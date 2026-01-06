৮১ বছৰ বয়সত পুনেত মৃত্যু ভাৰতৰ প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সুৰেশ কালমাদীৰ
মঙলবাৰে পুৱা প্ৰায় ৩:৩০ বজাত পুনেৰ দীননাথ মংগেশকাৰ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে মৃত্যু হয় জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা সুৰেশ কালমাদীৰ ৷
Published : January 6, 2026 at 11:46 AM IST
পুনে (মহাৰাষ্ট্ৰ) : ভাৰতৰ প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা সুৰেশ কালমাদী আৰু নাই ৷ মঙলবাৰে পুৱা ৮১ বছৰ বয়সত মৃত্যু হয় জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীৰ । শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে পুনেৰ দীননাথ মংগেশকাৰ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল কালমাদী ৷ দীৰ্ঘদিনীয়া অসুস্থতাৰ অন্তত মঙলবাৰে পুৱা প্ৰায় ৩:৩০ বজাত শেষনিশ্বাস ত্যাগ কৰে ভাৰতৰ প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সুৰেশ কালমাদীয়ে ।
প্ৰয়াত সুৰেশ কালমাদী ভাৰতীয় অলিম্পিক সন্থাৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ হিচাবেও কাৰ্যনিৰ্বাস কৰিছিল ৷ পুনেৰ প্ৰাক্তন সংসদ তথা ৰে’ল বিভাগৰ প্ৰাক্তন ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী কালমাদীয়ে ইহ-সংসাৰত পত্নীৰ সহিতে বিবাহিত পুত্ৰ, বোৱাৰী, দুগৰাকী বিবাহিত কন্যা, জোঁৱাই আৰু নাতি-নাতিনীক এৰি থৈ যায় ।
জানিব পৰা মতে, প্ৰয়াত সুৰেশ কালমাদীৰ নশ্বদেহ পুনেৰ এৰাণ্ডৱানেত থকা তেওঁৰ ঘৰ কালমাদী হাউচত দুপৰীয়া ২ বজালৈকে ৰখা হ’ব । পুনেৰ নৱী পেঠৰ বৈকুণ্ঠ স্মাৰকত ৩:৩০ বজাত তেওঁৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হ’ব ।
Pune, Maharashtra | Former Union Minister and senior Congress leader Suresh Kalmadi has passed away after a prolonged illness— ANI (@ANI) January 6, 2026
(file pic) https://t.co/JmyKdTRsJ6 pic.twitter.com/hc4N31wzuA
সুৰেশ কলমাদী কোন আছিল ?
পুনে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সাংসদ সুৰেশ কালমাদীয়ে ১৯৪৪ চনৰ ১ মে’ত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল । পুনেৰ ছেইণ্ট ভিনচেণ্ট হাইস্কুল আৰু পুনেৰ ফাৰ্গুচন কলেজৰ পৰা তেওঁ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল । ১৯৬০ চনত তেওঁ নেশ্যনেল ডিফেন্স একাডেমীত যোগদান কৰে ।
সুৰেশ কলমাদী কংগ্ৰেছ শাসনৰ সময়ত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আছিল । তেওঁ ক্ৰীড়াৰ সৈতেও জড়িত আছিল ৷ সেয়েহে তেওঁক ক্ৰীড়া প্ৰশাসক হিচাপেও পৰিচিত । তেওঁ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী পি ভি নৰসিংহ ৰাওৰ কাৰ্যকালত মন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ।
পুনেৰ বাসিন্দা সুৰেশ কলমাদীয়ে ষাঠিৰ দশকত ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা একাডেমী (এন ডি এ)ত পঢ়িছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ভাৰতীয় বায়ুসেনাত পাইলট হিচাপে যোগদান কৰিছিল । প্ৰায় ছবছৰ ধৰি তাত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল আৰু তাৰ পিছত ১৯৭৪ চনলৈকে এন ডি এত প্ৰশিক্ষক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল । ১৯৬৫ আৰু ১৯৭১ চনত পাকিস্তানৰ সৈতে হোৱা দুখন যুদ্ধতো তেওঁ সক্ৰিয়ভাৱে যোগদান কৰিছিল ।
প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সুৰেশ কলমাদীয়ে মহাৰাষ্ট্ৰ যুৱ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব দি তাৰ পিছত ১৯৮২ চনত ৰাজ্যসভাৰ সদস্য হয় । ১৯৯৬ চনত তেওঁ ভাৰতীয় অলিম্পিক সন্থাৰ সভাপতি হয় । ২০১০ চনৰ কমনৱেলথ গেমছৰ আয়োজনতো তেওঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল । অৱশ্যে দুৰ্নীতি আৰু প্ৰৱঞ্চনাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰো হৈছিল সুৰেশ কলমাদী ।