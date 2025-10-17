অৰণ্যই আৰু আমাক চিৰদিনৰ বাবে ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে: আত্মসমৰ্পণ কৰি ক'লে শীৰ্ষ মাওবাদী নেতা ৰূপেশে
অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ কনভয়ত হোৱা আক্ৰমণৰ সৈতে জড়িত হৈ আছিল ৰূপেশ ৷
Published : October 17, 2025 at 7:48 AM IST
ৰায়পুৰ: প্ৰায় দুটা দশকৰো অধিক কালজুৰি নক্সালবাদীৰ ঘাটিস্বৰূপে পৰিগণিত হৈ অহা ছত্তীশগড় সম্প্ৰতি নক্সালবাদী শূন্য ৰাজ্য হোৱাৰ দিশে গতি কৰিছে ৷ বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত উগ্ৰপন্থী সংগঠনটোৰ বহুকেইজন শীৰ্ষ নেতা সমন্বিতে ১৭০ নক্সালবাদী সদস্যই আত্মসমৰ্পণ কৰে ৷ এইসকলৰ ভিতৰত আছে নিষিদ্ধ মাওবাদী আন্দোলনৰ অন্যতম নেতা তথা কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ জ্যেষ্ঠ সদস্য আছান্না ওৰফে ৰূপেশ ৷
আত্মসমৰ্পণৰ পূৰ্বে আৱেগিক ভাষণ দি আছান্নাই কয়, “আমি এই সিদ্ধান্ত ল’লোঁ কঠিন পৰিস্থিতিত । আমাৰ সতীৰ্থ কেইজনমানে এতিয়াও যুঁজিব বিচাৰে, কিন্তু মই তেওঁলোকক প্ৰথমে আমাৰ সুৰক্ষাৰ কথা বিবেচনা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছো । আমি সমাজৰ মূলসুঁতিলৈ অহাৰ সময় আহি পৰিছে ।”
এটা ভিডিঅ’ত আছান্নাই টুপী পিন্ধি হিন্দীত ভাষণ দিয়া দেখা যায় ৷ তেওঁ কয়- “নিজকে ৰক্ষা কৰক । অৰণ্যই আৰু আমাক চিৰদিনৰ বাবে ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে । আন ৰাজ্যবিলাকৰ সৈতে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰক আৰু উভতি আহক । এতিয়া জীৱন পুনৰ নিৰ্মাণৰ সময় ।”
পলিটেকনিকৰ ছাত্ৰজন কেনেকৈ হৈ পৰিছিল নক্সালবাদীৰ নেতা:
অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুলুগু জিলাৰ পোলোনিপল্লী গাঁৱৰ আছান্না আছিল আই টি আই আৰু পলিটেকনিকৰ ছাত্ৰ । ১৯৯১ চনত পিপ'লছ ৱাৰ গ্ৰুপত যোগদান কৰি সংগঠনত ৰেংকৰ মাজেৰে তেওঁৰ দ্ৰুত উত্থান ঘটে । ১৯৯৯ চনৰ ভিতৰত তেওঁ পিপ'লছ ৱাৰ এক্সন টীমৰ মূল সদস্য হৈ পৰে ।
২০০০ চনত হায়দৰাবাদত সংঘটিত আই পি এছ বিষয়া চন্দ্ৰচূড়ৰ হত্যাৰ অভিযোগত আভিযুক্ত আছিল আছান্না । ইয়াৰ ঠিক তিনি বছৰৰ পাছত আলিপিৰিত তেতিয়াৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ কনভয়ত হোৱা আক্ৰমণৰ সৈতেও জড়িত হৈ আছিল, যিটো ঘটনাই ৰাজ্যখনৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাটোকেই কঁপাই তুলিছিল ।
চৰকাৰী সূত্ৰ অনুসৰি আছান্নাৰ সৈতে তিনিজন সংমণ্ডলীয় কাৰ্যবাহী, পাঁচজন জ’নেল কমিটীৰ সদস্য, ২০ জন ডি ভি চি অপাৰেটিভকে ধৰি ১৬৯ জন মাওবাদী কেডাৰে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে । ৭০ কিলোগ্ৰামতকৈ অধিক গোলা-বাৰুদ তেওঁলোকে চৰকাৰক গতাই দিয়ে ।
ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিষ্ণু দেও ছায়ে আত্মসমৰ্পণ কৰা মাওবাদী কেডাৰসকলক আনুষ্ঠানিকভাৱে আদৰণি জনোৱাৰ কথা । আনহাতে নিৰাপত্তা বাহিনীৰ বিষয়াসকলে এই আত্মসমৰ্পণক সমগ্ৰ ছত্তীশগড়, তেলেংগানা আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মাওবাদী নেটৱৰ্কৰ প্ৰতি “ঐতিহাসিক আঘাত” বুলি অভিহিত কৰি দশক দশক ধৰি চলি থকা বিদ্ৰোহৰ পিছত সংগঠনটোৰ ভিতৰত ক্ৰমাৎ ক্লান্তিৰ পৰিৱেশ আহিছে বুলি প্ৰকাশ কৰে ৷ স্মৰ্তব্য যে
বিগত ১৪ অক্টোবৰত পলিটব্যুৰ'ৰ সদস্য তথা চি পি আই মাওবাদীৰ জ্যেষ্ঠ নেতা মল্লোজুলা ভেনুগোপাল ৰাও ওৰফে সোণুৱে ৬০ জন কেডাৰৰ সৈতে মহাৰাষ্ট্ৰৰ গাডচিৰোলিত আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল । চৰকাৰী সূত্ৰই জনোৱা মতে, এয়া কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু সমগ্ৰ দেশৰ ৰাজ্য চৰকাৰসমূহৰ নেতৃত্বত চলা আৰক্ষীৰ ধাৰাবাহিক অভিযানৰ ফল ।
