অস্তিত্বৰ সংকটত মধ্য ভাৰতৰ চাৰিখন ক্ষুদ্ৰ নদী; সকীয়ালে গৱেষকে

অস্তিত্বৰ সংকটত মধ্য ভাৰতৰ চাৰিখন ক্ষুদ্ৰ নদী; সকীয়ালে গৱেষকে
মধ্য় ভাৰতৰ ক্ষুদ্ৰ নদী ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে অস্তিত্বৰ সংকটত পৰিব গংগা-যমুনা ।
Published : March 10, 2026 at 4:16 PM IST
সাগৰ (মধ্য প্ৰদেশ): ক্ষুদ্ৰ নদীৰ অস্তিত্বক লৈ নামি আহিছে অশনি সংকেত । এই অশনি সংকেত অব্য়াহত থাকিলে কেৱল নৈপৰীয়া বাসিন্দাই নহয়, সকলোৱেই গুৰুতৰ সমস্য়াৰ সন্মুখীন হ'ব । নদীৰ ওপৰত অধ্য়য়ন চলাই থকা গৱেষকসকলে এই সতৰ্কবাণী দিছে ।
মধ্য ভাৰতৰ পৰা উৎপত্তি হোৱা বা সৈই ঠাইবোৰৰ মাজেৰে বৈ যোৱা ক্ষুদ্ৰ নদীবোৰ অস্তিত্বৰ সংকটৰ সন্মুখীন হোৱাৰ তথ্য় গৱেষকেসসকলে লাভ কৰিছে । এই নদীবোৰে জলসিঞ্চন আৰু নদীপাৰৰ চহৰ-গাঁৱৰ বাবে খোৱাপানী যোগান ধৰি আহিছে । সেয়েহে এই নদীসমূহৰ অণুজীৱ আৰু জলজ জীৱ-জন্তু দ্ৰুতগতিত হ্ৰাস পাবলৈ ধৰিছে । এইবোৰে কেৱল পানীৰ বিশুদ্ধতা বজাই ৰখাই নহয়, নদীবোৰক প্ৰদূষণৰ পৰা ৰক্ষা কৰে ।
এতিয়া এইবোৰ জীৱ সংকুচিত হোৱাত নদীসমূহ প্ৰদূষিত হৈ পৰিছে । মধ্য ভাৰতৰ অধিকাংশ নদী গংগা আৰু যমুনাৰ দৰে বৃহৎ নদীলৈ বৈ যোৱাত বিজ্ঞানীসকল উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে । কাৰণ সৰু সৰু নদীবোৰৰ পানীৰ উৎসই হৈছে গংগা আৰু যমুনা । এনেদৰে চলি থাকিলে ভৱিষ্যতে এক গুৰুতৰ সমস্য়াৰ সন্মুখীন হোৱাতো নিশ্চিত ।
মধ্য ভাৰতৰ চাৰিখন নদীত কৰা এক অধ্যয়ন :
বিজ্ঞানীসকলে মধ্য ভাৰতৰ চাৰিখন নদীৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰি এই নদীসমূহৰ অণুজীৱ আৰু জলজ জীৱ-জন্তু দ্ৰুতগতিত নোহোৱা হৈ পৰাৰ বিষয়ে তথ্য় লাভ কৰিছে । ফলস্বৰূপে এই নদীসমূহৰ জলপৃষ্ঠ দ্ৰুতগতিত হ্ৰাস পোৱাৰ লগতে প্ৰদূষিত হৈ পৰিছে । এই অধ্যয়ন প্ৰয়াগৰাজৰ নেহৰু গ্ৰাম ভাৰতী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিজ্ঞান ডীন তথা গৱেষণা সঞ্চালক ড৹ আশীষ শিৱম মিশ্ৰই কৰিছিল । গৱেষণা সঞ্চালকগৰাকীয়ে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি কয় যে কেৱল চৰকাৰী আঁচনিয়েই নদীসমূহ বচাবলৈ যথেষ্ট নহ’ব; বৰঞ্চ নদী আৰু ইয়াৰ বাসস্থানৰ গুৰুত্ব পানী সেৱন কৰা লোকসকলেও বুজিব লাগিব।
মধ্য ভাৰতৰ এই চাৰিখন নদীলৈ সংকট:
মধ্য ভাৰতৰ চাৰিখন নদীলৈ সংকট নামি অহাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছে প্ৰয়াগৰাজৰ নেহৰু গ্ৰাম ভাৰতী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৱেষণা সঞ্চালকগৰাকীয়ে । এই বিষয়ে ব্য়াখ্য়া কৰি মিশ্ৰই কয়, "মই দীৰ্ঘদিনৰ পৰা মধ্য ভাৰতৰ নদীসমূহৰ ওপৰত কাম কৰি আহিছো । আমি কেনেকৈ বচাব পাৰো সেই বিষয়ে অন্বেষণ কৰি আহিছো । এতিয়ালৈকে আমি ধছান, কেন, পাইছুনি, আৰু টন নদীৰ ওপৰত কাম কৰিছো । এই অধ্যয়নত আমি পৰীক্ষা কৰি লাভ কৰিছো নদীৰ জীৱই নদীৰ পানীৰ গুণাগুণ সংৰক্ষণত কেনেদৰে অৰিহণা যোগায় ।"
গৱেষণা সঞ্চালকগৰাকীয়ে পুনৰ কয়, "অধ্যয়নত এই নদীসমূহত মানুহৰ যথেষ্ট চাপ পৰাৰ তথ্য় পোহৰলৈ আহিছে । এই নদীসমূহ বিশেষকৈ খোৱাপানী আৰু জলসিঞ্চনৰ বাবে ব্যাপকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিছে । সেইবাবে নদীসমূহৰ ওপৰৰ অংশ বা ইয়াৰ পানীৰ প্ৰায় আধা অংশ শেষ হৈছে । এইদৰে হোৱা হ্ৰাসৰ ফলত নদীৰ পানীৰ গুণাগুণ বজাই ৰখা প্ৰাকৃতিক জীৱসমূহৰ অৱনতি ঘটিছে । ফলত প্ৰদূষিত হৈছে নদীসমূহ । যদি এনেদৰে অব্য়াহত থাকে তেন্তে ভৱিষ্যতে পানীৰ অভাৱ হ'ব ।"
জলজ জীৱ-জন্তুৰ প্ৰতি ভাবুকি :
ড৹ মিশ্ৰই কয়, "নদীবোৰ হৈছে প্ৰাকৃতিক পানীৰ উৎস । প্ৰকৃতিয়ে ইয়াৰ জীৱন আৰু পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় জীৱৰ যোগান ধৰে । প্ৰতিখন নদীত কেঁচু, শামুক, ক্লেম, গেষ্ট্ৰ'পড, পোক-পৰুৱা আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ জলজ প্ৰাণী থাকে । প্ৰতিটো জীৱৰ নিজস্ব ঘৰ, নিজস্ব খাদ্য আৰু পৰিৱেশ তন্ত্ৰত নিজস্ব ভূমিকা থাকে । যদি আমি খাদ্য আৰু বাসস্থানত ব্যাঘাত জন্মাও তেতিয়া সেইবোৰ হেৰাই যাব ।"
তেওঁ পুনৰ কয়, "আমি এই জীৱবোৰৰ উপস্থিতিৰ দ্বাৰা নদীৰ পানী খোৱাৰ বাবে উপযোগী হয় নে নহয় সেইটো নিৰ্ণয় কৰিব পাৰো । যদি এই জীৱবোৰ থাকে তেন্তে আমি ধৰি ল'ব পাৰো যে পানীৰ গুণাগুণ ভাল আৰু যদি অনুপস্থিত থাকে তেন্তে পানীৰ গুণাগুণ কম বা বেয়া ।"
হিমালয়ৰ পানীৰ গুণাগুণৰ আঁৰত...
হিমালয়ৰ পানী কিয় বিশুদ্ধ ? হিমালয়ৰ পানীক আটাইতকৈ বিশুদ্ধ বুলি গণ্য কৰা হয় । এই পানী বিশুদ্ধ হোৱাৰ অন্য়তম কাৰণ হৈছে হিমালয়ত পোৱা প্লেক’পটেৰা নামৰ এবিধ জীৱ । যদিহে প্লেকপটেৰা হিমালয়ৰ পৰা নাইকিয়া হয়, তেন্তে ক’ব পাৰি যে ইহঁতৰ অন্তৰ্ধান হ’লে হিমালয়ৰ পানীৰ গুণাগুণ হ্ৰাস পাব । কাৰণ এই জীৱবোৰ ঠাণ্ডা, পৰিষ্কাৰ আৰু অক্সিজেন সমৃদ্ধ নদী আৰু জুৰিত বাস কৰে । এই জীৱবোৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদ আৰু আমি ইয়াক কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিব পাৰো সেয়াই সোঁৱৰাই দিয়ে । ভাৰতীয় হিমালয় অঞ্চলত ৮৭টাতকৈও অধিক প্ৰজাতিৰ প্লেক’পটেৰা পোৱা যায় । ইহঁতৰ পৰিৱেশগত গুৰুত্বৰ সন্দৰ্ভত ক’বলৈ গ’লে এই পোকবোৰ য’ত পোৱা যায় সেই পানীক পৰিষ্কাৰ বুলি গণ্য কৰা হয় ।"
নদীৰ মৃত্যুৰ বাবে দায়ী কোন ?
গৱেষক মিশ্ৰই কয়, "নদীৰ পাৰৰ গাঁও আৰু চহৰবোৰৰ নদীৰ পানীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হোৱাতো কম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব । ইয়াক কৃষিৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰাটো ভুল নহয়; কিন্তু যদি আমি তেওঁলোকৰ অস্তিত্বৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই অনা বিষাক্ত পদাৰ্থ যোগ কৰিছো তেন্তে আমি এইটো বন্ধ কৰিব লাগিব । আজিকালি আমি ঘৰৰ নলা-নৰ্দমা নদীত পেলাই ঘৰৰ আৱৰ্জনা সেইবোৰত পেলাই দিছো । আমি ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবে কিবা এটা কৰিব নোৱাৰিলে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই আমাক ক্ষমা নকৰে । কাৰণ নদী সীমিত আৰু বিশুদ্ধ পানীৰ অভাৱ আমি নদীৰ বাবে কি কৰিব পাৰো আৰু কেনেকৈ বচাব পাৰো সেই বিষয়ে বিবেচনা কৰিব লাগিব ।'
তেওঁ পুনৰ কয়," ডাঙৰ ডাঙৰ নদীক ৰক্ষা কৰিবলৈ চৰকাৰী পৰ্যায়ত বহু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে । চৰকাৰে যি কাম কৰি আছে সেয়াই যথেষ্ট নহয় । চৰকাৰে নীতি প্ৰণয়ন কৰি সেই অনুসৰি কাৰ্যকৰী কৰিব পাৰে । মোৰ অধ্যয়নত দেখা গৈছে যে নদীৰ পাৰৰ ওচৰত বাস কৰা লোকসকলেই নদীৰ পানী বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰে । আমি এনে লোকক নদীৰ পানী কেনেকৈ বচাব পাৰি সেই বিষয়ে সচেতন কৰি তুলিব পাৰো ।"
গৱেষক মিশ্ৰই কয়, "ভাৰত চৰকাৰৰ নমামি গংগা মন্ত্ৰালয়ে কেৱল গংগাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি ইয়াৰ ওপৰত কাম কৰি আছে । অৱশ্যে মধ্য ভাৰতৰ অধিকাংশ নদী যমুনা আৰু গংগালৈ বৈ যায় বুলি মোৰ বিশ্বাস । গংগাই যমুনাৰ পৰা পানী লাভ কৰে । যমুনাই চাম্বল আৰু বেতৱাৰ পৰা পানী লাভ কৰে । এই নদীবোৰ আমি ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে গংগাকো বচাব নোৱাৰিম ।"
"গংগাক ৰক্ষা কৰিবলৈ হ’লে আমি ইয়াৰ উপ-নৈবোৰক বচাব লাগিব । অৱশ্য়ে এইবোৰ ইতিমধ্য়ে মধ্য ভাৰতত শুকাইছে বা নাইকিয়া হৈছে । ইয়াৰ বাবে আমি সমাজখনক অধিক দায়ী কৰো কাৰণ আমাৰ সজাগতাৰ অভাৱ । আমি নদীৰ পানী সেৱন কৰো যদিও নদীক ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম নহয় । আমি গুৰুত্ব নিদিলে ভৱিষ্যতৰ পৰিণতিৰ বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে গাঁও পৰ্যায়ত সৰু সৰু সমিতি গঠন কৰা উচিত ।"