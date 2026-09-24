মিজোৰামত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ‘প্লাক এণ্ড পে’ ফেষ্টিভেল, কৃষি কৰ্মৰ জয়গান

মিজোৰামত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ‘প্লাক এণ্ড পে’ ফেষ্টিভেল, কৃষি কৰ্মৰ জয়গান
গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি আৰু কৃষি জীৱনশৈলীৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিয়াৰ লক্ষ্যৰে মিজোৰামত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই উৎসৱৰ আয়োজন ৷
Published : September 24, 2026 at 12:42 PM IST
গুৱাহাটী: চুবুৰীয়া ৰাজ্য মিজোৰামত বুধবাৰৰ পৰা পৰ্যটন উৎসৱ আৰম্ভ হৈছে । ৰাজ্যখনৰ খাওজল জিলাৰ টুৱাল্টে আৰু চাওংলাই গাঁৱত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ‘প্লাক এণ্ড পে’ (Pluck & Pay) ফেষ্টিভেল আয়োজন কৰা হৈছে ।
এই ব্যতিক্ৰমী উৎসৱৰ জৰিয়তে পৰ্যটকক পোনপটীয়াকৈ কৃষিপথাৰলৈ লৈ গৈ স্থানীয় কৃষক আৰু উৎপাদকৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰাৰ লগতে গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি আৰু পৰ্যটনভিত্তিক জীৱিকাৰ নতুন সুযোগ সৃষ্টি কৰাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে ।
মিজোৰাম চৰকাৰৰ পৰ্যটন বিভাগ আৰু খাওজল জিলাৰ আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ যৌথ উদ্যোগত আয়োজন কৰা এই তিনিদিনীয়া উৎসৱ বুধবাৰৰ পৰা পৰা শুকুৰবাৰ অৰ্থাৎ ২৫ ছেপ্টেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত হ’ব । এই উৎসৱৰ মূল লক্ষ্য হৈছে - পৰ্যটকে স্থানীয় কৃষিপথাৰত প্ৰৱেশ কৰি নিজৰ পছন্দৰ সতেজ কৃষিজাত সামগ্ৰী নিজে ছিঙি সংগ্ৰহ কৰিব আৰু সংগ্ৰহ কৰা সামগ্ৰীৰ বাবদ পোনপটীয়াকৈ মূল্য পৰিশোধ কৰিব ।
ইয়াৰ জৰিয়তে কৃষি, উদ্যানশস্য, পৰ্যটন, খাদ্য আৰু স্থানীয় উদ্যোগক একেটা মঞ্চত সংযুক্ত কৰাৰ লগতে পৰ্যটকক গ্ৰাম্য মিজোৰামৰ জীৱনশৈলীৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিয়াৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে । উৎসৱৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি মিজোৰামৰ পৰ্যটন মন্ত্ৰী পু লালংহিংলোভা হমাৰে কয়, ‘‘পৰ্যটনস্থলীসমূহত বাস কৰা স্থানীয় লোকসকলৰ ওচৰলৈ পোনপটীয়াকৈ পৰ্যটক লৈ যোৱাটোৱেই ৰাজ্যখনৰ পৰ্যটন উন্নয়নৰ বৃহত্তৰ লক্ষ্য ।’’
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয়, ‘‘পৰ্যটনৰ ভৱিষ্যত কেৱল পৰ্যটকক বিভিন্ন স্থানলৈ লৈ যোৱাতে সীমাবদ্ধ নহয় ৷ সেই স্থানসমূহক আকৰ্ষণীয় কৰি তোলা লোকসকলৰ বাবে মূল্য সৃষ্টি কৰাটোও ইয়াৰ সৈতে জড়িত । আমি মিজোৰামত এনে এক পৰ্যটন ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিব বিচাৰিছোঁ, যিয়ে আমাৰ গাঁও, কৃষিপথাৰ, উদ্যোগী আৰু সাংস্কৃতিক সম্প্ৰদায়ৰ সৈতে অধিক শক্তিশালী সংযোগ স্থাপন কৰিব ।’’
এই উদ্যোগৰ অৰ্থনৈতিক প্ৰভাৱ কেৱল কৃষিপথাৰৰ মাজতে সীমাবদ্ধ নাথাকিব । স্থানীয় লোকে পৰ্যটনৰ সৈতে জড়িত বিভিন্ন সেৱাত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিলে এখন গ্ৰাম্য পৰ্যটনস্থলীত কৃষি আৰু উদ্যানশস্যৰ সামগ্ৰী, স্থানীয় খাদ্য, হোমষ্টে, গাইড, যাতায়াত, হস্তশিল্প, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আদি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত চাহিদা বৃদ্ধি পাব পাৰে ।
‘প্লাক এণ্ড পে’ উৎসৱৰ জৰিয়তে পৰ্যটনৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা অৰ্থনৈতিক মূল্য যাতে অধিক পৰিমাণে স্থানীয় লোকৰ মাজতে থাকে, সেই সংযোগ শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে । খাওজল জিলাৰ বাবে এই উৎসৱে কেৱল পৰ্যটনস্থলী হিচাপে নহয়, বৰং পৰ্যটকে স্থানীয় গাঁও, জীৱনশৈলী আৰু জীৱিকাৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ জড়িত হ’ব পৰা এক নতুন গন্তব্য হিচাপে জিলাখনক প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰিছে । টুৱাল্টে আৰু চাওংলাই গাঁৱক কেন্দ্ৰ কৰি কৃষিপথাৰ, খাদ্য, সংস্কৃতি, স্থানীয় লোক আৰু প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশক লৈ নতুন পৰ্যটন অভিজ্ঞতা গঢ়ি তোলাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে ।
উৎসৱটোৱে মিজোৰামত কৃষিভিত্তিক পৰ্যটনৰ সম্ভাৱনাকো প্ৰতিফলিত কৰিছে । অৱশ্যে অনুষ্ঠানটো কেৱল কৃষিপথাৰ পৰিদৰ্শনতে সীমাবদ্ধ নহয় । তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীত পৰম্পৰাগত মিজো সংগীত আৰু নৃত্য, স্থানীয় খাদ্য, হস্তশিল্প, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মিজো পৰম্পৰাগত খেল-ধেমালি তথা ঐতিহাসিক আৰু পৰ্যটনস্থলী পৰিদৰ্শনৰ ব্যৱস্থাও কৰা হৈছে ।
‘প্লাক এণ্ড পে’ উৎসৱৰ পিছত ৰেইকত এন্থুৰিয়াম উৎসৱ, চম্পাইত Hnahsin Kût আৰু আইজলত ট্ৰেভেল ফেষ্ট অনুষ্ঠিত হ’ব । ইয়াৰোপৰি লেইটলাংপুই সংগীত মহোৎসৱ, শীতকালীন উৎসৱ, ট্লাইজাং পেৰাডাইজ ফেষ্টিভেল আৰু Sakawrhmuituai Sunset Event ৰ দৰে অন্যান্য অনুষ্ঠানসমূহেও আগন্তুক সময়ক মিজোৰামৰ পৰ্যটনক অধিক আকৰ্ষণীয় কৰি তোলাৰ আশা কৰা হৈছে ।
আনহাতে, উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ অন্যতম ৰাজ্যখনত বিগত বৰ্ষবোৰৰ তুলনাত পৰ্যটকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে । মিজোৰাম বিধানসভাত উপস্থাপন কৰা চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি, ৰাজ্যখনত পৰ্যটকৰ আগমন ২০২৪ চনত ৪,২৭,৩০২ গৰাকীৰ পৰা ২০২৫ চনত ৮,৪১,৩২২ গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পাইছে ।
লগতে পঢ়ক: থিয়েটাৰ ৰুদ্ৰৰ হৈ ক্ষমা বিচৰা অভিনেত্ৰী শৰ্মিষ্ঠা চক্ৰৱৰ্তীয়ে এৰিলে ভ্ৰাম্যমাণ দলটো