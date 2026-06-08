অন্ধ্ৰ প্ৰদেশত চলিছে মিছাইল নিৰ্মাণৰ কাৰখানা স্থাপনৰ প্ৰস্তুতি
দুটা পৰ্যায়ত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব এই কাৰখানা । ১০০০ কোটি টকা বিনিয়োগ কৰা হ'ব । ৭০০ ৰো অধিক প্ৰত্যক্ষ নিযুক্তিৰ সৃষ্টি হ'ব ।
Published : June 8, 2026 at 4:15 PM IST
অমৰাৱতী : ভাৰত প্ৰতিৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট আত্মনিৰ্ভৰ হৈছে। ভাৰতে নিজে বিভিন্ন যুদ্ধ সঁজুলি নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু নিৰ্দিষ্ট প্ৰতিৰক্ষা চুক্তিৰ অধীনত বিদেশত বিক্ৰী কৰিছে । অন্ধ্ৰ প্ৰদেশত তেনে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰখানা স্থাপনৰ প্ৰস্তুতি চলিছে । মিছাইল আৰু কামিকাজে ড্ৰ'ণ (আত্মঘাতী ড্ৰ'ণ) নিৰ্মাণৰ এক কাৰখানা স্থাপনৰ বাবে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছে । হায়দৰাবাদস্থিত অনন্ত টেকন'লজিছ প্ৰাইভেট লিমিটেডে ১০০০ কোটি টকা বিনিয়োগ কৰি নেল্লোৰ জিলাৰ দত্তলুৰুত এই কাৰখানা স্থাপনৰ পৰিকল্পনাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ।
ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে এই প্ৰকল্পৰ বাবে ৩০০ একৰ ভূমি চিনাক্ত কৰিছে । কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে যে এই কাৰখানাত মিছাইল আৰু আত্মঘাতী ড্ৰ'ণ নিৰ্মাণৰ লগতে এচেম্বল আৰু পৰীক্ষণৰ কামো চলিব । ইয়াৰ উপৰিও এই কাৰখানাই প্ৰায় ৭৫০ প্ৰত্যক্ষ নিযুক্তিৰ সৃষ্টি কৰিব ।
বিষয়াসকলে জনোৱা মতে অনন্ত টেকন'লজিছে এই মিছাইল আৰু ড্ৰ'ণ নিৰ্মাণ কাৰখানা দুটা পৰ্যায়ত নিৰ্মাণৰ কথা চিন্তা কৰিছে ।
প্ৰতিষ্ঠানটোৱে কৈছে, "প্ৰথম পৰ্যায়ত ৩০০ কোটি টকা বিনিয়োগেৰে নিৰ্মাণ কৰা হ'ব, যাৰ ফলত ২০০ গৰাকী লোকে কৰ্মসংস্থাপন লাভ কৰিব । আনহাতে দ্বিতীয় পৰ্যায়ত ৭০০ কোটি টকাৰ বিনিয়োগেৰে ৫৫০ গৰাকী লোকে কৰ্মসংস্থাপন লাভ কৰিব পৰা সুবিধা কৰিব ।"
এই প্ৰস্তাৱত ভূমি অধিগ্ৰহণৰ কাম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় অনুমোদন লাভ কৰালৈ ২৪ মাহৰ ভিতৰত প্ৰথম পৰ্যায় আৰু ৪৮ মাহৰ ভিতৰত দ্বিতীয় পৰ্যায় সম্পূৰ্ণ কৰাৰ সময়সীমাৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ।
বিষয়াসকলে কয়, "কোম্পানীটোৱে চৰকাৰক গাণ্ডীপালেম জলাশয়ৰ পৰা দৈনিক ৭৫ কিলোলিটাৰ পানী যোগান ধৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে আৰু প্ৰকল্পস্থলীৰ সৈতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ৫৬৫ সংযোগ কৰা পথ নিৰ্মাণ কৰিবলৈও অনুৰোধ জনাইছে ।"
অনন্ত টেকন'লজিছে ৮০০ টা পুৰণি বা ম্যাদ উকলি যোৱা মিছাইলক উন্নত প্ৰযুক্তিৰে পুনৰ নিৰ্মাণ আৰু উন্নীত কৰি সম্পূৰ্ণ কাৰ্যক্ষম অৱস্থালৈ ঘূৰাই অনাৰ পৰিকল্পনাও কৰিছে । ইয়াৰ উপৰিও দুটা পৰ্যায়ত বছৰি ৪ হাজাৰ পৰ্যন্ত আত্মঘাতী ড্ৰ'ণ উৎপাদন কৰাৰ লক্ষ্য ৰাখিছে ।
লগতে পঢ়ক :