বিশ্বব্যাপী বিষয়সমূহৰ ওপৰতো নেতাসকলে মত বিনিময় কৰিব, যিয়ে ক্ৰমবৰ্ধমান কৌশলগত অভিসৰণৰ প্ৰতিফলন ঘটাব ।

মুম্বাইত অনুষ্ঠিত হোৱা এই অনুষ্ঠানৰ পিছত প্ৰতিনিধি দলটোৱে ভাৰত এআই ইমপেক্ট ছামিট ২০২৬ (India AI Impact Summit)ৰ বাবে দিল্লীলৈ যাত্ৰা কৰিব । ১৬ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ২০ ফেব্ৰুৱাৰীলৈ ভাৰত মাণ্ডপামত অনুষ্ঠিত হোৱা এই অনুষ্ঠানটো হৈছে গ্ল’বেল চাউথত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰথমটো বিশ্বব্যাপী এআই শীৰ্ষ সন্মিলন ।

India AI Impact Summit ক তিনিটা মৌলিক স্তম্ভ : মানুহ, গ্ৰহ আৰু প্ৰগতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচী হিচাপে ডিজাইন কৰা হৈছে । ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অংশগ্ৰহণে দুয়োখন দেশে নতুন প্ৰযুক্তিৰ প্ৰতি থকা গুৰুত্বক প্ৰতিফলিত কৰে ৷ ২০২৫ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত পেৰিছত মেক্ৰনৰ সৈতে অনুষ্ঠিত হোৱা AI Action Summit-ৰ সহ-অধ্যক্ষ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ৷

