ETV Bharat / bharat

দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ পৰা বেন্নাৰঘাটা জৈৱ উদ্যানলৈ চাৰিটা চিতা

Four cheetahs from South Africa arrive at Bannerghatta Biological Park
author img

By PTI

Published : April 18, 2026 at 2:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

বেংগালুৰু: দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ পৰা দুজনী মাইকী চিতাসহ চাৰিটা চিতা সফলভাৱে বেন্নাৰঘাটা জৈৱ উদ্যানলৈ স্থানান্তৰিত কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰা হয় । এই ঘোষণাত কোৱা হয় যে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ইণ্ডুনা প্ৰাইমেট এণ্ড পেৰ’ট পাৰ্কৰ জীৱ-জন্তুসমূহ বন্যপ্ৰাণী (সুৰক্ষা) আইন অনুসৰি অনুমোদিত পশু বিনিময় কাৰ্যসূচীৰ অধীনত শনিবাৰে নিশা প্ৰায় ১:১৫ বজাত কেম্পেগ’ডা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত উপস্থিত হয় ।

বেন্নাৰঘাটা জৈৱ উদ্যানে (বিবিপি) জাৰি কৰা এক বিবৃতি অনুসৰি এই পদক্ষেপৰ লক্ষ্য হৈছে সংৰক্ষণৰ প্ৰচেষ্টা শক্তিশালী কৰা, বন্যপ্ৰাণীৰ ভিতৰত জিনীয় বৈচিত্ৰ্য বৃদ্ধি কৰা, দৰ্শনাৰ্থীৰ সজাগতা বৃদ্ধি কৰা আৰু বৈজ্ঞানিক গৱেষণাক সমৰ্থন কৰা । বিমানবন্দৰৰ কাৰ্গো টাৰ্মিনেলত চিতাল চাৰিটা গ্ৰহণ কৰে বন আৰু পৰিৱেশ মন্ত্ৰী ঈশ্বৰ খণ্ড্ৰেই ।

মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিষয়া আৰু পশু চিকিৎসাৰ দলসমূহক কঠোৰ কোৱাৰেণ্টাইন প্ৰট’কল, নিৰ্ধাৰিত খাদ্য আৰু ৩০ দিনৰ বাবে তীক্ষ্ণ স্বাস্থ্য নিৰীক্ষণ নিশ্চিত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে যাতে জীৱ-জন্তুবোৰ সুচাৰুৰূপে পৰিৱেশৰ সৈতে অভ্যস্ত হ’ব পাৰে । এসময়ত স্থানীয়ভাৱে 'শিবাংগী' নামেৰে জনাজাত চিতা কৰ্ণাটকৰ বনাঞ্চলৰ পৰা নোহোৱা হোৱাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি তেওঁ প্ৰাণীবিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠানৰ জৰিয়তে জনসচেতনতাৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে ।

তেওঁ কৰ্ণাটক চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষৰ সদস্য সম্পাদক ডাঃ সুনীল পানোৱাৰকো জীৱ-জন্তুৰ সুৰক্ষা আৰু মংগলৰ বাবে অগ্ৰাধিকাৰ দিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে । বিবিপিৰ বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, পৰিবহণৰ পূৰ্বে পশুপালন বিভাগৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি দক্ষিণ আফ্ৰিকাত চিতাকেইটাৰ সম্পূৰ্ণ স্বাস্থ্যৰ বুজ লোৱাৰ লগতে কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হৈছিল ।

আমদানিৰ পূৰ্বে পশু কোৱাৰেণ্টাইন সেৱাৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আপত্তিহীন প্ৰমাণপত্ৰ (NoC) লাভ কৰা বুলি তেওঁলোকে জানিবলৈ দিয়ে । বিবিপিৰ বিবৃতিত উল্লেখ কৰা হয়,"বিবিপিত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে জীৱ-জন্তুবোৰক আমদানিৰ পিছৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা আৰু পৰ্যবেক্ষণৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট কোৱাৰেণ্টাইন স্থানত ৰখা হৈছে, তাৰ পিছত জনসাধাৰণে চাব পৰাকৈ চিতাবোৰক পিঞ্জৰালৈ স্থানান্তৰ কৰা হ’ব ।"

এই আমদানীয়ে বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ, জীৱ-জন্তুৰ বৈজ্ঞানিক ব্যৱস্থাপনা আৰু নিয়ন্ত্ৰণমূলক প্ৰট’কলৰ কঠোৰ আনুগত্যৰ ক্ষেত্ৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সহযোগিতাৰ প্ৰতি বিবিপিৰ দায়বদ্ধতাক জোৰ দিয়ে । ইয়াৰ দ্বাৰা ব্যঘ্ৰ সংৰক্ষণ আৰু পৰিৱেশ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত উদ্যানখনৰ ভূমিকা আৰু অধিক শক্তিশালী কৰা হয় বুলিও ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে ।

TAGGED:

চিতা
বেন্নাৰঘাটা জৈৱ উদ্যান
দক্ষিণ আফ্ৰিকা
ইটিভি ভাৰত অসম
CHEETAH FROM SOUTH AFRICA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.