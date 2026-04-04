নিৰ্বাচনী দায়িত্বৰ বিৰোধিতা : প্ৰতিবাদত নামিল অৱসৰপ্ৰাপ্ত বন বিষয়া-কৰ্মচাৰী

ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা কৰিছে বনকৰ্মীসকলে ৷

By PTI

Published : April 4, 2026 at 10:34 PM IST

নতুন দিল্লী: সমগ্ৰ ৰাজ্যত ৯ এপ্ৰিলত একক পৰ্যায়ৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ এই নিৰ্বাচন সূচাৰুৰূপে সম্পন্ন কৰিবলৈ প্ৰয়োজনীয় নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ লগতে প’লিং বিষয়া, প্ৰিজাইডিং বিষয়া আদিক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে ৷ নিৰ্বাচনী কৰ্তব্যৰ খাতিৰত ৰাজ্য চৰকাৰে ১৬০০ বনকৰ্মীক দায়িত্বত নিয়োজিত কৰিছে ৷

অৱশ্যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা কৰিছে বনকৰ্মীসকলে ৷ মঙলবাৰে ৰাজ্য চৰকাৰে জাৰি কৰা এই নিৰ্দেশ প্ৰত্যাহাৰৰ দাবী উত্থাপন কৰে ৪০ গৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ এটা দলে ।

১৯ মাৰ্চত জাৰি কৰা অসমৰ পৰিৱেশ বিভাগে জাৰি কৰা এক নিৰ্দেশনাত ৯ এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰাজ্যৰ আৰক্ষী বাহিনীক সহায় কৰিবলৈ অসম বন সুৰক্ষা বাহিনীৰ জোৱান নিয়োগ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।

ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিৰ্দেশনাত স্পষ্টকৈ উল্লেখ আছে যে ভাৰতীয় বন সেৱাৰ(আই এফ এছ) শীৰ্ষ বিষয়াকে ধৰি আঞ্চলিক বন বিভাগৰ কৰ্মী আৰু বন বিষয়াসকলক নিৰ্বাচন সম্পৰ্কীয় কৰ্তব্যৰ বাবে নিয়োগ কৰিব নালাগে বুলি শেহতীয়া এক মুকলি পত্ৰত উল্লেখ কৰা হৈছে । ইয়াৰোপৰি ২০২৪ চনৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এক আদেশৰ ওপৰত আলোকপাত কৰা হৈছিল, যিয়ে বন সম্পৰ্কীয় কামৰ বিশেষ আৰু অপৰিহাৰ্য চৰিত্ৰক স্বীকৃতি দিয়াৰ লগতে বন বিষয়া আৰু বিভাগটোৰ বাহনসমূহ নিৰ্বাচনত নিয়োজিত কৰাৰ পৰা ৰেহাই দিছিল ।

পত্ৰখনত কোৱা হৈছে, ‘‘এই নিৰ্দেশনাৰ বিপৰীতে যিকোনো প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশৰ উলংঘা আৰু বাধ্যতামূলক আদেশ অমান্য কৰাৰ অপৰাধত ৰাজ্য চৰকাৰে সম্ভাৱ্য ন্যায়িক তদন্তৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে ।’’

ইয়াত কোৱা হৈছে যে নিৰ্বাচনী কৰ্তব্যৰ বাবে এ পি এফৰ জোৱান নিয়োগ কৰিলে অসমৰ বন্যপ্ৰাণী আৰু ইয়াৰ বিলুপ্তপ্ৰায় প্ৰজাতি যেনে - ভাৰতীয় গঁড়, হলখ গিবন(ভাৰতৰ একমাত্ৰ প্ৰাইমেট প্ৰজাতি), সোণালী বান্দৰ আৰু পিগমি গাহৰিৰ সুৰক্ষাত ক্ষতি হ’ব পাৰে, যিবোৰ মূলতঃ অসমতে পোৱা যায় ।

ৰাজ্য চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি ৩ এপ্ৰিলৰ ভিতৰত জোৱানসকলে অসমৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী সঞ্চালকপ্ৰধানক প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব লাগিব ৷ ১০ এপ্ৰিলত তেওঁলোকে কৰ্তব্য সামৰি ঘূৰি আহিব পাৰিব ৷

