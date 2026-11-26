ৰাজস্থানত মন্দিৰ ভ্ৰমণৰ সময়তে অসুস্থ প্ৰাক্তন উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি ধনখৰ
শ্ৰীনাথজী মন্দিৰ ভ্ৰমণৰ সময়ত ধনখৰে অস্বস্তি অনুভৱ কৰিছিল ৷ চিকিৎসালয়ত তেওঁৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ ৰিপৰ্ট স্বাভাৱিক অহাৰ পাছত তেওঁ উদয়পুৰৰ ডাবক বিমানবন্দৰলৈ ৰাওনা হয় ৷
Published : November 26, 2026 at 2:40 PM IST
ৰাজসামন্দ (ৰাজস্থান) : ৰাজস্থানৰ ৰাজসামন্দ জিলাৰ নাথদ্বাৰাত বৃহস্পতিবাৰে পুৱা প্ৰাক্তন উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি জগদীপ ধনখৰৰ হঠাৎ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটে ৷ প্ৰাক্তন উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে অসুস্থ অনুভৱ কৰাৰ পিছত তেওঁক গোবৰ্ধন জিলা চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয় ৷ প্ৰাৰম্ভিক পৰীক্ষাত সম্পূৰ্ণ সুস্থ হোৱা বুলি নিশ্চিত হোৱাৰ পিছতে তেওঁ উদয়পুৰৰ ডাবক বিমানবন্দৰলৈ ৰাওনা হয় ৷
ৰাজসামন্দৰ জিলা আয়ুক্ত অৰুণ কুমাৰ হাছিজাই উল্লেখ কৰে যে প্ৰাক্তন উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি ধনখৰে পুৱাই শ্ৰীনাথজী মন্দিৰত উপস্থিত হয় আৰু ‘মংগালা আৰতি’ত অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ মন্দিৰৰ অভ্যৰ্থনা ভৱনত ধনখৰ আৰু তেওঁৰ পত্নী সুদেশক পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতিৰে আদৰণি জনোৱা হয় ৷
হাছিজাৰ মতে, মতি মহল চ'কত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে প্ৰাক্তন উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে অস্বস্তি অনুভৱ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে ৷ তেওঁক চকী এখনত বহিবলৈ দিয়া হৈছিল আৰু তেওঁৰ প্ৰট’কল দলৰ নাৰ্ছে লগে লগে তেওঁক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহে ৷
তেওঁক সেই স্থানতে অক্সিজেন দি লগে লগে এম্বুলেঞ্চৰে গোৱৰ্ধন চৰকাৰী জিলা চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয় ৷ চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হোৱাৰ সময়লৈকে তেওঁৰ স্বাস্থ্য কিছু পৰিমাণে সুস্থিৰ হয় ৷
তথাপিও চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসকৰ দলে তেওঁৰ ইচিজি আৰু অন্যান্য প্ৰয়োজনীয় পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰে ৷ সকলো পৰীক্ষাৰ ৰিপৰ্ট স্বাভাৱিক হোৱাৰ পাছত তেওঁ উদয়পুৰৰ ডাবক বিমানবন্দৰলৈ ৰাওনা হয় ৷
প্ৰাক্তন উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী বৃহস্পতিবাৰে পুৱা নাথদ্ৰৱাত উপস্থিত হয় ৷ নাথদ্ৰৱাত তেওঁক জিলা আয়ুক্ত হাছিজা আৰু আৰক্ষী অধীক্ষক হেমন্ত কালালে আদৰণি জনায় ৷ তেওঁৰ প্ৰট’কল দলত নাথদ্বাৰা মহকুমা বিষয়া (এছ ডি অ’) ভাগীৰথ সিং, মন্দিৰ ব’ৰ্ডৰ চি ই অ’ জিতেন্দ্ৰ পাণ্ডে, তহচিলদাৰ আৰু ষ্টেচন হাউছৰ বিষয়া (এছ এইচ অ’) বিক্ৰম সিং উপস্থিত থাকে ৷
লগতে পঢ়ক : প্ৰাক্তন উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি জগদীপ ধনখড়ক AIIMSত ভৰ্তি