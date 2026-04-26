অবৈধ অনুপ্ৰৱেশ সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰৰ পদক্ষেপক সমৰ্থন মণিপুৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙৰ
Published : April 26, 2026 at 7:49 PM IST
তেজপুৰ: মণিপুৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙে দেওবাৰে সামাজিক মাধ্যম এক্সত কৰা এটা পোষ্টত অবৈধ অনুপ্ৰৱেশৰ বিষয়টোত ভাৰত চৰকাৰৰ পদক্ষেপক সমৰ্থন জনায় ৷ লগতে একাংশ ‘ৰাজনীতিবিদৰূপে ছদ্মবেশ ধৰা স্বাৰ্থান্বেষী গোটক সমালোচনা কৰে ।
সিঙে কয় যে অবৈধ অনুপ্ৰৱেশ চিনাক্তকৰণৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ স্থিতি স্পষ্ট আছিল । তেওঁ কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে ২০২৩ চনৰ ২৮ ছেপ্টেম্বৰত জাৰি কৰা নিৰ্দেশনাৰ কথা উল্লেখ কৰে, য’ত সন্দেহজনক অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ বায়’মেট্ৰিক আৰু বায়’গ্ৰাফিক তথ্য সংগ্ৰহ কৰাৰ লগতে সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল । পিছত এই সময়সীমা ৩১ মাৰ্চ ২০২৪ লৈকে বৃদ্ধি কৰা হয় যাতে প্ৰত্যাৱৰ্তন প্ৰক্ৰিয়া সঠিকভাৱে সম্পন্ন কৰিব পৰা যায় ।
In the midst of fringe elements disguised as politicians trying to discredit the efforts of our government with regard to illegal immigrants, it is necessary to put facts on record.— N. Biren Singh (@NBirenSingh) April 26, 2026
The Government of India was clear and serious on identifying illegal immigrants. The Ministry of…
তেওঁ লগতে কয় যে ২০২৩ ৰ ৩ মে’ ৰ ঘটনাৰ পিছতো এই প্ৰচেষ্টা অব্যাহত আছিল ৷ যাৰদ্বাৰা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ গুৰুত্ব আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি অধিক স্পষ্ট হয় । তথ্য উল্লেখ কৰি সিঙে কয় যে পাহাৰীয়া ৰাজ্যখনৰ কামজং জিলাত ৫,৪৫৭ জন অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰী চিনাক্ত কৰা হৈছে । তদুপৰি, কেবিনেট উপ-সমিতিয়ে টেংনৌপাল, চান্দেল, চুৰাচান্দপুৰ আৰু কামজং জিলাত মুঠ ২,৪৮০ জন লোকক চিনাক্ত কৰিছে । তেওঁ ২০২২ ৰ ২৮ জুনত চুৰাচান্দপুৰ আৰক্ষীয়ে ২০ টা শিশুসহ ৮০ জন ম্যানমাৰ নাগৰিক আটক কৰা ঘটনাও উল্লেখ কৰে ।
একে সময়তে মণিপুৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অভিযোগ তোলে যে কিছুমান স্বাৰ্থান্বেষী গোটে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়ত এই প্ৰচেষ্টাক বাধাগ্ৰস্ত কৰিছে । তেওঁ কয়, “যেতিয়া একতাৰ আটাইতকৈ বেছি প্ৰয়োজন আছিল, তেতিয়া কিছুমানে অস্থিৰতাক সুযোগ হিচাপে লৈ এই প্ৰক্ৰিয়াটো দুৰ্বল কৰিলে ৷”
শেষত সিঙে উল্লেখ কৰে যে এই বিষয়টো কেৱল ৰাজনীতিৰ বিষয় নহয়, ই মণিপুৰৰ জনসাধাৰণ, তেওঁলোকৰ পৰিচয় আৰু ভৱিষ্যতৰ সৈতে সম্পৰ্কিত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় ।
লগতে পঢ়ক: তীব্ৰ গৰমৰ লগে লগে দেশত বিদ্যুতৰ চাহিদাও এদিনতে ২৫২ গিগাৱাটলৈ বৃদ্ধি