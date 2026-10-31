ETV Bharat / bharat

বেংগালুৰুৰ পঞ্চ তাৰকা হোটেলৰ চুইমিংপুলত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ দুই বিদেশী নাগৰিকৰ মৃত্যু

এজন জাৰ্মানীৰ আৰু আনজন শ্লোভাকিয়াৰ নাগৰিক ।

Two foreigner Killed In 5-Star Hotel In Bengaluru
চুইমিংপুলত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ মৃত্যু (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 31, 2026 at 2:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

বেংগালুৰু : শুকুৰবাৰে নিশা বেংগালুৰুৰ এখন পঞ্চ তাৰকাযুক্ত হোটেলত সংঘটিত হয় এক অঘটন ৷ শনিবাৰে আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, পঞ্চ তাৰকাযুক্ত হোটেলখনত থকা এজন জাৰ্মান আৰু এজন শ্লোভাকিয়ান নাগৰিকৰ মৃত্যু হয় ।

আৰক্ষীৰ মতে, শুকুৰবাৰে নিশা প্ৰায় ১১:৩০ বজাত হালাছুৰুৰ হোটেলখনৰ তৃতীয় মহলাত অৱস্থিত এটা চুইমিং পুলত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হোৱাৰ ফলতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হয় । নিহত লোককেইজনৰ নাম জুৰাজ হোভৰভাথ( শ্লোভাক নাগৰিক, ৪৫) আৰু আলেকজেণ্ডাৰ মেক্সিমিলিয়ান (জাৰ্মান নাগৰিক, ৫৭) ।

আনকি ভুক্তভোগীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ গৈ আন দুজন লোকো আহত হয় ৷ তেওঁলোক হ’ল হোটেলখনত অতিথি হিচাপে থকা আমেৰিকাৰ নাগৰিক মেথিউ ডিছাণ্টিছ (৪১) আৰু পুল এটেণ্ডেণ্ট হিচাপে কাম কৰা ৰাহুল ত্ৰিপাঠী (২৮)। আহত দুয়োজনকে মণিপাল হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়, য’ত তেওঁলোক চিকিৎসাধীন হৈ আছে । আহত দুয়োজন লোক বৰ্তমান সুস্থ বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

পূব বেংগালুৰুৰ উপ-আৰক্ষী আয়ুক্ত বিক্ৰম আমাথে কয়, ‘‘কালি সন্ধিয়া হালাছুৰুৰ কনৰাড হোটেলৰ তৃতীয় মহলাত অৱস্থিত চুইমিং পুলত দুজন বিদেশী নাগৰিক (জাৰ্মান আৰু শ্লোভাক)ৰ মৃত্যু হয় ৷ সম্ভৱতঃ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হোৱাৰ ফলতে দুই নাগৰিকৰ মৃত্যু হয় ৷ এই ঘটনাৰ তদন্ত চলাই থকা হৈছে ।’’

কনৰাড হিল্টন গ্ৰুপৰ এই ২৪ মহলীয়া বিলাসী পঞ্চ তাৰকাযুক্ত হোটেল ৷ এই হোটেলখনৰ এটা সাধাৰণ কোঠাৰ বাবে এনিশাৰ ভাৰা কমেও ২৫ হাজাৰ টকা দিব লাগে । ইমান দামী হোটেলখনৰ গাফিলতিৰ ওপৰত এতিয়া বহু গুৰুতৰ প্ৰশ্নৰ উত্থাপন হৈছে ।

আৰক্ষী বিষয়া আমাথে কোৱা মতে, এই ঘটনা সংক্ৰান্তত এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ৷ ইতিমধ্যে ঘটনাৰ অধিক তদন্ত চলি আছে ।

লগতে পঢ়ক : জোতা কাৰখানাত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডত ৪ শ্ৰমিকৰ মৃত্যু, দুজনৰ অৱস্থা সংকটজনক

TAGGED:

বেংগালুৰুৰ পঞ্চ তাৰকা হোটেলত অঘটন
চুইমিংপুলত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ মৃত্যু
হালাছুৰুৰ কনৰাড হোটেলত মৃত্যু
বিলাসী হোটেলৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.