কেৰালাত হৃদক্ৰিয়া বন্ধ হৈ মৃত্যু কেনিয়াৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাইলা অডিংগাৰ

কেৰালাত হৃদক্ৰিয়া বন্ধ হৈ মৃত্যু কেনিয়াৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাইলা অডিংগাৰ
কেনিয়াৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাইলা অডিংগাৰ হৃদযন্ত্ৰৰ ক্ৰিয়া বন্ধ হৈ বুধবাৰে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ।
Published : October 15, 2025 at 6:11 PM IST
কোচি: কেনিয়াৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী কেৰালাৰ এৰ্নাকুলাম জিলাৰ কুথাটটুকুলামত দৈনিক প্ৰাতঃভ্ৰমণৰ সময়ত হৃদযন্ত্ৰৰ ক্ৰিয়া বন্ধ হৈ মৃত্যু হোৱা বুলি সদৰী কৰে আৰক্ষী আৰু চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষই । আয়ুৰ্বেদিক চকু চিকিৎসালয়খনৰ মুখপাত্ৰই জনোৱা অনুসৰি, চিকিৎসালয়খনৰ চৌহদৰ ভিতৰত মৰ্ণিংৱাক কৰাৰ সময়ত ৮০ বছৰীয়া অডিংগা ঢলি হঠাৎ পৰাত ততাতৈয়াকৈ কুথাটটুকুলামৰ শ্ৰীধৰেয়াম আয়ুৰ্বেদিক চকু চিকিৎসালয় আৰু গৱেষণা কেন্দ্ৰলৈ লৈ যোৱা হয় ।
ছয় দিন পূৰ্বে অডিংগা কন্যা আৰু পৰিয়ালৰ ঘনিষ্ঠ সদস্যৰ সৈতে উপস্থিত হৈছিল কুথাটটুকুলামত । প্ৰাতঃভ্ৰমণ আৰু হস্পিতালৰ চিকিৎসাৰ ৰুটিন মানি চলিছিল প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । বৰ্তমান তেওঁৰ মৃতদেহ বৰ্তমান দেৱমাথা চিকিৎসালয়ত ৰখা হৈছে বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়ে । মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে কয় যে অডিংগা আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালে চিকিৎসালয়খনলৈ আহিছিল, পূৰ্বে তেওঁৰ কন্যাই দৃষ্টিশক্তি ঘূৰাই পোৱাত সহায় কৰিছিল চিকিৎসালয়খনে ।
I am shocked to learn of the demise of former Prime Minister Rt. Hon. Raila Amolo Odinga, a patriot, a pan-Africanist, a democrat and a leader who made significant contributions to democracy in Kenya and in Africa.— David Maraga (@dkmaraga) October 15, 2025
Kenya has lost one of its most formidable leaders who shaped… pic.twitter.com/md6vfXyt9f
উল্লেখ্য যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ২০২২ চনত দিয়া ‘মন কি বাত’ৰ ভাষণত অডিংগাৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল । যিগৰাকীয়ে মগজুৰ টিউমাৰত আক্ৰান্ত হৈ তেওঁৰ চকুৰ দৃষ্টিশক্তি হেৰুৱাইছিল, যিটো ভাৰতত আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসাৰ পিছত উন্নত হৈছিল ।
১৯৪৫ চনৰ ৭ জানুৱাৰীত জন্মগ্ৰহণ কৰা অডিংগাই ২০০৮ চনৰ পৰা ২০১৩ চনলৈকে ৰাষ্ট্ৰীয় মিলন আৰু সাংবিধানিক সংস্কাৰৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়ছোৱাত দেশখনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল । প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যকাল শেষ হোৱাৰ পিছত তেওঁ বিৰোধীৰ নেতা হয় আৰু আজিমিও লা উমোজা–ৱান কেনিয়া মিত্ৰজোঁট পাৰ্টিৰ নেতৃত্ব দিয়ে । তেওঁৰ অগ্নিময় ভাষণ আৰু তৃণমূল পৰ্যায়ৰ সংযোগৰ বাবে তেওঁ পৰিচিত হৈ আহিছে, যিয়ে তেওঁক আধুনিক কেনিয়াৰ গণতন্ত্ৰ গঢ় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এক কেন্দ্ৰীয় ব্যক্তিত্ব কৰি তুলিছিল ।
Our condolences to Kenyans, the Government of #Kenya and the family of former Prime Minister Raila Odinga. His was a remarkable life that has helped shape modern Kenya. pic.twitter.com/CGyuJNf9Jo— Stephen Jackson (@SWJacksonUN) October 15, 2025
২০০৭–০৮ চনৰ নিৰ্বাচনৰ পিছৰ হিংসাৰ অন্ত পেলোৱা ক্ষমতা বিভাজন চুক্তিত তেওঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল, আলোচনা আৰু সংস্কাৰৰ পোষকতা কৰা এজন ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল । অডিংগা দীৰ্ঘদিনীয়া বিৰোধী নেতা আৰু কমলা গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ মুৰব্বীও আছিল ।
১৯৯৭, ২০০৭, ২০১৩, ২০১৭ আৰু ২০২২ চনত পাঁচবাৰকৈ কেনিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা অডিংগাই বিফলভাৱে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল । ২০২২ চনত তেওঁৰ শেহতীয়া লোকচানৰ ফলত তেওঁ নিৰ্বাচিত ৰাষ্ট্ৰপতি উইলিয়াম ৰুটোৰ বিৰুদ্ধে কেনিয়াৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন দাখিল কৰে আৰু পিছত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ৰায় দিয়ে ।