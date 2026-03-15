কলকাতাত টিএমচি-বিজেপি কৰ্মীৰ সংঘৰ্ষত আহত ৮, চাৰিজনক গ্ৰেপ্তাৰ
বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিক ভোট নিদিবলৈ আহ্বান জনোৱা ফ্লেক্স ফালি পেলোৱাক কেন্দ্ৰ কৰি সংঘৰ্ষ । আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰি অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত ।
By ANI
Published : March 15, 2026 at 10:21 AM IST
কলকাতা(পশ্চিম বংগ): উত্তৰ কলকাতাৰ গিৰীশ পাৰ্ক অঞ্চলত টিএমচি আৰু বিজেপি কৰ্মীৰ মাজত সংঘটিত সংঘৰ্ষত জড়িত থকাৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে চাৰিজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে । ব্ৰিগেড পেৰেড খেলপথাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সমাৱেশৰ আধা ঘণ্টা পূৰ্বে সংঘটিত হোৱা সংঘৰ্ষৰ ঘটনাৰে জড়িত থকাৰ সন্দেহত শনিবাৰে সন্ধিয়া এই চাৰিজন লোকক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়।
আৰক্ষীয়ে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰি অনুসন্ধান চলাই আছে । লক্ষণীয়ভাৱে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত কোনো এটা ৰাজনৈতিক দলেই কাৰো বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰা নাই । এই ঘটনাত আৰক্ষীৰ লোক আহত হোৱা বুলি আৰক্ষীৰ সূত্ৰত প্ৰকাশ । উল্লেখ্য যে বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিক ভোট নিদিবলৈ কোৱা কিছুমান ফ্লেক্স ফালি পেলোৱাক কেন্দ্ৰ কৰি বিজেপি কৰ্মী আৰু টিএমচিৰ কৰ্মী-সমৰ্থকৰ মাজত সংঘৰ্ষ হোৱাত পৰস্পৰে শিলগুটি নিক্ষেপ কৰে । এই ঘটনাত দুয়োপক্ষৰ কেইবাগৰাকী লোক আহত হোৱা বুলি আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰিছে ।
ইপিনে, টিএমচিয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰি কয় যে বিজেপিৰ গুণ্ডাবাহিনীয়ে নিজৰ সমৰ্থকক অপ্ৰৰোচিত আক্ৰমণ চলাই শশী পাঞ্জাৰ বাসগৃহত শিলগুটি নিক্ষেপ কৰে । ফলত ৰাজ্যৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী আৰু সেই স্থানত উপস্থিত থকা কেইবাজনো তৃণমূল কংগ্ৰেছ কৰ্মী আহত হয় । কেবিনেট মন্ত্ৰী পাঞ্জাই কয়, "বিজেপি কৰ্মীসকলে তৃণমূল সমৰ্থকসকলক আক্ৰমণ কৰিছিল । মোক তেওঁলোকে ইটাৰে আক্ৰমণ কৰিছিল ।"
আনহাতে টিএমচিয়ে উত্থাপন কৰা অভিযোগ বিজেপিয়ে অস্বীকাৰ কৰিছে । বিজেপিয়ে টিএমচিক দোষাৰোপ কৰি কয় যে তেওঁলোকে ৰেলীলৈ যোৱাৰ পথত তেওঁলোকৰ সমৰ্থকসকলৰ হিংসাত্মক আক্ৰমণ কৰিছিল। দুয়োপক্ষই উত্থাপন কৰা অভিযোগৰ সন্দৰ্ভত কোনো মন্তব্য নকৰিলেও আৰক্ষীৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিষয়াই কয় যে এই সংঘৰ্ষত ৮ জন লোক আহত হৈছে । বিষয়াগৰাকীয়ে কয় যে এতিয়ালৈকে চাৰিজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । এই হিংসাৰ সৈতে জড়িত আন লোককো চিনাক্ত কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বাবে অভিযান চলাই থকা বুলি কয় আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে ।
এই গোচৰটো (১৪ মাৰ্চ, ২০২৬ তাৰিখৰ ৪০ নং) ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ একাধিক ধাৰাত ৰাজহুৱা সম্পত্তিৰ ক্ষতি প্ৰতিৰোধ আইন আৰু পশ্চিমবংগ জনশৃংখলা ৰক্ষা আইনৰ অধীনত দাখিল কৰা হৈছে বুলিও আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে কয় ।
