অসমৰ প্ৰাক্তন আৰক্ষী সঞ্চালকপ্ৰধান বি ডি খৰ্কৱালৰ বিয়োগ

অসমৰ প্ৰাক্তন আৰক্ষী সঞ্চালকপ্ৰধান বি ডি খৰ্কৱালৰ বিয়োগ
খৰ্কৱালে ১৯৯৩-৯৪ চনত অসমৰ আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ।
Published : September 18, 2026 at 4:57 PM IST
হালদ্বাণী (উত্তৰাখণ্ড) : অসমৰ প্ৰাক্তন আৰক্ষী সঞ্চালকপ্ৰধান বি ডি খৰ্কৱালে উত্তৰাখণ্ডত শেষনিশ্বাস ত্যাগ কৰে । যোৱা ১৭ ছেপ্টেম্বৰত ৯০ বছৰ বয়সত অন্তিম নিশ্বাস ত্যাগ কৰা খৰ্কৱালে ১৯৯৩-৯৪ চনত অসমৰ আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ।
এইগৰাকী আৰক্ষীৰ উচ্চ পদস্থ বিষয়াই ১৯৯০ চনৰ নৱেম্বৰত আলফা উগ্ৰপন্থীৰ বিৰুদ্ধে আৰম্ভ হোৱা অপাৰেশ্ব'ন বজৰঙৰ সময়ত গুৱাহাটীৰ কেন্দ্ৰীয় চোৰাংচোৱা বিষয়াৰ লগত এই অভিযানত জড়িত হৈছিল । এই অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়াসকলৰ ভিতৰত তেওঁ অন্যতম আছিল ।
তেওঁৰ বিয়োগত উত্তৰাখণ্ডৰ ডিজিপি ডিপম শেঠে গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁৰ মৃত্য়ুত আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনিক জগতৰ বাবে এক অপূৰণীয় ক্ষতি বুলি ডিজিপি শেঠে কয় ।
অসম-মেঘালয় কেডাৰৰ ১৯৫৯ বেটছৰ জ্যেষ্ঠ আইপিএছ বিষয়া তথা অসমৰ প্ৰাক্তন আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান বি ডি খৰ্কৱালে অৱসৰৰ পিছত পৰিয়ালৰ সৈতে উত্তৰাখণ্ডৰ হালদ্বাণীৰ জজ ফাৰ্ম অঞ্চলত বাস কৰিছিল । কুমাওঁ আৰু হালদ্ৱানীৰ লগত তেওঁৰ দীৰ্ঘদিনীয়া পাৰিবাৰিক আৰু প্ৰশাসনিক সম্পৰ্ক আছিল । কুমাওঁ আৰু হালদ্ৱানীৰ লগত তেওঁৰ দীৰ্ঘদিনীয়া পাৰিবাৰিক আৰু প্ৰশাসনিক সম্পৰ্ক আছিল । তেওঁ এছএছবি, ৰাণীখেত আৰু নাইনিতালৰ চোৰাংচোৱা ব্যুৰ'তো কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ।
নাইনিতালৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক ডাঃ মঞ্জুনাথ টিচিৰ উপস্থিতিত নাইনিতাল আৰক্ষী, অসম আৰক্ষী, এছএছ বি আৰু চি আৰ পি এফৰ বিষয়াসকলে প্ৰয়াত প্ৰাক্তন ডিজিপি খৰ্কৱালৰ হালদ্বাণীস্থিত বাসগৃহত অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁ পত্নী নিৰ্মলা খৰ্কৱালৰ লগতে এজন পুত্ৰ আৰু এগৰাকী কন্যা সন্তান ইহসংসাৰত এৰি থৈ যায় ।
লগতে পঢ়ক:জুবিন গাৰ্গ: কাব্যৰ পৰা শিল্প, শিল্পীৰ পৰা সত্তা; কথা-সুৰ-কণ্ঠক লৈ এক বিশ্লেষণ
বিমান বন্দৰৰ পৰা সোণাপুৰলৈ সেই বিশেষ এম্বুলেন্সখন... ! স্মৃতি সুঁৱৰি এতিয়াও চকু সেমেকি উঠে চালক টিকেন ডেকাৰ