ETV Bharat / bharat

ইউক্ৰেইনৰ অডেছাত বাণিজ্যিক জাহাজত আক্ৰমণ, নিহত ৪ ভাৰতীয়; আক্ৰমণ গৰিহণা MEA-ৰ

১৯জুলাইত ওডেছা বন্দৰৰ পৰা ওলাই অহা এখন বাণিদ্যিক জাহাজত আক্ৰমণ ৷ ফলত ৪ভাৰতীয় নাৱিকসহ নিহত ৯জনৰ মৃত্যু, বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ে এই কথা সদৰী কৰে ৷

attack on vessel Golden Leo
ইউক্ৰেইনৰ অডেছাত বাণিজ্যিক জাহাজত আক্ৰমণ (Ukrainian Navy)
author img

By ANI

Published : July 21, 2026 at 7:40 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী/কাছাৰাগোড : ইউক্ৰেইনৰ অডেছা বন্দৰৰ (Port of Odesa) সমীপত ৰাছিয়াৰ এখন জাহাজত ক্ষেপণাস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰে ৷ এই আক্ৰমণত চাৰিজন ভাৰতীয় নাৱিকসহ ৯ জন লোক নিহত হয় । বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ে এই ক্ষেপণাস্ত্ৰ আক্ৰমণক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছে ।

সোমবাৰে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ে জাৰি কৰা এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিত কয়, "২০২৬ চনৰ ১৯ ​​জুলাইৰ সন্ধিয়া এম ভি গোল্ডেন লিঅ' (MV Golden Leo) জাহাজখন ওডেছা বন্দৰৰ পৰা ওলাই অহাৰ সময়তে আক্ৰমণ কৰা হৈছিল । আক্ৰমণৰ সময়ত জাহাজখনত ৫ জন ভাৰতীয় নাগৰিককে ধৰি ১৭ জন ক্ৰু মেম্বাৰ আছিল ৷ প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি, এই আক্ৰমণৰ ফলত চাৰিজন ভাৰতীয় নাগৰিকৰ মৃত্যু হয়, আনহাতে এজনৰ অৱস্থা সংকটজনক আৰু তেওঁ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ।"

বিবৃতিটোত আৰু কোৱা হৈছে, "ইউক্ৰেইনত থকা ভাৰতীয় দূতাবাসে পৰিস্থিতি নিবিড়ভাৱে নিৰীক্ষণ কৰি আছে আৰু ক্ষতিগ্ৰস্তসকলক সকলো ধৰণৰ সাহায্য প্ৰদানৰ বাবে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰি আছে । আমি মৃত ভাৰতীয় নাগৰিকসকলৰ পৰিয়াললৈ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছো আৰু আহত ভাৰতীয় নাগৰিকগৰাকীৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছো ।"

বিবৃতিটোত আৰু কোৱা হৈছে, “ভাৰতে এনে আক্ৰমণক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছে ৷ বাণিজ্যিক জাহাগক লক্ষ্য কৰি আৰু নিৰীহ নাৱিকৰ জীৱনৰ লগত খেলা বা কোনোধৰণৰ জাহাজৰ স্বাধীনতা খৰ্ব কৰা, ই গভীৰভাৱে দুখজনক ৷’’

  • কেৰালাৰ নাৱিক অখিল জয়ন

ৰাছিয়াৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰ আক্ৰমণত নিহতসকলৰ ভিতৰত কেৰালাৰ নাৱিক অখিল জয়ন নামৰ এজন লোকো আছিল । কেৰালাৰ ২৬ বছৰীয়া নাৱিক অখিল জোয়ানে কাছাৰগোড জিলাৰ বাসিন্দা ৷ তেওঁ বিগত পাঁচ বছৰ ধৰি নাৱিক হিচাপে কাম কৰি আহিছিল । গিনি-বিছাউৰ পতাকা থকা জাহাজ এম ভি গোল্ডেন লিঅ’ৰ তেওঁ এজন ক্ৰু মেম্বাৰ আছিল ৷ এই জাহাজখনত শস্য কঢ়িয়াই অনা হৈছিল ৷ জাহাজখনত থকা ক্ৰু সদস্যসকল ভাৰত আৰু ছিৰিয়াৰ নাগৰিক আছিল ।

4 Indian nationals killed and one critically injured in attack on vessel Golden Leo at Odesa port in Ukraine: MEA
কেৰালাৰ নাৱিক অখিল জয়ন (ETV Bharat)

জাহাজখনৰ মালিকে স্থানীয় কৰ্তৃপক্ষৰ সহযোগত অনুসন্ধান আৰু উদ্ধাৰ অভিযান সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত ৯ জন নাৱিকৰ কৰুণ মৃত্যুৰ কথা নিশ্চিত কৰে । বাকী আঠজন নাৱিকক ইউক্ৰেইনৰ বন্দৰ কৰ্তৃপক্ষ আৰু জৰুৰীকালীন সেৱাৰ দলে উদ্ধাৰ কৰে ।

অখিল জয়নৰ উপৰিও নিহত হোৱা লোকসকল হৈছে গুৰপ্ৰীত সিং ভাট, জগান সিং, অভিষেক নিছাদ, মুস্তাফা আম্মাৰ, আয়মান দৈফল্লাহ, ৰাকান বিছাৰা, ইয়াছিৰ ছাণ্টলী, আৰু মহম্মদ আল বাগদাদী । আনহাতে, সংবাদ সংস্থা ANI-ত প্ৰকাশ কৰা তথ্য মতে, আন ভুক্তভোগীগৰাকীক চিনাক্তকৰণৰ কাম এতিয়াও অব্যাহত আছে ।

জাহাজখনৰ পৰা উদ্ধাৰ হোৱা আঠজন নাৱিকৰ ভিতৰত আছে আহমেদ হামৌয়া, চেবাষ্টিয়ান ব্লেছন, আব্দুল খাদেৰ আল-তুৰ্কমানী, হাদি হাইদাৰ, খালিদ খামুছি, মহম্মদ ইয়াহিয়া আল-ছালেক, মহম্মদ মজিদ আল-কুৰ্দি, আৰু আব্দুল্লা ৰাহাল । এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিত জাহাজখনৰ মালিকে নিহতসকলৰ পৰিয়াললৈ গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে উদ্ধাৰ হোৱা লোকসকলৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰে ।

ইফালে কোম্পানীটোৱে নিশ্চিত কৰে যে কনছুলাৰ আৰু প্ৰশাসনিক কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে মিলি প্ৰয়োজনীয় আইনী পদ্ধতি সম্পূৰ্ণ কৰি মৃত নাৱিকসকলৰ মৃতদেহ ঘূৰাই পঠোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে । এই আনুষ্ঠানিকতাবোৰত কিছু সময়ৰ প্ৰয়োজন হ’ব ।

উল্লেখ্য যে, ইউক্ৰেইনৰ অডেছা অঞ্চলত ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে । গৱৰ্ণৰ অলেহ কিপাৰে কয় যে জুলাই মাহৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই অডেছাত দৈনিক গোলাবৰ্ষণ চলি আহিছে আৰু বিগত কেবাদিন ধৰি ১৫টা বিমান আক্ৰমণৰ সতৰ্কবাণী ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে । শেহতীয়াকৈ সমগ্ৰ অঞ্চলটোত ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণত ৯০ জনতকৈ অধিক লোক নিহত হৈছ ৷ এই আক্ৰমণৰ পলত জুলাই মাহতে ২৮ জন লোক নিহত হৈছে ।

Four Indians Killed In Attack On Merchant Vessel In Ukraine's Odesa; MEA Condemns Incident
ইউক্ৰেইনৰ অডেছাত বাণিজ্যিক জাহাজত আক্ৰমণ (ANI)

ইফালে, ৰাছিয়াৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ে দাবী কৰে যে তেওঁলোকৰ বাহিনীয়ে অডেছা বন্দৰত থকা ইন্ধন মজুত কৰা এটা স্থানক লক্ষ্য কৰি লৈছিল, কিন্তু এই আক্ৰমণৰ ফলত সাধাৰণ নাগৰিক আৰু সামুদ্ৰিক অঞ্চলৰ কোনো গুৰুতৰ ক্ষতি হোৱা নাই ৷

লগতে পঢ়ক : জৰ্ডানত ইৰাণৰ আক্ৰমণত ২ জন মাৰ্কিন সেৱাৰ সদস্য নিহত; ১ জন নিৰুদ্দেশ

লগতে পঢ়ক : আমেৰিকাই পুনৰ ভাৰতৰ ওপৰত আৰোপ কৰিব ১০০ শতাংশ শুল্ক

TAGGED:

বাণিজ্যিক জাহাজত আক্ৰমণ
ইউক্ৰেইনৰ আক্ৰমণ
কেৰালাৰ নাৱিকৰ মৃত্যু
ইউক্ৰেইনৰ অডেছা বন্দৰ
ATTACK ON VESSEL GOLDEN LEO

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.