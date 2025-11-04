ETV Bharat / bharat

নিৰাপত্তাৰক্ষীৰে হোৱা সংঘৰ্ষত চাৰি উগ্ৰপন্থী নিহত

'ছাছপেন্সন অৱ অপাৰেচনছ' চুক্তিত স্বাক্ষৰ নকৰা উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণ ।


মণিপুৰত 'ছাছপেন্সন অৱ অপাৰেচনছ' চুক্তিত স্বাক্ষৰ নকৰা উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণ (IANS)
By PTI

Published : November 4, 2025 at 2:14 PM IST

2 Min Read
চুৰাচান্দপুৰ: মণিপুৰত পুনৰ নিহত উগ্ৰপন্থী । ৰাজ্য়খনৰ চুৰাচান্দপুৰ জিলাত মঙলবাৰে পুৱা সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো । নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ সৈতে হোৱা সংঘৰ্ষত এটা নিষিদ্ধ সংগঠনৰ কমেও চাৰিজন উগ্ৰপন্থী নিহত হৈছে ।

ৰাজ্য়খনত নিষিদ্ধ ইউনাইটেড কুকি নেচনেল আৰ্মি (UKNA)ৰ সশস্ত্ৰ কেডাৰৰ উপস্থিতিৰ বিষয়ে তথ্য লাভ কৰাৰ পিছতেই নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে এই অভিযান চলায় । জিলাখনৰ হেংলেপ মহকুমাৰ অন্তৰ্গত খানপি গাঁৱত পুৱা প্ৰায় ৫.৩০ বজাত এই অভিযান আৰম্ভ কৰে । ইউনাইটেড কুকি নেচনেল আৰ্মিৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা এই অভিযানৰ বিষয়ে সদৰী কৰিছে এগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিষয়াই । উল্লেখ্য় যে এই উগ্ৰপন্থী সংগঠনটো কেন্দ্ৰ, ৰাজ্য চৰকাৰ, কুকি আৰু জেমী উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ মাজত স্বাক্ষৰিত 'ছাছপেন্সন অৱ অপাৰেচনছ' চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰা নাই ।

বিষয়াগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰা মতে, এই অভিযানৰ সময়ত সেনা জোৱান আৰু উগ্ৰপন্থীৰ মাজত তীব্ৰ গুলীয়াগুলী হয় । বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, "উক্ত ঘটনাত কমেও চাৰিটা উগ্ৰপন্থী নিহত হোৱাৰ বিপৰীতে আন কেইবাটাও উগ্ৰপন্থী ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।" অৱশ্য়ে এতিয়ালৈকে মৃত উগ্ৰপন্থী কেইটাৰ পৰিচয় লাভ কৰা হোৱা নাই বুলি বিষয়াগৰাকীয়ে কয় ।

প্ৰতিৰক্ষা বিবৃতিটোত এইটোও উল্লেখ কৰা হৈছে যে ৪ নৱেম্বৰৰ পুৱতি নিশা চুৰাচান্দপুৰৰ পৰা প্ৰায় ৮০ কিলোমিটাৰ পশ্চিমে থকা খানপি গাঁৱত চোৰাংচোৱাৰ অভিযানৰ সময়ত সেনাৰ দলটোৰ ওপৰত অপ্ৰৰোচিতভাৱে গুলীচালনা কৰিছিল উগ্ৰপন্থীয়ে ।

ইয়াৰ পিছত নিৰাপত্তা বাহিনী আৰু বিদ্ৰোহী গোট ইউ কে এন এৰ সশস্ত্ৰ কেডাৰৰ মাজত হোৱা গুলীচালনাত উগ্ৰপন্থী গোটটোৰ চাৰিজন কেডাৰ নিহত হোৱা বুলি বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰা হৈছে । অৱশ্য়ে এই অভিযান এতিয়াও চলি আছে আৰু কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহত তালাচী অব্যাহত আছে বুলি বিবৃতিটোত কোৱা হয় ।

লগতে পঢ়ক:মণিপুৰত লুণ্ঠন কৰা অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ বিহাৰলৈ চালান ! নিৰ্বাচনৰ সময়ত ব্যৱহাৰৰ আশংকা

মণিপুৰত বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ, গোলাবাৰুদ উদ্ধাৰ

