প্ৰাক্তন উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি জগদীপ ধনখড়ক AIIMSত ভৰ্তি
প্ৰাক্তন উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি জগদীপ ধনখড়ক AIIMSত ভৰ্তি, প্ৰাতঃভ্ৰমণৰ সময়ত অচেতন হৈ পৰিছিল ধনখড় ৷
Published : November 11, 2026 at 8:13 PM IST
হায়দৰাবাদ : প্ৰাক্তন উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি জগদীপ ধনখড়ক দিল্লীৰ অখিল ভাৰতীয় আয়ুৰ্বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠান চমুকৈ AIIMSত ভৰ্তি কৰা হৈছে । জানিব পৰা মতে, বুধবাৰে প্ৰাতঃভ্ৰমণৰ সময়ত মূৰ ঘূৰাই বাগৰি পৰাৰ পাছত প্ৰাক্তন উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি ধনখড়ক AIIMSত ভৰ্তি কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি, বুধবাৰে প্ৰাতঃভ্ৰমণৰ বাবে ওলাই যোৱা ধনখৰে হঠাৎ অচেতন হৈ মাটিত বাগৰি পৰিছিল । লগে লগে দেহৰক্ষীয়ে তেওঁক নিজ বাসগৃহলৈ লৈ যায় আৰু পাছত তেওঁক AIIMS ভৰ্তি কৰোৱা হয় ৷ বৰ্তমান AIIMSতে তেওঁ চিকিৎসাধীন হৈ আছে ।
STORY | Former vice president Jagdeep Dhankhar collapses during morning walk, admitted to AIIMS Former vice president Jagdeep Dhankhar was admitted to AIIMS in New Delhi on Wednesday after he fell unconscious during his morning walk, sources said. Details about his health condition were not immediately available. AIIMS authorities have not issued any statement so far. The 75-year-old former Rajya Sabha chairman has been admitted to the hospital's cardio-neuro centre and is currently under the care of the department of cardiology for medical evaluation and treatment, the sources said. Security personnel accompanying Dhankhar took him home in a PCR vehicle after he collapsed during the morning walk and remained unconscious for a few minutes. An ILBS medical team and AIIMS doctor Sandeep Seth subsequently attended to him and provided medical care. However, in view of his concerning health condition, Dhankhar was rushed to AIIMS in an ambulance, the sources said. READ: https://t.co/nkOU03PWnc— Press Trust of India (@PTI_News) November 11, 2026
সূত্ৰ অনুসৰি, ৭৫ বছৰীয়া ধনখড়ক নিজ বাসগৃহতে ইনষ্টিটিউট অৱ লিভাৰ এণ্ড বিলিয়াৰী ছায়েন্সেছৰ (ILBS) এটা চিকিৎসকৰ দল আৰু এইমছৰ হৃদৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সন্দীপ শেঠে পৰীক্ষা কৰে । চিকিৎসকসকলে তেওঁৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ পাছত ধনখড়ক চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ পৰামৰ্শ দিয়ে ।
বৰ্তমান তেওঁ AIIMSৰ কাৰ্ডিঅ’-নিউৰ’ চেণ্টাৰত ভৰ্তি হৈ আছে । হৃদৰোগ বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকৰ এটা দলে তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ নিৰীক্ষণ কৰি আছে আৰু প্ৰয়োজনীয় চিকিৎসা পৰীক্ষাসমূহো সম্পন্ন কৰা হৈছে ।
AIIMS কৰ্তৃপক্ষই তেওঁৰ বৰ্তমানৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা সন্দৰ্ভত কোনো তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই ৷ উল্লেখ্য যে, পূৰ্বতেও ধনখড় হৃদযন্ত্ৰ সম্পৰ্কীয় সমস্যাত ভুগিছিল আৰু ২০২৫ চনৰ মাৰ্চ মাহত বুকুৰ বিষ অনুভৱ কৰাৰ পিছত তেওঁক AIIMSত ভৰ্তি কৰা হৈছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁৰ এনজিঅ'প্লাষ্টি কৰা হৈছিল ।
আনহাতে, ২০২৫ চনৰ জুলাই মাহত স্বাস্থ্যজনিত কাৰণ তেওঁ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছিল । ইফালে চলিত বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহত ধনখড় দুবাৰকৈ হঠাৎ অচেতন হৈ পৰিছিল ৷
লগতে পঢ়ক: দিল্লীৰ কেইবাটাও অঞ্চলত বায়ুৰ গুণগত মান 'অতি বেয়া' : আইএমডিৰ আগজাননী, চিকিৎসকৰ বিশেষ পৰামৰ্শ