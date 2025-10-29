১০০ দিন পাৰ হ’ল, এতিয়াও সম্পূৰ্ণৰূপে নিমাত ধনখড়: কংগ্ৰেছ

১০০ দিন পাৰ হ’ল, এতিয়াও সম্পূৰ্ণৰূপে নিমাত ধনখড়: কংগ্ৰেছ
ধনখড়ে উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ আঁৰৰ কাৰণসমূহ তেওঁ সদৰী কৰা স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাতকৈ বহুত বেছি গভীৰ - এই দাবী কংগ্ৰেছৰ ৷
নতুন দিল্লী: দেশৰ প্ৰাক্তন উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি জগদীপ ধনখড়ৰ পদত্যাগৰ ১০০ দিন পাৰ হ’ল ৷ পিছে পদত্যাগ সন্দৰ্ভত ধনখড়ে আজিও প্ৰকাশ নকৰিলে প্ৰতিক্ৰিয়া ৷
বুধবাৰে কংগ্ৰেছে প্ৰাক্তন উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি জগদীপ ধনখড়ৰ পদত্যাগৰ ১০০ দিন উকলি যোৱাৰ পিছতো তেওঁ বিষয়টোত সম্পূৰ্ণ নিমাত হৈ থকা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে ৷ লগতে বিৰোধী দলটোৱে আঙুলিয়াই দিয়ে যে তেওঁ পূৰ্বৰ সকলো ৰাষ্ট্ৰপতিৰ দৰেই অন্ততঃ বিদায়ী অনুষ্ঠানৰ যোগ্য ৷
যোগাযোগ বিভাগৰ দায়িত্বত থকা কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক জয়ৰাম ৰমেশে কয় যে ভাৰতীয় ৰাজনৈতিক ইতিহাসৰ এক অভূতপূৰ্ব ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ ঠিক ১০০ দিন পাৰ হ’ল ।
‘‘আকস্মিক আৰু চাঞ্চল্যকৰভাৱে ২১ জুলাইৰ নিশা ভাৰতৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি জগদীপ ধনখড়ে পদত্যাগ কৰিলে । তেওঁ দিনে-নিশাই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ গুণগান গালেও তেওঁ যে তেনে কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল, সেয়া স্পষ্ট আছিল’’, ৰমেশে সামাজিক মাধ্যম এক্সৰ এটা পোষ্টত কয় ৷ কিন্তু ইয়াৰ আঁৰৰ কাৰণ আজিও ‘‘নীৰৱ, অস্পষ্ট আৰু অদৃশ্য ৷’’
কংগ্ৰেছ নেতা ৰমেশে লগতে কয় যে ৰাজ্যসভাৰ অধ্যক্ষ হিচাপে প্ৰাক্তন উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী বিৰোধীৰ কোনো মহান বন্ধু নাছিল । ৰমেশে কয়, ‘‘তেওঁ পূৰ্বে বিৰোধী দলক অহৰহ আৰু অন্যায়ভাৱে সকলো কথাতে টানি আনিছিল । তথাপিও গণতান্ত্ৰিক পৰম্পৰা অনুসৰি বিৰোধীয়ে কৈ আহিছে যে তেওঁৰ পূৰ্বৰ সকলোৰে দৰে অন্ততঃ বিদায়ী অনুষ্ঠানৰ যোগ্য । সেয়া এতিয়াও হোৱা নাই ।’’
ধনখড়ৰ পদত্যাগৰ পিছত কংগ্ৰেছে দাবী কৰিছিল যে তেওঁ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ আঁৰৰ কাৰণ তেওঁ উল্লেখ কৰা স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাতকৈ বহুত বেছি গভীৰ ।
বিৰোধী দলটোৱে উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ পদত্যাগ সন্দৰ্ভত স্থিতি স্পষ্ট কৰিবলৈ চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছিল । আকস্মিকভাৱে লোৱা এক সিদ্ধান্তৰে ধনখড়ে চিকিৎসাজনিত কাৰণত ২১ জুলাইত পদত্যাগ কৰে । তেওঁ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুলৈ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি তাৎক্ষণিকভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ পদত্যাগ কৰা বুলি পত্ৰত উল্লেখ কৰে ।
৭৪ বছৰীয়া ধনখড়ে ২০২২ চনৰ আগষ্ট মাহত কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তেওঁৰ কাৰ্যকাল ২০২৭ চনলৈকে আছিল । তেওঁ ৰাজ্যসভাৰ অধ্যক্ষও আছিল আৰু সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনাই পদত্যাগ কৰিছিল ।
ৰাজ্যসভাৰ অধ্যক্ষ হিচাপে পালন কৰা কাৰ্যকালত ধনখড়ৰ বিৰোধীৰ সৈতে কেইবাবাৰো বাকবিতণ্ডা হৈছিল ৷ আনকি তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগনামা দাখিলৰ প্ৰস্তাৱো উত্থাপন কৰিছিল বিৰোধীয়ে । স্বাধীন ভাৰতত উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিক অপসাৰণৰ এইটোৱেই আছিল প্ৰথম প্ৰস্তাৱ, যিটো পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাজ্যসভাৰ উপাধ্যক্ষ হৰিবংশে নাকচ কৰে ।
