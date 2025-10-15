ETV Bharat / bharat

কেৰালাত হৃদক্ৰিয়া বন্ধ হৈ মৃত্যু কেনিয়াৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাইলা অডিংগাৰ

কেনিয়াৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাইলা অডিংগাৰ হৃদযন্ত্ৰৰ ক্ৰিয়া বন্ধ হৈ বুধবাৰে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ।

Former Kenya Prime Minister Raila Odinga Dies Of Cardiac Arrest In Kerala
কেৰালাত হৃদক্ৰিয়া বন্ধ হৈ মৃত্যু কেনিয়াৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাইলা অডিংগাৰ (IANS)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 15, 2025 at 6:11 PM IST

কোচি: কেনিয়াৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী কেৰালাৰ এৰ্নাকুলাম জিলাৰ কুথাটটুকুলামত দৈনিক প্ৰাতঃভ্ৰমণৰ সময়ত হৃদযন্ত্ৰৰ ক্ৰিয়া বন্ধ হৈ মৃত্যু হোৱা বুলি সদৰী কৰে আৰক্ষী আৰু চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষই । আয়ুৰ্বেদিক চকু চিকিৎসালয়খনৰ মুখপাত্ৰই জনোৱা অনুসৰি, চিকিৎসালয়খনৰ চৌহদৰ ভিতৰত মৰ্ণিংৱাক কৰাৰ সময়ত ৮০ বছৰীয়া অডিংগা ঢলি হঠাৎ পৰাত ততাতৈয়াকৈ কুথাটটুকুলামৰ শ্ৰীধৰেয়াম আয়ুৰ্বেদিক চকু চিকিৎসালয় আৰু গৱেষণা কেন্দ্ৰলৈ লৈ যোৱা হয় ।

ছয় দিন পূৰ্বে অডিংগা কন্যা আৰু পৰিয়ালৰ ঘনিষ্ঠ সদস্যৰ সৈতে উপস্থিত হৈছিল কুথাটটুকুলামত । প্ৰাতঃভ্ৰমণ আৰু হস্পিতালৰ চিকিৎসাৰ ৰুটিন মানি চলিছিল প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । বৰ্তমান তেওঁৰ মৃতদেহ বৰ্তমান দেৱমাথা চিকিৎসালয়ত ৰখা হৈছে বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়ে । মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে কয় যে অডিংগা আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালে চিকিৎসালয়খনলৈ আহিছিল, পূৰ্বে তেওঁৰ কন্যাই দৃষ্টিশক্তি ঘূৰাই পোৱাত সহায় কৰিছিল চিকিৎসালয়খনে ।

উল্লেখ্য যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ২০২২ চনত দিয়া ‘মন কি বাত’ৰ ভাষণত অডিংগাৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল । যিগৰাকীয়ে মগজুৰ টিউমাৰত আক্ৰান্ত হৈ তেওঁৰ চকুৰ দৃষ্টিশক্তি হেৰুৱাইছিল, যিটো ভাৰতত আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসাৰ পিছত উন্নত হৈছিল ।

১৯৪৫ চনৰ ৭ জানুৱাৰীত জন্মগ্ৰহণ কৰা অডিংগাই ২০০৮ চনৰ পৰা ২০১৩ চনলৈকে ৰাষ্ট্ৰীয় মিলন আৰু সাংবিধানিক সংস্কাৰৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়ছোৱাত দেশখনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল । প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যকাল শেষ হোৱাৰ পিছত তেওঁ বিৰোধীৰ নেতা হয় আৰু আজিমিও লা উমোজা–ৱান কেনিয়া মিত্ৰজোঁট পাৰ্টিৰ নেতৃত্ব দিয়ে । তেওঁৰ অগ্নিময় ভাষণ আৰু তৃণমূল পৰ্যায়ৰ সংযোগৰ বাবে তেওঁ পৰিচিত হৈ আহিছে, যিয়ে তেওঁক আধুনিক কেনিয়াৰ গণতন্ত্ৰ গঢ় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এক কেন্দ্ৰীয় ব্যক্তিত্ব কৰি তুলিছিল ।

২০০৭–০৮ চনৰ নিৰ্বাচনৰ পিছৰ হিংসাৰ অন্ত পেলোৱা ক্ষমতা বিভাজন চুক্তিত তেওঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল, আলোচনা আৰু সংস্কাৰৰ পোষকতা কৰা এজন ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল । অডিংগা দীৰ্ঘদিনীয়া বিৰোধী নেতা আৰু কমলা গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ মুৰব্বীও আছিল ।

১৯৯৭, ২০০৭, ২০১৩, ২০১৭ আৰু ২০২২ চনত পাঁচবাৰকৈ কেনিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা অডিংগাই বিফলভাৱে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল । ২০২২ চনত তেওঁৰ শেহতীয়া লোকচানৰ ফলত তেওঁ নিৰ্বাচিত ৰাষ্ট্ৰপতি উইলিয়াম ৰুটোৰ বিৰুদ্ধে কেনিয়াৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন দাখিল কৰে আৰু পিছত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ৰায় দিয়ে ।

