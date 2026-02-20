মণিপুৰত গ্ৰেপ্তাৰ ৪ উগ্ৰপন্থী
ধনদাবীৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত বিভিন্ন নিষিদ্ধ সংগঠনৰ এই চাৰি উগ্ৰপন্থীক নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।
By PTI
Published : February 20, 2026 at 10:18 AM IST
ইম্ফল : মণিপুৰত গ্ৰেপ্তাৰ নিষিদ্ধ সংগঠনৰ চাৰি উগ্ৰপন্থী । মণিপুৰত ধনদাবীৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত বিভিন্ন নিষিদ্ধ সংগঠনৰ এই চাৰি উগ্ৰপন্থীক নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । শুকুৰবাৰে মণিপুৰ আৰক্ষীয়ে এই কথা প্ৰকাশ কৰে ।
গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা চাৰিজনৰ ভিতৰত ইম্ফল পশ্চিম জিলাৰ মাখা অঞ্চল আৰু ইম্ফল পূবৰ পোৰমপাটৰ পৰা বৃহস্পতিবাৰে নিষিদ্ধ পিপ'লছ লিবাৰেচন আৰ্মীৰ দুজন সদস্যক আটক কৰা হয় বুলি আৰক্ষীৰ এক বিবৃতিত প্ৰকাশ পাইছে ।
আৰক্ষীৰ বিবৃতিত কোৱা হৈছে, "এটা মেগজিনসহ এটা ৯ এম এম পিষ্টল আৰু তেওঁলোকৰ হাতত পৰা চাৰিটা সজীৱ গুলী উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ।"
ইম্ফল পূব জিলাৰ খেৱা বজাৰৰ পৰাও বৃহস্পতিবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় নিষিদ্ধ প্ৰেপক (প্ৰ’)ৰ এজন সক্ৰিয় কেডাৰ ।
আনহাতে, নিষিদ্ধ ইউ পি পি কেৰ এজন সদস্যক বিষ্ণুপুৰ জিলাৰ মালম তুলিহল মাখা লেইকাই অঞ্চলৰ পৰা এদিন পূৰ্বে আটক কৰা হৈছিল বুলি আৰক্ষীৰ বিবৃতিত প্ৰকাশ পাইছে ।
ইফালে এক পৃথক অভিযানত কাকচিং জিলাৰ কেইৰাক আৱাং লৌকন চিংগোল অঞ্চলৰ পৰা নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ আৰু গোলাবাৰুদৰ ভঁৰাল উদ্ধাৰ কৰে বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
উল্লেখ্য যে দুবছৰ পূৰ্বে জাতিগত হিংসা সংঘটিত হোৱাৰ পিছৰে পৰা মণিপুৰত নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে তালাচী অভিযান চলাই আহিছে ।
২০২৩ চনৰ মে’ মাহৰ পৰা মেইটেইছ আৰু কুকি-জো গোটৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা জাতিগত বিবাদত ২৬০ জনতকৈ অধিক লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে হাজাৰ হাজাৰ লোক গৃহহীন হৈ পৰিছে ।
এই ঘটনাৰ পিছত মণিপুৰত বীৰেণ সিঙৰ চৰকাৰক অপসাৰণ কৰি ৰাজ্যখনত ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন বলৱৎ কৰা হয় । কিন্তু প্ৰায় এবছৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শাসনৰ অধানত থকাৰ পিছত যোৱা ৪ ফেব্ৰুৱাৰীৰ সন্ধিয়া মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপতগ্ৰহণ কৰে বিজেপি নেতা য়ুমনাম খেমচান্দ সিঙে । আনহাতে, নগা পিপলছ ফ্ৰণ্টৰ লোছি দিখোৱেও আৰু বিজেপিৰ নেমচা কিপগেনে ভাৰ্চুৱেলী নতুন দিল্লীৰ পৰা উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপতগ্ৰহণ কৰে ৷
অৱশ্যে নতুন চৰকাৰ গঠনৰ পিছতো ৰাজ্যখনত হিংসাত্মক ঘটনা এতিয়াও কমা নাই । বিগত কেইটামান দিন সংঘটিত হৈছে কেইবাটাও বিক্ষিপ্ত ঘটনা ।