নিষিদ্ধ মদ-মাংস-কণী; ৪০০ বছৰীয়া পৰম্পৰা পালন কৰি অহা এই গাঁওখন ক'ত আছে ?

নিষিদ্ধ মদ-মাংস-কণী; ৪০০ বছৰীয়া পৰম্পৰা পালন কৰি অহা এই গাঁওখন ক'ত আছে ?
চাৰি শতিকাৰ পাছতো পৰম্পৰা, বিশ্বাস আৰু ইতিহাসে মানুহৰ দৈনন্দিন জীৱন কেনেকৈ গঢ় দি আহিছে তাৰ এক বিৰল উদাহৰণ এই গাঁওখন ।
Published : January 12, 2026 at 5:30 PM IST
আদিগুপ্পা (অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ) : এখন বিশেষ গাঁও । এই গাঁওখন কেইবা শতিকা ধৰি চলি আছে এক পৰম্পৰা । এই পৰম্পৰা কোনো ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতি, সামাজিক বা সাংস্কৃতিক পৰম্পৰা নহয় । গাঁওবাসীয়ে চাৰি শতিকাজুৰি পালন কৰি আহিছে এক খাদ্যাভ্যাসৰ পৰম্পৰা । এই পৰম্পৰা অনুসৰি গাঁওখনৰ বাসিন্দাসকলে মদ, মাংস আৰু কণী অবিহনেই জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে ।
অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ অনন্তপুৰ জিলাৰ ৰায়দুৰ্গম চহৰৰ পৰা প্ৰায় ১০ কিলোমিটাৰ নিলগত অৱস্থিত আদিগুপ্পা গাঁৱত বিগত ৪০০ বছৰ ধৰি এই অনন্য পৰম্পৰা কঠোৰভাৱে পালন কৰি আহিছে । গাঁওখনৰ মানুহে মদ, কুকুৰাৰ মাংস, কণী বা আন কোনো ধৰণৰ মাংস নাখায় ।
আনহাতে, হাঁহ-কুকুৰা পালনতো সম্পূৰ্ণৰূপে নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে । অৱশ্যে যুগ যুগ ধৰি চলি অহা এই প্ৰথা কোনো স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত নহয়, বৰঞ্চ তেওঁলোকৰ ৰজা আৰু গাঁৱৰ দেৱতাৰ সৈতে জড়িত এক কঠোৰ ঐতিহাসিক বিশ্বাসৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰা হৈছে ।
স্থানীয় কিংবদন্তি অনুসৰি, আদিগুপ্পা এসময়ত এজন পালেগাৰৰ (মুখীয়াল) শাসনত আছিল । তেওঁ বীৰত্বৰ বাবে পৰিচিত আছিল । অৱশ্যে ৰায়াদুৰগাম চহৰৰ এগৰাকী মহিলাৰ সৈতে তেওঁৰ বিবাহ বহিৰ্ভূত সম্পৰ্ক আছিল আৰু প্ৰতিনিশাই তেওঁৰ ওচৰলৈ গৈছিল । বৰ্তমানৰ কৰ্ণাটক, পূৰ্বৰ চিত্ৰদুৰ্গৰ ৰজা বুদিগে চিন্নায়্যাই যেতিয়া এই বিষয়ে জানিব পাৰিলে, তেতিয়া তেওঁ আদিগুপ্পাৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰে ।
বুদিগে চিন্নায়্যাই আদিগুপ্পা পাহাৰত লুকাই থকা ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠনৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল । তেওঁৰ কৌশল আছিল আদিগুপ্পাৰ সেনাক মদ আৰু কুকুৰাৰ মাংসেৰে আপ্যায়ন কৰি দুৰ্বল কৰা । তাৰ ফলত সেনাসকলৰ শক্তি আৰু জ্ঞান হেৰুৱাই পেলোৱাৰ পিছত তেওঁ দুৰ্গটো আক্ৰমণ কৰি উক্ত ধন চুৰি কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল ।
এই জটিল সময়ত গাঁওখনৰ আৰাধ্য দেৱতা ৰাজুলা দেৱৰাস্বামীয়ে ৰজাৰ সপোনত আৱিৰ্ভাৱ হৈ শত্ৰুৰ পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে প্ৰকাশ কৰিছিল বুলি জনবিশ্বাস আছে । এই ঐশ্বৰিক সতৰ্কবাণী অনুসৰি কাম কৰি আদিগুপ্পাৰ ৰজাই লগে লগে যুদ্ধৰ বাবে সাজু হয় ।
তেওঁ বুদিগে চিন্নায়্যা আৰু তেওঁৰ সেনাবাহিনীক আক্ৰমণ কৰি হত্যা কৰি তেওঁলোকৰ মৃতদেহ পাহাৰৰ ওচৰত পুতি থৈছিল । আজিও এই অঞ্চলত তেওঁলোকৰ সমাধিস্থল থকা বুলি বিশ্বাস কৰা সমাধিৰ দৰে গঠন দেখা যায় ।
এই বিজয়ৰ পিছত ৰজাই ৰাজুলা দেৱৰাস্বামীৰ নামত কঠোৰ প্ৰতিজ্ঞা কৰে আৰু তেওঁ গাঁৱৰ সকলো মানুহক মদ, কুকুৰা, কণী, মাংস সম্পূৰ্ণৰূপে ত্যাগ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে । গাঁওবাসীয়েও এই নিয়ম চিৰদিনৰ বাবে মানি চলিবলৈ শপত লয় । তেতিয়াৰে পৰা এই পৰম্পৰাৰ কোনো হানি-বিঘিনি নোহোৱাকৈ চলি আছে ।
ইয়াৰ লগতে এই প্ৰথা উলংঘা কৰিলে অসুস্থতা বা আৰ্থিক ক্ষতি হ’ব বুলি গাঁওবাসীয়ে দৃঢ় বিশ্বাস কৰে । এই ভয় আৰু বিশ্বাসৰ বাবেই নিয়মবোৰ অতি কঠোৰভাৱে পালন কৰা হয় । আনকি সৰু ল’ৰা-ছোৱালীকো দুপৰীয়াৰ আহাৰত কণী পৰিৱেশন কৰা নহয় । আনহাতে, গাঁৱত হাঁহ-কুকুৰা পালনৰ অনুমতি নাই আৰু কেতিয়াও উৎসৱ বা পৰিয়ালৰ যিকোনো অনুষ্ঠানৰ সময়ত সুৰা ব্যৱহাৰ কৰা নহয় ।
উল্লেখ্য যে প্ৰতিবছৰে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ৰজা আৰু ৰাজুলা দেৱৰাস্বামীক সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে এক বিশেষ উৎসৱ অনুষ্ঠিত হয় । বহু গাঁৱৰ মানুহে এতিয়াও নিজৰ শাসকৰ প্ৰতি সন্মানৰ চিন স্বৰূপে তেওঁলোকৰ নামত 'ৰাজু' (ৰজা) শব্দটো লিখে ।
এনেদৰে চাৰি শতিকাৰ পাছতো পৰম্পৰা, বিশ্বাস আৰু ইতিহাসে মানুহৰ দৈনন্দিন জীৱন কেনেকৈ গঢ় দি আহিছে তাৰ এক বিৰল উদাহৰণ হিচাপে থিয় দিছে আদিগুপ্পা ।