অবৈধ অনুপ্ৰৱেশ সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰৰ পদক্ষেপক সমৰ্থন মণিপুৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙৰ

২০২৩ ৰ ৩ মে’ ৰ ঘটনাৰ পিছতো এই প্ৰচেষ্টা অব্যাহত আছিল ৷ যাৰদ্বাৰা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ গুৰুত্ব আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি অধিক স্পষ্ট হয় ।

former manipur cm n biren singh
মণিপুৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিং (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 26, 2026 at 7:49 PM IST

তেজপুৰ: মণিপুৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙে দেওবাৰে সামাজিক মাধ্যম এক্সত কৰা এটা পোষ্টত অবৈধ অনুপ্ৰৱেশৰ বিষয়টোত ভাৰত চৰকাৰৰ পদক্ষেপক সমৰ্থন জনায় ৷ লগতে একাংশ ‘ৰাজনীতিবিদৰূপে ছদ্মবেশ ধৰা স্বাৰ্থান্বেষী গোটক সমালোচনা কৰে ।

সিঙে কয় যে অবৈধ অনুপ্ৰৱেশ চিনাক্তকৰণৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ স্থিতি স্পষ্ট আছিল । তেওঁ কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে ২০২৩ চনৰ ২৮ ছেপ্টেম্বৰত জাৰি কৰা নিৰ্দেশনাৰ কথা উল্লেখ কৰে, য’ত সন্দেহজনক অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ বায়’মেট্ৰিক আৰু বায়’গ্ৰাফিক তথ্য সংগ্ৰহ কৰাৰ লগতে সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল । পিছত এই সময়সীমা ৩১ মাৰ্চ ২০২৪ লৈকে বৃদ্ধি কৰা হয় যাতে প্ৰত্যাৱৰ্তন প্ৰক্ৰিয়া সঠিকভাৱে সম্পন্ন কৰিব পৰা যায় ।

তেওঁ লগতে কয় যে ২০২৩ ৰ ৩ মে’ ৰ ঘটনাৰ পিছতো এই প্ৰচেষ্টা অব্যাহত আছিল ৷ যাৰদ্বাৰা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ গুৰুত্ব আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি অধিক স্পষ্ট হয় । তথ্য উল্লেখ কৰি সিঙে কয় যে পাহাৰীয়া ৰাজ্যখনৰ কামজং জিলাত ৫,৪৫৭ জন অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰী চিনাক্ত কৰা হৈছে । তদুপৰি, কেবিনেট উপ-সমিতিয়ে টেংনৌপাল, চান্দেল, চুৰাচান্দপুৰ আৰু কামজং জিলাত মুঠ ২,৪৮০ জন লোকক চিনাক্ত কৰিছে । তেওঁ ২০২২ ৰ ২৮ জুনত চুৰাচান্দপুৰ আৰক্ষীয়ে ২০ টা শিশুসহ ৮০ জন ম্যানমাৰ নাগৰিক আটক কৰা ঘটনাও উল্লেখ কৰে ।

একে সময়তে মণিপুৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অভিযোগ তোলে যে কিছুমান স্বাৰ্থান্বেষী গোটে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়ত এই প্ৰচেষ্টাক বাধাগ্ৰস্ত কৰিছে । তেওঁ কয়, “যেতিয়া একতাৰ আটাইতকৈ বেছি প্ৰয়োজন আছিল, তেতিয়া কিছুমানে অস্থিৰতাক সুযোগ হিচাপে লৈ এই প্ৰক্ৰিয়াটো দুৰ্বল কৰিলে ৷”

শেষত সিঙে উল্লেখ কৰে যে এই বিষয়টো কেৱল ৰাজনীতিৰ বিষয় নহয়, ই মণিপুৰৰ জনসাধাৰণ, তেওঁলোকৰ পৰিচয় আৰু ভৱিষ্যতৰ সৈতে সম্পৰ্কিত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় ।

