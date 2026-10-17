প্ৰাক্তন উপ-প্ৰধানমন্ত্ৰী লালকৃষ্ণ আদৱানী চিকিৎসাধীন
বিজেপিৰ প্ৰবীণ নেতা আদৱানীয়ে তদানীন্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ নেতৃত্বত গঠিত চৰকাৰৰ অধীনত ২০০২-২০০৪ চনলৈকে ভাৰতৰ উপ-প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ।
Published : October 17, 2026 at 8:46 AM IST
নতুন দিল্লী : ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা প্ৰাক্তন উপ প্ৰধানমন্ত্ৰী লাল কৃষ্ণ আদৱানীক বুকুৰ সংক্ৰমণৰ সন্দেহত শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া নতুন দিল্লীৰ ইন্দ্ৰপ্ৰস্থ এপ’ল’ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় ৷ চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষ আৰু চিকিৎসকে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি বৰ্তমান তেওঁৰ অৱস্থা সুস্থিৰ আৰু তেওঁ চিকিৎসকৰ বিশেষ দলৰ তত্বাৱধানত আছে ৷
শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া প্ৰায় ৭:৩০ বজাত ৯৮ বছৰীয়া আদৱানীক চিকিৎসালয়লৈ অনা হয় ৷ প্ৰাথমিক মূল্যায়নৰ অন্তত তেওঁক চিকিৎসালয়খনৰ পালমোন’লজী বিভাগত ভৰ্তি কৰা হয় ৷ চিকিৎসকে কয় যে তেওঁৰ বয়স আৰু বুকুৰ সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰয়োজনীয় পৰীক্ষা আৰু চিকিৎসাৰ নিৰীক্ষণ কৰা হৈছে ৷ এপ’ল’ হাস্পতালৰ মেডিকেল বুলেটিনত প্ৰকাশ পোৱা মতে, চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই ৷
ভাৰতীয় ৰাজনীতিৰ পিতৃ হিচাপে পৰিচিত এল কে আদৱানীয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি বয়সৰ লগত জড়িত স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে ৷ পূৰ্বও তেওঁক নিয়মীয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষা আৰু স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ বাবে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছিল ৷
লগতে পঢ়ক : 'অৰণ্য মানৱ' যাদৱ পায়েং অসুস্থ, যোৰহাট চিকিৎসালয়ৰ আইচিইউত ভৰ্তি