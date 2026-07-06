ETV Bharat / bharat

কোচিত ব্ৰিকছৰ চাৰিদিনীয়া মহিলা কৰ্মগোটৰ বৈঠক আৰম্ভ

'সবলীকৰণ, উদ্ভাৱন, সহযোগিতা আৰু বহনক্ষমতা' শীৰ্ষক এই সন্মিলনত আয়োজক হিচাপে ভাৰতকে ধৰি ১১ খন দেশৰ শতাধিক উচ্চ পৰ্যায়ৰ প্ৰতিনিধিয়ে যোগদান কৰিব ।

BRICS meeting Kochi
কোচিত ব্ৰিকছৰ চাৰিদিনীয়া মহিলা কৰ্মগোটৰ বৈঠক আৰম্ভ (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 6, 2026 at 3:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

এৰ্নাকুলাম: কেৰালাৰ ঔদ্যোগিক ৰাজধানী কোচিত সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে বিশ্ব অৰ্থনৈতিক গোট ‘ব্ৰিকছ’ দেশসমূহৰ মহিলা কৰ্মগোট আৰু মন্ত্ৰীসভা বৈঠক । ৬ জুলাইৰ পৰা ৯ জুলাইলৈ চলিবলগীয়া এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলনখন বলগাটি পেলেচ আৰু গ্ৰেণ্ড হায়াট হোটেলত অনুষ্ঠিত হৈছে । কেন্দ্ৰীয় মহিলা আৰু শিশু উন্নয়ন মন্ত্ৰণালয়ৰ তত্ত্বাৱধানত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সন্মিলনখন আয়োজন কৰা হৈছে ।

এইবাৰৰ সন্মিলনৰ মূল বিষয়বস্তু হৈছে 'সবলীকৰণ, উদ্ভাৱন, সহযোগিতা আৰু বহনক্ষমতা' । আয়োজক দেশ ভাৰতৰ উপৰি ব্ৰাজিল, চীন, ইজিপ্ত, ইথিওপিয়া, ইণ্ডোনেছিয়া, ইৰাণ, ৰাছিয়া, চৌদি আৰব, দক্ষিণ আফ্ৰিকা আৰু সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহীৰ (ইউএই) শতাধিক উচ্চ পৰ্যায়ৰ প্ৰতিনিধিয়ে এই বৈঠকসমূহত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ কোচিত উপস্থিত হৈছে । চাৰিদিনীয়া এই সন্মিলনৰ আয়োজন দুটা পৰ্যায়ত কৰা হৈছে । ৬ আৰু ৭ জুলাইত বলগাটি পেলেচ আৰু গ্ৰেণ্ড হায়াটত মহিলা কৰ্মগোটৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ’ব ।

BRICS meeting Kochi
ব্ৰিকছৰ সদস্য দেশসমূহ (IANS)

এইকেইদিনত মহিলাৰ উন্নতিৰ লগত জড়িত বিভিন্ন বিষয়ৰ খচৰা প্ৰস্তাৱৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হ’ব । অহা ৮ আৰু ৯ জুলাইত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ মন্ত্ৰীসভাৰ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিব কেন্দ্ৰীয় মহিলা আৰু শিশু উন্নয়ন মন্ত্ৰী অন্নপূৰ্ণা দেৱীয়ে । তাৰ পিছত বিভিন্ন দেশৰ মন্ত্ৰীসকলে যৌথ ঘোষণাৰ খচৰা সন্দৰ্ভত বিতং আলোচনাত মিলিত হ’ব ।

সন্মিলনৰ সামৰণি দিন অৰ্থাৎ ৯ জুলাইত ‘যুটীয়া মহিলা মন্ত্ৰীৰ খচৰা’ৰ আনুষ্ঠানিক উপস্থাপনৰ জৰিয়তে বৈঠকসমূহৰ সামৰণি পৰিব । কেৰালাৰ সামাজিক উন্নয়নৰ আৰ্হিৰ সৈতে খাপ খোৱা মহিলা সবলীকৰণ, ডিজিটেল-বিত্তীয় অন্তৰ্ভুক্তি আৰু স্থানীয় মহিলা নেতৃত্বৰ দৰে বিষয়সমূহৰ ওপৰত ৮ জুলাইত বিশেষ পেনেল আলোচনা অনুষ্ঠিত হ’ব । এই আলোচনাত কেৰালাৰ মহিলা আৰু শিশু উন্নয়ন মন্ত্ৰী আৰু ৰাজ্যখনৰ মুখ্য সচিবে অংশগ্ৰহণ কৰিব ।

ইয়াৰ দ্বাৰা কেৰালাৰ মহিলাসকলে গ্ৰহণ কৰা অনন্য পদক্ষেপসমূহ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সমাজৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিয়াত সহায়ক হ’ব । অহা ৮ আৰু ৯ জুলাইত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া সন্মিলনৰ অংশ হিচাপে এক বিশেষ প্ৰদৰ্শনীও আয়োজন কৰা হৈছে ।

দক্ষতা বিকাশ, ঔদ্যোগিকৰণ, বিত্তীয় অংশগ্ৰহণ আৰু নেতৃত্বৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতে লাভ কৰা মহিলাসকলৰ শ্ৰেষ্ঠ পদক্ষেপসমূহ এই প্ৰদৰ্শনীত প্ৰদৰ্শিত হ’ব । আশা কৰা হৈছে যে কোচিত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এই ব্ৰিকছ সন্মিলনে বিশ্বজুৰি মহিলাসকলৰ অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক মৰ্যাদা বৃদ্ধি আৰু নতুন নীতি প্ৰণয়নৰ ক্ষেত্ৰত এক বৃহৎ মাইলৰ খুঁটি হ’ব ।

লগতে পঢ়ক :এইবাৰ মংগলসূত্ৰ কেলেংকাৰী ! চৰকাৰী আঁচনিত কইনাক দিয়া হ'ল নকল মংগলসূত্ৰ
লগতে পঢ়ক :ইণ্ডোনেছিয়া-অষ্ট্ৰেলিয়া-নিউজীলেণ্ড অভিমুখে উৰা মাৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে

TAGGED:

BRICS
ব্ৰিকছ
কোচি ব্ৰিকছ সন্মিলন
ইটিভি ভাৰত অসম
BRICS MEETING KOCHI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.