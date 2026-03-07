ETV Bharat / bharat

বাঘৰ মুক্ত বিচৰণে আতংকিত কৰিছে ৰাইজক : বন বিভাগে জাৰি কৰিলে বাধা-নিষেধ

বন বিভাগৰ সৈতে সহযোগিতা কৰিবলৈ ৰাইজক আহ্বান । গৰু-ছাগলী আদি এৰি দিয়াটো সাময়িকভাৱে বন্ধ ৰাখিবলৈও অনুৰোধ জনাইছে বন বিভাগে ৷

মৃত বাঘ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 7, 2026 at 8:50 PM IST

3 Min Read
তেজপুৰ : অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কিছু অঞ্চলত মানুহৰ বসতিস্থলৰ ওচৰতে বাঘৰ সঘন বিচৰণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । যাৰ ফলত আতংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজ । ইফালে এই খবৰ পোৱাৰ পিছতে ৰাজ্যৰ বন বিভাগে সাধাৰণ জনতাক সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।

মানুহ-বন্যপ্ৰাণীৰ সংঘাত ৰোধ কৰিবলৈ নাগৰিকসকলক নিৰাপত্তা বিধি কঠোৰভাৱে মানি চলিবলৈ বন বিভাগে অনুৰোধ জনাইছে । বন বিভাগৰ কিমিন সোৱণশিৰি বনাঞ্চলৰ কৰ্তৃপক্ষয়ো এই সন্দৰ্ভত কেতবোৰ মন্তব্য কৰে ।

বন বিভাগৰ এগৰাকী বিষয়াই জনোৱা মতে কিছু গ্ৰামাঞ্চলৰ ওচৰত বাঘ দেখা পোৱাৰ তথ্য লাভ কৰা হৈছে । সেয়ে সাৱধানতা স্বৰূপে অঞ্চলটোৰ লোকসকলক বিশেষকৈ পুৱা সোনকালে আৰু সন্ধিয়া সময়ত একেলগ নোহোৱাকৈ বনাঞ্চল বা নিৰ্জন ঠাইলৈ নাযাবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে । লগতে শিশুসকলক ঘৰৰ ভিতৰত আৰু তত্বাৱধানত ৰাখিবলৈ অভিভাৱকসকলক আহ্বান জনোৱা হৈছে ।

বাঘৰ বিচৰণ (ETV Bharat)

উল্লেখ্য যে, ২ ফ্ৰেব্ৰুৱাৰীতো বনাঞ্চলৰ সমীপত এজন আৰক্ষী কনিষ্টবলক বাঘে আক্ৰমণ কৰি মৃত্যু ঘটাইছিল । সেই তেতিয়াৰে পৰা অঞ্চলটোৰ ৰাইজে ভয় আৰু শংকাৰ মাজেৰে সময় পাৰ কৰি আছে । ইয়াৰ মাজতে সতৰ্কতাৰ অৱলম্বন কৰা আৰু বাঘটো পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিবলৈ যো-জা চলোৱাৰ সময়তে বন বিভাগে এটা বাঘ মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে । সন্দেহ কৰা হয় যে কোনোবাই বাঘটোক গুলীয়াই হত্যা কৰিছে ।

বন বিভাগে বনাঞ্চলৰ সীমান্ত অঞ্চলত গৰু-ছাগলী আদি এৰি দিয়াটো সাময়িকভাৱে বন্ধ ৰাখিবলৈও অনুৰোধ জনাইছে । যদি কেতিয়াবা বাঘ দেখা পোৱা যায়, তেন্তে তাক খেদা, কাষ চপা, উত্তেজিত কৰা বা ফটো তোলাৰ চেষ্টা নকৰিবলৈ বিভাগে স্পষ্টকৈ সতর্ক কৰি দিছে । আনহাতে বাঘৰ চলাচল লক্ষ্য কৰিলেই লগে লগে বন বিভাগ বা স্থানীয় প্ৰশাসনক অৱগত কৰিবলৈ বন বিভাগে ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছে ।

বন বিভাগৰ সতৰ্কতা জাৰি (ETV Bharat)

ইপিনে দুইমুখ বনাঞ্চল কৰ্তৃপক্ষই জাৰি কৰা আন এক সতৰ্কবাণীত উল্লেখ কৰা হৈছে যে ৰাজ্যৰ কিছু অঞ্চলত বাঘ আৰু বনৰীয়া হাতীৰ চলাচল সম্পৰ্কে বিভিন্ন তথ্য সামাজিক মাধ্যমত সম্প্ৰচাৰ হৈছে । সেয়ে ৰাতি আৰু পুৱা সোনকালে অপ্রয়োজনীয়ভাৱে বনাঞ্চললৈ নাযাবলৈ বন বিভাগে জনসাধাৰণক পৰামৰ্শ দিয়ে ।

বনাঞ্চলত গৰু চৰোৱা, মাছ ধৰা বা জংঘলৰ কাম-কাজ আদিও সেই সময়ত সীমিত ৰাখিবলৈ বন বিভাগে আহ্বান জনাইছে । লগতে ৰাতিৰ সময়ত ঘৰ আৰু গৰুৰ গোহালীৰ ওচৰত পৰ্যাপ্ত পোহৰৰ ব্যৱস্থা ৰাখিবলৈও পৰামৰ্শ দিছে ।

অতিৰিক্ত সাৱধানতা হিচাপে ইটানগৰ, কামলে, ক্ৰা-দাদি, নামনি সোৱণশিৰি, পশ্চিম কামেং আৰু উজনি সোৱণশিৰি জিলাৰ মাজেৰে যোৱা বনাঞ্চলীয় পথসমূহত ৰাতিৰ ভ্ৰমণ এৰাই চলিবলৈ ভ্ৰমণকাৰীসকলক অনুৰোধ কৰা হৈছে ।

বন বিভাগে জনোৱা মতে, পৰিস্থিতি নিবিড়ভাৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰি থকা হৈছে আৰু স্থানীয় লোকসকলৰ সুৰক্ষাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব । জনসাধাৰণক সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ আৰু কৰ্তৃপক্ষক সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে ।

