ছোনিয়া গান্ধীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'বলৈ অস্বীকাৰ কৰা কথাত সমৰ্থন ৰাকেশ কেশৰীৰ

ছোনিয়া গান্ধীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'বলৈ অস্বীকাৰ কৰা কথাত সমৰ্থন ৰাকেশ কেশৰীৰ
ইন্দিৰা, ৰাজীৱৰ হত্যাকাৰী কাণ্ডই গান্ধী পৰিয়ালটোক এক ভয়ৰ পৰিৱেশৰ মাজত আৱদ্ধ কৰি ৰাখিছিল- ৰাকেশ কেশৰী
Published : November 10, 2026 at 10:22 PM IST
হায়দৰাবাদ : ছোনিয়া গান্ধীৰ আত্মজীৱনী 'বিলংগিং: এ জাৰ্নি অৱ লাভ' প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছৰে পৰা ভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ উল্লেখ্য যে, ছোনিয়া গান্ধীয়ে আত্মজীৱনীখনত তেওঁৰ ৰাজনৈতিক আৰু ৰাজহুৱা জীৱনৰ সৈতে জড়িত বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা অপ্ৰকাশিত দিশ উন্মোচন কৰিছে ৷ যিবোৰ দেশৰ আধুনিক ইতিহাসৰ সৈতে তেওঁৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ সংঘাতৰ বহুতো টাৰ্ণিং পইণ্ট জড়িত আছে ।
বিশেষকৈ ছোনিয়া গান্ধীয়ে ২০০৪ চনত ইউপিএ চৰকাৰ ক্ষমতালৈ অহাৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদ গ্ৰহণ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে । এই সন্দৰ্ভত ঝাৰখণ্ডৰ দেওঘৰত, কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি প্ৰয়াত সীতাৰাম কেশৰীৰ নাতি ৰাকেশ কেশৰীয়ে ২০০৪ চনত ছোনিয়া গান্ধীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদ গ্ৰহণ নকৰাৰ সিদ্ধান্তৰ ওপৰত নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে ।
ছোনিয়া গান্ধীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদ গ্ৰহণ নকৰাৰ সন্দৰ্ভত কিতাপখনত উল্লেখ কৰা যুক্তিসমূহক সমৰ্থন কৰি ৰাকেশ কেশৰীয়ে কয়,"ছোনিয়াৰ পৰিয়ালে ইতিমধ্যে ৰাজনৈতিক হিংসা আৰু নিৰাপত্তাহীনতাৰ এক ভয়ংকৰ সময়ছোৱাৰ মাজেৰে পাৰ হৈ আহিছিল ৷ যাৰ বাবে পৰিয়ালটোৰ ভিতৰত স্পষ্ট উদ্বেগ আছিল । প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধী আৰু ৰাজীৱ গান্ধীৰ হত্যাকাৰী কাণ্ডই গান্ধী পৰিয়ালটোক এক ভয়ৰ পৰিৱেশৰ মাজত আৱদ্ধ কৰি ৰাখিছিল, যাৰ বাবে ছোনিয়া গান্ধীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা নাছিল ৷"
ৰাকেশে লগতে কয়, "যদি ছোনিয়া গান্ধীয়ে বিচাৰিলেহেঁতেন, তেন্তে তেওঁ ২০০৪-২০০৫ চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব পাৰিলেহেঁতেন ৷ তেওঁ নিজৰ ইচ্ছাতে এই পদ ত্যাগ কৰিছিল । মোৰ ককাৰ নাম কিতাপখনত নিশ্চিতভাৱে উল্লেখ থকা উচিত, কিয়নো সীতাৰাম কেশৰীৰ কংগ্ৰেছ দলৰ লগতে ইন্দিৰা গান্ধী, ৰাজীৱ গান্ধী আৰু ছোনিয়া গান্ধীৰ জীৱনতো সদায় এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান আছিল ।"
লগতে পঢ়ক: বিলংগিং : এ জাৰ্নি অৱ লাভ : তীব্ৰ হেঁচাৰ পিছতো কিয় প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱা নাছিল ছোনিয়া গান্ধী ?