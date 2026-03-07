বাঘৰ মুক্ত বিচৰণে আতংকিত কৰিছে ৰাইজক : বন বিভাগে জাৰি কৰিলে বাধা-নিষেধ
বন বিভাগৰ সৈতে সহযোগিতা কৰিবলৈ ৰাইজক আহ্বান । গৰু-ছাগলী আদি এৰি দিয়াটো সাময়িকভাৱে বন্ধ ৰাখিবলৈও অনুৰোধ জনাইছে বন বিভাগে ৷
Published : March 7, 2026 at 8:50 PM IST
তেজপুৰ : অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কিছু অঞ্চলত মানুহৰ বসতিস্থলৰ ওচৰতে বাঘৰ সঘন বিচৰণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । যাৰ ফলত আতংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজ । ইফালে এই খবৰ পোৱাৰ পিছতে ৰাজ্যৰ বন বিভাগে সাধাৰণ জনতাক সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।
মানুহ-বন্যপ্ৰাণীৰ সংঘাত ৰোধ কৰিবলৈ নাগৰিকসকলক নিৰাপত্তা বিধি কঠোৰভাৱে মানি চলিবলৈ বন বিভাগে অনুৰোধ জনাইছে । বন বিভাগৰ কিমিন সোৱণশিৰি বনাঞ্চলৰ কৰ্তৃপক্ষয়ো এই সন্দৰ্ভত কেতবোৰ মন্তব্য কৰে ।
বন বিভাগৰ এগৰাকী বিষয়াই জনোৱা মতে কিছু গ্ৰামাঞ্চলৰ ওচৰত বাঘ দেখা পোৱাৰ তথ্য লাভ কৰা হৈছে । সেয়ে সাৱধানতা স্বৰূপে অঞ্চলটোৰ লোকসকলক বিশেষকৈ পুৱা সোনকালে আৰু সন্ধিয়া সময়ত একেলগ নোহোৱাকৈ বনাঞ্চল বা নিৰ্জন ঠাইলৈ নাযাবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে । লগতে শিশুসকলক ঘৰৰ ভিতৰত আৰু তত্বাৱধানত ৰাখিবলৈ অভিভাৱকসকলক আহ্বান জনোৱা হৈছে ।
উল্লেখ্য যে, ২ ফ্ৰেব্ৰুৱাৰীতো বনাঞ্চলৰ সমীপত এজন আৰক্ষী কনিষ্টবলক বাঘে আক্ৰমণ কৰি মৃত্যু ঘটাইছিল । সেই তেতিয়াৰে পৰা অঞ্চলটোৰ ৰাইজে ভয় আৰু শংকাৰ মাজেৰে সময় পাৰ কৰি আছে । ইয়াৰ মাজতে সতৰ্কতাৰ অৱলম্বন কৰা আৰু বাঘটো পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিবলৈ যো-জা চলোৱাৰ সময়তে বন বিভাগে এটা বাঘ মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে । সন্দেহ কৰা হয় যে কোনোবাই বাঘটোক গুলীয়াই হত্যা কৰিছে ।
বন বিভাগে বনাঞ্চলৰ সীমান্ত অঞ্চলত গৰু-ছাগলী আদি এৰি দিয়াটো সাময়িকভাৱে বন্ধ ৰাখিবলৈও অনুৰোধ জনাইছে । যদি কেতিয়াবা বাঘ দেখা পোৱা যায়, তেন্তে তাক খেদা, কাষ চপা, উত্তেজিত কৰা বা ফটো তোলাৰ চেষ্টা নকৰিবলৈ বিভাগে স্পষ্টকৈ সতর্ক কৰি দিছে । আনহাতে বাঘৰ চলাচল লক্ষ্য কৰিলেই লগে লগে বন বিভাগ বা স্থানীয় প্ৰশাসনক অৱগত কৰিবলৈ বন বিভাগে ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছে ।
ইপিনে দুইমুখ বনাঞ্চল কৰ্তৃপক্ষই জাৰি কৰা আন এক সতৰ্কবাণীত উল্লেখ কৰা হৈছে যে ৰাজ্যৰ কিছু অঞ্চলত বাঘ আৰু বনৰীয়া হাতীৰ চলাচল সম্পৰ্কে বিভিন্ন তথ্য সামাজিক মাধ্যমত সম্প্ৰচাৰ হৈছে । সেয়ে ৰাতি আৰু পুৱা সোনকালে অপ্রয়োজনীয়ভাৱে বনাঞ্চললৈ নাযাবলৈ বন বিভাগে জনসাধাৰণক পৰামৰ্শ দিয়ে ।
বনাঞ্চলত গৰু চৰোৱা, মাছ ধৰা বা জংঘলৰ কাম-কাজ আদিও সেই সময়ত সীমিত ৰাখিবলৈ বন বিভাগে আহ্বান জনাইছে । লগতে ৰাতিৰ সময়ত ঘৰ আৰু গৰুৰ গোহালীৰ ওচৰত পৰ্যাপ্ত পোহৰৰ ব্যৱস্থা ৰাখিবলৈও পৰামৰ্শ দিছে ।
অতিৰিক্ত সাৱধানতা হিচাপে ইটানগৰ, কামলে, ক্ৰা-দাদি, নামনি সোৱণশিৰি, পশ্চিম কামেং আৰু উজনি সোৱণশিৰি জিলাৰ মাজেৰে যোৱা বনাঞ্চলীয় পথসমূহত ৰাতিৰ ভ্ৰমণ এৰাই চলিবলৈ ভ্ৰমণকাৰীসকলক অনুৰোধ কৰা হৈছে ।
বন বিভাগে জনোৱা মতে, পৰিস্থিতি নিবিড়ভাৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰি থকা হৈছে আৰু স্থানীয় লোকসকলৰ সুৰক্ষাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব । জনসাধাৰণক সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ আৰু কৰ্তৃপক্ষক সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে ।
