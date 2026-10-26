হোৱাটছএপত চিনাকি হৈয়েই বিদেশী মহিলাক ভাৰতৰ সামৰিক তথ্য দিলে প্ৰাক্তন সেনা বিষয়াই

হোৱাটছএপত চিনাকি হৈয়েই বিদেশী মহিলাক ভাৰতৰ সামৰিক তথ্য দিলে প্ৰাক্তন সেনা বিষয়াই
এগৰাকী মহিলাৰ সৈতে হোৱাটছএপত ভাৰতীয় সেনাৰ গোপন তথ্য আদান-প্ৰদান কৰাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বাবু নামৰ এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত সেনা বিষয়াক ৷
Published : October 26, 2026 at 4:05 PM IST
ভেল্লোৰ: দেশ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি সমৰ্পিত মনোভাৱেৰে সেৱা আগবঢ়োৱা সৈনিকসকলক সদায় উচ্চ স্থান দিয়া হয় ৷ কাৰণ তেওঁলোকৰ বাবেই দেশৰ জনতাই শান্তিৰে জীৱন অতিবাহিত কৰিব পাৰে ৷
বাহিৰৰ শত্ৰু, দেশৰ ভিতৰৰ শত্ৰু সকলোৰে বিৰুদ্ধে যুঁজ দি সৈনিকসকলে সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰে ৷ কিন্তু এই সৈনিকৰে যদি কোনোবাই দেশৰ সুৰক্ষাৰ সৈতে আপোচ কৰে তেন্তে সেয়া দেশদ্ৰোহিতাতকৈ কোনো গুণেই কম বুলিব পৰা নাযায় ৷
শেহতীয়াকৈ তেনে এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে তামিলনাডুত ৷ এগৰাকী মহিলাৰ সৈতে হোৱাটছএপত ভাৰতীয় সেনাৰ গোপন তথ্য আদান-প্ৰদান কৰাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বাবু নামৰ এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত সেনা বিষয়াক ৷
৫২ বছৰীয়া বাবু নামৰ প্ৰাক্তন সেনা বিষয়াগৰাকীয়ে তামিলনাডুত ভেল্লোৰ জিলাৰ কিলভালামত বাস কৰে । ২৮ বছৰ ভাৰতীয় সেনাত চাকৰি কৰাৰ পাছত তেওঁ ইতিমধ্যে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছে । এনে পৰিস্থিতিত কেন্দ্ৰীয় চোৰাংচোৱা সংস্থাত অভিযোগ উত্থাপন কৰা হয় যে তেওঁ সেনাৰ সৈতে জড়িত গোপন তথ্য শত্ৰুক অৱগত কৰিছে ।
এই অভিযোগৰ পিছতে বিষয়টো সন্দৰ্ভত তদন্ত চলাই কেন্দ্ৰীয় চোৰাংচোৱা সংস্থাই শুকুৰবাৰে (২৩ অক্টোবৰ) কিলভালাম অঞ্চললৈ যায় । বাবুক সোধাপোছাৰ বাবে ঘৰৰ পৰা ভেল্লোৰ তালুক থানালৈ লৈ যোৱা হয় আৰু বিষয়াসকলে দুদিন ধৰি তেওঁক অবিৰতভাৱে সোধাপোছা কৰে । ইয়াৰ পিছতে দেওবাৰে (২৫ অক্টোবৰ) পুৱা তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ।
প্ৰাথমিক তথ্য অনুসৰি প্ৰায় এবছৰ পূৰ্বে এগৰাকী অচিনাকী মহিলাই হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে বাবুৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছিল । ক্ৰমান্বয়ে ভাৰতীয় সেনাৰ সৈতে জড়িত তথ্য বিচৰাৰ পূৰ্বে অনুপযুক্ত কথা-বতৰাৰ জৰিয়তে তেওঁৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰা বুলি অভিযোগ উঠিছে ।
খবৰ অনুসৰি বাবুৱে মহিলাগৰাকীয়ে বিচৰা তথ্য শ্বেয়াৰ কৰিছিল । যেতিয়াই তেওঁ কিছুমান সবিশেষ তথ্য জনা নাছিল, তেতিয়াই তেওঁ ফোনযোগে সেনাৰ কাৰ্যালয়ৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি তথ্য লাভ কৰিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত মহিলাগৰাকীলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল বুলি অভিযোগ উঠিছে । যোৱা এবছৰত তেওঁ সেনাবাহিনীৰ সঁজুলি সম্পৰ্কীয় গোপনীয় সামৰিক তথ্য আৰু সবিশেষ ফাদিল কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ।
খবৰ অনুসৰি সেনা বিষয়াসকলৰ তেওঁৰ কাৰ্যকলাপৰ প্ৰতি সন্দেহ বাঢ়িছিল আৰু কেন্দ্ৰীয় চোৰাংচোৱা সংস্থাৰ সহায়ত তেওঁক ব্যক্তিগতভাৱে সোধাপোছা কৰা হৈছিল । তদন্তৰ সময়ত বাবুৱে বিগত এবছৰ ধৰি অচিনাকী মহিলাগৰাকীৰ সৈতে সেনা সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন তথ্য ভাগ-বাটোৱাৰা কৰি অহাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।
আৰক্ষীয়ে কয়, ‘‘বাবু সামৰিক সঁজুলি ইউনিটৰ এজন বিষয়া আছিল । এবছৰ পূৰ্বে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা বাবুৱে হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে এগৰাকী মহিলাৰ সৈতে চিনাকি হৈছিল । ইয়াৰ পিছত দুয়োজনে হোৱাটছএপৰ মেছেজ আৰু ভিডিঅ' কলৰ জৰিয়তে সামৰিক তথ্যৰ কথা পাতিছিল । তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে যে দুয়োজনে সামৰিক সঁজুলি আৰু নিৰাপত্তাৰ দিশৰ বিষয়ে বিশেষভাৱে কথা পাতিছিল । কেন্দ্ৰীয় চোৰাংচোৱা সংস্থাক এই বিষয়ে অৱগত কৰা হৈছে ৷ বৰ্তমান তেওঁৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত চলি আছে ।’’
লগতে পঢ়ক: দিল্লীত নিৰ্মীয়মান অট্টালিকা খহি পিতৃ-পুত্ৰৰ মৃত্যু, উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত