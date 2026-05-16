মৃত্য়ু নে হত্য়া? টুইশাৰ মৃত্য়ুক লৈ একাধিক প্ৰশ্ন?

মৃত্য়ু নে হত্য়া? টুইশাৰ মৃত্য়ুক লৈ একাধিক প্ৰশ্ন?
গ্লেমাৰ জগতৰ পৰা কৰ্প’ৰেট কেৰিয়াৰলৈ, কিয় অকালতে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হ’ল ২০১২ চনৰ ‘মিছ পুনে’ টুইশাই ? শহুৰেকৰ ঘৰৰ বিৰুদ্ধে মানসিক নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ !
Published : May 16, 2026 at 5:11 PM IST
হায়দৰাবাদ : প্ৰবল আত্মবিশ্বাসী, কেৰিয়াৰৰ উচ্চ শিখৰলৈ যোৱা এগৰাকী নাৰীৰ বিবাহৰ পাছত ৰহস্য়জনক মৃত্য়ু। মডেলিং জগতত জিলিকি থকা এজনী সুন্দৰী যুৱতী বিবাহৰ পাছত ৰহস্য়জনক মৃত্য়ু। ৰৱ ভুল নুবুজিব। ৰহস্য়জনক মৃত্য়ু বুলি আমি কোৱা নাই, এই অভিযোগ স্বয়ং ছোৱালীজনীৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ। আপোনালোকে জানেনে, আমি কাৰ কথা কৈছোঁ? সেয়া জানিবলৈ পঢ়ক এই প্ৰতিবেদন।
আমি ক'ব বিচাৰিছো এগৰাকী আত্মবিশ্বাসী, কেৰিয়াৰত সফল নাৰীৰ কথা। তেওঁ হৈছে ২০১২ বৰ্ষৰ প্ৰাক্তন 'মিছ পুনে' খ্য়াত টুইশা শৰ্মা। বিবাহৰ মাত্ৰ ৫ মাহৰ পাছতেই এইগৰাকী নাৰী মৃত্য়ুমুখত পৰিছে। মৃত্য়ুৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে মধ্য়প্ৰদেশৰ ভূপালত। স্থানীয় আৰক্ষীয়ে ঘটনাটোৰ সন্দৰ্ভত প্ৰাথমিক তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে যদিও পৰিয়ালৰ লোকে টুইশা শৰ্মাৰ আকস্মিক মৃত্য়ুত সন্দেহ ব্য়ক্ত কৰিছে।
উত্তৰ প্ৰদেশ নয়দাৰ বাসিন্দা টুইশা শৰ্মা এগৰাকী সফল মডেল হোৱাৰ লগতে জীৱনৰ অন্য় ক্ষেত্ৰতো সফল আছিল। সকলোতে আগৰণুৱা এইগৰাকী সুন্দৰী মডেলে ২০১২ বৰ্ষটোত "মিছ পুনে" খিতাপো অৰ্জন কৰিছিল। মডেলিং জগতৰ সফল টুইশাই নয়ডাৰ এটা কৰ্প’ৰেট প্ৰতিষ্ঠানত কৰ্মৰত আছিল। এতিয়াৰ পৰা পাঁচ মাহ পূৰ্বে মধ্য়প্ৰদেশ ভূপাল নিবাসী সমৰ্থ সিং নামৰ এগৰাকী অধিবক্তাৰ সৈতে তেওঁ বিবাহপাশত আৱদ্ধ হৈছিল। কিন্তু?
মানসিক নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ
বিবাহৰ পাছতে মানসিক নিৰ্যাতনৰ সম্মুখীন হৈছিল টুইশা। এই অভিযোগ টুইশাৰ পৰিয়ালৰ। পৰিয়ালৰ অভিযোগমতে শহুৰেকৰ ঘৰৰ মানুহে তেওঁক দীৰ্ঘদিন ধৰি মানসিক আৰু আৱেগিকভাৱে নিৰ্যাতন চলাই আহিছিল । ১২ মে'ৰ নিশা টুইশাৰ মৃত্য়ু হোৱা বুলি খবৰ পোৱা মাত্ৰেকে এতিয়া টুইশাৰ পৰিয়ালে আৰক্ষীৰ ওচৰত অভিযোগ আনিছে যে টুইশা বিয়া হোৱাৰ পাছৰে পৰা মানসিক অশান্তিত আছিল। টুইশাৰ মৃত্য়ুৰ খবৰে এতিয়া অনেক প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিছে।
১২ মে'ত কি হৈছিল
প্ৰায় পাঁচ মাহ পূৰ্বে টুইশাই ভূপালৰ অধিবক্তা সমৰ্থ সিঙৰ সৈতে বিবাহপাশত আৱদ্ধ হৈছিল । পৰিয়ালৰ লোকে অভিযোগ কৰা মতে, যিখন সংসাৰক তেওঁলোকে এটা নতুন আৰম্ভণি বুলি ভাবিছিল, সেইখন অতি সোনকালেই মানসিক যন্ত্ৰণাৰ কাৰণ হৈ পৰিছিল । বিগত ১২ মে’ নিশা টুইশা পৰা ফোন আহিছিল কিন্তু সেই ফোন আধাতে কাটি দিয়া হৈছিল, আৰু তাৰ কিছু সময়ৰ পাছতে আহিল মৰ্মান্তিক খবৰটো... যে টুইশাৰ মৃত্য়ু হৈছে।
টুইশাৰ ভাতৃ ভাৰতীয় সেনাৰ এজন মেজৰ পদত থকা বিষয়া, তেওঁ সংবাদ মাধ্য়মৰ আগত জনোৱামতে মৃত্যুৰ কিছু সময় পূৰ্বে টুইশাই তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিছিল । সেই কথোপকথনত টুইশাই শহুৰেকৰ ঘৰত সন্মুখীন হোৱা তীব্ৰ মানসিক চাপৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল ।
চাকৰি এৰা আৰু সংঘাত
ভূপাললৈ অহাৰ পিছত টুইশাই নিজৰ বৈবাহিক জীৱন সুস্থিৰ কৰিবলৈ চাকৰি এৰি দিছিল । কিন্তু তেওঁৰ স্বামী আৰু শহুৰেকৰ ঘৰৰ মানুহে তেওঁক পুনৰ চাকৰিত যোগ দিবলৈ চাপ সৃষ্টি কৰাৰ বাবেই পৰিয়ালটোত অশান্তিৰ সৃষ্টি হৈছিল । পৰিয়ালে জনোৱা মতে, এই বিষয়টোক লৈ সঘনে হৈ থকা বাদ-বিবাদৰ বাবে টুইশাই গভীৰ মানসিক যন্ত্ৰণা ভোগ কৰিছিল । পৰিয়ালে লগতে অভিযোগ কৰি কয় যে শেহতীয়াকৈ টুইশা অপৰিকল্পিতভাৱে গৰ্ভৱতী হৈছিল । কিন্তু সেই সময়ত তেওঁ মাতৃত্বৰ বাবে মানসিকভাৱে সাজু নাছিল । এই গৰ্ভধাৰণৰ বিষয়টোৱে টুইশাই পূৰ্বৰে পৰা সন্মুখীন হৈ থকা মানসিক চাপ আৰু অধিক বৃদ্ধি কৰি তুলিছিল ।
টুইশা শৰ্মাৰ শহুৰেকৰ পৰিয়ালেৰ বিপৰীত ভাষ্য
টুইশাৰ শাহুৱেক তথা অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ গিৰিবালা সিঙে জনাই যে মঙলবাৰে নিশা প্ৰায় ৯:৩০ বজালৈকে তেওঁলোকে পৰিয়ালৰ সকলোৱে একেলগে বহি টেলিভিছন চাই আছিল । ঘৰত তেওঁলোকৰ উপস্থিতি প্ৰমাণ কৰিবলৈ চিচিটিভি ফুটেজ মজুত আছে বুলিও শাহুৱেকে দাবী কৰিছে। তাৰ পাছত নিশা টুইশাক তেওঁৰ নিজৰ কোঠাত অচেতন অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল । তেওঁক ততাতৈয়াকৈ এইমছ ভূপাললৈ নিয়া হৈছিল যদিও চিকিৎসকে তেওঁক মৃত বুলি ঘোষণা কৰে ।
টুইশা শৰ্মা কেৱল নিজৰ বৃত্তিগত কাম-কাজৰ বাবেই পৰিচিত নাছিল, বৰঞ্চ তেওঁ গ্লেমাৰ জগতখনতো সফলতা অৰ্জন কৰিছিল ।
টুইশা শৰ্মাৰ প্ৰতিভা আৰু সফলতা
২০১২ চনত টুইশাই ‘মিছ পুনে’ খিতাপ অৰ্জন কৰি জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছিল । তেওঁ দুখনকৈ চিনেমাতো অভিনয় কৰিছিল । বিবাহৰ পূৰ্বে তেওঁ নিজৰ এমবিএ ডিগ্ৰী সম্পূৰ্ণ কৰিছিল । শিক্ষা সমাপ্ত কৰি তেওঁ এটা বহুজাতিক প্ৰতিষ্ঠানত কৰ্মৰত আছিল আৰু এটা সুন্দৰ কৰ্প’ৰেট কেৰিয়াৰ গঢ়ি তুলিছিল ।
টুইশাৰ মৃত্য়ুৰ ঘটনাই এতিয়া সৰ্বত্ৰ চাঞ্চল্য়ৰ সৃষ্টি কৰিছে। মডেলৰ পৰা গৃহিনী আৰু তাৰ পাছত মৃত্য়ু? টুইশাৰ মৃত্য়ুৰ ঘটনাত আৰক্ষীয়ে কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে সেয়া সকলোৱে নজৰত ৰাখিছে।
