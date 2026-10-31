বেংগালুৰুৰ পঞ্চ তাৰকা হোটেলৰ চুইমিংপুলত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ দুই বিদেশী নাগৰিকৰ মৃত্যু
এজন জাৰ্মানীৰ আৰু আনজন শ্লোভাকিয়াৰ নাগৰিক ।
Published : October 31, 2026 at 2:50 PM IST
বেংগালুৰু : শুকুৰবাৰে নিশা বেংগালুৰুৰ এখন পঞ্চ তাৰকাযুক্ত হোটেলত সংঘটিত হয় এক অঘটন ৷ শনিবাৰে আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, পঞ্চ তাৰকাযুক্ত হোটেলখনত থকা এজন জাৰ্মান আৰু এজন শ্লোভাকিয়ান নাগৰিকৰ মৃত্যু হয় ।
আৰক্ষীৰ মতে, শুকুৰবাৰে নিশা প্ৰায় ১১:৩০ বজাত হালাছুৰুৰ হোটেলখনৰ তৃতীয় মহলাত অৱস্থিত এটা চুইমিং পুলত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হোৱাৰ ফলতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হয় । নিহত লোককেইজনৰ নাম জুৰাজ হোভৰভাথ( শ্লোভাক নাগৰিক, ৪৫) আৰু আলেকজেণ্ডাৰ মেক্সিমিলিয়ান (জাৰ্মান নাগৰিক, ৫৭) ।
STORY | Two foreign nationals, including airline crew member, die in Bengaluru hotel pool Two foreign nationals, including a crew member of a German airline, staying at a five-star hotel here have died allegedly due to suspected electrocution while swimming in the hotel's pool, police said on Saturday. READ: https://t.co/PBuACiuIRz— Press Trust of India (@PTI_News) October 31, 2026
আনকি ভুক্তভোগীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ গৈ আন দুজন লোকো আহত হয় ৷ তেওঁলোক হ’ল হোটেলখনত অতিথি হিচাপে থকা আমেৰিকাৰ নাগৰিক মেথিউ ডিছাণ্টিছ (৪১) আৰু পুল এটেণ্ডেণ্ট হিচাপে কাম কৰা ৰাহুল ত্ৰিপাঠী (২৮)। আহত দুয়োজনকে মণিপাল হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়, য’ত তেওঁলোক চিকিৎসাধীন হৈ আছে । আহত দুয়োজন লোক বৰ্তমান সুস্থ বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
🚨#NewsAlert | Bengaluru: Two foreign nationals, a German and a Slovak, died following suspected electrocution in the swimming pool on the third floor of the Conrad Hotel in Ulsoor on the evening of October 30. The deceased have been identified as Alexander Maximilian Theiss (57), a Lufthansa Airlines crew member, and Juraj Horvat (45), who worked as a project manager with an IT company.— United News of India (@uniindianews) October 31, 2026
পূব বেংগালুৰুৰ উপ-আৰক্ষী আয়ুক্ত বিক্ৰম আমাথে কয়, ‘‘কালি সন্ধিয়া হালাছুৰুৰ কনৰাড হোটেলৰ তৃতীয় মহলাত অৱস্থিত চুইমিং পুলত দুজন বিদেশী নাগৰিক (জাৰ্মান আৰু শ্লোভাক)ৰ মৃত্যু হয় ৷ সম্ভৱতঃ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হোৱাৰ ফলতে দুই নাগৰিকৰ মৃত্যু হয় ৷ এই ঘটনাৰ তদন্ত চলাই থকা হৈছে ।’’
কনৰাড হিল্টন গ্ৰুপৰ এই ২৪ মহলীয়া বিলাসী পঞ্চ তাৰকাযুক্ত হোটেল ৷ এই হোটেলখনৰ এটা সাধাৰণ কোঠাৰ বাবে এনিশাৰ ভাৰা কমেও ২৫ হাজাৰ টকা দিব লাগে । ইমান দামী হোটেলখনৰ গাফিলতিৰ ওপৰত এতিয়া বহু গুৰুতৰ প্ৰশ্নৰ উত্থাপন হৈছে ।
আৰক্ষী বিষয়া আমাথে কোৱা মতে, এই ঘটনা সংক্ৰান্তত এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ৷ ইতিমধ্যে ঘটনাৰ অধিক তদন্ত চলি আছে ।