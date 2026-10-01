আলফা স্বাধীন আৰু চৰকাৰৰ শান্তি আলোচনাত মধ্যস্থতাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ জোৰামথাংগাৰ
জোৰামথাংগাই পৰেশ বৰুৱা নেতৃত্বাধীন নিষিদ্ধ সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম স্বাধীন (ULFA I)ৰ সৈতে জড়িত ভৱিষ্যতৰ যিকোনো শান্তিৰ পদক্ষেপৰ মধ্যস্থতা কৰাৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে ।
Published : October 1, 2026 at 7:05 PM IST
নতুন দিল্লী: মিজোৰামৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী জোৰামথাংগাই মণিপুৰত কুকি-জো সম্প্ৰদায়ৰ সুকীয়া প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাৰ দাবীক সমৰ্থন জনায় ৷ তেওঁ কয় যে মেইটেই আৰু কুকি-জো সম্প্ৰদায়ৰ মাজত গভীৰ বিভাজনৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ সম্ভাৱনাকে ধৰি বিকল্প ৰাজনৈতিক কাঠামোৰ প্ৰয়োজন হ’ব পাৰে ।
নতুন দিল্লীত ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে মণিপুৰৰ সংঘাত সমাধানৰ বাবে বাৰে বাৰে কৰা প্ৰচেষ্টাই দুয়োটা সম্প্ৰদায়ৰ মাজৰ মতানৈক্য দূৰ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে ।
তেওঁ কয়, ‘‘মেইটেই আৰু কুকি জোৰ মাজৰ ঘাঁডোকৰ অতি গভীৰ । যেতিয়াই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সমস্যাটো সমাধানৰ চেষ্টা কৰে, তেতিয়াই তেওঁলোক সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হয় । গতিকে, সুকীয়া কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ সৃষ্টি মণিপুৰত অব্যাহত থকা সংঘাতৰ সমাধানৰ এক সম্ভাৱ্য উপায় হ'ব পাৰে ।’’
কুকি-জোৰ ৰাজনৈতিক আৰু নাগৰিক সমাজৰ সংগঠনসমূহে বিধায়িনী দলৰ সৈতে কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ বাবে নৱীকৃত দাবীৰ মাজতে তেওঁ এই মন্তব্য কৰে । কেন্দ্ৰৰ সৈতে নিলম্বন অভিযানৰ কাঠামোৰ অধীনত থকা কুকি নেচনেল অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰু ইউনাইটেড পিপলছ ফ্ৰণ্টে এই দাবী পুনৰবাৰ প্ৰকাশ কৰাৰ বিপৰীতে কুকি-জো কাউন্সিলেও শেহতীয়াকৈ পুনৰ দৃঢ়তা প্ৰকাশ কৰিছে ।
#WATCH | Delhi: Former Chief Minister of Mizoram Zoramthanga says, "... Manipur problem is a very difficult problem to solve. Practically, many people like to solve it by they like to heal it by joining together the wounded parts, but now the wound has become too deep... It can… pic.twitter.com/UAD6jPALOS— ANI (@ANI) September 27, 2026
উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ শান্তি আৰু নিৰাপত্তাজনিত বিষয়ৰ প্ৰতি দীৰ্ঘদিনীয়া আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰি অহা জোৰামথাংগাই অঞ্চলটোৰ নিৰাপত্তা পৰিস্থিতিকো চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ ম্যানমাৰৰ উন্নয়নৰ সৈতে সম্পৰ্কিত কৰে । ভাৰত-ম্যানমাৰ সীমান্তৰ সিপাৰে অবৈধ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ, গোলা-বাৰুদ আৰু নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ চলাচলৰ কথা আঙুলিয়াই দি তেওঁ কয়, ‘‘ম্যানমাৰত শান্তি থাকিলে উত্তৰ-পূবতো শান্তি থাকিব ।’’
জোৰামথাংগাৰ মতে, ম্যানমাৰে উত্তৰ-পূবৰ কেইবাটাও বিদ্ৰোহী গোটৰ আশ্ৰয়স্থল হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে আৰু চুবুৰীয়া দেশখনৰ স্থিতিশীলতাই অঞ্চলটোৰ বিদ্ৰোহ আৰু সংগঠিত অপৰাধৰ ওপৰত প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ পেলাব ।
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘প্ৰথম প্ৰয়োজনীয় কথা হ'ল ম্যানমাৰত বাহাল শান্তি থকা, যিটোৱে ভাল ঔষধ হিচাপে কাম কৰিব । যদি ম্যানমাৰত শান্তি থাকে তেন্তে উত্তৰ-পূবৰ বিদ্ৰোহৰ সমস্যা সমাধান হ'লহেঁতেন ।’’
ম্যানমাৰৰ পথটো ভাৰতীয় ড্ৰাগছ বলবৎকাৰী সংস্থাসমূহৰ বাবে এক ডাঙৰ চিন্তাৰ বিষয় হৈ পৰিছে । ‘‘উত্তৰ-পূবৰ বিদ্ৰোহ, অস্ত্ৰ সৰবৰাহ আৰু নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ আন্দোলনৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ বাবে ম্যানমাৰত শান্তি সুৰক্ষিত কৰাটো যিকোনো দীৰ্ঘম্যাদী কৌশলৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ হিচাপে গঢ় লৈ উঠিব লাগে ।’’ জোৰাম থাংগাই কয় ৷
জোৰামথাংগাই পৰেশ বৰুৱা নেতৃত্বাধীন নিষিদ্ধ সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম স্বাধীন (ULFA I)ৰ সৈতে জড়িত ভৱিষ্যতৰ যিকোনো শান্তিৰ পদক্ষেপৰ মধ্যস্থতা কৰাৰ প্ৰস্তাৱো আগবঢ়ায় । ‘‘আলফা স্বাধীনে চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছিল । ভাৰত চৰকাৰ, অসম চৰকাৰ বা সংগঠনটোৱে যদি মোক আহ্বান জনায়, তেন্তে মই শান্তিৰক্ষী হিচাপে কাম কৰিব পাৰো ৷’’ তেওঁ লগতে কয় ৷
ম্যানমাৰস্থিত আলফা স্বাধীনৰ নেতৃত্বই সংগঠনটোৰ আলোচনাপন্থী দলটোৰ সৈতে জড়িত আনুষ্ঠানিক শান্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ বাহিৰত থকাৰ সময়তে জোৰাম থাংগাই এই প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে ।
১৯৭৯ চনৰ ৭ এপ্ৰিলত স্বাধীন তথা সাৰ্বভৌম অসমৰ দাবীৰে সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম নামৰ সংগঠনটো গঠিত হৈছিল । পিছলৈ এই সংগঠন দুটা ভাগত বিভক্ত হয় আৰু এটা ফৈদে ২০২৩ চনৰ ২৯ ডিচেম্বৰত অসম চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৈতে শান্তিচুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰে । কিন্তু পৰেশ বৰুৱাৰ নেতৃত্বত আনটো ফৈদে আলফা স্বাধীন নামেৰে বৰ্তমানেও সাৰ্বভৌম স্বাধীন অসমৰ দাবীত বিদ্ৰোহ কৰি আছে ।
জোৰামথাংগা মিজোৰামৰ মিজো নেশ্ব'নেল ফ্ৰণ্টৰ এজন বিদ্ৰোহী নেতা আছিল। প্ৰথম অৱস্থাত ১৯৫৯ চনত লালডেংগাই মিজো নেচনেল ফেমাইন ফ্ৰণ্ট হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰা এই গোটটোৱে ১৯৬৬ চনত ভাৰতৰ পৰা মিজো অঞ্চলৰ স্বাধীনতাৰ বাবে সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম চলাই আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড উগ্ৰপন্থী আৰু বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনলৈ ৰূপান্তৰিত হয় ।
১৯৬৫ চনত জোৰামথাংগাই এই আন্দোলনত যোগদান কৰে, গেৰিলা যুঁজাৰু হিচাপে তেওঁ খুব সোনকালেই বিভিন্ন ৰেংক লাভ কৰে আৰু ১৯৭৯ চনত এই সংগঠনটোৰ উপ-সভাপতি হয় । কিন্তু ১৯৮৬ চনত ঐতিহাসিক মিজোৰাম শান্তি চুক্তিৰ পিছত এই আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড সংগঠনটোৱে হিংসা ত্যাগ কৰি মূলসুঁতিৰ ৰাজনৈতিক দললৈ পৰিৱৰ্তিত হয় । ইয়াৰ পাছত জোৰামথাংগাই তিনিটা কাৰ্যকাল মিজোৰামৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ।
লগতে পঢ়ক: মণিপুৰত পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ ৪ উগ্ৰপন্থী