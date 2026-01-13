প্ৰাক্তন উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি জগদীপ ধনখৰক এইমছত ভৰ্তি
যোৱা সপ্তাহত দুবাৰকৈ অজ্ঞান হৈ পৰাৰ পিছত প্ৰাক্তন উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি জগদীপ ধনখৰক সোমবাৰে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় ৷
নতুন দিল্লী: হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰিছে প্ৰাক্তন উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি জগদীপ ধনখৰ ৷ ইতিমধ্যে তেওঁক হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ৷ অজ্ঞান হৈ পৰাৰ ফলত প্ৰাক্তন উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক দিল্লীৰ এইমছত ভৰ্তি কৰোৱা হয় ।
যোৱা সপ্তাহত দুবাৰকৈ অজ্ঞান হৈ পৰাৰ পিছত প্ৰাক্তন উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি জগদীপ ধনখৰক সোমবাৰে সৰ্বভাৰতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠান (এইমছ)ত এম আৰ আই স্কেন কৰিবলৈ ভৰ্তি কৰা হয় । যোৱা ১০ জানুৱাৰীত বাথৰূমত তেওঁ দুবাৰকৈ অজ্ঞান হৈ পৰিছিল ।
এইমছৰ মিডিয়া চেলৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপিকা ৰীমা দাদাই উল্লেখ কৰে যে সোমবাৰে তেওঁ এইমছলৈ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে আহিছিল, তেতিয়াই চিকিৎসকে তেওঁক ভৰ্তি হ'বলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে । মন কৰিবলগীয়া যে প্ৰাক্তন উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী এনেদৰে সময়ে সময়ে অজ্ঞান হৈ পৰাটো নতুন কথা নহয় ৷
ইয়াৰ পূৰ্বেও উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থকা সময়ত তেওঁ গুজৰাট, উত্তৰাখণ্ড, কেৰালা আৰু দিল্লীত ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানৰ সময়ত কেইবাবাৰো অজ্ঞান হৈ পৰিছিল । এই ধৰণৰ স্বাস্থ্যজনিত কাৰণতে জগদীপ ধনখৰে যোৱা বছৰৰ ২১ জুলাইত উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছিল ।
সেই সময়ত ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ লিখা পদত্যাগ পত্ৰত ধনখৰে লিখিছিল, "মোৰ স্বাস্থ্যক অগ্ৰাধিকাৰ দি আৰু মোৰ চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অনুসৰণ কৰি সংবিধানৰ ৬৭(ক) অনুচ্ছেদৰ অধীনত ভাৰতৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ পৰা পদত্যাগ পত্ৰ আগবঢ়াইছো ।" ইয়াৰ পিছত উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ বাবে পুনৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল, য’ত চি পি ৰাধাকৃষ্ণন নতুন উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিৰূপে নিৰ্বাচিত হয় ।
