ত্ৰিপুৰাৰ যুৱকক অপমান কৰা আমিৰক ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ

ত্ৰিপুৰাৰ যুৱকক অপমান কৰা আমিৰক ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ
বৰ্ণবাদী আৰু অতি অপানজনক মন্তব্য কৰা কণ্টেইন ক্ৰিয়েটৰ আমিৰ শ্ব'কিনক ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ ।
Published : October 23, 2026 at 10:50 PM IST
নতুন দিল্লী: দিল্লীৰ তিছ হাজাৰী আদালতে বৰ্ণ বৈষম্যমূলক আচৰণ আৰু অপমানজনক মন্তব্যৰ সৈতে জড়িত গোচৰত ছ’চিয়েল মিডিয়া ইনফ্লুৱেনচাৰ আমিৰ শ্ব'কিনক এদিনৰ বাবে ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে । দিল্লী আৰক্ষীয়ে আমিৰ শ্ব'কিনক ছয়দিনৰ বাবে আৰক্ষীৰ জিম্মাত বিচাৰিছিল ।
দিল্লী আৰক্ষীয়ে আমিৰ শ্ব'কিনক ২২ অক্টোবৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল । শ্ব'কিনক উপ-ন্যায়াধীশৰ সন্মুখত হাজিৰ কৰোৱাৰ পিছত তেওঁ নিৰ্দেশ দিয়ে যে শ্ব'কিনক শুনানিৰ বাবে নিয়মীয়াকৈ আদালতত উপস্থিত কৰাব লাগিব । তেওঁক শনিবাৰে পুনৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব ।
এই গোচৰটোৰ সন্দৰ্ভত সদৰ বজাৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে । ত্ৰিপুৰা আৰক্ষীয়েও এই গোচৰটোত পৃথককৈ এজাহাৰ দাখিল কৰিছে । সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰা এটা ভিডিঅ'ৰ ভিত্তিত এই গোচৰটো ৰুজু কৰা হৈছে, য'ত এজন ছ’চিয়েল মিডিয়া ইনফ্লুৱেনচাৰৰ দ্বাৰা ত্ৰিপুৰাৰ এগৰাকী যুৱকৰ বিৰুদ্ধে বৰ্ণবাদী আৰু অতি অপমানজনক মন্তব্য কৰা দেখা গৈছিল ।
সদৰ বজাৰৰ বাসিন্দা আমিৰ শ্ব'কিনে ত্ৰিপুৰাৰ এজন যুৱকৰ বিৰুদ্ধে ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে আপত্তিজনক আৰু বৰ্ণবাদী মন্তব্য কৰিছিল ৷ আনহাতে ত্ৰিপুৰা আৰক্ষীয়ে ২২ অক্টোবৰত পশ্চিম ত্ৰিপুৰা জিলাৰ নিউ কেপিটেল কম্প্লেক্সৰ আৰক্ষী থানাত শ্ব'কিনৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হয় ।
এজাহাৰত ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা, তথ্য প্ৰযুক্তি আইন আৰু এছচি-এছটি আইন সম্পৰ্কীয় ধাৰাসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । ইতিমধ্যে এই গোচৰটোৰ সন্দৰ্ভত ত্ৰিপুৰা আৰক্ষীৰ এটা দল দিল্লীত উপস্থিত হৈছে । ত্ৰিপুৰা আৰক্ষীয়ে আমিৰ শ্ব'কিনক জিম্মাত লোৱাৰ বাবে চেষ্টা কৰে । আৰক্ষীয়ে জনোৱা অনুসৰি আমিৰ শ্ব'কিনে এমাহ পূৰ্বে আহমেদাবাদত এই বিতৰ্কিত ভিডিঅ' নিৰ্মাণ কৰিছিল ।