৯৪ বছৰ বয়সত প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী মহছিনা কিডৱাইৰ মৃত্যু

নয়ডাত বুধবাৰে পুৱতি নিশা প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা কংগ্ৰেছ দলৰ জ্যেষ্ঠ নেত্ৰী মহছিনা কিডৱাইয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ।

Mohsina Kidwai dies
কংগ্ৰেছ দলৰ জ্যেষ্ঠ নেত্ৰী মহছিনা কিডৱাইৰ মৃত্যু (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 8, 2026 at 3:07 PM IST

নতুন দিল্লী : প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা কংগ্ৰেছ দলৰ জ্যেষ্ঠ নেত্ৰী মহছিনা কিডৱাইৰ ৯৪ বছৰ বয়সত মৃত্যু হয় । বুধবাৰে পুৱতি নিশা প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে । নয়ডাত প্ৰায় ৩ বজাত তেওঁৰ মৃত্যু হয় । কংগ্ৰেছ দলৰ জ্যেষ্ঠ নেত্ৰীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ খবৰে কংগ্ৰেছ দলৰ লগতে ৰাজনৈতিক মহলত শোকৰ ছাঁ পেলাইছে ।

মহছিনা কিডৱাই ভাৰতীয় ৰাজনীতিত এগৰাকী শক্তিশালী আৰু সন্মানীয় ব্যক্তি আছিল । দীঘলীয়া ৰাজনৈতিক যাত্ৰাত তেওঁ অসংখ্য উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব বহন কৰি জাতিটোৰ সেৱাত ব্ৰতী হৈছিল । কেৱল ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰখনতে নহয়, সামাজিক ক্ষেত্ৰতো তেওঁৰ এক সুকীয়া পৰিচয় আছিল ।

Mohsina Kidwai dies
প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী মহছিনা কিডৱাইৰ মৃত্যু (ETV Bharat)

কেইবাটাও দশক ধৰি তেওঁ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত জড়িত হৈ আছিল । য'ত তেওঁ ৰাজহুৱা বিষয়সমূহৰ ওপৰত মাত মাতি আহিছিল । কৰ্মৰ প্ৰতি নিষ্ঠা আৰু সৰলতাৰ বাবে তেওঁ পৰিচিত আছিল । তেওঁৰ মৃত্যুক ভাৰতীয় ৰাজনীতিৰ বাবে এক উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে ।

মহছিনা কিডৱাইৰ মৃত্যুৰ খবৰে তেওঁৰ সমৰ্থক আৰু অনুৰাগীসকলক মৰ্মাহত কৰি তুলিছে । সামাজিক মাধ্যমতো বিভিন্নজনে সমাজৰ প্ৰতি তেওঁৰ অৱদানৰ কথা স্মৰণ কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে । দেশৰ বহু বিশিষ্ট লোক আৰু ৰাজনৈতিক নেতাসকলেও তেওঁৰ মৃত্যুত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে ।

Mohsina Kidwai dies
প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী মহছিনা কিডৱাইৰ মৃত্যু (ETV Bharat)

কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে শোকপ্ৰকাশ কৰি এক্সৰ এটা পোষ্টত লিখিছে, "প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা প্ৰাক্তন সাংসদ মহছিনা কিডৱাইজীৰ মৃত্যুৰ খবৰে মৰ্মাহত কৰিছে । তেওঁ কংগ্ৰেছ দলৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ আৰু অতি নিষ্ঠাবান নেত্ৰী আছিল, যাৰ সমগ্ৰ জীৱন জনসেৱাৰ আদৰ্শ হৈ আহিছে ।"

ৰাহুল গান্ধীয়ে লগতে লিখিছে, "তেওঁৰ উদাৰতা, নম্ৰতা আৰু মৰ্যাদাপূৰ্ণ ৰাজনৈতিক সফলতাই দেশৰ কেইবাটাও প্ৰজন্মৰ মহিলাক অনুপ্ৰাণিত কৰিছে । এই দুখৰ সময়ত মই শোকসন্তপ্ত পৰিয়াললৈ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ।" একেদৰে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে, কংগ্ৰেছ নেতা শচীন পাইলটকে ধৰি কেইবাগৰাকী নেতাই সামাজিক মাধ্যমত নেত্ৰীগৰাকীৰ বিয়োগত শোকপ্ৰকাশ কৰে ।

Mohsina Kidwai dies
প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী মহছিনা কিডৱাইৰ মৃত্যু (ETV Bharat)

পৰিয়ালৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি সন্ধিয়া ৫ বজাত দিল্লীৰ নিজামুদ্দিনস্থিত লোধি ৰোডৰ পঞ্চ পিৰাণ কবৰস্থানত মহছিনা কিডৱাইৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হ'ব । নেত্ৰীগৰাকীক অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ বৃহৎ সংখ্যক লোক সমবেত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । যাৰ বাবে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাও কটকটীয়া কৰা হৈছে ।

উল্লেখ্য যে সৰলতা আৰু জনসাধাৰণৰ প্ৰতি থকা সমৰ্পণৰ বাবে মহছিনা কিডৱাই সমৰ্থকৰ হৃদয়ত সদায় জীয়াই থাকিব । তেওঁ গোটেই জীৱন যিদৰে জনসাধাৰণৰ সেৱাত ব্ৰতী আছিল সেয়া ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মৰ বাবে আদৰ্শ হৈ থাকিব । ৰাজনীতিত তেওঁৰ অৱদানৰ চৰ্চাও চিৰদিন থাকিব ।

লগতে পঢ়ক :

মণিপুৰত সেনাৰ গুলীচালনাত নিহত ২, আহত ২০; ৪ জিলাত সান্ধ্য আইন, ইণ্টাৰনেট কৰ্তন

