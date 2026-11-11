ETV Bharat / bharat

প্ৰাক্তন উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি জগদীপ ধনখড়ক AIIMSত ভৰ্তি

প্ৰাক্তন উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি জগদীপ ধনখড়ক AIIMSত ভৰ্তি, প্ৰাতঃভ্ৰমণৰ সময়ত অচেতন হৈ পৰিছিল ধনখড় ৷

Former Vice President Jagdeep Dhankhar
প্ৰাক্তন উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি জগদীপ ধনখড় (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 11, 2026 at 8:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : প্ৰাক্তন উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি জগদীপ ধনখড়ক দিল্লীৰ অখিল ভাৰতীয় আয়ুৰ্বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠান চমুকৈ AIIMSত ভৰ্তি কৰা হৈছে । জানিব পৰা মতে, বুধবাৰে প্ৰাতঃভ্ৰমণৰ সময়ত মূৰ ঘূৰাই বাগৰি পৰাৰ পাছত প্ৰাক্তন উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি ধনখড়ক AIIMSত ভৰ্তি কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি, বুধবাৰে প্ৰাতঃভ্ৰমণৰ বাবে ওলাই যোৱা ধনখৰে হঠাৎ অচেতন হৈ মাটিত বাগৰি পৰিছিল । লগে লগে দেহৰক্ষীয়ে তেওঁক নিজ বাসগৃহলৈ লৈ যায় আৰু পাছত তেওঁক AIIMS ভৰ্তি কৰোৱা হয় ৷ বৰ্তমান AIIMSতে তেওঁ চিকিৎসাধীন হৈ আছে ।

সূত্ৰ অনুসৰি, ৭৫ বছৰীয়া ধনখড়ক নিজ বাসগৃহতে ইনষ্টিটিউট অৱ লিভাৰ এণ্ড বিলিয়াৰী ছায়েন্সেছৰ (ILBS) এটা চিকিৎসকৰ দল আৰু এইমছৰ হৃদৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সন্দীপ শেঠে পৰীক্ষা কৰে । চিকিৎসকসকলে তেওঁৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ পাছত ধনখড়ক চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ পৰামৰ্শ দিয়ে ।

বৰ্তমান তেওঁ AIIMSৰ কাৰ্ডিঅ’-নিউৰ’ চেণ্টাৰত ভৰ্তি হৈ আছে । হৃদৰোগ বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকৰ এটা দলে তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ নিৰীক্ষণ কৰি আছে আৰু প্ৰয়োজনীয় চিকিৎসা পৰীক্ষাসমূহো সম্পন্ন কৰা হৈছে ।

AIIMS কৰ্তৃপক্ষই তেওঁৰ বৰ্তমানৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা সন্দৰ্ভত কোনো তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই ৷ উল্লেখ্য যে, পূৰ্বতেও ধনখড় হৃদযন্ত্ৰ সম্পৰ্কীয় সমস্যাত ভুগিছিল আৰু ২০২৫ চনৰ মাৰ্চ মাহত বুকুৰ বিষ অনুভৱ কৰাৰ পিছত তেওঁক AIIMSত ভৰ্তি কৰা হৈছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁৰ এনজিঅ'প্লাষ্টি কৰা হৈছিল ।

আনহাতে, ২০২৫ চনৰ জুলাই মাহত স্বাস্থ্যজনিত কাৰণ তেওঁ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছিল । ইফালে চলিত বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহত ধনখড় দুবাৰকৈ হঠাৎ অচেতন হৈ পৰিছিল ৷

লগতে পঢ়ক: দিল্লীৰ কেইবাটাও অঞ্চলত বায়ুৰ গুণগত মান 'অতি বেয়া' : আইএমডিৰ আগজাননী, চিকিৎসকৰ বিশেষ পৰামৰ্শ

TAGGED:

JAGDEEP DHANKHAR
প্ৰাক্তন উপ ৰাষ্ট্ৰপতি জগদীপ ধনখড়
উপ ৰাষ্ট্ৰপতি জগদীপক AIIMSত ভৰ্তি
FORMER VICE PRESIDENT JAGDEEP
AIIMS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.