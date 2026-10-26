সাঁৱৰীয়া দৰ্শন কৰি ওভতাৰ পথতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ ৪ বন্ধুৰ মৃত্যু
মধ্যপ্ৰদেশৰ ধাৰত সংঘটিত এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা । এখন বাহনৰ টায়াৰ ফাটি হোৱা অগ্নিসংযোগৰ ফলত চাৰিজনৰ মৃত্যু, আহত এজন ৷
Published : October 26, 2026 at 1:56 PM IST
ধাৰ (মধ্যপ্ৰদেশ) : এখন চলন্ত গাড়ীৰ চকা হঠাতে বিস্ফোৰিত হোৱাৰ ফলত বাহনখনত জুইৰ সূত্ৰপাত হয় ৷ ফলত বাহনখনত থকা আটাইকেইজন লোক জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যুমুখত পৰে ৷ এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে মধ্যপ্ৰদেশৰ ধাৰৰ মহু-নীমচ পথত ৷
জানিব পৰা মতে, মহু-নীমচ পথত এখন তীব্ৰবেগী গাড়ীৰ টায়াৰ হঠাৎ ফাটি যোৱাৰ ফলত বাহনখনত জুইৰ সূত্ৰপাত হয় আৰু ডিভাইডাৰত বাগৰি পৰে । এই মৰ্মান্তিক দুৰ্ঘটনাটোত চাৰিজন যুৱক অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যুমুখত পৰে । এই দুৰ্ঘটনাত আহত এজন যুৱকক প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ অন্তত ইন্দোৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ।
- পাঁচজন বন্ধুৱে সাঁৱৰীয়া সেঠ দৰ্শন কৰি উভতি আহিছিল
তথ্য অনুসৰি, দেওবাৰে নিশা প্ৰায় ১১:৩০ বজাত সাদলপুৰ আৰক্ষী থানা এলেকাৰ অন্তৰ্গত এখন ধাবাৰ সমীপত এখন তীব্ৰবেগী গাড়ীৰ টায়াৰ ফাটি যোৱাৰ ফলত কাষতে থকা ডিভাইডাৰত খুন্দা মাৰে ।
এই দুৰ্ঘটনাটো ইমানেই ভয়াৱহ আছিল যে ডিভাইডাৰত খুন্দা মৰাৰ ফলত বাহনখনৰ ইঞ্জিনটো ওলাই যায় আৰু বাহনখনো ডিভাইডাৰৰ ওপৰত পৰি ৰয় আৰু জুইৰ সূত্ৰপাত হয় ৷
মৃতকৰ ভাতৃয়ে জনোৱা মতে, দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে গাড়ীখনৰ চিএনজি চিষ্টেম বিস্ফোৰণ হোৱাৰ ফলত জুইৰ তীব্ৰতা বৃদ্ধি পায় । বাহনখন ডিভাইডাৰত খুন্দা মৰাৰ সময়তে এজন যুৱক গাড়ীৰ পৰা চিটিকি বাহিৰলৈ ওলাই পৰে যদিও বাহনখনৰ ভিতৰত থকা চাৰিজন লোকৰ মৃত্যু ঘটে ।
জানিব পৰা মতে, আটাইকেইজন যুৱকে সাঁৱৰীয়া দৰ্শন কৰিবলৈ গৈছিল । দৰ্শন কৰি ঘৰলৈ উভতি অহা সময়তে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় । দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুওৱা যুৱককেইজন ধাৰ জিলাৰ সগৌৰ থানা এলেকাৰ বাসিন্দা ।
নিহত দুজন হৈছে অংকুশ ওৰফে ভীম (২০ বছৰ), চেতন চৌধুৰী (২০ বছৰ), আনমোল তিৱাৰী (১৯ বছৰ) আৰু অভিষেক সোলংকী । আহত যুৱকজনৰ নাম হৈছে তুষাৰ ।
- চাৰিওটা মৃতদেহ জিলা চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ
ধাৰ জিলা চিকিৎসালয়ৰ ডাঃ মুকুন্দ বৰ্মনে কয়, "সদলপুৰ থানা এলেকাত সংঘটিত পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা চাৰিজন লোকৰ মৃতদেহ জিলা চিকিৎসালয়লৈ অনা হৈছে । লগতে এজন আহত লোককো চিকিৎসালয়লৈ অনা হৈছে । আহত লোকজনৰ প্ৰায় ৪০ শতাংশ জুইত পোৰাৰ ফলত প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ অন্তত তেওঁক ইন্দোৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।"