ETV Bharat / bharat

মণিপুৰ হৈ পৰিছে পপী হাব? এন বীৰেণ সিঙৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ

পপী বা অবৈধ আফিং খেতিয়ে পুনৰ বিপদ মাতিছে মণিপুৰলৈ । পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ বৃহৎ ভূমিত এই খেতিৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে । প্ৰাক্তন মুখ্য়মন্ত্ৰীৰ উদ্বেগ...

Former Manipur CM N Biren Singh
পপী হাবলৈ পৰিণত হৈছে মণিপুৰ: এন বীৰেণ সিঙৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ (x@nbirensingh)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 16, 2026 at 2:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : অবৈধ আফিং (পপী) খেতিৰ বিৰুদ্ধে উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্য মণিপুৰে বহু বছৰ ধৰি যুঁজি আছে । কাৰণ এই খেতিৰ ফলত ৰাজ্যখনে দীৰ্ঘ সময় ধৰি বনাঞ্চল ধ্বংস, পৰিৱেশ বিনষ্টৰ দৰে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে ।

সময়ে সময়ে অবৈধ আফিং খেতিৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনে কঠোৰ পদক্ষেপ লৈছে যদিও ৰাজ্যখন এই ব্যাধিৰ পৰা মুক্ত হ'ব পৰা নাই । ৰাজ্যখনে ২০২৩ চনৰ পৰা যুঁজি থকা জাতিগত হিংসাৰো অন্যতম কাৰণো এই অবৈধ আফিং খেতি বুলিও বহুতে অভিযোগ কৰি আহিছে ।

তাৰ মাজতে ৰাজ্যখনত পুনৰ অবৈধ আফিং খেতি বৃহৎ পৰিসৰত আৰম্ভ হৈছে । এই অভিযোগ আমাৰ নহয় । স্বয়ং প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেণ সিঙে এই অভিযোগ কৰিছে ।

সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই বিষয়টোক লৈ গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে । এক্সৰ এটা পোষ্টত এন বীৰেণ সিঙে আফিং খেতিৰ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি লিখিছে, "পপী (আফিং) হাবলৈ পৰিণত হৈছে মণিপুৰ । আমি আৰু অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰো যে সোণালী ত্ৰিভুজ (গ'ল্ডেন ট্ৰায়েংগল) ইতিমধ্যে আমাৰ দুৱাৰমুখত আছে ।"

বনাঞ্চল ধ্বংস কৰি আফিং খেতি কৰা সন্দৰ্ভত তেওঁ লিখিছে, "মোৰ মৰমৰ মণিপুৰক পপী হাবলৈ ৰূপান্তৰিত হোৱা দেখি মই মৰ্মাহত হৈ পৰিছো । আমাৰ এসময়ৰ সেউজীয়া বনাঞ্চলসমূহ এতিয়া চিনাক্ত কৰিব নোৱাৰাকৈ ধ্বংস কৰা হৈছে । আনহাতে বৃহৎ পৰিসৰৰ আফিং খেতি কৰা অধিক স্থান পোহৰলৈ আহিছে ।"

এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ চৰকাৰৰ ভূমিকাক লৈও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ।

তেওঁ লিখিছে, "সকলোতকৈ দুৰ্ভাগ্যৰ কথা হ'ল যে এই ক্ষেত্ৰত শেহতীয়া পদক্ষেপ । ইয়াৰ পূৰ্বে ৰাজ্যজুৰি পপী খেতি ধ্বংস কৰাৰ বাবে ব্যাপক অভিযান চলোৱা হৈছিল । আজি বৃহৎ পৰিসৰৰ খেতিৰ নতুন তথ্য পোৱাৰ পিছতো একেধৰণৰ জৰুৰী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা দেখা পোৱা নাই ।"

তেওঁ লগতে লিখিছে, "এই ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিত আমি কেৱল প্ৰকৃতিৰ সেউজ আৱৰণ হেৰুওৱা নাই;আমি আগন্তুক প্ৰজন্মৰ ভৱিষ্যৎ ধ্বংস কৰি আছোঁ । পপী খেতিৰ বিস্তাৰে মণিপুৰক সোণালী ত্ৰিভুজৰ ওচৰত থকাৰ লগতে আমাৰ ৰাজ্যখন নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ অৰ্থনীতিৰ সৈতে গভীৰভাৱে জড়িত হোৱাৰ বিপদৰ বিষয়েও গুৰুতৰ উদ্বেগজনক হৈছে ।"

এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ নাৰ্ক'টিক্স ব্যুৰ' আৰু বন বিভাগক অতি সোনকালে পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ বাবে আহ্বান জনাইছে । তেওঁ পোষ্টত লিখিছে, "মণিপুৰৰ অস্তিত্বৰ স্বাৰ্থত এই ভাবুকি বহু দেৰি হোৱাৰ আগতেই বন্ধ কৰাৰ বাবে গুৰুতৰ, জৰুৰী আৰু নিৰ্ণায়ক প্ৰচেষ্টা গ্ৰহণ কৰা উচিত ।"

লগতে পঢ়ক :

অৰুণাচল প্ৰদেশত ছিয়াং নদীবান্ধক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি, প্ৰতিবাদস্থলীত কন্দুৱা গেছ নিক্ষেপ

TAGGED:

পপী খেতি
আফিং ভাং
এন বীৰেণ সিং
মণিপুৰ
MANIPUR POPPY CULTIVATION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.