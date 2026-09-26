ETV Bharat / bharat

গুজৰাটত ২,৩০০ কোটি টকাৰ ১৫০ টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন ই-মিথানল প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন

কাণ্ডলাত স্থাপন হ’বলগীয়া ই-মিথানল প্ৰকল্পৰ শিলান্যাস । অংশগ্ৰহণ কৰিলে গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেন্দ্ৰভাই পেটেল, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ।

Foundation laying of the e-methanol project with a production capacity of 150 tons
১৫০ টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন ই-মিথানল প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন (FB @himanta biswa sarmah)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 26, 2026 at 5:01 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: অসম পেট্ৰ'কেমিকেলছ লিমিটেড আৰু গুজৰাটৰ দীনদয়াল বন্দৰৰ সন্মিলিত প্ৰচেষ্টাত শনিবাৰে গুজৰাটৰ কাণ্ডালাত ২,৩০০ কোটি টকাৰ ১৫০ টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন ই-মিথানল প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হয় ।

গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেন্দ্ৰভাই পেটেল, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ১৫০ টি পি ডি ই-মিথানল প্ৰকল্পৰ শিলান্যাস অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে ।

এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমত জনাই, "অসম-গুজৰাটৰ অংশীদাৰিত্বক অধিক শক্তিশালী কৰি সেউজ উন্নয়ন আৰু বহনক্ষম ঔদ্যোগিক বিকাশৰ দিশত আমি এক নতুন অধ্যায়ৰ সূচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ । কাণ্ডলাত স্থাপন হ’বলগীয়া প্ৰতিদিনে ১৫০ টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন ই-মিথানল প্ৰকল্পই পৰিষ্কাৰ শক্তিৰ ব্যৱহাৰ বৃদ্ধিৰ লগতে কম-কাৰ্বন অৰ্থনীতিৰ দিশত আমাৰ যাত্ৰাক অধিক ত্বৰান্বিত কৰিব ।"

তেওঁ লিখে,"অসম পেট্ৰ'কেমিকেলছ লিমিটেড আৰু গুজৰাটৰ দীনদয়াল বন্দৰৰ সন্মিলিত প্ৰচেষ্টাৰ জৰিয়তে অসমৰ সম্পদ, প্ৰতিভা আৰু উদ্যোগৰ সম্ভাৱনাক দেশৰ ঔদ্যোগিক শক্তিৰ সৈতে সংযোগ কৰি আমি এনে এক উন্নয়নৰ পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিব বিচাৰিছোঁ, য’ত অগ্ৰাধিকাৰ পাব অৰ্থনৈতিক প্ৰগতি আৰু পৰিৱেশ সংৰক্ষণে ৷ উদ্যোগ খণ্ডত পিছুৱাই থকা ৰাজ্য হিচাপে অসমৰ পুৰণি পৰিচয় এতিয়া ঔদ্যোগিক ক্ষেত্ৰৰ অগ্ৰণী হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে আৰু গুজৰাটত অসমৰ ঔদ্যোগিক পৰিসৰ বৃদ্ধিয়ে নতুন অসমৰ আত্মবিশ্বাসক শক্তিশালী ৰূপত প্ৰতিফলিত কৰিছে ।"

উক্ত অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কয়, "কাণ্ডালাৰ দীনদয়াল বন্দৰত ২,৩০০ কোটি টকাৰ, প্ৰতিদিনে ১৫০ টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন ই-মিথানল প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হয় । এই অনুষ্ঠানত গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেন্দ্ৰভাই পেটেল, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত থাকে ।"

ই-মিথানল প্ৰকল্পৰ বিষয়ে

গুজৰাটৰ দীনদয়াল বন্দৰত ২,৩০০ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে ১৫০ টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন ই-মিথানল প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন ভাৰতৰ সেউজ শক্তি আৰু বিকল্প ইন্ধন খণ্ডৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ । পৰম্পৰাগত জীৱাশ্ম ইন্ধনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস কৰি কম-কাৰ্বন অৰ্থনীতিৰ দিশে আগবঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত ই-মিথানলৰ ভূমিকা ক্ৰমাৎ গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ উঠিছে ।

ই-মিথানল কি ?

ই-মিথানল হৈছে নবীকৰণযোগ্য শক্তিৰ সহায়ত উৎপাদন কৰিব পৰা এক কৃত্ৰিম ইন্ধন । সাধাৰণতে নবীকৰণযোগ্য উৎসৰ পৰা উৎপাদিত বিদ্যুৎ ব্যৱহাৰ কৰি পানীৰ পৰা হাইড্ৰ’জেন আহৰণ কৰা হয় । এই হাইড্ৰ’জেন আৰু সংগ্ৰহ কৰা কাৰ্বন ডাই-অক্সাইডৰ ৰাসায়নিক সংমিশ্ৰণৰ জৰিয়তে মিথানল প্ৰস্তুত কৰা হয় । সঠিক কাৰ্বন-সংগ্ৰহ আৰু নবীকৰণযোগ্য শক্তিৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে ই-মিথানলে কাৰ্বন নিঃসৰণ যথেষ্ট হ্ৰাস কৰাৰ সম্ভাৱনা বহন কৰে ।

বন্দৰকেন্দ্ৰিক ই-মিথানল প্ৰকল্পৰ বিশেষ গুৰুত্ব

দীনদয়াল বন্দৰ হৈছে দেশৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সামুদ্ৰিক বাণিজ্য কেন্দ্ৰসমূহৰ অন্যতম । বন্দৰৰ সৈতে ই-মিথানল উৎপাদন সংযোগ হ’লে ভৱিষ্যতে সামুদ্ৰিক পৰিবহণ খণ্ডত বিকল্প সেউজ ইন্ধন হিচাপে ইয়াৰ ব্যৱহাৰৰ সুযোগ বৃদ্ধি পাব পাৰে ।

বিশেষকৈ বিশ্বজুৰি জাহাজ পৰিবহণ খণ্ডত কাৰ্বন নিঃসৰণ কমোৱাৰ ওপৰত গুৰুত্ব বৃদ্ধি পোৱাৰ সময়ত মিথানল-ভিত্তিক সামুদ্ৰিক ইন্ধনৰ চাহিদা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

পৰিৱেশৰ বাবে লাভলাভ

ই-মিথানলৰ অন্যতম বৃহৎ সম্ভাৱ্য লাভ হৈছে সেউজ গেছ নিঃসৰণ হ্ৰাস । নবীকৰণযোগ্য শক্তি আৰু পুনঃব্যৱহৃত কাৰ্বন ডাই-অক্সাইড ব্যৱহাৰ কৰি উৎপাদন কৰা ই-মিথানলে জীৱাশ্ম-ভিত্তিক ইন্ধনৰ তুলনাত জীৱন-চক্ৰভিত্তিক কাৰ্বন নিঃসৰণ কমাব পাৰে । ইয়াৰ ফলত জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ বিৰুদ্ধে যুঁজত সহায় হোৱাৰ লগতে পৰিষ্কাৰ শক্তিৰ ব্যৱহাৰ বৃদ্ধি পাব ।

নতুন উদ্যোগ আৰু কৰ্মসংস্থাপনৰ সুযোগ

২,৩০০ কোটি টকাৰ দৰে বৃহৎ বিনিয়োগে কেৱল এটা উৎপাদন কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰাই নহয়, ইয়াৰ সৈতে জড়িত বিভিন্ন উদ্যোগৰ বিকাশৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰিব পাৰে । নবীকৰণযোগ্য শক্তি, হাইড্ৰ’জেন, কাৰ্বন-সংগ্ৰহ, ৰাসায়নিক প্ৰক্ৰিয়াকৰণ, সংৰক্ষণ, পৰিবহণ আৰু বন্দৰ সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত নতুন দক্ষতা আৰু কৰ্মসংস্থাপনৰ সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

সামুদ্ৰিক পৰিবহণত নতুন দিগন্ত

বিশ্বজুৰি জাহাজ চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত কম-কাৰ্বন ইন্ধনৰ ব্যৱহাৰ বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলিছে। মিথানল ইতিমধ্যে সামুদ্ৰিক ইন্ধন হিচাপে ব্যৱহাৰৰ পথত আগবাঢ়িছে । ভাৰতৰ বন্দৰসমূহত ই-মিথানল উৎপাদন আৰু যোগানৰ আন্তঃগাঁথনি গঢ় লৈ উঠিলে দেশৰ বন্দৰসমূহে ভৱিষ্যতৰ সেউজ সামুদ্ৰিক অৰ্থনীতিত অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব পাৰে ।

লগতে পঢ়ক: মাল্টাত প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধত সেৱা আগবঢ়োৱা ৩ গাৰো যোদ্ধাৰ সমাধি চিনাক্ত

নাগালেণ্ডত ভেজাল সুৰাই প্ৰাণ ল'লে ১৯ জনৰ

TAGGED:

E METHANOL PLANT
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
সৰ্বানন্দ সোণোৱাল
ই মিথানল প্ৰকল্প
GUJARAT E METHANOL PLANT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.